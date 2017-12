Después del parón de las ventanas FIBA vuelve nuestro juego favorito. Se ha hecho extraño este descanso a estas alturas de la competición, pero también ha servido para recargar pilas y retomarlo con más energía. La Euroliga no ha parado, por lo que hemos podido seguir recogiendo datos de los cinco equipo implicados. También hemos tomado buena nota de algunas actuaciones en las selecciones, aunque algunos no sirven más que para imaginar un futuro, como por ejemplo que si Quino Colom volviera a la liga sería un fijo de nuestros equipos o que si Oriol Paulí jugará en un equipo con menos rotación exterior estaría en todas las quinielas como crack cupo SM.

Curiosamente en esta jornada el habitual problema de las banderitas cambia de lado. A priori hay bastantes opciones cupo entre las que elegir: llevar los tres bases cupo y a Shengelia, valorar a Tavares o pensar en los buenos partidos que tienen Oleson o Mumbrú (incluso Todorovic o Tomàs). Pero nuestro mayor dolor de cabeza está entre que extracomunitarios escoger entre los destacados de este año: Green, Neal, Thomas, Richard, Thompson, Abromaitis, Tobey...

Aquí está nuestro once recomendado para la jornada 10, un suplente por puesto y tres suplentes low cost para managers con menos presupuesto. También esos jugadores dudosos que si apostamos por ellos y nos salen bien nos pueden llevar a la victoria.

BASES: THOMAS HEURTEL, SERGI GARCÍA Y LUKA DONCIC

Thomas Heurtel (F.C. Barcelona Lassa): 1.356.444 . Rival: Tecnyconta Zaragoza. Motivos: Segundo mejor base SM. Broker: 48,44/19,38/-9,69

. Rival: Tecnyconta Zaragoza. Motivos: Segundo mejor base SM. Sergi García (Tecnyconta Zaragoza)-Cupo: 998.667 . Rival: F.C.Barcelona Lassa. Motivos: Mejor cupo últimos tres partidos y mejor base últimos tres partidos. Broker: 35,67/14,27/-7,13

. Rival: F.C.Barcelona Lassa. Motivos: Mejor cupo últimos tres partidos y mejor base últimos tres partidos. Luka Doncic (Real Madrid)-Cupo: 1.510.444. Rival: Herbalife Gran Canaria. Motivos: Indiscutible. Broker: 53,94/21,58/-10,79

Suplente: Jayson Granger (Baskonia)-Cupo: 1.143.333. Rival: Monbus Obradoiro

Tenemos muy claros los cinco bases fijos para esta semana. Dos son indiscutibles a día de hoy, Heurtel y Doncic, y solo la idea de querer llevar tres cupos aquí sacaría al francés de nuestros equipos. Así que la duda estaba en el tercer titular y a quien dejar fuera. Podíamos habernos decantado por Omar Cook, ya que comentábamos antes que hay varias opciones para completar los cuatro cupos y es el que mejor partido tiene, pero tampoco pasa nada por llevar alguna bandera de más a efectos de los cambios de jornadas venideras. A igualdad de posible rendimiento, mejor apostar por el producto patrio, o formado localmente que se diría ahora.

La duda se reducía entonces a Sergi o Jayson. El de Zaragoza está en un momento de forma espectacular siendo el mejor cupo de las últimas tres jornadas por encima de Shengelia, Doncic y el propio Jayson. El único motivo para no llevarlo es que tiene un duro partido contra el Barça. Granger tiene un rival en teoría más débil y, a pesar de la clasificación actual, Baskonia es favorito. Pero es que fichar jugadores que se enfrenten a la mejor defensa de la liga empieza a darnos el mismo mal rollo que otros años fichar a quien visitaba las islas. La defensa de Obra está reduciendo el rendimiento de muchos rivales, tanto como equipo como a las individualidades. A Shengelia lo llevamos porque es un fijo en nuestro equipo, pero en el base nos decantamos por Sergi. Además Bellas ha tenido amigdalitis esta semana, por lo que puede llegar mermado al partido.

ALEROS: ERICK GREEN, MATEUSZ PONITKA, MARKO POPOVIC Y GARY NEAL

Erick Green (Valencia Basket)-Extracomunitario: 1.554.000 . Rival: MoraBanc Andorra. Motivos: Tercer mejor jugador. Broker: 55,50/22,20/-11,10

. Rival: MoraBanc Andorra. Motivos: Tercer mejor jugador. Mateusz Ponitka ( Iberostar Tenerife ): 1.451.333 . Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Quinto mejor jugador y rival asequible. Broker: 51,83/20,73/-10,37

. Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Quinto mejor jugador y rival asequible. Álex Mumbrú (RETAbet Bilbao Basket): 1.073.333 . Rival: San Pablo Burgos. Motivos: Mejor alero cupo y rival asequible. Broker: 38,33/15,33/-7,67

. Rival: San Pablo Burgos. Motivos: Mejor alero cupo y rival asequible. Gary Neal (Tecnyconta Zaragoza)-Extracomunitario: 1.221.111. Rival: F.C. Barcelona Lassa. Motivos: Mejor jugador últimos tres partidos. Broker: 43,61/17,44/-8,72

Suplente: Matt Thomas (Monbus Obradoiro)-Extracomunitario: 1.302.000. Rival: Baskonia

Si pudieramos llevaríamos a cuatro extracomunitarios en esta posición, o quizás a tres y a Ponitka, que serían los dos que ya van, más Richard y Matt Thomas. Pero como no podemos, mantenemos al polaco, que además de ser uno de los fijos, tiene un buen partido esta semana, y además nos hemos enterado de los problemas con el visado de Richard y parece que no podrá venir a tiempo para jugar por lo que queda descartado

Hay varias opciones para ocupar el puesto de Álex Mumbrú: sus compañeros Pere Tomàs y Dejan Todorovic; Sergi Vidal y Fernando San Emeterio sería opciones bastante seguras y las dos ganan enteros con las ausencias de Richard y Sastre; y Brad Oleson es nuestra elección para los jugadores low cost. Ojo a un Edgar Vicedo que puede venir con energías renovadas tras su brillante paso por la selección. Si Marcus Eriksson se recupera sería interesante su partido contra Real Madrid y si no lo hace, pues Oriol Paulí también ha brillado en las ventanas.

Pero también hay otras opciones: Landesberg al que esta jornada pinta bien para él; o para su rival, Ovie Soko, que estará con confianza tras su gran partido de la jornada pasada y este partido es importante para los dos equipos si quieren luchar por el sueño de la Copa; Rakim Sanders ha vuelto muy bien a de la lesión pero es extra; y Paco Cruz sigue en buena forma en este inicio de año y Marko Popovic tuvo un gran partido la semana pasada.

PÍVOTS: HENK NOREL, TORNIKE SHENGELIA, TIBOR PLEISS Y GORAN HUSKIC

Henk Norel (Delteco GBC): 1.739.111 . Rival: Montakit Fuenlabrada. Motivos: Mejor jugador SM. Broker: 62,11/24,84/-12,42

. Rival: Montakit Fuenlabrada. Motivos: Mejor jugador SM. Tornike Shengelia (Baskonia)-Cupo: 1.697.500 . Rival: Monbus Obradoiro. Motivos: Mejor cupo y segundo mejor jugador SM. Broker: 56,99/24,25/-8,49

. Rival: Monbus Obradoiro. Motivos: Mejor cupo y segundo mejor jugador SM. Tibor Pleiss (Valencia Basket): 975.333 . Rival: MoraBanc Andorra. Motivos: Baja de Dubjlevic, rival asequible y 23 de valoración en Euroliga. Broker: 34,83/13,93/-6,97

. Rival: MoraBanc Andorra. Motivos: Baja de Dubjlevic, rival asequible y 23 de valoración en Euroliga. Goran Huskic (San Pablo Burgos): 638.271. Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Cuarto mejor pívot últimos tres partidos, broker y rival con floja defensa interior. Broker: 5,66/-8,02/-21,70

Suplente: Deon Thompson (San Pablo Burgos)- Extracomunitario: 1.202.444 Rival: RETAbet Bilbao Basket

Parece que nos hemos vuelto un poco locos en nuestros interiores, pero lo hemos analizado mucho. Realmente a quien nos gustaría llevar es a Deon Thompson (que lo hemos dejado como suplente para quien no lleve dos extras en los aleros) y a Mike Tobey. Los dos tienen grandes partidos para salirse y el de Burgos se ha consolidado mientras que el de Iberostar parece recuperar sensaciones de su gran inicio de liga. Pero no solo podemos llevar dos extracomunitarios. Por eso nos hemos decidido por un Huskic al alza y que puede hacer mucho daño a un Bilbao que este año tiene muchos problemas defensivos, y por un Pleiss, que tiene un buen partido para valorar y al no jugar Dubjlevic es un valor seguro.

También nos gusta mucho el rendimiento de Johannes Voitgmann con Pedro Martinez, y puede que su estilo de juego no sea fácil para la defensa de Pustovyi, pero Obradoiro consiguió ajustar bien la defensa de Tobey en la segunda parte del último partido. Walter Tavares sigue pintando bien pero le hace falta ofrecer más en ataque para completar sus rebotes y tapones. Valoramos meter a un Kevin Seraphin al alza, pero lo dejamos para jugador sorpresa, porque aunque tiene un gran partido para valorar y más con los problemas físicos de Varnado, uno no sabe si será Tomic u Oriola quien lo aproveche.

Otra vez nuestro equipo es asequible a un gran número de mánagers. Para los que no seguimos teniendo las opciones low cost y sorpresas para combinar:

PRESUPUESTO: 14.215.547

JUGADORES LOW COST: JAIME FERNÁNDEZ, BRAD OLESON Y WALTER TAVARES

Jaime Fernández (Morabanc Andorra): 847.778

Brad Oleson (UCAM Murcia): 671.600

Walter Tavares (Real Madrid): 601.163

Otra demostración de que los cupos nos pintan bien está jornada es que todos nuestros low cost son jugadores partrios, o formados localmente como se diría ahora.

JUGADORES SORPRESA: COREY FISHER, DEIVIDAS GAILIUS Y KEVIN SERAPHIN

El base de Burgos sigue siendo irregular pero tiene un buen partido para dar el do de pecho. La defensa de Bilbao es la tercera peor en puntos encajados y donde más fallan en los últimos tiempos es contra bases anotadores.

Su compañero lituano si está siendo regular y el motivo es el mismo: la defensa de Bilbao.

Los pívots del Barça tienen un buen partido para valorar contra un Tecnyconta con Varnado con problemas físicos. De hecho si supieramos seguro que Seraphin iba a tener más de 20 minutos estaría en nuestro once, pero como es imposible adivinarlo queda en sorpresa, donde podría entrar Tomic. El Barça de Sito es una incógnita este año y a nivel SM, exceptuando a Heurtel aún más.

NUESTROS EQUIPOS

Nuestros equipos andan bastante descontrolados e intentamos llevarlos hacia arriba arriesgando un poco y sin poder seguir al 100 por 100 nuestros propios consejos.