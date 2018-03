Hello everyone,

I hope everyone has been enjoying the Euroleague. Después de que en mi anterior post os escribiera sobre Sergio Rodríguez y Teodosic toca hablar de la competición.

Está muy interesante. Hay muy buenos equipos y están habiendo muy buenos partidos esta temporada. Ahora estamos en los últimos de la segunda vuelta de la Liga Regular. Sólo quedan 2 partidos para decidir quién jugará el play off, así que esos dos partidos serán trepidantes para muchos equipos.

Nosotros, el CSKA, acabaremos primeros así que estamos esperando a ver contra quién nos tocará jugar el play off. Hasta ahora, hicimos una gran temporada, jugamos francamente bien. Muchos jugadores dieron un paso adelante cuando tuvimos lesiones y mantuvimos nuestra forma de jugar en los partidos. Tenemos un gran grupo de tíos a los que les encanta jugar juntos y eso es lo que marca la diferencia, amigos de Solobasket. Teniendo tíos que saben cuál es su rol y no se quejan si son una pieza clave para ganar pero… no todo es tan fácil. Hay algunos equipos muy destacables. Y os hablaré de uno, el Baskonia. Creo que son uno de los equipos más peligrosos de la Euroleague. ¡Están jugando tan bien desde que Pedro Martínez tomó el relevo como coach! Juegan con mucha confianza y, especialmente, en casa. Tienen muy buenos jugadores y saben cómo jugar a esto. Creo que Shengelia es el mejor 4 de la Liga (Euroleague). Atlético, corre la pista, puede jugar en el poste bajo, puedo anotar de tres puntos y es un buen reboteador ofensivo. Es duro y ha dado un paso adelante esta temporada para ayudar al Baskonia a estar donde está. Pero en Vitoria también tienen guards muy buenos. Granger, Huertas y Beaubois también son jugadores que entienden muy bien su rol en el equipo. Ellos serán un dolor de cabeza para cualquier equipo al que se enfrenten en los play off. Como dije, Pedro ha gestionado realmente bien a este equipo sin importar qué jugadores tuviera. Tú necesitas un entrenador que sea capaz de coger a unos chicos y convencerlos de que pueden atacar el aro que es algo, que yo considero, que es una de las cosas más difíciles de conseguir para un coach. Ser capaz de que tus jugadores rindan cada día, eso incluye entrenamientos, incluso cuando ellos no quieren. Por eso considero que él está haciendo un trabajo genial con sus chicos.

Ellos tienen química. Yo jugué para Pedro durante una temporada (2007-08). Fue en Girona (el desaparecido Akasvayu con Marc Gasol) y estoy contento de ver que sigue trabajando bien. Tan sólo espero que no nos encontremos en los play off… ¡ha,ha,ha! También debo decir que el presidente del Baskonia, Querejeta, tomó buenas decisiones para juntar a un equipo así y añadir una pieza final como fue adquisición de Pedro Martínez para ver a esos tíos jugar como los están haciendo… eso seguro. Los jugadores y el presidente creen en lo que están haciendo. Espero, amigos de España, veros de nuevo en la Final Four, pero como es lógico y espero siempre también, ver al CSKA como el equipo que se mantiene en lo más alto al final de la competición.