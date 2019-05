“Claro, con ese equipazo es fácil, me gustaría verlo con un equipo regular a ver qué resultados tendría”. Muchas veces he oído ese comentario sobre entrenadores que consiguen grandes resultados conduciendo clubes como CSKA, Fenerbahce, Real Madrid, Lassa Barça… para mí, si te refieres a Zeljko Obradovic, estás haciendo el típico comentario del 'cuñao'.

Es cierto, que el mérito de Sarunas Jasikevicius, aunque no haya llegado a la Final Four de este año, no es comparable con el de otros entrenadores que sí lo están. El ‘Fener’ no podrá contar con una de las mejores muñecas del equipo, Gigi Datome, ni con la gran presencia en la pintura de Lauvergne. Es posible que tampoco pueda tener a su servicio la versatilidad de Kalinic ni al hombre que juega en los cielos, Vesely. Parece que en el mejor de los casos, vestirán de corto a esos dos últimos nombres estando ‘tocados’ o… ¿no tanto?. Con el perro viejo de Obradovic nunca sabes. El caso es que, con este contexto, coach Zeljko, entrenador más laureado de Europa con 9 títulos, tiene más que demostrar que en la gran mayoría de las Final Four que ha disputado tanto bajo la tutela de la FIBA como de la Euroleague: Ganar su décimo título. ¿Muy difícil? ¿No lo era mucho más el de aquella final de Estambul de 1992 con el famoso triple de Sasha Djordjevic? Aquel Partizan no contaba con jugadores foráneos, eran casi imberbes, estaban en medio de una guerra, no podían ni jugar en su propia cancha por el conflicto… La Penya, El F.C. Barcelona y el Milán tenían equipos bastante superiores pero… ganó un novel Obradovic. Dos años más tarde, precisamente dirigiendo al Joventut de Badalona, por aquello de “si no puedes con tu enemigo…”, también alzó el título a contra pronóstico después de que los verdinegros ocuparan el último puesto para poder disputar los playoffs que le daban la opción de optar a la Final Four y tumbaran al Real Madrid de Sabonis por 0-2. El gigante lituano fue anulado en los dos choques por Morales y Ferran. Días más tarde, el triple de Corny Thompson atravesaría la red para ganar al todopoderoso Olympiakos de Roy Tarpley, Paspalj, Fassoulas… el 'rellenito'Corny, lo había pasado francamente mal en pretemporada con su nuevo técnico. Después de que el norteamericano acabara vomitando, Obradovic le espetó: “déjalo, si no puedes más, déjalo”. Pero Corny no lo hizo. Tal vez sabía que su coach le estaba preparando para aquellos últimos segundo de la nombrada final de Tel Aviv en los que tuvo suficiente aliento como para cuadrarse, apuntar y lanzar el balón por encima de los interminables brazos del ya desaparecido Tarpley.

“El baloncesto es para gente inteligente, si no lo eres, no puedes jugar bien”. Esa frase de Obradovic siempre me quedó clavada. La Euroleague le ha hecho una encuesta a varios jugadores de la Euroleague: Pau Ribas, Poirier, Gordic, Langford, Roll, White y Mickey. Ninguno da como campeón a Obradovic… 3 dan favoritos al título a Madrid y el resto a CSKA. Y es que ZO sólo ha ganado un título con el Fener a pesar de haber llegado en cuatro ocasiones a la Final Four con el equipo turco.

En Vitoria, con bajas, sin ser favoritos, con el título perdido el año pasado ante el Real Madrid cuando sí eran favoritos… es el momento perfecto para averiguar si Zeljko Obradovic aún nos puede sorprender mucho más.