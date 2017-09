Comenzamos con nuestros consejos para esta apasionante temporada del Supermanager de la Liga Endesa. Nuevas estrellas han llegado a la ACB, otras han cambiado de equipo, tenemos a más de media liga compitiendo en competiciones europeas (5 en Euroliga, 3 en Eurocup y 4 en BCL) con lo que ello afecta en cuanto a rendimiento y posibles lesiones, y los más importante: volvemos a la liga par. Este año no habrá jornada de descanso que es algo que cambia totalmente el juego. Desaparece el factor de pensar en los cambios gratis, aunque los tendremos de la primera a la segunda jornada motivado por la participación en la BCL de Joventut y Estudiantes.

Primero recordamos las condiciones de nuestra liga privada: 2 equipos por mánager; premio mensual basado en lo que puntuen los equipos en ese período, o sea que cada mes se empieza de cero a efectos de llevarse el premio; no se podrán apuntar equipos después de que comience la jornada 1 del juego; y el nombre de la liga y la contraseña son:

Liga: Solobasket oficial contraseña: solobasket

La idea para este año es seguir con nuestro modelo de consejos basado en proponer nuestro 11 para la jornada, con tres suplentes, los jugadores low cost y las apuestas sorpresa. Los publicaremos como la temporada pasada en cuanto finalice la jornada europea, para tener toda la información posible sobre momentos de forma y posibles lesiones. En esa entrada será también donde informaremos de los resultados de los managers en nuestra liga privada y de como va la clasificación mensual. También daremos cumplida información a través de twitter sobre las novedades que vayan surgiendo o a través de comentarios en clave SM de nuestras crónicas sobre los partidos europeos.

Pero para esta primera jornada, en la que casi todo es una incógnita, no tiene mucho sentido hacer nuestro once tipo, ya que las opciones, al igual que las dudas, son mùltiples. Si mostraremos dos propuestas de equipo, que además será con las que competiremos desde el inicio bajo el nombre de BlogSolobasket, para poder ver en números de puntuación reales que tal van nuestros consejos. Este año nos mojaremos en el Blog con dos equipos reales.

Así que nuestros primeros consejos consistirán en un análisis de todos los equipos en clave SM, teniendo en cuenta la composición de la plantilla y la pretemporada para ver que jugadores son interesantes para el juego. Además valoraremos el calendario para los tres primeros partidos.

Recordad que la segunda jornada es entre semana, por lo que habrá tres partidos en espacio de pocos días. Intentaremos sacar nuevos consejos entre jornada y jornada.

F.C. BARCELONA LASSA

Barça y Baskonia abren la liga en un emocionante duelo marcado por el traspaso de Adam Hanga. Dos plantillas totalmente renovadas que aún está por ver que jugadores pueden resultar interesantes en clave SM. Sobre los blaugrana todo son dudas a efectos del juego, ya que tienen entrenador nuevo y contarán con una plantilla muy amplia (15 jugadores), por lo que será difícil valorar quien puede ser interesante de forma regular o quien solo para momentos concretos. Por ejemplo, descartamos totalmente el fichaje de Ante Tomic para la primera jornada (aunque luego pueda dejarnos mal). Es muy caro, no ha jugado los últimos partidos de pretemporada y por fin cuenta con competencia en condiciones con el fichaje de Kevin Seraphin.

Calendario tres primera jornadas: Baskonia-Divina Seguros Joventut-San Pablo Burgos. Exceptuando un duro primer partido, tienen un buen calendario de inicio.

Jugadores estrella en clave SM:

-Ninguno. Por los motivos ya expuestos no vemos para este inicio de juego a ningún jugador estrella ya sea por precio o por dudas sobre rol y rendimiento.

Jugadores interesantes:

-Thomas Heurtel y Phil Pressey: Una de las posiciones que tiene menos superpoblación es la de base y todo hace prever que los dos serán siempre de la partida y tendrán minutos. Los dos tienen capacidad para valorar bien. No apostaríamos por el americano por su pasaporte y por ser más caro. El francés, que además se enfrenta a su ex-equipo, es una opción interesante.

-Adrien Moerman, Kevin Seraphin y Aleksandar Vezenkov: Tres interiores que están a buen precio. Mientras Claver siga lesionado, los minutos en el cuatro se los repartirán Moerman y Vezenkov, que han rendido bien en pretemporada. Nos gusta más el francés, por ser más económico y por tener una mayor capacidad reboteadora, además de producir sus puntos con menos tiros. Seraphin también está a buen precio, y si Tomic no llega a la primera jornada o lo hace mermado, es una opción muy interesante por su relación calidad/precio.

Jugadores a seguir:

- Adam Hanga y Rakim Sanders: Aquí podrían mencionarse a practicamente toda la plantilla hasta saber roles y rendimiento pero nos hemos decantado por los dos aleros. El húngaro es el alero más caro del juego, por lo que no es un fichaje que contemplemos para la primera jornada, aunque todos sabemos de su capacidad de valoración y la posible motivación que tenga jugando contra Baskonia. Sanders está a buen precio y ha tenido un protagonismo irregular a lo largo del pretemporada, pero comparte posición con Hanga, aunque también puedan jugar juntos.

BASKONIA

Los vitorianos eran uno de nuestros equipos favoritos a la hora de fichar jugadores para el SM el año pasado, pero como todas las temporadas ha tenido que acometer una profunda remodelación. Aún así apostamos porque será otra vez una de nuestras plantillas favoritas. Se nos reducen las opciones en el inicio por las lesiones de Jordan McRae (que nos gusta mucho) y de Patricio Garino, pero eso también refuerza otras apuestas por más minutos y tiros.

Calendario tres primera jornadas: F.C. Barcelona Lassa-Movistar Estudiantes-Herbalife Gran Canaria. Inicio complicado de Baskonia jugando fuera contra Barça y Granca.

Jugadores estrella en clave SM:

-Janis Timma: El único motivo de que el letón no sea un fijo en nuestros equipos sería el precio (4º alero más caro). Si ya pintaba bien antes del Eurobasket, su rendimiento en el ha terminado de convencernos. Es un jugador muy completo que aporta en muchas facetas estadísticas y con las bajas de McRae y Garino tendrá muchos minutos.

-Tornike Shengelia: Al igual que en el caso anterior, la única duda es su precio (5º pívot más caro) pero con la ventaja de ser cupo. No dudamos en afirmar que es la mejor banderita entre los pívots y los vitorianos aún no han fichado a otro cuatro para acompañarlo. Mientras escribíamos el artículo nos hemos enterado de problemas en un tobillo de Toko, lo cual lo hace dudoso y puede aumentar los minutos de Timma por su capacidad de ejercer de cuatro o de Voitgmann, el único de los cincos que puede jugar de ala-pívot.

Jugadores interesantes:

-Jayson Granger: Es un jugador caro (3º entre los bases) pero no tanto como Doncic (177.883). Como todos los años, encontrar cupos que nos valoren bien es clave y estamos convencidos que, después de Wonder Boy, será la banderita que más valore entre los bases. Ya fue un buen jugador para el SM en anteriores etapas en la Liga Endesa. 14,8 puntos en pretemporada.

-Marcelinho Huertas: Buen precio. Es posible que a lo largo de la temporada sea de los que más rote por su edad, pero con la plaga de lesiones del juego exterior de Baskonia para estos inicios de año, tendrá muchos minutos. 34 de valoración en su último amistoso. 13,8 puntos en pretemporada.

-Los lesionados: Nos gustan McRae, que tiene pinta de jugador que puede salirse, y Garino, pero también nos gusta la opción Beaubois, mientras no se recupere el norteamericano. El problema es que Rodrigue también se lesionó para tres semanas y parece que no llega a la primera jornada. Si se recupera bien y pronto es una opción interesante mientras no vuelva Jordan a las pistas.

Jugadores a seguir:

-Johannes Voitgmann, Ilimane Diop y Vincent Poirier: ¿Cual será el pívot de Baskonia que despunte? A priori Voitgmann es el que mejor valoración dio el año pasado y esta temporada podría conseguir regularidad y dar un paso adelante, pero es caro como para ficharlo mientras no lo demuestre. El estado físico de Shengelia y la tardanza en fichar otro cuatro le puede dar opciones. Poirier es una incógnita pero si sale bien puede aportar valoración al ser un pívot clásico de rebote y buenos porcentajes en tiros de campo. Diop es cupo y muy barato, pero ante la competencia que tiene y ser hasta ahora un jugador que produce más en intangibles, no lo hace recomendable. Pero conviene tener un ojo en él, al ser joven y poder pegar un salto estadístico en algún momento.

MONTAKIT FUENLABRADA

Los fuenlabreños cuentan con jugadores interesantes a nivel SM, aunque en general habrá que esperar a ver como funcionan, ya que hay muchos cambios en la plantilla y entrenador nuevo. Pero ya hay dos jugadores que pintan muy bien para este arranque y que nos gustaría llevar.

Calendario tres primera jornadas: RETAbet Bilbao Basket-MoraBanc Andorra-Unicaja. No presentan mal calendario en el inicio, sobre todo desde el punto de vista del SM.

Jugadores estrella en clave SM:

-Christian Eyenga: Casi 20 puntos de media en pretemporada, unidos a su buen papel en playoff en un equipo de mayor nivel como Unicaja y a su físico que le hace sumar en rebotes e incluso tapones lo convierten en un fichaje casi obligado. Su precio no es exagerado y pinta a convertirse en uno de los jugadores más interesantes en clave SM de esta temporada. El único motivo para no ficharlo serían otras apuestas en el puesto de alero o la necesidad de cupos.

-Gabe Olaseni: Si pensamos en su pretemporada e historial, probablemente no lo ficharíamos ya que sería caro. Pero si tenemos en mente su Eurobasket su fichaje sería obligado. Tiene un buen partido para valorar, pues los ala-pívots veteranos de Bilbao sufriran contra su físico y si jugase de cinco, el último fichaje de los vascos acaba de llegar y Kempton aún es inexperto.

Jugadores interesantes:

-Luka Rupnik: Está en la categoría de interesante por su buen precio y porque Bilbao sufría con los bases rivales el año pasado. Buen papel en pretemporada, ganandole la partida a Vargas de momento.

Jugadores a seguir:

-Rolands Smits: Joven al alza pero que aún tiene que ganar regularidad para convertirse en buena opción SM. Buen precio y cupo, pero de momento hay opciones más fiables en esa posición y por precios parecidos.

-Emir Sulejmanovic: Parecida situación a la de Smits. No es cupo y es pívot pero es mucho más económico y ha hecho buenos partidos en pretemporada.

-Gregory Vargas: Su fichaje pintaba bien, pero de momento su pretemporada no es buena. Habrá que ver como van los primeros partidos.

-Marko Popovic, Blagota Sekulic e Ian O'Leary: todos los conocemos y han sido en épocas grandes jugadores SM, por eso tendremos un ojo en ellos aunque parece que sus mejores épocas ya pasaron.

RETABET BILBAO BASKET

Otro equipo interesante en clave Supermanager y con al menos dos jugadores que irán en la gran mayoría de los equipos. Lo curioso es que uno de ellos no es Mumbrú. Obviamente el bueno de Álex entrará en muchos equipos al igual que todos los años, pero para empezar siempre nos asaltará la duda de si ya se le empezarán a notar los años o seguirá siendo eterno. Parece que la mayor parte de sus minutos serán de cuatro, pero aún no tenemos claro si esto será positivo o negativo en clave SM.

Calendario tres primera jornadas: Montakit Fuenlabrada-Real Madrid-Real Betis Energía Plus. Buen calendario exceptuando el Real Madrid, que tampoco suele ser tan malo en clave SM.

Jugadores estrella en clave SM:

-Lucio Redivo: Si hay un jugador que irá en todos los equipos de nuestro Blog, ese es el argentino. 23 puntos de media en sus tres amistosos y finalista del concurso de triples maravillando a todos son algunos de los motivos. Su precio de 457.059 es un ganga para el que puede ser una de las revelaciones de este año. Es cierto que es su primera experiencia en Europa y que la pretemporada no siempre es fiable, pero este pibe pinta muy pero que muy bien.

-Pere Tomàs: El año pasado se convirtió en uno de nuestro fijos y en Bilbao parecen haber pasado a Mumbrú al 4 precisamente para hacerle sitio, así que esta claro que confían en él y quieren darle galones. Y otra vez empieza con un buen precio. La única duda de no llevarle es que queramos pocos aleros cupos y apostemos por otros como Oleson o Eriksson. Puede haber dudas de si será capaz de mantener el nivel en un equipo de mayor entidad que el Manresa del año pasado, pero su capacidad de rebote y cada vez mejor tiro asegura unos mínimos de valoración.

Jugadores interesantes:

-Jonathan Tabu: El año pasado parecía un gran fichaje SM pero empezó muy mal la temporada. Pero aunque tardó, consiguió adaptarse y dio grandes partidos al final de temporada. Es de suponer que ya pagado ese peaje, este año brille con más regularidad y recuerde al de su última temporada en Fuenlabrada. Si rinde a ese nivel saldrá muy barato ficharlo ahora.

Jugadores a seguir:

-Álex Mumbrú: No lo vamos a descubrir ahora, pero si habrá que ver su adaptación al nuevo puesto y lo que dan de si sus piernas.

-Ricardo Fisher: Es muy económico y ha hecho una buena pretemporada destacando en asistencias. Tendremos un ojo puesto en él.

-Dejan Todorovic: Muy buena pretemporada (14,8 puntos) en un jugador que no acaba de dar el salto. Este podría ser el año.

MONBUS OBRADOIRO

El equipo santiagués ha mostrado en esta pretemporada que su juego ofensivo ha mejorado mucho y a más puntos más valoración para el SM. Los equipos que juegan a marcadores altos son los que más estadística dan, aunque también para el rival, lo que es algo a tener en cuenta. También añade mayor rotación que otros años, excepto en el puesto de 5 a la espera de Bachynski.

Calendario tres primera jornadas: Tecnyconta Zaragoza-Valencia Basket-Divina Seguros Joventut. Buen calendario en los partidos de casa, pero con el hueso que es ir a jugar contra la defensa taronja como visitantes.

Jugadores estrella en clave SM:

-Artem Pustovyi: Podría decirse que la única duda para llevar al gigante ucraciano es Moncho Fernández. El alquimista de Pontepedriña ya ha sido un quebadrero de cabeza para los managers, como por ejemplo el año pasado con Shayne Whittington, que tan pronto parecía la nueva estrella del SM como al siguiente partido jugaba 10 minutos y valoraba en negativo. Si Artem tiene minutos y mantiene el nivel del Eurobasket, el primer partido contra Zaragoza es terreno propicio a pesar del intimidador Jarvis Varnado. El final de temporada pasada ya fue bueno, pero si tiene continuidad en los minutos y da el paso adelante que se espera puede ser al año de Pustovyi.

-Matt Thomas: Un rookie que viene a tener su primera experiencia profesiona, pero que tiene una pinta espectacular. 16,1 puntos de media en pretemporada con 21 puntos y 25 de valoración en su último partido. Es posible que cuando Corbacho recupere ritmo y Bendzius vuelva a coger sus minutos después de empezar tarde la pretemporada por el Europeo, Thomas no tenga tantos minutos, pero para empezar la liga parece una apuesta no tan arriesgada.

Jugadores interesantes:

-Nemanja Radovic: Por lo visto en pretemporada y por el interés con que los compostelanos persiguieron su fichaje, el montenegrino va a tener mucho más protagonismo que en Murcia, donde valoró algún pico en estos años, pero su media no llamaba la atención. En los amistosos ha llegado o superado los 18 de valoración en tres ocasiones.

-Nacho Llovet: El recién nombrado uno de los tres capitanes ha mostrado un gran nivel en los amistosos y esta temporada tendrá más importancia y minutos que en la anterior, por la baja de Whittington. Es cupo y a muy buen precio, muy interesante para comenzar la liga, aunque luego busquemos jugadores con más números.

-David Navarro: Jugador fiable, que contará con muchos minutos y la ventaja de jugar en dos puestos. Difícil que de picos, pero si un rendimiento estable.

Jugadores a seguir:

-Alberto Corbacho: Estaremos atentos a su recuperación y a su rendimiento al estar mejor acompañado que nunca en cuanto a tiradores, lo que puede hacer que las defensas no se centren tanto en él.

TECNYCONTA ZARAGOZA

La sensación que transmite el equipo zaragozano es que ha tenido muchos problemas a la hora de confeccionar la plantilla y que hay muchas dudas sobre su rendimiento. El fichaje de un Jota Cuspinera al alza parece un seguro, pero tendrá mucho trabajo que hacer para conjuntar al nuevo Tecnyconta.

Calendario tres primera jornadas: Monbus Obradoiro-Herbalife Gran Canaria-Real Madrid. Calendario muy duro para comenzar.

Jugadores estrella en clave SM:

-No vemos ningún jugador para fichar ya mismo como jugador muy interesante para el SM. Seguramente Gary Neal lo sea, pero tenemos dudas en como llegará. Varnado irá para interesantes, pero sus temporadas anteriores genera dudas de que Varnado veremos.

Jugadores interesantes:

-Jarvis Varnado: No lo ponemos como jugador a ser fijo en el SM porque su pretemporada ha sido irregular, pero tampoco nos olvidamos de sus 31 de valoración contra Murcia en el Circuito Movistar.

-Gary Neal: Lo ibamos a poner en jugadores a seguir, pero un jugador de su calidad en un equipo como Zaragoza, merece el riesgo de ficharlo como apuesta sin verlo jugar en pretemporada.

Jugadores a seguir:

-Sergi García: El año pasado ya tuvo sus momentos y si sigue creciendo en su juego, puede ser uno de los bases cupo más interesantes. Pero de momento lo dejamos en observación.

-Lovro Mazalin y Jonathan Barreiro: Dos veinteañeros destacados en categorías inferiores que van a tener muchos minutos por la configuración de la plantilla y que ya han tenido buenos números en pretemporada. Estaremos atentos a su evolución.

REAL BETIS ENERGÍA PLUS

El verano del equipo sevillano ha sido el más loco que se recuerda. De estar fichando para sacar un superequipo de LEB a recibir la gran noticia de que se quedaban en ACB y tener que rehacer la mayoría de lo hecho. Por si no fuera poco, tres nuevos fichajes han salido: Swing por ser un fichaje pensado para Oro, y Taylor Brown y Samardo Samuels por diferentes motivos no relacionados con lo estrictamente deportivo. A pesar de todo eso han conseguido fichajes muy ilusionantes y puede ser un gran "rio revuelto" donde pescar para el SM.

Calendario tres primera jornadas: Valencia Basket- Guipuzkoa Basket-RETAbet Bilbao Basket. Primer partido muy duro, pero luego tienen una interesante duelo entre "recien ascendidos".

Jugadores estrella en clave SM:

-Ryan Kelly: 21 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias para 23 de valoración en su único partido de pretemporada. Hay multiples motivos para no ficharlo: no es barato, empiezan contra Valencia, es extracomunitario y casi no han tenido pretemporada para conjuntarse. Pero Kelly tiene pinta de ser uno de los (o él) fichajes del año. Es un jugador que lo tiene todo para triunfar en Europa y en el Betis va a ser The Man sin ninguna duda. La lógica dicta que es mejor ficharlo para la segunda jornada, pero si sale bien parado de la primera puede ser algo que se gane.

-Oderah Anosike: Este verano loco del que hablábamos, ha convertido a Anosike en un jugador interesante por precio. Con Samardo delante llamaba menos la atención, pero su capacidad reboteadora y la pinta de ir a tener muchos minutos a pesar del fichaje a última hora de Gobulovic, por solo 390.461 lo convierten en un fichaje muy interesante para cuadrar presupuesto. Probablemente sea el jugador de menos de 400.000 con más capacidad de valorar.

Jugadores interesantes:

-Aquí no vemos ningún jugador, ya que interesantes serían para jugadores que se pueden fichar ya mismo, sin esperar a ver, y solo hemos valorado a Boungou-Colo pero su precio lo descarta por completo

Jugadores a seguir:

-Se puede decir que es un equipo que habrá que seguir en general, antes su falta de pretemporada. Hay que ver al mencionado alero francés, ver si Saúl Blanco recupera su nivel de antes de las lesiones, si las estrellas LEB (Mikel Uriz, Josep Franch, Iván Cruz) resultan interesantes para el juego y también el rendimiento de Luke Nelson.

VALENCIA BASKET

Ya el año pasado era un equipo muy complicado de acertar el año pasado por su juego coral y plantilla amplia, y eso se ha acentuado para esta temporada. Dubljevic será nuestro jugador estrella por la lesión de Latavious, pero cuando este vuelva tienen armas de sobra para permitirse que su pívot estrella no sea necesario todos los partidos. Vives parecía interesante como cupo al ser solo dos bases, pero la reciente vuelta de Van Rossom ya lo descarta. Habrá que ver roles, pero a priori parece que volverá uno de esos equipos con los que es casi imposible acertar durante todo el año.

Calendario tres primera jornadas: Real Betis Energía Plus-Monbus Obradoiro-Iberostar Tenerife. Buen calendario para empezar exceptuando la visita a Tenerife.

Jugadores estrella en clave SM:

-Bojan Dubljevic: Como ya comentamos arriba, la baja de Williams hará que tenga más minutos y está en un gran momento de forma. Probablemente no vaya en la mayoría de los equipos por precio. Es complicado hacer equipos gastandose más de un millón al inicio, pero si que es posible.

Jugadores interesantes:

-Erik Green: Ha comenzado como un tiro, la baja de Saneme le da más minutos y tiros, y tiene dos partidos fáciles. Opción interesante para este inicio, que puede difuminarse luego con las rotaciones. Pero hay opciones que no son extras no mucho más caras y que tendrán más protagonismo como Eyenga o Ponitka. 16,9 puntos de media en pretemporada.

Jugadores a seguir:

-Aaron Doornekamp: Al ser un fichaje de Vidorreta y con la salida de Sikma esperábamos que ocupara su papel, pero de momento no ha sido así y en la Supercopa ha tenido muy pocos minutos. El hecho de ser uno de los nuevos puede afectar y estaremos atentos. En general, como decíamos arriba observaremos roles de todo el equipo pero la sensación es que es un equipo del que ficharemos poco.

SAN PABLO BURGOS

Los burgaleses por fin ha conseguido lo que por justicia deportiva era suyo y además han conseguido hacer una plantilla muy interesante de cara a la Liga Endesa y con jugadores muy fichables en clave SM. Pero si hay algo que destaca de su pretemporada es la rotación y el reparto de minutos, por lo que es complicado ahora mismo saber los roles que tendrán en competición oficial. A priori, Fisher, Gaulius y Thompson debería ser los pilares del equipo y eso traducirse en valoraciones altas pero habrá que esperar a que empiece la competición.

Calendario tres primera jornadas: Iberostar Tenerife-Unicaja-F.C. Barcelona Lassa. Duro inicio de temporada.

Jugadores estrella en clave SM:

-De momento no vemos jugadores estrella por lo que ya hemos comentado, aunque creemos que los tres interesantes pueden llegar a serlo.

Jugadores interesantes:

-Deividas Gaulius: Debería tener el mayor protagonismo en ataque una vez empiece la liga. A menos que el entrenador de Burgos apueste por un sistema de rotaciones constantes, Gaulius debería convertirse en un referente ofensivo.

-Corey Fisher: Mas o menos lo mismo que el lituano. Ha tenido problemas físicos en la pretemporada y de momento no ha demostrado su nivel, pero puede ser una de las buenas opciones en los bases de precio medio.

-Deon Thompson: La composición de la plantilla de Burgos recuerda a las de la época de los tres extranjeros con esta composición. El hombre en el juego interior debería ser Thompson ante la juventud o inexperiencia de sus compañeros. Su capacidad de jugar de cuatro y de cinco también debería favorecer su valoración.

Jugadores a seguir:

-Sebas Saiz: el joven que con mayor hype debuta en la ACB. El seguimiento hecho por muchos medios de su etapa universitaria, sus fantásticas estadísticas y el las dudas sobre donde iba a recalar harán que muchos ojos se posen en él. Promete mucho pero habrá que ser pacientes. Aunque en el juego interior de Burgos, exceptuando a Thompson no hay grandes nombres, si hay un número importante de elementos jóvenes y habrá que ver quien es el que tiene mejores números.

-Tadas Sedekerkis: Lo mismo: la gente se fijará más en él por sus numeros con su selección y ser propiedad de Baskonia, pero hay que esperar a ver que papel tiene. Además solo tiene 19 años.

IBEROSTAR TENERIFE

Varios cambios importantes en la plantilla de los tinerfeños tras su histórica temporada. El más importante es el cambio de entrenador, aunque parece que las sensaciones son buenas tras ganar el campeonato mundial de clubes de la Fiba.

Calendario tres primera jornadas: San Pablo Burgos-UCAM Murcia-Valencia Basket. Dos buenos partidos de inicio para luego enfrentarse a un hueso como el actual campeón de Liga.

Jugadores estrella en clave SM:

-Mateusz Ponitka: Uno de los fichajes del verano. Cuando parecía que acabaría en un Euroliga como Baskonia, Tenerife y su entrenador, que ya lo tuvo en Turquía, se llevaron el gato al agua. Es posible que haya perdido parte de la ilusión inicial de cara al SM por ir de más a menos en su rendimiento en el Eurobasket, pero se trata de un jugadorazo con una capacidad de rebote espectacular para un exterior. La única duda para llevarlo es que hay muy buenas opciones en los aleros y ser donde más cupos de garantías hay.

-Mike Tobey: No confíabamos mucho en este jugador, pero su gran pretemporada y especialmente su último partido nos han convencido. Parece que ha encontrado su sitio y que puede dar grandes valoraciones. Sus rivales en los dos primeros partidos trambién invitan a llevarlo en nuestros equipos. 15 puntos de media en pretemporada.

Jugadores interesantes:

-Nicolás Richotti: Solo cuesta 365.771 y parece recuperado de las lesiones que lo lastraron el año pasado. Ya sabemos lo que puede dar cuando está en forma.

-Tim Abromaitis: Con la salida de Doornekamp y su sustitución por un jugador mucho mas inexperto como Allen, Tim tendrá más minutos y responsabilidades ofensivas.

Jugadores a seguir:

-Javier Beirán: Como en otros casos, habrá que esperar a ver como va recuperando el ritmo de juego, además de tener a Ponitka en la misma posición. Pero no podemos olvidar su magnífico inicio de la temporada pasada, así que tendremos un ojo en él.

UCAM MURCIA

Cambio de cara en Murcia comenzando por el banquillo. Este año no todo girará alrededor de un jugador como lo hacía con Campazzo el año pasado y han llegado jugadores muy interesantes.

Calendario tres primera jornadas: Unicaja-Iberostar Tenerife-MoraBanc Andorra. Duro inicio de temporada.

Jugadores estrella en clave SM:

-Brad Oleson: Obviamente es un jugador estrella SM por ser cupo y por su precio. Ya lo era al saberse de su fichaje por Murcia, pero en la pretemporada lo ha confirmado. Si las lesiones lo respetan será un seguro de vida, constante y que en un día bueno puede dar algún pico a base de acierto en el triple.

Jugadores interesantes:

-Charlon Kloof: Muy buena pinta en pretemporada de este recién llegado a la Liga Endesa. Su mayor problema, que comparte posición con la posible estrella del equipo.

-Clevin Hannah: Jugador un tanto irregular pero que puede dar muy buen rendimiento en un equipo donde es el jugador con más talento ofensivo.

Jugadores a seguir:

-Vitor Faverani: Una de las debilidades del que esto suscribe, pero que por problemas físicos y un carácter dudoso, uno nunca sabe como va a rendir. Tuvo otra gran oportunidad de relanzar su carrera en un Barça roto y no la aprovechó. Vuelve a su casa y, si está centrado y sano, puede volver a dar un gran nivel. Si fuera así no hay otro pívot con banderita como él. Esperaremos a que haga dos partidos seguidos buenos para apostar por él.

-Marko Lukovic: Con la lesión de Antelo iba a tener mucho protagonismo, pero el también ha tenido problemas físicos. Jugador nuevo con pinta de poder valorar bien.

UNICAJA

Con Plaza hemos topado. Al igual que Moncho o Sito son de esos entrenadores a los que muchos managers del SM clavan alfilerese en sus fotos. Desde la mente estadística de un jugador de Supermanager cuesta mucho meterse en sus mentes y entender el porque de sus decisiones. Si lo tuvieramos claro, sus jugadores serían muy buenas apuestas a la vista de sus tres primeros partidos.

Calendario tres primera jornadas: UCAM Murcia-San Pablo Burgos-Montakit Fuenlabrada. Calendario muy asequible para el inicio.

Jugadores estrella en clave SM:

-Ray McCallum: Su partido en la Supercopa nos ha hecho pensar en sacarlo de aquí, pero hasta el mejor escribano tiene un borrón. Promete ser una de las estrellas de la liga si la sintonía entre Plaza, Nedovic y él es buena. Pocos bases hay con su capacidad de valoración. Es caro, pero está justificado invertir en Ray. 17,8 puntos de media en pretemporada.

Jugadores interesantes:

-Nemanja Nedovic: ¿Por qué no está como jugador estrella? Porque es caro para estos inicios y hay opciones muy interesantes en los aleros. Tenemos ganas de verle una temporada entera manteniendo sus picos de rendimiento.

-Giorgi Shermadini: Las dudas son muchas sobre su papel y su adaptación al sistema. Creemos que acabará rindiendo, pero es caro y no asegura un rendimiento inicial tan impactante como el año pasado.

-James Augustine: Su precio y pegar más en el juego de Plaza lo hacen una opción interesante. No dará picos pero cumplirá.

Jugadores a seguir:

-Dani Díez: Estaremos observándolo para ver si por fin da el salto. En los inicios de su carrera prometía ser un jugador de valoración fácil tras su paso por GBC, pero no ha vuelto a ese nivel estadístico.

-Jeff Brooks: Nos gusta este jugador, pero lo que aporta en pista no siempre se traduce en una regularidad en los números, que es lo que nos interesa para el juego.

HERBALIFE GRAN CANARIA

Juego coral, plantilla amplia, rotaciones...os suena? Pues Granca es otro de esos equipos. Dos base de nivel, 5 exteriores que pueden aportar algo, y otros cinco interiores con múltiples combinaciones. A menos que Casimiro decida dar roles más importantes a determinados jugadores, será difícil acertar. Por poner un ejemplo, si Oriol Paulí hubiera salido y fichado por un equipo de la zona baja, todos nos estaríamos fijando en él. Aquí es el quinto alero o tercer base. Esperemos que no suceda, pero en clave SM es el típico equipo en el que hay que estar atento a lesiones, porque a menor competencia, varios jugadores se volverían muy apetecibles.

Calendario tres primera jornadas: Guipuzkoa Basket-Tecnyconta Zaragoza-Baskonia. Hasta el partido contra Baskonia, calendario sencillo.

Jugadores estrella en clave SM:

-Marcus Eriksson: A pesar de lo dicho en el encabezado, es difícil no caer en la tentación de un Eriksson que puede alcanzar los 20 en un buen partido, con un precio de 395.295. Si no tuviera a su lado a Seeley, McKissic, Rabaseda y Paulí no habría dudas...

Jugadores interesantes:

-Gal Mekel: Precisamente en los bases es donde en principio se repartiran los minutos dos jugadores y Mekel tiene una muy buena capacidad de valorar. Jugador bastante sobrio, con puntos y aporta en más facetas. Si su precio fuera menor, podría estar entre los fijos.

-Pablo Aguilar: Si consigue ser regular al nivel del final de la temporada pasada, se convertirá en un fijo y nos permitirá gastar algún cupo en los interiores.

Jugadores a seguir:

-Anzejs Pasecniks: Realmente hay muchos jugadores interesantes de los canarios en los que tenemos que ver el rol: Balvin vuelve a estar a las ordenes de Casemiro, Seeley dio muy buenos momentos en el pasado, McKissic tiene pinta de jugón y no conviente quitar ojo a los veteranos Oliver y Baez. Pero si hay un jugador que podría dominar la estadística es la joya letona. Cuando tiene minutos y tiros hace números con una facilidad pasmosa. Al igual que el resto, si no tuviera tanta competencia y Granca no rotara tanto para mantener su gran defensa, estaría en la mayoría de equipos. Lo peor que tiene Pasecniks es que, suponemos, su alta posición en el draft le ha puesto un precio desorbitado.

GUIPUZKOA BASKET

Aunque jugarán con toda la ilusión del mundo y hay calidad en sus filas, a priori la plantilla de GBC es una de las que tiene menos nombres conocidos o con experiencia al más alto nivel. Lo cual suele ser terreno abonado para el SM. El tema Norel está claro: tendrá más protagonismo que nunca. Pero también habrá jugadores desconocidos que pueden dar la sorpresa estadística.

Calendario tres primera jornadas: Herbalife Gran Canaria-Real Betis Energía Plus-Movistar Estudiantes. Su primer partido aconseja no fichar de este equipo, pero para el segundo tienen ya un duelo clave para sus intereses.

Jugadores estrella en clave SM:

-Henk Norel: No lo ficharemos para la primera jornada porque tiene pinta de que se mantendrá la tónica de no fichar jugadores que visiten a Herbalife, pero no cabe duda de que a partir de ahí puede ser uno de los fijos claros. Será la estrella absoluta y no tiene competencia en el puesto de 5. Si se mantiene sano puede tener un año espectacular en lo estadístico, como ha demostrado en pretemporada con 17 puntos de media y grandes valoraciones.

Jugadores interesantes:

-Jordan Swing: El mismo caso que Norel pero en el exterior: tendrá más tiros que nunca y ha hecho una pretemporada de lujo. 15,6 puntos en pretemporada.

Jugadores a seguir:

-Dani Pérez: Nos encanta este jugador y ha sido un dominador absoluto en el puesto de base en la LEB Oro. Es muy barato y es cupo. Porque no va directo a nuestros equipos? Pues por que es un base puro, ese modelo que ya no se lleva y que prima hacer jugar al equipo sobre sus números particulares. Lo malo en clave SM es que eso hace que su buen juego no se transforme en estadística. Aún así recomendamos verlo jugar.

-Daniel Clark: Uno de esos jugadores que siempre se espera que destaquen. Está en el lugar ideal para por fin rendir como se esperaba y hacer buenos números. Y es JFL, o sea cupo.

REAL MADRID

Al contrario que en el caso del Barça, el Madrid sigue con el modelo y solo ha hecho retoques concretos. En la plantilla blanca si tenemos jugadores claros que fichar y que además se ha acentuado su valor con la desgraciada lesión de Sergio Llull. También hay dudas sobre otros roles que nos aclarará el tiempo, pero pudiendo llevar en nuestros equipos hasta tres jugadores del subcampeón, llevar a más sería una locura.

Calendario tres primera jornadas: MoraBanc Andorra-RETAbet Bilbao Basket-Tecnyconta Zaragoza. Calendario intermedio pero con el Madrid las dudas son más de su propio rendimiento que de los rivales.

Jugadores estrella en clave SM:

-Luka Doncic: La única duda de llevarlo o no en la primera jornada es el estado de su tobillo. Ni siquiera ser el base más caro del juego nos hace pensarnoslo. Una vez esté totalmente recuperado será tan fijo como lo era Llull el año pasado. Si todos hablan del año de Doncic, en el SM aún está más claro, ya que es cupo y base, y no sobran ni unos ni otros con capacidad para valorar como él. El día que pinche sufriremos todos.

-Facundo Campazzo: Antes de la lesión pocos lo ficharían por no saber rol y minutos. Con la lesión del balear pasa a ser más fijo para esta primera jornada que el propio Doncic. Uno de los bases estrella de la temporada pasada por 476.165 y ya sin ser extracomunitario. Además es el único base puro del Madrid, ya que Wonder Boy tendrá minutos en otras posiciones. Ni el mal papel en la Supercopa nos hace dudar.

Jugadores interesantes:

-Gustavo Ayón: El único motivo de que no esté entre los estrella es su precio e irregularidades en sus números en temporadas pasadas, pero es uno de los jugadores a llevar en muchos equipos. Ha llegado en forma y promete un arranque de temporada muy bueno.

Jugadores a seguir:

-Pues como en otros casos, casi toda o toda la plantilla. Habrá que ver en que plan está Randolph o si Thompkins tiene la confianza de Laso (muy interesante si fuera así) . Causeur, Rudy y Carroll serían fijos en el SM de estar en otros equipos, pero aquí habrá que valorar momentos de forma y estados físicos. Hasta habrá que tener un ojo en Taylor, que si se asienta al nivel del final de temporada puede ser interesante.

MORABANC ANDORRA

Tenemos muchas ganas de ver a este nuevo Andorra. A pesar de que su temporada pasada fue grandiosa y de que se le ha ido su mayor puntal, Shermadini, y dos grandes complementos de apellidos ilustres, Antetoukompo y Navarro, han fichado muy bien. Para el SM es un problema, porque han aumentado su fondo de armario y resulta difícil saber quien destacará.

Calendario tres primera jornadas: Real Madrid-Montakit Fuenlabrada-UCAM Murcia. Empieza duro visitando al Real Madrid, pero luego tiene dos partidos muy asequibles.

Jugadores estrella en clave SM:

-Jaka Blazic: Está en esta categoría por su precio y porque es sin duda el más fiable de todos los exteriores de Andorra. Después de ocupar un papel de jugador de rotación en Baskonia, ahora tendrá un papel protagonista.

Jugadores interesantes:

-Jaime Fernández: Dudamos de si meterlo aquí o en los jugadores a seguir, dada su irregularidad y que es más caro que otros bases suplentes, pero cuesta encontrar bases cupo con capacidad de valorar y Jaime la tiene. Además se le ve muy motivado en su primera experiencia fuera del Estu. Además ya en los derbis era un jugador que salía a tope contra el Real Madrid

Jugadores a seguir:

-Przemek Karnowski: Si no compartiera pintura con Diagne y Stevic estaría más arriba. Pero hasta no tener claro cual será su rol es una apuesta arriesgada y comenzando contra los blancos, a pesar de que suelen sufrir de cincos, esperaremos a valorarlo más adelante. Se puede llevar en algún equipo.

-Moussa Diagne: Lo mismo que la Montaña polaca, pero con la ventaja de que es cupo y la gran desventaja de su precio, muy elevado para este jugador.

-Beqa Burjanadze: Si no fuera por su lesión, sería una gran opción. También hay que esperar a ver su rol al tener hasta tres compañeros nuevos en posiciones interiores.

-Vladimir Jankovic: Un jugador con condiciones para dar mucho más de lo que da. Esperábamos bastante de él con su fichaje por MoraBanc, pero su pretemporada pinta a que aún no será esta vez. Lo seguiremos por si por fin da lo que puede.

MOVISTAR ESTUDIANTES

Hemos dejado para el final a los dos grandes canteras, porque el aplazamiento de su partido trastoca todos nuestros planes. No podemos ficharlos para la primera jornada y en la segunda no tendrá el plus de la subida asegurada. Una pena porque en Estudiantes hay jugadores interesantes, especialmente uno.

Calendario tres primera jornadas: Aplazado-Baskonia-Guipuzkoa-Basket. En clave SM está claro: primera jornada no juega, segunda contra Baskonia y para la tercera contra GBC sería el momento de fichar a sus jugadores.

Jugadores estrella en clave SM:

-Sylven Landesberg: No es Edwin Jackson, pero si ocupará su papel como máximo referente ofensivo del Estu. Si jugará la primera jornada diríamos aquello de "la única razón para no llevarlo es escoger otras opciones o necesitar cupos". Es otro de los múltiples aleros interesantes para este año en el juego. 17 puntos de media en pretemporada.

Jugadores interesantes:

-Nik Caner-Medley: Primero pensábamos que ya no era el de antes, luego empezó muy bien la pretemporada con 18 puntos de media en tres partidos y luego se lesionó. Interesante pero con reservas.

Jugadores a seguir:

-Ludde Hakanson: El año pasado nos decepcionó un poco después de su gran papel en Sevilla, pero ahora, con el cambio de equipo y sus 22 de valoración en 16 minutos del último partido amistoso, vuelve a estar en nuestro radar.

-Dagoberto Peña: La estrella de la LEB Oro pinta muy bien para su debut, pero hay que ver su rendimiento en Liga Endesa. La pretemporada no nos lo ha aclarado, con buenas actuaciones y otras no tanto, y sin tener claro que nivel de minutos y tiros le dará Maldonado.

DIVINA SEGUROS JOVENTUT

Mismo caso que el Estu aunque con menos jugadores interesantes en clave SM a priori.

Calendario tres primera jornadas: Aplazado-F.C. Barcelona Lassa-Monbus Obradoiro. Misma lectura que el calendario del Estu en clave SM, aunque su visita a Obradoiro también es complicada.

-De momento no vemos ningún jugador estrella en clave SM.

Jugadores interesantes:

-Jerome Jordan: Se espera una gran temporada del pívot, por el que la Penya ha hecho un gran esfuerzo para seguir contando con él.

Jugadores a seguir:

-Nenad Dimitrijevic: Es cupo, económico y pinta muy bien. En esta pretemporada se le ha visto bien, pero un poco verde. Pero puede ser una de las sorpresas agradables a medida que vaya sumando experiencia en la categoría.

-Simon Birgander: Su papel en la primera eliminatoria de la BCL nos ha gustado mucho, pero no sabemos si será lo suficiente para tenerlo en cuenta en clave SM, pues en los pívots siempre buscamos una valoración alta.

-Patrick Richard: Lo mismo, buen papel en BCL pero hay muchos aleros interesantes y también en esa posición es donde llevámos más cupos.

NUESTROS EQUIPOS

Aquí están las dos plantillas con las que iniciaremos la liga: