Está claro que si repasamos la historia del F.C. Barcelona y el Real Madrid llegaremos fácilmente a la conclusión de qu siempre han tenido un mal negocio si al otro le han ido bien las cosas. Qué gane Valencia Basket, Baskonia, la Penya (sí, hubo un tiempo en que ganaba ahí arriba), qué gane hasta el Manresa (¡Inolvidable TDK!) pero que no gane mi máximo rival. Ahora ficho al anti Luyk, es decir, Norman Carmichael; ahora ficho al anti Audie Norris es decir, Stanley Roberts; ahora ficho a un anti Arvydas Sabonis... y largo etc. En el caso que nos toca, sabemos que la presión mediática y de ambas aficiones es grande pero, la experiencia nos dice que se recupera antes el que menos loco se vuelve en tiempos de crisis. Justamente eso es lo que le está ocurriendo al Barça. Ahora, tras el diagnóstico, si les apetece pueden seguir leyendo los detalles.

Vamos a ver, por dónde empiezo. Finales de junio del 2015, el F.C. Barcelona gana la Supercopa y la liga regular pero el Real Madrid lo gana todo: Copa, Euroleague y Liga Endesa. Sumado a que la liga anterior también fue blanca… ¡Boom! Xavi Pascual es cortado a pesar de tener contrato y un buen puñado en su última rueda de prensa en el Palau Blaugrana. Seguidamente, sale el director deportivo, Joan Creus. En su caso, antes de que le digan, supuestamente, que ya no cuentan con él. Diría que ambos llevaban 9 temporadas juntos y que Pascual sumaba en el club blaugrana 3 años más como segundo.

Los cambios pueden ser para bien o para mal… en este caso no entraré en valorarlo pero sí fue un golpe muy duro que ese mismo verano Tomas Satoransky y Álex Abrines, con tan solo un par o tres de días de diferencia, anunciaban que se iban a la NBA. Les pagan mucho más y en el club azulgrana tampoco era, deportivamente, la panacea. Rodrigo de la Fuente entra como director deportivo… con mucha ilusión y su insuperable ética de trabajo pero con poca experiencia y una situación límite como la que le contamos para, incluso, el mejor de los rastreadores de mercado… Verano y sin tu base titular y tu alero de más futuro. Joan Plaza está en la agenda pero finalmente se decide fichar a las bestias negras Georgios Bartzokas y Víctor Claver que, a contra pronóstico, les habían eliminado con su Lokomotiv justo a las puertas de la entrada a la Final Four. Ambos tenían contrato. Ante las prisas, a tirar de lógica: “si Claver ha funcionado con el técnico griego…”. Por el mercado surge la posibilidad de fichar a un campeón de la Euroleague y durante un tiempo deseado por los más grandes de la Liga Endesa, Tyrese Rice. Pero su perfil no tiene nada que ver con el de Satoransky. En la liga Rusa también está a tiro de ‘caja’ Petteri Koponen, compañero de Rice en el Khimki donde ambos habían ganado la Eurocup. De nuevo, el cuento de la lechera: “Tiene que haber química entre ellos”. Bartzokas los conocía, ese era otro punto a favor.

Otro dato, Toni Bové, maestro de maestros en el mundo de la fisioterapia, es ‘invitado’ a salir de la primera línea del primer equipo y decide que para eso mejor marcharse tras 28 años en el club azulgrana. Casualidad o no, el equipo afrontaría un sin fin histórico de lesiones durante toda la temporada 2015-16. Por no hablar del apoyo psicológico que aporta un fisio… cuantas charlas con Navarro, Tomic… mal rollo.

El Barça acabaría por no ganar nada. Joey Dorsey deja el club despotricando del equipo médico afirmando que los médicos le habían hecho jugar en Euroleague a pesar de no estar recuperado y llevó el club a juicio tras su despido, juicio que ganó el pívot norteamericano. En otro momento, los jugadores azulgranas son penalizados con unos 5.000 euros de su sueldo durante el mes de febrero por los malos resultados... El mes siguiente se contrataba a Nacho Rodríguez para ayudar a De la Fuente. Poco o nada se solucionaba y el Barça tras el batacazo en semis de la Copa ante el Valencia Basket, en la Liga Endesa no pasa de cuartos ante el mismo rival y en la Euroleague queda apeado en la primera liguilla inicial. Bartzokas acaba la temporada pero sale también hablando pestes. Mal rollo.

A rey muerto, rey puesto. Pedro Martínez está en medio de la Final de la Liga Endesa así que, de nuevo, el tiempo en contra. Se ficha a Sito Alonso que, de paso, podía ayudar a declinar la balanza en el culebrón Adam Hanga. Sito aterriza y no quiere a Josep María Berrocal, segundo entrenador azulgrana, tampoco a Tyrese Rice, compañero en el college del recién fichado Rakim Sanders que, en un momento determinado, fue recriminado en público por el propio Sito. Es posible que en la ejecutiva, sobre este último, también hubieran voces a favor. El base norteamericano es marginado y entrena con el equipo vinculado de azulgrana que compite en la LEB Oro hasta hace bien poco. Su ficha está muy por encima del millón de dólares. Mal rollo. Por lo que me cuentan, su conducta es muy correcta con los chavales, tanto que algún que otro me asegura que si Alfred Julbe hubiera podido... lo habría convocado para jugar contra el Maccabi de Tel Aviv ayer. Hace poco se repescó a Edwin Jackson que no rindió lo esperado en el club azulgrana en una etapa anterior... ni en Unicaja después ¿Pero no hace falta un base que anote, dirija pero que defienda? Pregunta común de muchos de nosotros... dejo la respuesta para los expertos.

Ahora la batuta es para Svetislav Pesic con 68 años, entrenador más veterano en la historia del club, retirado desde hace un par de años por problemas de salud. Esto… ¿Sabe dónde va? Entiendo que sí. Junto a él llega Ricard Casas. Dos tipos que saben toneladas de baloncesto muy duros… pero siempre me quedaré con aquello de que el amor es mucho más efectivo que el miedo.