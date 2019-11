Cumplimos 21 años, interpretado en hechos… que seguimos luchando por seguir estando a la altura después de tanto tiempo a pesar de ser una web independiente. Siempre hemos dicho, que ha sido la mejor fórmula para escribir con respeto pero sin condiciones. Para cubrir aquellas ligas y temas que nos parecieron interesantes o que, simplemente, pensamos que merecían un espacio público por menores que parecieran.

Decía Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto, en una felicitación del año pasado que "para la FEB, Solobasket ha sido desde el principio un proyecto de referencia". Siempre hemos intentado llegar a donde otros medios no llegan, da igual el tema, la competición o el momento. Locos por este deporte, frikis, ambiciosos… difícil de etiquetar. Los propios fundadores o más veteranos reconocemos que somos un rara avis. Lo que no significa que no pongamos un ojo en la Liga Endesa, Europa y la NBA.

Todo tiene un precio. Sin mecenas, sin apuestas relevantes de marcas (al menos hasta este momento). Aquellos o aquellas que hubieran permitido económicamente mantener la estructura de nuestros colaboradores y coordinadores, -no nos suele durar más de un año-, curso tras curso. Cada vez que nos llega el mes junio el esfuerzo es brutal por recomponer un puzzle que debe conjugar talento, conocimiento, esfuerzo, escrúpulos, compañerismo... por el módico precio de amar este deporte y tener ganas de aprender.

En la felicitación del año pasado, Antonio Martín, presidente de la ACB, indicaba que somos una "cantera inigualable de talento". Cada año que pasa muchos de nuestros colaboradores más destacados aprovechan el aprendizaje y exposición para esperar la llamada de los medios especializados en baloncesto más importantes de España. Y en numerosos casos esa oportunidad llega. Sólo deben recorrer nuestra historia y ver cuántos nombres conocidos hicieron equipo en su momento con nosotros. En un sistema que funciona para dichos medios, está normalizado. Están bien atentos. David Sardinero, director de Gigantes, también antiguo colaborador, es un ejemplo de ello habiendo estado en un lado y otro. Sardinero escribió 62 piezas en SB, la última hace 10 años. Él, que ha vivido el proceso, asevera que Solobasket "es una cantera de firmas y de profesionales". Nosotros añadimos un matiz: aficionados profesionales. Su trayectoria y la de muchos otros compañeros que pasaron por Solobasket por difundir este deporte y cargarse la mochila de experiencias sostienen el hándicap para la web anteriormente explicado.

Antoni Daimiel, comentaba también en otra felicitación, que Solobasket ofrece una "información e investigación básica para el aficionado y el profesional" y Sergio Scariolo añadía el mérito de hacerlo "huyendo de la polémica y del sensacionalismo". Pedro Martínez también iba en esa dirección asegurando que “es una página histórica que tiene una credibilidad detrás".

Cualquier usuario sabe que las visitas aumentan con un clic fácil que puede generar un titular llamativo o situaciones bien ‘decoradas’ que pueden llevar fácilmente a un contenido sin valor. Nosotros siempre hemos apostado por escritos en profundidad o tocar temas que nos han parecido meritorios. Es nuestro santo y seña, no hay más. Tarea minuciosa y, tal vez efímera; el seleccionar, formar, guiar al colaborador cuando se une a nuestro equipo.

Como muchos de vosotros sabéis, Aíto García Reneses se reunió en 1998 con Santi Rodríguez y Carlos Jiménez, ambos fundadores de la web, y les aconsejó que aquella idea de realizar un portal de baloncesto con calidad profesional y contenido 'diferente' no podría durar mucho sin recursos económicos. Como relatamos al principio, eso nos ha permitido ser lo que somos, escribir como queremos y sobre lo que queremos. Fuimos testarudos y aquí estamos, aún vivos, en el lejano 2019. Él, públicamente, afirma con simpatía que fue una suerte que aquellos chavales no le hicieran caso. No obstante, parte de razón no le faltaba. Los más veteranos a veces nos preguntamos ¿cómo no se extinguió ya este sueño? Sabemos que hay riesgo de que pueda darse el caso más pronto de lo que pensamos.

Empezamos con poco más de 20 años y ya somos cuarentones. Las ganas están pero las obligaciones aumentan, las fuerzas se rebajan. ¿Hasta dónde podría llegar Solobasket con más recursos? Nuestra comunidad siempre ha respondido para que este portal siga vivo, para que mejore como con la espectacular respuesta en el crowdfunding de 2012. Siete años después, a vamos a volver a testear si, de nuevo, las y los amantes del baloncesto que nos leen quieren que la web siga viva y, lo más importante, dando lo mejor de sí misma. ¿Cómo? A través del método de suscripción donde poder leer amplios reportajes, entrevistas profundas, columnas de opinión (valoraríamos 'fichar' conocidas firmas o repescar a algunas de las que ya habían en nuestros blogs). Necesitamos fidelizar el talento para nuestros lectores y eso, si así lo quieren, sólo lo van a poder permitir ellos mismos. Para informaros, unir sinergias, o darnos vuestra opinión e ideas (para nosotros muy importante) tan sólo tenéis que escribir a ayuda@solobasket.com. Encantados os responderemos a todos.

“Felicidades Solobasket por aguantar ahí, la resistencia es un gran lujo”. ¿Quién podría decir algo así? Quién va a ser, Laia Palau, nuestra casi coetánea que con 40 tacos compite con protagonismo en el actual equipo líder de la Liga Femenina y que este año vuelve a doblar en la Euroleague women para acabar la temporada, si no hay ningún imprevisto, vistiendo la camiseta de la selección española en las próximas Olimpiadas de Tokio.

Mil gracias por los cientos de mensajes vía redes, vídeos, llamadas, whassup... que hemos recibido... ¡Guau! Entre ellos el de Pau Gasol. Sin duda, sois nuestra razón de, aún, existir.