"Gracias, Carlos pero hay que seguir empujando, no vale rendirse" me decía Porfi Fiscac después de felicitarlo. Pero Svetislav Pesic demostró el pasado viernes que no va a aflojar. La Penya llegaba de víctima a un Palau Blaugrana que sólo esperaba un resultado fácil, positivo y claro. Un acertado primer cuarto blaugrana precedía a un segundo malo. El Barça dejaba respirar a los verdinegros. Les dejaba creer que podían. Los blaugranas mostraban esa cara B irregular que es capaz de lo peor. Sea su último o penúltimo año en el Barça a Pesic le sigue avalando una de sus mejores cualidades balcánicas: generar tensión. Una tensión mala para sus rivales, buena para sus jugadores. A principios del tercer cuarto el de Novi Sad, viendo un trío arbitral ‘modesto’, montaba un pollo tremendo que tuvo como consecuencia dos técnicas consecutivas y la pertinente expulsión. Colegiados, aficionados, sus jugadores, su cuerpo técnico, los rivales… todo cambió. Aquel partido se había convertido en otro partido. No dejó que se relajara ni el aficionado. “Vamos a seguir pensando que podemos intentar ganar” decía Fisac. El planteamiento de Pesic es “vamos a seguir pensando que debemos machacarlos”.

Está claro que al Tecnyconta Zaragoza de Porfi le va a ser mucho más difícil sorprender a un ‘grande’ en semis por la ampliación de partidos en esta eliminatoria, en lugar de al mejor de 3 partidos será al de 5. El fondo de armario del Barça y la reducción del factor sorpresa así lo probarían. Sin embargo, tal y como un servidor comentaba en la previa ante el Baskonia, los maños llegan en un gran momento de juego. En Zaragoza se divierten jugando. ¡Qué peligro para el equipo contrario! Presión 0. Todo los contrario que los vascos. Como poco se van a quedar muy cerca (4ª) de la mejor posición en la que un equipo de la ciudad logró quedar, la 3ª. Fue en la 2012-13, cuando les entrenaba el añoradísimo José Luis Abós. Off the topic ¿Qué pasó con aquella propuesta de dar su nombre al pabellón?

Bien, en esta eliminatoria aún no sabemos a qué Lassa Barça veremos ¿alguien, alguna vez, lo ha podido prever durante toda la temporada? Como pudo verse tras la nombrada expulsión, Pesic es un ganador al más puro estilo Drazen Petrovic, y hará cualquier cosa para ganar la Liga. Sin embargo, aún no ha podido testear, realmente, el nivel mental de sus jugadores en este playoff. La Penya, al igual que Baskonia, había llegado en un mal momento. Han perdido la mayoría de sus partidos tras la Copa del Rey, muchos contra equipos de la zona baja. Con un equipo previsible copado en protagonismo por el excelente, que no suficiente, binomio Lapro-Todorovic. Sin defensa (peor equipo de estos PO), que era su principal arma, y sin ataque (peor equipo de estos PO) principalmente por su ausencia de relevos interiores y en la dirección del equipo.

Sinceramente no me sorprendió demasiado el pase del Tecnyconta igual que no me sorprendería que los maños le hicieran sudar la gota gorda a un Barça de solidez intermitente pero repleto de jugadores de mucha calidad. No hay duda que Heurtel ya está en modo ‘Momento de la verdad’. ¿Conseguirán colapsar la fluidez del Tecnyconta (segundo equipo que da más asistencias y el que más faltas recibe en PO)? ¿Defenderán bien su arco (segundo equipo con mejor porcentaje en tiros de tres en PO)?

Fisac va a usar la mejor pedagogía para hacerles creer que el camino no tiene porqué acabar aquí. Como escuderos tiene a tres jugadores, y uno por recuperar físicamente, que no les quema el balón en las manos en momentos de la verdad: Seibutis, Okoye, Radovic y McCalebb. Me apuntan fuentes cercanas que se está recuperando muy bien de su golpe en la espalda tras tantos días de descanso y pocos minutos quemanos en la primera eliminatoria. También tienen al mejor jugador joven, Carlos Alocén, que jugará unos playoff que marcarán su trayectoria.

Como poco les queda que haber repetido ya la gesta del 83, un cuarto puesto en época pre-ACB. Hablo de aquel Zaragoza de los Arcega, de los desaparecidos Greg Stewart y Quino Salvo, ‘Indio Díaz (9º máximo anotador de la Liga) o Josean Querejeta, sí el ahora presi del Baskonia. Aunque no hicieran carrera en la Copa del Rey, tal y como pasó esta temporada con los de Porfi, dieron por primera vez para el baloncesto aragonés un golpe sobre la mesa con Pepe Laso, padre de Pablo, en la banda.

Charlando con Pepe me dice que le parece que “(Profi) es un entrenador fantástico, fíjate todo lo que ha conseguido con equipos modestos y ¿a cuántos subió?”. Cuando le hago la comparativa de aquel CAI Zaragoza suyo y el Tecnyconta no duda en apuntarme que “tiene mucho mérito, el nuestro era un equipo de mayor empaque. Hecho con vistas a llegar a competiciones europeas”.

En aquella Liga 1982-83 el F.C. Barcelona hizo triplete ganando Copa y Liga, cuando el Real Madrid había ganado la competición doméstica en 13 ocasiones de las últimas 15 ediciones. Veremos si hay más coincidencias después tantos años.