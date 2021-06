Os voy a hablar de intuiciones y adelanto, sobre todo en el caso de Pau, que tengo una mal presentimiento.

Paralelismos. Aíto García Reneses renueva temporada a temporada con el Alba Berlín mientras que Pau Gasol lleva jugando por objetivos y rendimiento en los dos últimos equipos por los que ha fichado: Portland Trail Blazers y, más recientemente, el Barça. Creo que siempre supieron disfrutar del basket. Esforzarse, manter la confianza en ellos mismos, reflexionar pero también ilusionarse. Es imposible que saques lo mejor de ti mismo si no haces las cosas con pasión. Y no hay duda de que ambos últimamente, lo hicieron más que nunca.

Este año, el técnico ha conseguido llevarse su segunda liga alemana y, diría que ya suma 22 títulos. Pero en este “pandémico” curso Aíto ha vuelto a doblar la BBL con la Euroleague, y para él, va para 75 años, ha sido un verdadero calvario acumular tantísimos partidos en tan poco tiempo debido a los contagios de Covid. Tan duro como fue coger el virus en cuestión, hecho que le hizo pasar algún que otro día de forma muy preocupante. "Carlos, aún no es el momento de decidir". La respuesta que me ha dejado es escueta, como es habitual en él, sin embargo abre una puerta a su continuidad como entrenador en la máxima élite de Europa. En Berlín están dispuestos a esperarle. No lo tiene claro y prefiere desconectar para ver cómo se siente de aquí a poco tiempo. Así es Aíto, es capaz de desconectar de sus propias dudas en un tiempo que se marca. En verano de 2018 viajé a Berlín y pude estar con él dentro y fuera de la cancha. Comer juntos, hacer un tour por la ciudad. Se sentía super agusto en la ciudad, con el club, la prensa… y viceversa. Realmente lo vi disfrutar mucho y vivir día a día. El basket es vital para él, es su vida.

Sobre Pau Gasol, 41 tacos ya... sus palabras en TV3 sonaron a despedida. El gesto de Oriola y Mirotic… “queremos que la levantes tú. Ganaremos muchas más”, también lo interpreto de esa forma. Ok, el curso que viene Pau podría ganar la Euroleague, el único título que le falta junto a una medalla de Oro en unos JJ.OO. pero él sabe lo larga que se le puede llegar a hacer la temporada en un Barça de un Jasikevicius empeñado en ganarlo todo, más si cabe, tras el desgaste que su cuerpo ya arrastrará, ni más ni menos, que después de unos Juegos Olímpicos. La única opción que se me ocurre es que se repitiera la jugada. Si su papel y sensaciones son buenas una vez pasada la Olimpiada... Pau vuelve a los Estados Unidos y descansa, entrena por su cuenta para meses más tarde incorporarse con el curso ya avanzado... me refiero a un nuevo acuerdo por rendimiento y objetivos. La ventaja es que el dinero no sería un problema para el Barça. Un win-win en toda regla. Pero claro, ahora las circunstancias son diferentes y él mismo ha reconocido que le ha sabido mal que su incursión en el equipo haya afectado de forma severa en el rol de Oriola y Pustovyi. Está claro que Juanqui y Saras le van a dar todo tipo de facilidades porque saben muy bien dos cosas: 1) Que en 15 minutos Pau puede decantar la balanza de un partido en una gran cita. 2) Que ahora para Pau, lo que cuenta es pasar tiempo con su mujer y su hija, quienes por cierto, están afincadas en USA, dato imprescindible para darle más crédito a la hipótesis de que Pau pudiera retirarse tras los ya nombrados Juegos de Tokio.

Ojalá me equivoque y podamos disfrutar de ambos una temporada más y hablemos del cierre de una nueva era de aquí a un año, la del entrenador más innovador y longevo de Europa y el mejor jugador de la historia del baloncesto en España.