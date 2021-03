Hace poco más de un año, Sergio Scariolo me confesaba que cuando vio el dibujo que ilustra este escrito recordaba lo visceral que había sido. No le gustaba. “He trabajado mucho para mejorar, yo sólo y con ayuda”. Me decía, que, para su toma de decisiones en un estado de presión, la clave es no permitir que manden sus emociones porque acaba eligiendo la peor opción. Su fórmula, compleja de poner en práctica, lógica e intuitiva en su planificación. Visualizar, antes de que ocurran, situaciones en las que puedas recibir esa presión. Por ejemplo, la dirección de un final de partido, aunque también lo aplica a otros contextos. Una reunión con tu jefe, con tu pareja, tu socio, una reunión con tu empleado, un encuentro familiar y largo etc.

Hoy Sergio Scariolo ha debutado en la NBA como primer entrenador con victoria de sus Toronto Raptors ante los Houston Rockets. Es cierto que todo ha estado un tanto guionizado “hicimos una reunión por Zoom, ha sido un trabajo de equipo”, debido a que dicho debut se ha dado porque el primer entrenador, y gran parte del equipo técnico, no ha podido asistir al partido por el protocolo covid. Sin embargo, también es verdad que ha sido una pequeña locura, por el poco margen de tiempo para preparar el partido en dichas circunstancias.

Scariolo ha aprovechado la oportunidad. El equipo ha ganado y los jugadores se han involucrado. Comunicativo, tomando decisiones correctas en la banda, transmitiendo serenidad y tranquilidad. Se lo había preparado todo minuciosamente. En su linea. Sus jugadores, un rara avis por su corte familiar, se lo han facilitado.

El seleccionador de la selección española explica que una de las cosas que también “he aprendido es que si uno se adapta, si deja su ego en un rincón, puede perfectamente pasar, con lealtad, con eficacia, con profesionalidad, del rol de primer entrenador a ayudante de entrenador con naturalidad. Que en Europa se ve mucho más difícil hacer esto, pero que aquí sucede mucho más a menudo ha aprendido siendo entrenador ayudante es a poner el ego”.

No hay duda de que hoy, tanto Scariolo como la organización (y otras) han podido comprobar que ha dado un paso más para acabar siendo head coach en la NBA.

Para entender la versatibilidad de esta técnica, añado otro ejemplo de éxito por 'previsualización' con búsqueda de soluciones, de una persona supuestamente, antagónica a nuestro protagonista, Dennis Rodman. Corey Crowder, ex NBA y ACB padre del jugador de los Phoenix Suns Jae Crowder, explicó en su blog en Solobasket que: “de todos los compañeros que he tenido durante mis años como profesional, fue con Dennis con el que aprendí más, lo que me permitió luego tener una carrera larga como jugador. Me retiré con 37 años. Él me hizo asumir la importancia de la preparación antes de los partidos y la manera de afrontarlos luego, me refiero a todo aquello que estaba fuera del tiempo de juego. La gente, todos, sabíamos al verle fuera de la cancha que él dominaba perfectamente la forma en la que venderse así mismo y cómo hacerlo funcionar. Es cierto que tuvo algunos altercados y problemas, pero les diré algo, si tuviera que ir a la guerra, yo siempre lo querría a mi lado”.

La conversación que tuve con Scariolo empezó, cómo no, hablando de baloncesto pero acabamos aplicándola al día a día. Un día a día del que todos tenemos mucho que aprender. Entendiendo nuestro entorno, entendiendo nuestro rol para poder estar preparados ante los obstáculos que nos podamos encontrar en un contexto difícil con el que tenemos cita.