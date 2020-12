Ibai Llanos Garatea (Bilbao, 1995) es una de las personas del momento, hechas a sí mismas, con más éxito en el mundo de la comunicación. Youtube y otras herramientas de la red dan oportunidades increíbles a gente independiente que atesora igual o más talento que otra que se forma por un camino más convencional. Son elegidos por millones de usuarios para su entretenimiento. Es un fenómeno habitual en este momento. El talento se testea solo, por lo que grandes empresas y/o medios sólo tienen que ver cómo está el patio, llamar, pagar y contratar. A Ibai no sólo le vuelven loco los videojuegos, entre sus grandes pasiones, también está el basket.

Recientemente ha entrevistado a los dos jugadores españoles, de este deporte, más consolidados a nivel internacional: Marc Gasol y Ricky Rubio. El streamer, youtuber e influencer (sí, todo eso) empezó a trabajar desde muy joven y, sus estudios, nada tienen que ver con el periodismo (¿ni la comunicación?).

El otro día tuvimos un debate interno muy interesante en Solobasket. Tras ver algunas críticas en la red de periodistas especializados en baloncesto y otro tipo de usuarios nos hicimos muchas preguntas. Las respuestas fueron plurales diferentes y argumentadas. Los chavales de hoy en día no aguantan más de 10 minutos concentrados, tienen demasiados estímulos. No leen, visionan vídeos durante horas y horas. De hecho, en lugar de leer un libro buscan un vídeo que lo explique. Yo intento con todas mis fuerzas abrir mi mente para no ser como el agente Roger Murtaugh (Danny Glover) en el mítico film "Arma Letal", que repetía una y otra vez aquello de "I'm too all for this s***" (soy demasiado viejo para esta mier**). ¿Cuán nociva es la proliferación de youtubers e influencers? ¿Lo que hizo Ibai en esas entrevistas era periodismo? En caso es que a Marc y Ricky se les ve relajados, cercanos y abiertos. Doy por hecho, que la marca que patrocina a Ricky debió contactar con el entrevistador ¿quién es la estrella? Ibai tiene más de 4 millones de suscripciones en Youtube, casi 4 millones en Twitch, casi 3 millones en Twitter e Instagram... ¿Atrae su talento o su éxito?

Entiendo que la gente que ha invertido tiempo y dinero en ir durante 5 años a la universidad sienta cierto resquemor por el intrusismo que dicha profesión siempre ha sufrido haga apretar los dientes. Entiendo a la gente que vea con recelo el impacto, cada vez mayor, de influencers y youtubers. Yo también lo hago. Muchos no tienen formación ni experiencia en muchos temas en los que debaten y aconsejan con un peligroso magnetismo comunicativo. Muchos de esos consejos llegan a jóvenes e, incluso, niños con mensajes que pueden ser perjudiciales. Sin embargo, actualmente ¿se suele hacer periodismo de calidad? ¿se recompensa por ello? ¿Los mejores periodistas están en los mejores puestos? Y si lo están ¿se les deja hacer su trabajo libremente?

Ibai no viene del mundo del periodismo. Jugó al baloncesto un buen puñado de años en los Salesianos Deusto y, de chaval y no tan chaval, era un asiduo en Miribilla para ver al Bilbao Basket. A sus espaldas, algún viaje en autobús a Bélgica de más de 30 horas por intentar vivir, junto a los hombres de negro, algún sueño europeo que tuvo lugar. Sí hablo de aquella final de Charleroi del 13 de abril de 2013 en la que Nick Calathes y su Lokomotiv-Kuban se hicieron con el título de la Eurocup en detrimento de los Katsikaris, Mumbrú, Vasiliadis y etc.

Confieso que no sigo a Ibai demasiado, ni a ningún youtuber pero cada vez me asomo con más curiosidad. Por entender su forma de conectar y, sobre todo, teniendo una hija, por distinguirlos. He visto ambas entrevistas y noto que le mola este juego. Juego del que los que más lo amamos siempre nos quejamos de su insuficiente cobertura en medios generalistas. Sin embargo, siempre incapaces de darlo también por bueno cuando se presenta de una forma poco táctica y especializada.

Ibai está empezando a exponer el basket a gente que no lo conoce de la mejor manera, la sencilla. La que puede entretener más fácilmente ¿no fue así cómo al principio nos enganchamos los que ahora no sabemos vivir sin él?