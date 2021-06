Felipe Reyes se retira. Con él y Pau Gasol (todo indica que lo hará tras los JJ.OO. de este verano) toda la generación de aquellos irrepetibles júniors de Oro del 80 (y alguno de 81 como Calderón) queda para el recuerdo.

En la retina aquella temporada que galopó de la 1988-89 a la siguiente, con un Juanma Iturriaga en su Bilbao natal, una vez dejó el Real Madrid tras haber conseguido muchísimos títulos. Es cierto que su rendimiento no fue el esperado y que el Caja Bilbao, justo después de su retirada, baja para desaparecer poco después, allá por el 94. Las expectativas generadas fueron desorbitadas para un veterano que, prácticamente nunca se había especializado en la anotación. Aún más, si cabe, seguí con interés la salida blanca de Fernando Romay, la 93-94, para unirse a sus paisanos de El Ferrol. Es cierto que también ya era otro jugador, que el histórico club gallego por temas económicos descendió al infinito el siguiente curso y que poco después también desapareció. Otro de los recuerdos que tengo grabado fue el del fichaje de Juanito Corbalán por el Forum de Valladolid en la 90-91. Se encapricharon con repescarlo de su retiro por una buena suma de dinero que tampoco pudo traducirse en rendimiento en la pista. La historia se repite, aunque muchos años más tarde, el club vallisoletano acaba desapareciendo con el escándalo Fórum Filatélico que arruina a muchas personas o les hace perder parte de sus ahorros. Algunos, incluso, acaban quitándose la vida como el propio ex capitán del ex club de Castilla y León Lalo García.

Ahí van 3 ejemplos que muestran que fichar viejas glorias españolas a un alto precio no es nada rentable y que, sobre todo, denota poca visión de futuro. No obstante, debo reconocer que me hubiera encantado que en el 92, Pedro Martínez se hubiera podido llevar a su ya Manresa a Nacho Solozábal igual que me quedo con el gusanillo de haber visto a Felipe Reyes, desde hace 3 o 4 años, en un equipo de media-baja tabla. Cuánto han cambiado las cosas en el Real Madrid desde aquel final de los 80 y principio de los 90 a la actualidad. Ahora, a los jugadores importantes se les jubila en el club, lo que le da una credibilidad a Laso y a su organigrama bestial. Allí no se va a hacer números, allí se va a sacrificarse por el equipo, éste luego lo hará por ti.

Felipe se retira a sus 41 años después de militar sus 17 últimas temporadas como blanco, ganando un total de 23 títulos. No obstante, por ejemplificar, en sus últimos 3 años sólo ha jugado en la Liga Endesa 63 partidos con una media de 9.9 minutos. Está claro que Felipón podría ser un ejemplo más de los anteriores pero ¿no os habría gustado verlo con treinta y pico reboteando, y anotando en un equipo de media-baja tabla? El andaluz Betis (Felipe nació en Córdoba), su vecino Fuenla, su formador Estu…

No hay duda de que Reyes es el jugador con un patrón más parecido al del legendario Fernando Martín. Valiente, meritorio, duro, irascible, ganador incansable, archi amado por su afición, archi odiado por la rival, super reboteador y… tremendamente efectivo. Por diversas y obvias razones, ambos acabaron sus días como profesional en el Real Madrid y, en mi caso, pese a que me repito una y otra vez que fichar estrellas en declive es un mal business me pregunto ¿a quién no le habría gustado verlos a ambos dando sus últimos coletazos siendo cabeza de ratón?