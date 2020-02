Justamente la reciente pero pasada Copa ha sido la 80ª de la historia de nuestro baloncesto. Desde la creación de una competición nacional, en 1933, hasta el final de la Guerra Civil en 1939, solo se disputaron un par de competiciones más pero bajo la etiqueta de Campeonato de España. No obstante, sólo se medían, en su fase final, equipos tipificados como castellanos y catalanes. Fue en 1940 cuando se creó la primera edición de la Copa, a la que se le nombró con el cargo del dictador Franco: La Copa “del Generalísimo”. No sería hasta la edición de 1977, después de 2 años de la muerte del caudillo, cuando adoptaría un nuevo 'apellido': “Copa del Rey”. Palma de Mallorca la acogió.

“Nunca subestimes el corazón de un equipo campeón” decía Rudy Tomjanovich. Y es que este Real Madrid de Pablo Laso guarda similitudes con las míticas selecciones españolas de la última década y media. Ese grupo que se reconoce como familia, que impone sólo por presencia por no encogerse nunca en los momentos de la verdad. Aquella mentalidad ganadora que tenían los equipos y selecciones italianas en los 80 y 90, y que tanto envidiábamos en España.

Es cierto que en Madrid siempre han estado dotados de grandes presupuestos en su sección de baloncesto y que esta disfrutan del tercero más alto de Europa, 40 millones por 40.7 el CSKA o 41 el Barça, así como a dos jugadores en el TOP10 de mejor pagados, Tavares en 3ª posición con 3 millones por curso y Llull, el octavo con 2.2. Sin embargo, es de ley destacar que Laso, Chus Mateo, Paco Redondo, Lolo Calín, Herreros, Juan Carlos García, Angulo y largo etc han convertido su sección en una forma de vida para todos sus componentes. En el campo son un espectáculo. El impacto de su patrón fue tal en Europa que ya hace casi una década que rompieron con el estilo de juego predominante, el basket coñazo control. Ese que arrastramos desde que el Limoges, -con muchísimo mérito, sea dicho de paso-, ganara la Final Four del 93 anotando 61 puntos de media ante los Sabonis, Biriukov, Kukoc, Teagle... Los merengues han conseguido llenar el WiZink Center y, ya no tan lógico, sacar canteranos en el primer equipo. Léase el fenómeno Doncic, la puesta en escena de Garuba o ¿por qué no? Un posible retornable Santi Yusta.

Saben que la clave es conjugar el talento con el compromiso, con los sentimientos por el grupo, por el club. Se cierra el vestuario y allí sortean los obstáculos con autocrítica, discusiones, trabajo, reflexión, ambición, superación, respecto y apoyo. Fuera quedan agentes, contratos, prensa, fama, dinero, individualidades… Reyes ya suma 16 temporadas, Llull se va a las 13, Laso y Carroll llevan 9, Rudy está en 8, Taylor y Thompkins tantas como 5, Randolph lleva 4 temporadas, Causeur y Tavares suman 3 años… esto va de conjurar, en los momentos buenos y en los malos.

Las primeras 11 Copas de la historia se las repartieron entre CB Hospitalet, RC Español, CD Laietà, La Penya y, fundamentalmente, el Barcelona. Después de 1950 se marca un punto de inflexión y de los siguientes 70 años, 28 han sido de dominio del RM. Más significativo, 6 de las últimas 9 citas. En esas 9 citas se enmarca la era Laso dirigiendo desde la banda.

Aquella primera plantilla blanca ganadora formada por Rafael Deliz, “Freddy” Borrás (entrenador-jugador introductor del tiro en suspensión en el baloncesto español), “Willlo” Galíndez (primer pívot dominador en España e introductor del gancho en el baloncesto español), José Antonio Muñoz, Luis Moreno, Félix Sánchez-Lauhlé, Pedro Martínez Arroyo, Juan Manuel Becerra y Ángel Lozano. En la actual ya no está el genio de Ljubljana, ni el Chacho, ni Sergi Llull tiene las piernas de antaño pero el Real Madrid sigue siendo el equipo más dominante de España y uno de los más dominantes del viejo continente porque sigue primando un sentimiento de pertenencia colectivo.