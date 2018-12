Siendo los Denver Nuggets el segundo equipo más joven de la competición nuestra progresión sigue adelante… en los que llevamos de competición, hemos tenido notables mejoras defensivas, seguramente, por haber recuperado a Paul (Millsap) al 100% y también que nuestros jugadores jóvenes tengan una temporada más de experiencia a sus espaldas. Como es el caso de Juancho (Hernangómez) que en la temporada pasada las cosas fueron muy duras para él. De los momentos duros son de los que más aprendes. La oportunidad de ser titular debido a la lesión de Will Barton y la confianza que el equipo tiene en que Juancho crea que es una pieza muy importante en el presente y futuro de esta franquicia. Dicho todo esto, sin duda alguna, la mentalidad competitiva de Juancho y su gran profesionalidad para siempre estar preparado es lo que le ha llevado, para mí claramente, a rendir de la manera que lo está haciendo.

En ataque seguimos siendo un equipo que se pasa mucho el balón (#2 de la NBA en en asistencias) y esto va muy ligado a tener un jugador como Nikola (Jokic), el cual distribuye y genera la mayoría de nuestros tiros. A pesar de que su posición es interior está en el TOP10 en pases a canasta con casi 8. Por lo que yo he visto, en la época en la que estamos Nikola es el mejor 5 pasador que haya tenido delante de la TV o en una pista de basket. Él no es solo un pívot pasador, Nikola es un jugador exterior con cuerpo de “Center”… Creo que es la mejor manera de describirlo, si juzgaramos de una manera más convencional no veríamos al Nikola que estamos viendo a día de hoy. Es más, creo que él nos va a demostrar cómo el juego puede evolucionar jugando a través de un pívot.

En el momento que escribo estas líneas para mis amigos de Solobasket, a los cuales también quiero felicitar por sus 20 años, decir que, por ahora, en Denver estamos liderando la conferencia Este junto a los Warriors con un balance de 18-9. Pero debo decir que estamos en un momento en el que las lesiones nos han llegado muy juntas, 6 lesionados de los cuales 3 son titulares: Harris, Barton y Millsap… Estamos en un periodo de la temporada en el que tenemos que sobrevivir y seguir compitiendo hasta que recuperemos efectivos, por suerte, ninguna de estas lesiones son para toda la temporada.

Estamos muy contentos con la progresión de nuestro equipo y esto se va reflejando en el número de partidos ganados temporada tras temporada… hemos tenido un muy buen inicio ganando contra equipos muy fuertes, aún y así, solo hemos jugado un poco más de un cuarto de la liga regular, por lo tanto en los 55 partidos que nos quedan aún hay mucho trabajo por hacer.