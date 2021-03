Lo del all star es infumable. Lo único decente los triples.

El all star es un esperpento para ver juntos a todos los que destacan y eligen dejando siempre muchos que merecian estar, para los novatos es un premio, un aliciente a añadir cuando renueven contra

No lo echo de menos... si me gustaba selección española (B o C) contra extranjeros... que se hizo alguna vez, y había bastante pique.



08/03/2021 - 23:36