El Barça afronta el inicio del verano inmerso en la configuración del nuevo proyecto deportivo bajo la batuta del nuevo GM Juan Carlos Navarro en los despachos y de Sarunas Jasikevicius en el banquillo.

Remodelación en tiempo de bonanza deportiva pero de restricciones económicas -como el resto de clubs de Europa- por la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19. Un condicionante que obligará a 'cuadrar el puzzle a la hora de definir el nuevo plantel.

Afronta Saras este escenario tras su primer ejercicio que, como buen estudiante, supero con sobresaliente. Lo mereció por haber llevado al equipo a las cuatro finales de los torneos que disputó, saldadas con dos títulos (Liga Endesa y Copa del Rey). Faltó para la matrícula de honor el haber conquistado la Euroliga de la que le separaron cinco puntos en la final ante el Anadolu Efes.

Y ahora llega el momento de poner las bases del futuro. Aspecto en el que, como ya hemos comentado, la economía tendrá un factor capital.

Ya lo dejó claro el presidente del Barça Joan Laporta en la Asamblea de Compromisarios del paso domingo. Lo hizo en referencia al primer equipo de fútbol pero que puede trasladarse al resto de secciones de la entidad; Van a haber rebajas de presupuesto y se buscarán acuerdos para readecuar sueldos.

Y el basket no va a seer una excecpción. Todos son conscientes de que en tiempo de constricción económica hay que apretarse el cinturón.

Según fuentes consultadas, la reducción presupuestaria podría situarse entre 5 y 6 millones de euros con respecto al ejercicio anterior, aunque eso son proyecciones aún no definitivas.

A partir de aquí tocarà edificar una plantilla en la que una buena parte de su núcleo duro tiene contrato en vigor.

Vayamos por partes. Tres jugadores finalizaban su compromiso: Pustovyi (ya desvinculado y que seguirá en ACB muy probablemente de la mano del Gran Canaria).Álex Abrines (que tenía una opción para renovar por un año) ha acordado la extensión de su vínculo con un contrato que servirá para repartir cantidades en el tiempo. También renovará Sergi Martínez con un compromiso con los plenos galones de primer equipo.

Y resta Pau Gasol (cuyo rendimiento final, tras dos años lesionado, sorprendió a la propia empresa y a él mismo) que aceptó inicialmente la opción de jugar en el Barça -debutó en abril- para intentar estar en los Juegos de Tokio y luego colgar las botas a los 41 años. Pero su aportación ha desbordado todas las expectativas y el Barça -a través de su gran amigo Navarro- ya le transmitió que tendría las puertas abiertas si quería seguir. Ahora es Pau quien debe dar respuesta a la incógnita: retirarse o probar un año más. Parecía que iba a ser lo primero pero....

El resto de nombres propios del plantel tiene contrato en vigor para el próximo ejercicio: A saber. Davies, Hanga, Claver, Higgins, Smits, Westermann (todos hasta 2022), Calathes, Kuric, Bolmaro (2023), Oriola (2024) y Mirotic (2025)..Pero hay matices..

Smits tenía en su contrato una opción de corte este verano pero el club no la va a ejecutar por que está muy satisfecho por su rendimiento y podría ofrecerle una ampliación del vínculo...si el letón no tiene la NBA en su mente en un futuro cercano. Con Higgins, tal y como informó Erick Moleiro y podemos confirmar plenamente, se está negociando un nuevo contrato por tres años.

Del resto todo apunta, a falta de anuncio oficial, que Lea Bolmaró dará el salto a la NBA lo que dejará en caja un millón de euros que es su claúsula de rescisión. Y existen otros casos como Claver, Westermann y alguno más a los que el club ha puesto en el escaparate por si se les encuentra una salida satisfactoria para las dos partes. La premisa básica es que se trabaja con una perspectiva de rebajas económicas. Y se pedirán esfuerzos económicos a algunos de los que vayan a continuar.

En este escenario, el capítulo de llegadas va a ser conciso. Según hemos podido saber los temas de la perla del Zalgiris Rokas Jokubaitis (en la imagen), y Sertac Sanli (Anadolu Efes) está casi definida a falta de oficializar la operación. A partir de aquí deberían llegar uno o dos jugadores más. Muchos nombres han surgido en los últimos tiempos: Mario Hezonja (sus derechos son del Barça y si el PAO quiere quedárselo le reportaria unos cientos de miles de euros al Barça y todo apunta que acabará sierndo así), Un ex como Kevin Pangos (retorno deseado por Saras) pero que parece más cerca del CSKA o de la NBA por su alto chace, Chris Jones (el Maccabi quiere ejercer la opción para renovarle,) Rodions Kurucs, etc, etc. Especulaciones del mercdo sin un recorrido claro...a día de hoy. Y ahí también ha aparecido el nombre de otro gran amigo de JC Navarro, el hermanísimo Marc Gasol. En el club contemporizan al respecto. Si no siguiera en la NBA y se planteara volver a finalizar su carrera en Europa con un sueldo asequible (el Girona, club del que es propietario siempre ha estado ahí) pues ya se vería.

Nombres propios del verano en el proceso para completar una plantilla en la que jugadores del Barça B volverán a tener protagonismo como posiblemente Michael Caicedo entre otros.

En tiempos de recortes todo va a ser cuestión de imaginación,fichajes razonables, cuadrar números y buena voluntad de la plantilla para mantener un proyecto plenamente ambicioso.Dinero manda.. Esta recta final de junio y el mes de julio van a ser 'calientes' al respecto en el Palau. Preparémonos.

Mientras. tanto, feliz verano a todos.