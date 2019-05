Con la de hoy cierro la serie ADN Anotadores, atrás 4 entregas: ADN anotador I, ADN anotador II, ADN anotador III y ADN anotador IV . Después de Jordan, vimos llegar a: Kobe, Dwayne Wade, Lebron. Y hasta al mismo Iverson (2001/2002 y 2003 líder en robos) que bien pueden nombrarse como Jugadores que llegaron a alcanzar un título de anotador, pero que también hicieron lo suyo en defensa continuamente en sus carreras.

Bien el legado como “anotador” de Wilt Chamberlain dejó miles y miles de cambios de reglas; pero fue Mike quien le dio ese toque integral anotador-decisivo-defensivo. Y aún más importante:

Ese toque de éxito campeonil.

Ese toque de elevar su don a otras instancias cuando era requerido su rol del Scorer.

Bien pudiese arriesgarme a decir, que todos; algunas vez soñamos con aquel “5, 4, 3, 2, 1… Y Anoooota”… Gracias a Mike.

“Be like Mike”.

Así, que siempre que os vean hacerlo y recrearlo a cualquier tío de tu vecindario, a otro tío en alguna película de Hollywood o a cualquier jugador en la misma NBA. Piensa en…

Michael Jordan.

Pero hablar del lado defensivo de Michael Jordan. Me lleva a recordar a otro gran anotador. Uno de los pocos que aceptó, más de una vez, el reto vs su Majestad del aire. E incluso, puede decir que en muchas oportunidades salió con la sonrisa de satisfacción; por su victoria individual ante Air. Y no es más que:

Dominique Wilkins (6-7 y 200lb) Posición: Alero.

Os puedo decir que Michael Jordan antes de ser un rookie, creo que previamente debió marcar en su calendario (de 14 años que nos deleitaría con su habilidades) 45 días en que echaría de vacaciones sus dotes defensivos. Y eso fueron los 45 juegos en que enfrentaría a Nique ( solo regular season).

- Y viceversa (aunque Nique nunca fue defensivo).-

Sin duda alguna un verdadero Scorer nunca escapa de un duelo anotador. De hecho es el cenit para su show. La aparición de otra co-estrella en lo que se esperaba que fuera un solo de sus habilidades anotadoras.

Y a Michael muy pocos jugadores en su carrera le aceptaron ese challenge. Solo Nique habitualmente marcaba también tal fecha en su calendario. Y aparte que nadie más en la historia de la liga le ofrecía tal duelo anotador a Michael; con el plus además de ser también…

¡Un duelo VERTICAL!

Wilkins era un tío rápido, atlético, con juego de media y corta distancia, que podía postear a cualquiera; y aparte poseía el drible suficiente para crearse su tiro. Pero sobre todo era un finalizador.

- Y pocos saben que a partir de la temporada 89-90, Nique comenzó a interesarse por el triple. Dejando registros de campo sobre los .300, incluyendo picos de .380 y .388.-

Fijaos que un año antes de Jordan alcanzar su primer título anotador, Wilkins se lo adjudicó solo por 0,5 décimas sobre el ya mencionado Adrian Dantley.

Así que MIKE supo desde el principio que no podía llegar a las instancias finales de la temporada superando por unas escasas décimas a Nique, pues este haría lo imposible por ser el líder en ppg. Y eso representaba un total riesgo.

¿No me creen?

Vayan y busquen la fecha de 10/04/1986 en que dos días antes de acabar la temporada Nique se va a los 57 puntos vs los Nets por 45 puntos de Dantley vs. Sacramento.

En fin, visto lo visto de Nique. Jordan quiso dejar las cosas en su sitio desde el principio de temporada. Y como que se dijo así mismo: Nique tendréis que anotar de más, si queréis arrebatarme la gloria en ppg.

Pues Michael logró su primer título de anotación con un promedio de 37,1. Y he allí el comienzo de la rivalidad anotadora más espectacular de la historia de la liga. Tanto que de los 45 duelos en que se enfrentaron, Nique anotó más que Jordan en 22 de ellos. Pues Michael hizo honor a su jersey y se quedó con 23 duelos.

Y fijaos que 16 veces ambos anotaron más de 30 puntos en el mismo juego. Y Jordan sólo superó a Nique en un juego más sobre los 40 puntos en aquellos encuentros.

Solo el 10/12/1986 ambos sobre-pasaron la barrera de los 40 o más puntos en el mismo juego. Dejando Wilkins 57 vs los 41 de Jordan.

Y ese fue el pico más alto de Nique. Ya que en la misma temporada el 16/04/1987 Mike le regresa el favor a Nique anotando 61 por los 34 de Nique.

Como veis Dominique pertenece a esta lista por aceptar aquel desafió ante tal vez el mejor anotador de la historia. Y como dije, en 45 juegos Nique salió airoso en 22 de ellos por los 23 de Michael. Pero si os ponen en contexto esa diferencia de un solo juego en favor de Michael tiene un solo nombre a partir del 87-88…

Scottie Pippen y su defensa.

Así que bienvenido a lista Nique.

-Y es que Pippen defendía hasta cuando el reloj estaba detenido. Bien Karl Malone puede decirlo. Ya que en aquel game 4 del último título de los Bulls. Karl sólo falló par de tiros libres al Pippen reiterarle que:

“El Cartero no entrega los domingos”.-Y era domingo.

Sin duda tíos adelantados en la defensa… Pippen, Rodman, Bobby Jones, Frazier.

Bien Walt Frazier al darse cuenta que los pívots recogían el rebote y automáticamente pasaban la bola, por automatismo, cuando su point guard inmediatamente les decía su nombre; en pro de iniciar el fastbreak.

Walt comenzó a decirles también a los pívot rivales sus nombres en el calor del rebote logrado, y caían en tal trampa (o astucia) entregándole la bola de regreso al equipo de Walt. Bien llegó a decir que su mejor pasador (de los equipos contrarios) fue Bob Lanier. Solo le decía:

“Hey Bob”.-

Y bueno. Con el duelo aéreo de Nique y Mike. Cerramos la lista de invitados. De todos esos Anotadores que fraguaron el ADN que muestran hoy los Scorers 2.0. (O Millennials - Generation Z) a ya casi dos décadas encestadas del siglo 21.

Claro. Se preguntarán que pito toca Kevin Durant. En todo esto.

O creerán que soy un fan de KD. –Nada más lejos de la realidad-

Veamos…

Kevin Durant (“6-9 y 240lb”) Posición: Alero Bajo. ¿Podéis creerlo? Alterna: PF. Un abuso.

Y aunque el caso de KD sé que no es tan necesario profundizarlo. Pues todos de sobra conocemos sus habilidades anotadoras. –Y sus “habilidades” en twitter.-

El caso es que luego de ver como KD sentenció las esperanzas de un épico como lo es Lebron James (Top 3 histórico) con casi el mismo tiro crucial en las últimas dos Finales de liga. Y repito, casualmente en el mismo game tres de ambas Finales. Y en las narices de James.

Sin duda alguna desde aquel momento creo que pensé la necesidad de decirles que estamos “tal vez” ante el eslabón de enlace entre los anotadores que alguna vez conocimos… Y los que estamos por conocer.

Tan transcendente y perimetrales fueron ambas definiciones de KD sobre aquellos Cavs, que acabó con la mismísima esperanza de James con aquel equipo en aquella conferencia.

Pues qué jugador en sus plenos prime y con las mayores garantías de llegar años tras años a Las Finales, abandona todo para ir a una aventura Californiana.

¿O el cenit de un basquetbolista NBA no son Las Finales?

¿Por qué abandonar los Cavs y el Este donde te garantizaba tal escenario?

¿Por qué no ir a un verdadero contender en el Oeste?

¿O KD con aquellos tiros, arrancó cualquier esperanza (por no decir Desahuciar basketbolisticamente hablando) a uno de los más grandes de la historia?

E igual como dije sobre aquel Draymond Green. Os digo que no se trata de nada personal contra Lebron. Se trata de cualquiera que os ponga por delante ahora mismo al talento anotador mostrado por KD.

-Aunque os digo. Lebron me recuerda a Wilt Chamberlain buscando distraerse con algo, al ver la invencibilidad mostrada por Los Warriors. Cual Wilt, distrayéndose en busca del liderato de asistencias; gracias a Russell y sus imbatibles Boston Celtics.-

Pero al tener Lebron James los galones suficientes para sentarse en la misma mesa de los más grandes de la historia. Es sin duda alguna, de las mejores unidad de medida para preguntarnos si tíos como Mikan, Pettit, Russell, Wilt, Oscar, West, Julius, Baylor, Magic, Bird, Shaq, Kobe, Duncan y hasta el mismo Michael correrían la misma suerte al enfentar la envergadura y habilidades reunidas en un Anotador como KD.

Pero sean cuales sean las razones de James. Sin duda el efecto de Durant ha sido decisivo en ellas. Por ello como ven le he colocado la altura, peso y posición en la duela de cada invitado. Para que vosotros mismos puedan intuir como KD con mucha más altura, y muchas o iguales habilidades que muchos (valga) de ellos; se convierte en toda una pesadilla cuando se dedica a anotar.

Como os he dicho al principio. Con su altura bien puede KD abusar de los mejores defensores habidos y por haber en las posiciones de PG, SG y SF. Y por su drible, rango de tiro y movilidad en la duela, también puede dejar sembrado a cualquier PF o C.

-Algo jamás visto.-

Os digo que no se trata de que KD sea mejor o peor que alguno de los Anotadores mencionados. Se trata de la norma que os verán de aquí en adelante.

Pues así como Wilt dictó al principio la norma del dominio absoluto del Pívot. Y Michael - aun en la época del Pívot- luego llegó para poner las cosas en su sitio desde una posición poco habitual para construir una dinastía.

Os digo y repito que KD ha sido la nueva norma. El eslabón de enlace entre los Chamberlains, los Jordans y las nuevas dimensiones necesarias para reinar en el aun mozo y nuevo milenio. Y si lo dudáis. Sólo basta mirar a Paul George, Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis y muchos otros. Y casos que muestran más dotes de Small Forwards, y aún siguen en formación, como Pascal Siakam o Jonathan Isaac, y los que faltan aún por arribar.

Tíos con mucha altura, hábiles con el drible y con tiro consistente de media y larga distancia. Es decir, Con las envergaduras de cualquier PF, pero que bien hasta pudiesen pasar por un Pívot en cualquiera de las anteriores épocas de la liga.

Es decir, de aquí en adelante todas las franquicias van a testear hasta dar con tal envergadura. De igual o incluso superior índole.

Pero lo más aterrador de KD es que tiene el mismo instinto asesino de un Kobe, un West y hasta de un Michael.

-Ya en aquel Mundial de Baloncesto en que las mejores luminarias del baloncesto americano vetaron participar. KD había dicho presente y trajo a casa el Campeonato. Y si bien es cierto que tíos como Derrick Rose, Russell Westbrook y Stephen Curry estaban en aquel equipo. Eran aún muy jóvenes. Y aun no pertenecían a la realeza de la liga.

Fue a KD a quien le tocó con apenas 21 años, hacer el papel de súper en aquel Mundial del 2010. Y antes selecciones de rodaje conformadas por Hombres y Nombres ya establecidos en las distintas ligas universales.

¡Ojo! Y recordar que KD ya venía de poner 30 ppg en la liga.

Para finalizar os digo que como podéis imaginar, soy un tío que creció amando el juego de Michael Jordan. Y puedo decirles que en cualquier Draft histórico siempre elegiría a Mike para sembrar las bases de una franquicia. Pues no es lo mismo ser un Scorer que ser un Líder. Y Michael sin duda alguna era todo en uno.

-Y vaya que casos de irrespeto como el de Russell Westbrook y ahora el de Draymond Green, demuestran que KD por ahora sólo sigue siendo un anotador y no un líder.

Pero eso sí… No negáis a que es uno muy, pero muy serio.-

Pero con el regreso del Small-Ball y su aliado llamado El Triple, sumado al detrimento de la posición del Hombre Grande y lo pequeña que cada día se hace la duela por bases como Ben Simmons. Tiradores como Curry. Y aleros como el mismo Durant. Os puedo decir que las habilidades de KD me hacen dudar por instantes, de:

¿A quién elegiría para tomar el último tiro en un juego 7 y en el último segundo de Las Finales?

Pues Michael Jordan, como he dicho y vosotros bien saben; podía hacer cualquier cosa en una duela. Excepto una...

Crecer más allá de aquellos 6-6 de estatura que lo definían.

En fin, os agradezco su atención

Pero recordáis siempre que quien sea que se juegue el último tiro. Nació para ello. Nació con el ADN de un Scorer.

Y es muy probable que el mismísimo Dios lo esculpiera para ese momento. Para definir las cosas. Para ponerse una y otra vez la capa de superhéroe.

Por ello, acostumbraos a identificar tal ADN y no dejáis engañar. Pues por miles y milenios siempre vendrán falsos profetas. Que llegarán en busca de tal título. De tal rol. Pero para que no dudéis; nunca olvidáis las sabias palabras de Elvis:

“El ritmo es algo que tienes o no tienes, pero cuando lo tienes, LO TIENES TODO”.