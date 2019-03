Final de la Final polémico pero no sólo perdieron los papeles los árbitros...

Lo gracioso es que si el Madrid huye de la ACB y sus árbitros... SE LOS VOLVERÁ A ENCONTRAR EN LA EUROLIGA, donde por cierto son de los mejores. — Javier Ortiz (@Bujacocesto) 19 de febrero de 2019

Inserté el tweet del periodista extremeño, por su ingenio para analizar con humor y acierto los temas más peliagudos. Y zanjaré muy rápido lo corrido en los poco más de 20 segundos finales de la Copa (Real Madrid 93-Barça Lassa 94), a la que muchos no escatiman esfuerzos por intentar marcarla como manchada y terrible. Los errores arbitrales fueron muy graves para ambos conjuntos pero las protestas por parte de los blancos y alguna prensa, a mi entender, han sido desmesuradas. Hemos estado ante una de la mejores ediciones de la historia y, a estas alturas, siguen llegando 'gritos' a los cuatro vientos que piden la cabeza de los árbitros, amenazas con la salida del club de la ACB, tildar de robo… Sobre lo de ‘robo’ me parece muy interesado promover algo así ¿alguien piensa que ninguno de los 6 ojos no pudieron ver ni falta en el ‘tortón’ de Randolph a Singleton cuando estos dos, como únicos actores de la acción, encaran el final contraataque... ese fue el primer bloqueo arbitral y el que habría cerrado el partido para los blaugranas. Por cierto, dicho sea de paso, Benjamín Jiménez es uno de los mejores árbitros de Europa. Sí, los más destacados también pueden meter la pata pero no por eso deberíamos crucificarlos. En la Federación Catalana de Baloncesto me comentaron hace unos años que un 70% de los árbitros que empiezan lo dejan el primer año. Supongo que un tiempo después, el tema no ha mejorado. Entendemos que los jugadores y entrenadores necesitan un periodo de aprendizaje o, incluso, admiramos que cracks como Felipe Reyes vayan mejorando durante toda su carrera deportiva ¿por qué no lo entendemos así con los colegiados? Son malos, traicioneros, van con un equipo o con otro...

Por otra parte, ¿Qué pensarán el resto de clubes que se vieron agraviados a lo largo de la historia y que al día siguiente quedó todo olvidado? ¿Hay clubes con derechos de primera y… quinta clase para instituciones y medios de comunicación? Estoy con quienes han alzado un debate constructivo. Y estoy muy orgulloso porque dentro de Solobasket lo hemos hecho. Y todos hemos coincidido en esas primeras reflexiones sin importar la afinidad que tuviéramos por uno u otro equipo. Nos hemos repetido que los errores fueron gravísimos y que tanto ACB como el comité arbitral deben dar explicaciones y soluciones, como deberían haberlo hecho en otras ocasiones aunque los protagonistas fueran diferentes pero seamos justos, lo último que quiere un árbitro ante toda la opinió pública es favorecer en el resultado. Pero cabe el error, el bloqueo, la precipitación, el agotamiento (mental)... pero eso no significa que no pueden aprender de sus errores. Recordemos que antes ya se sumaban 82 ediciones entre Liga Nacional y ACB, y 34 sólo ACB, en ese largo camino se dieron circunstancias tan reprochables como las vividas. “Futboladas”, no gracias. En el Basket no nos hacen falta. Somos capaces de dialogar y ser constructivos para hacer las cosas mejor. No hay otro camino.



Volviendo al baloncesto...

Mi primera Copa fue la del 2001, en Málaga, junto a Santi Rodríguez, José María Benito y Nacho Aljaro. Con Pau Gasol como MVP y su explosión total antes de aventurarse a la NBA. Recuerdo como el Cáceres de un veterano ya Juanan Orenga doblegó al Baskonia que entrenaba por primera vez Dusko Ivanovic. De cómo pasaba por los pasillos desesperado. Recuerdo también hacerle una entrevista a Jorge Valdano, quién estaba encantado y emocionado por hablar de baloncesto, deporte que le encanta.

Dieciocho años después, muchos de los periodistas que coincidimos, no estaban, sí diría que por allí andaba Rafa Muntion al que la afición del Baskonia despidió con cánticos. Ésta será su última temporada y se nos jubila. Muntion se las ha visto de todos los colores retransmitiendo para Radio Vitoria durante varias décadas. Qué gran gesto de los aficionados de Vitoria.

Por supuesto fue una gran alegría saludar y charlar con locos del basket como mis ex compis en Solobasket Álvaro Martínez, Chema de Lucas, Carlos Martínez, Andrés Monje, Pedro San Miguel... también los que aún están en esta casa como Juan Reillo o Juan Carlos García. Cómo no incluir a amigos de otros medios como Mel Otero, Martín Tello (ya jubilado pero sin perderse detalle. Esto del basket es para siempre), Xavi Saisó, Daniel Barranquero, Sergi Vera, Jordi Valle, Eduardo Schell, José Luis Hernández... así como haber vivido la Copa junto a mi compi Pablo Fernández, un chico con mucho futuro.

Carmelo Cabrera alucinó, como todos, con Laprovittola y su récord

Hubo un tiempo en que los jugadores y jugadoras tenían que innovar continuamente por falta de referencias. Creatividad al poder. El primer showman de este deporte fue Marcel·lí Maneja (1921, L’Hospitalet de Llobregat - 2015, L’Hospitalet de Llobregat), pionero de pioneros que ya hacía pases sin mirar o burlaba las defensas de sus pares con ‘cañetes’ a pesar de jugar con aquel balón de cuero gigante que tenía una válvula saliente. El ‘Pequeño Globetrotter’ le llamaban en Francia donde llegó a jugar algún partido con selecciones y clubes. Justo después de él situaría a Carmelo Cabrera (1950, Las Palmas de Gran Canaria). Sí, todos esos años después para encontrar que se saliera tanto del guión. Mágico y el más listo de la clase. Me acerqué a saludarle y antes de que le dijera nada, fue durante el partido del Divina Seguros Joventut ante el Baskonia en el que el argentino estableció un nuevo récord en la Copa con 50 de valoración, espetó: “Laprovittola gana los partidos con dos pasos”. Al poco llegó Nate Davis, uno de los primeros que nos enseñó que el baloncesto se podía jugar por encima del aro aunque midieras menos de dos metros. “El playmaker de Badalona es increíble” me decía. Dos años coincidieron en Valladolid (1979-81). Carmelo se la ponía en el cielo del pabellón y Nate la mataba. En las gradas un niño de 9 años que flipaba con aquellos dos fenómenos que marcarían su amor por el baloncesto para siempre. Se llamaba Antoni, Antoni Daimiel.

Por cierto, fue un verdadero lujo ver el partido de baskonistas y verdinegros con el 'profe' Pablo Martínez. Para él la clave de los de Duran fue matenerse simplemente en el partido, sin despegarse demasiado... vamos, la táctica del conejo de Manel Comas.

Water Szczerbiak, el hombre de los 65 puntos

carlos_con_familia_szczerbiak.jpg Carlos Jiménez con Walter Szczerbiak y su esposa Marylyn. Michael Jordan, Barkley, Pippen... en All Stars ACB (¡Quién los pillara, yo los cambiaba por la Supercopa ya! ¿Sería una buena herramienta de marketing atesorar más espectáculo y menos competición?) fue gracias a él. Durante muchos años, vital puente entre la NBA y nuestra liga. Él también fue decisivo para poder dar el paso hacia los tres árbitros cuando la FIBA se oponía. Durante el descanso de la final tuve el placer de estar un buen rato con él y su encantadora mujer, Marylyn. “Carlos, no hace falta que le hables en inglés, sabe perfectamente español. Vivió conmigo aquí, de hecho Wally nació en Madrid. Viajamos mucho, también vivimos 4 años en Tokio, Japón”. Walter, como Carmelo y Nate, participaron en el libro Historia del Baloncesto en España, narrando la temporada (1975-76) en que anotó 65 puntos en un partido en máxima competición en España, récord aún vigente. Es curioso que cuando me dispuse a agradecerle su colaboración el me respondiera amablemente que “Gracias a ti, es una obra maestra”. Pues la hicimos entre todos, amigo.

Curiosidades en la redes

Suelo seguir con atención los post en Facebook de Tito Díaz, ex entrenador en Oro y antes ex jugador ACB. En el último señala que en esta final “aunque no se, pero tal y como está la promoción del basquet para el gran público en los últimos años, la audiencia media televisiva de la final fue de 530.000 espectadores, la del año pasado 900.000, en esta había contraprogramación futbolera en Movistar, un Betis-Alavés... hasta igual hay que agradecerles a los árbitros el par de errores..”.

El potente twittero Misterchip hizo una reflexión similar… no sé, el baloncesto debiera convencer como deporte, podemos entrar en otro debate: ¿que sea en cerrado está matando nuestro deporte? Dejo que opinen ustedes mismos. Tito también saca un tema muy interesante a relucir “El Rey ya no va a la final de su Copa, ni aunque se juegue en Madrid” y entre los usuarios comentan que podría ser una buena idea cambiarle el nombre. Si se dieran las circunstancias, mi propuesta sería "Copa Eduardo Kucharski, primera estrella de baloncesto en España, para la copa masculina y Encarna Hernández (La niña del Gancho)”, pionera de pioneras en nuestro deporte y aún viva con 102 años, para la femenina.