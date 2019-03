Carlos Alocén (1.94m/2000) ha empalmado su mejor partido en la Liga Endesa (18 puntos con 5 triples para ganar en la prórroga a un siempre correoso Iberostar Tenerife) con haber debutado con la selección española en las ventanas FIBA.

Tiene un enorme futuro pero esto sólo acaba de empezar. Dicho esto, dejen que me sincere sobre este chico, no puedo evitar ver en él a José Manuel Calderón. Tiene sus piernas, altura similar, seriedad en la pista, personalidad, no es un tirador puro pero ha mejorado… Está claro que su físico tiene un claro patrón NBA. Firmó hasta el 2022 y ahora le toca curtirse en Zaragoza, en la Liga Endesa, Eurocup, Euroleague... conocer más el juego desde una posición tan sensible como la del base. Siguer creciendo mientras lee los partidos. "Los dos son muy listos, lo captan todo y tienen mucha hambre. Vienen de familias en las que los padres han sido jugadores, el de Calderón a menos nivel, y que no tienen prisas para que su hijo se desarrolle tanto como jugador como persona. Ninguno de los dos se arruga en los momentos importantes aunque a su edad ambos no fueran grandes tiradores, sobre todo Calderón. Ambos sabían competir con profesionales a pesar de ser muy jóvenes". Palabras de Andreu Casadevall, entrenador que hizo debutar en ACB a JMC en el 2000, casualmente año en el que nació Alocén, y que 16 años más tarde hiciera debutar a "Carlitos", como él lo llama y asevera que "porque se lesionó un pie si no hubiera jugado más porque teníamos a Bellas y Sergi (García) lesionados. Tuvo mala suerte". Y continua, esta vez con nuestro otro protagonista: "cuando (Alfredo) Salazar (legendario cazatalentos del Baskonia), me ofreció a Jose, otros equipos de la LEB habían desestimado su cesión. Lo veían demasiado joven para arriesgarse como base. Yo lo hice y, es más, apunté que tenía potencial NBA. Alguno se echó a reir. En la presentación del equipo en Alicante, él cogió un balón y a dos pies, desde abajo del aro, machacó a dos manos. Diría que llevaba chanclas. Acojonante. Carlos está claro que también llegará muy lejos. Son jugadores que tienen algo especial, se les ve. Tiene ese ADN, están por encima del resto. Es por cómo compiten. También recuerdo que cuando él empezó a entrenar con nosotros, a pesar de tener 16 años, no se arrugaba".

También le insistí a Casadevall, coordinador del área masculina de L'Alqueria del Basket, por dictarme diferencias: "aunque Carlos es una pasada, Calderón tiene algo más de piernas, era algo más fuerte, se metía más debajo; en cambio Carlos tiene algo más de tiro que él a su edad".

INEVITABLES PARALELISMOS CON 'CALDE'

calde.jpg Calderon (foto:Lucentum Alicante)

Temporada 1999-2000: Proaguas Costablanca Alicante.

JOSÉ MANUEL CALDERÓN (1.91 y 18 años aunque septiembre cumplía 19). Después debutaría el Proaguas Costablanca Alicante el 15/10/2000 contra el Cáceres con 19 años y 18 días.

Minutos Puntos Asistencias Pérdidas/Robos T2% T3% TL% Partidos 20 (560) 8.9 1.8 1.4/1.5 60% (76/126) 35.8% (14/39) 75% (57/76) 28

Temporada 2018-2019: Tecnyconta Zaragoza.

CARLOS ALOCÉN (1.94 y 18 años aunque diciembre cumplirá 19). Antes había debutado con el Tecnyconta Zaragoza el 30/10/2016 ante el Real Madrid, siendo el tercer jugador más joven, -16 años, 8 meses y 14 días-, en debutar en la Liga Endesa tras Ricky Rubio y Ángel Rebollo. En el cuarto lugar destaca Luka Doncic.

Minutos Puntos Asistencias Pérdidas/Robos T2% T3% TL% Partidos 13 (255) 5 1.5 1.1/0.8 62% (21/34) 47% (15/32) 54% (7/13) 21





Si recogemos un fragmento de la narración de José Manuel Calderón en el libro Historia del Baloncesto en España, asevera que “si comparamos al Pablo Prigioni de los últimos años y a aquel de veintitrés años, sería como hacerlo con dos jugadores de talento distinto. Entonces, Pablo era más «alocado». Más agresivo de cara al aro en vez de organizar y controlar como lo hace ahora. ¿Cómo pudo cambiar tanto? Porque en baloncesto se sigue mejorando cada día y porque se dio cuenta de cómo ser más efectivo”. Estoy seguro de que Calderón se aplicó el cuento para haber llegado hasta donde está, cumpliendo su décimo cuarta temporada NBA después de consumar unos muy buenos años en ACB. Sin duda, un interesante fragmento que si se aplica Alocén, como así parece, conseguirá el pack completo para seguir los pasos de JMC.

ALOCÉN, UN APELLIDO CON TANTA TRADICIÓN EN ARAGÓN QUE PUEDE LLEVAR AL ERROR

Llevan el mismo primer apellido, tienen la misma estatura y han jugado en Zaragoza pero no, Carlos Alocén no tiene ningún parentesco con el mítico Lorenzo Alocén, jugador de los 60 y 70 que fue una máquina de anotar desde las cercanías al aro (1ª en anotación en la 1964-65, 3º en la 1967-68, 4º en la 1968-69 y de nuevo 3º en la 1969-70). “No somos familia pero de todas formas lo sigo como si lo fuera. Tengo buena relación con su padre, Alberto que fue jugador del Peñas Huesca” me comenta un entrañable Lorenzo, muy recordado también por la famosa autocanasta que se hizo, siendo jugador del Real Madrid, contra el Varesa para poder pasar aquella eliminatoria a doble partido en 1962; gesto que impulsó a la FIBA a cambiar la normativa de entonces.