Si el nombre de hace dos jornadas fue Saneme, el de la pasada ha sido Ponitka...y el de esta también. Ha demostrado ser casi tan fijo como Doncic, y el casi es porque uno es cupo y el otro no, pero está tocado, así que pinta a buena jornada para no arriesgar con él. Aún así ya sabemos como es esto de los dudosos, así que también sería comprensible querer espera por el polaco hata el último momento. Nosotros vamos a aprovechar que hay muchas opciones en los aleros y que la siguiente será una jornada especial por haber tres partidos menos y tener cambios gratis de los equipos implicados, para dejar fuera al alero de Iberostar, que es una de las grandes estrellas de esta temporada.

Aquí está nuestro once recomendado para la jornada 12, un suplente por puesto y tres suplentes low cost para managers con menos presupuesto. También esos jugadores dudosos que si apostamos por ellos y nos salen bien nos pueden llevar a la victoria.

BASES: MARCELINHO HUERTAS, CLEVIN HANNAH Y LUKA DONCIC

Marcelinho Huertas (Baskonia): 888.364 . Rival: MoraBanc Andorra. Motivos: Segundo mejor base últimos tres partidos. Broker: 35,53/12,69/-10,15

. Rival: MoraBanc Andorra. Motivos: Segundo mejor base últimos tres partidos. Clevin Hannah (UCAM Murcia): 967.273. Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Tercer mejor base últimos tres partidos y rival con la segunda peor defensa. Broker: 38,69/13,82/-11,05

Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Tercer mejor base últimos tres partidos y rival con la segunda peor defensa. Luka Doncic (Real Madrid)-Cupo: 1.564.182. Rival: Monbus Obradoiro. Motivos: Indiscutible. Broker: 62,57/22,35/-17,88

Suplente: Thomas Heurtel (F.C. Barcelona Lassa): 1.279.600. Rival: Herbalife Gran Canaria

Después de un período bastante conservador con nuestros bases, en esta damos un giro. La clara diferencia estadística en los últimos partidos entre Huertas y Granger, nos ha decidido a apostar por el brasileño (a pesar de su pinchazo en la jornada europea en la que ha tenido pocos minutos, jugando mucho más Jayson) y dejar los aleros para meter dos cupos. Heurtel también es una buena opción, pero tiene un rival más duro que Marce y, sobre todo, que Hannah. El base de Murcia está a gran nivel los últimos partidos y el Betis es una muy buena opción para que haga un gran partido y se lleve el bonus, a pesar de la victoria de los sevillanos de la jornada pasada.

Si quisieramos seguir apostando por dos cupos aquí, puede ser que en cualquier momento Jayson Granger despierte, pero a priori pinta mejor su rival en esta jornada, Jaime Fernández, que está a muy buen nivel como ha vuelto a demostra en Eurocup (14 de valoración). También Omar Cook tiene un buen partido.

ESCOLTAS Y ALEROS: MARCUS ERIKSSON, mARKO POPOVIC, FERNANDO SAN EMETERIO Y GARY NEAL

Marcus Eriksson (Herbalife Gran Canaria)-Cupo: 1.016.400 . Rival: F.C. Barcelona Lassa. Motivos: 21 de media desde la salida de McKissic. Broker: 38,48/14,52/-9,44

. Rival: F.C. Barcelona Lassa. Motivos: 21 de media desde la salida de McKissic. Marko Popovic ( Montakit Fuenlabrada ): 1.109.818 . Rival: San Pablo Burgos. Motivos: Tercer mejor alero últimas tres jornadas y rival asequible. Broker: 44,39/15,85/-12,68

. Rival: San Pablo Burgos. Motivos: Tercer mejor alero últimas tres jornadas y rival asequible. Fernando San Emeterio (Valencia Basket)-Cupo: 1.149.782 . Rival: Delteco GBC. Motivos: Mejor alero cupo y segundo mejor alero SM. Broker: 11,34/-3,45/-18,23

. Rival: Delteco GBC. Motivos: Mejor alero cupo y segundo mejor alero SM. Gary Neal (Tecnyconta Zaragoza)-Extracomunitario: 1.234.545. Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Cuarto mejor alero últimos tres partidos. Broker: 49,38/17,64/-14,11

Suplente: Erick Green (Valencia Basket)-Extracomunitario: 1.375.818. Rival: Delteco GBC

También en los aleros revolucionamos un poco en comparación con las últimas jornadas, pero es algo muy comprensible, dado el gran número de jugadores interesantes en esta posición, el tema Ponitka y querer llevar dos cupos aquí. También Green sale otra vez de nuestro once, dada su mala racha, pero lo dejamos en suplente, ya que no es un mal partido para que resurja.

De los cuatro que hemos escogido, 3 tienen buenos partidos a priori, y Eriksson está rindiendo a gran nivel desde la baja de McKissic, además de la motivación que tendrá al jugar contra el Barça y que estos no están demostrando la gran defensa que se les presuponía. Saneme se mantuvo a buen nivel y nada parece indicar que no vaya a seguir siendo así mientras Sastre no vuelva. Neal sigue siendo regular y ahora tiene buenos partidos. Popovic está en racha y tiene un buen partido.

Pero sigue habiendo muchas opciones. Ovie Soko ha estado a punto de entrar, pero por precio lo dejamos en nuestra clasificación de económicos. De no ser Ovie nuestra elección económica, lo sería Rakim Sanders, que está siendo bastante regular y muy importante en el Barça. Jaka Blazic juega contra sus ex y ya sabemos que es un jugador todo pasión que querrá demostrar que se equivocaron dejándole marchar. Por su rival, Matt Janning se ha convertido en una opción interesante gracias a su mejora en defensa y la confianza que le ha dado Pedro Martínez. Álex Mumbrú y Brad Oleson son buenas opciones cupo y que tienen dos buenos partidos. Ante un Madrid con irregularidad en su juego por las importantes ausencias, Matt Thomas puede seguir siendo una buena opción. Patrick Richard también tiene un buen partido para volver a su racha anterior a la perdida de su visado. Y hay que estar muy atentos al despertar de John Jenkins, aunque Fuenlabrada tiene una buena defensa exterior. Y también hay que mantener un ojo en dos de los beneficiados de su paso por la selección, Oriol Paulí y Edgar Vicedo.

PIVOTS: HENK NOREL, TORNIKE SHENGELIA, ONDREJ BALVIN Y JEROME JORDAN

Henk Norel (Delteco GBC): 1.725.818 . Rival: Valencia Basket. Motivos: Mejor jugador SM. Broker: 69,03/24,65/-19,72

. Rival: Valencia Basket. Motivos: Mejor jugador SM. Tornike Shengelia (Baskonia)-Cupo: 1.660.400 . Rival: MoraBanc Andorra. Motivos: Mejor cupo. Broker: 62,86/23,72/-15,42

. Rival: MoraBanc Andorra. Motivos: Mejor cupo. Ondrej Balvin (Herbalife Gran Canaria): 895.160 . Rival: F.C. Barcelona Lassa. Motivos: Cuarto mejor pívot últimos tres partidos y 23 en Eurocup. Broker: 35,27/12,26/-10,76

. Rival: F.C. Barcelona Lassa. Motivos: Cuarto mejor pívot últimos tres partidos y 23 en Eurocup. Jerome Jordan (Divina Seguros Joventut): 1.208.200. Rival: Tecnyconta Zaragoza. Motivos: Tercer mejor pívot SM y rival con la tercera peor defensa. Broker: 45,74/17,26/-11,22

Suplente: Johannes Voitgmann (Baskonia): 988.909. Rival: MoraBanc Andorra

En los pívots es donde más conservadores hemos sido con dos fijos y uno de los clásicos como Jerome Jordan, que tiene un buen partido para recuperar sensaciones e importante para la Penya. Con Balvin nos pasa lo mismo que con Eriksson: aunque no tiene un partido fácil, no podemos obviar su racha ni su importancia actual en su equipo (en el último partido de Eurocup ha jugado 30 minutos). Voitgmann nos gusta mucho desde la llegada de Pedro Martínez, pero se queda suplente por no llevar tres del mismo equipo y porque hay partidos en los que Poirier le come la tostada, como en el de hoy mismo, en el que el francés ha estado impresionante con 35 de valoración y los tiros libres decisivos. Pero en ACB está siendo más regular el alemán.

Hemos sacado a Tibor Pleiss por la vuelta de Dubljevic pero sigue siendo buena opción, sobre todo si el montenegrino no tiene muchos minutos. Giorgi Shermadini parece estar cogiendo regularidad. Goran Huskic, Oliver Stevic y Tim Abromaitis están siendo bastante regulares. Mickell Gladness contra Estudiantes también pinta bien.

Con las apuestas de esta jornada nos ha quedado un equipo muy asequible en lo económico. Para los que no alcancen este presupuesto seguimos teniendo las opciones low cost y sorpresas para combinar:

PRESUPUESTO: 13.419.942

SUPLENTES LOW COST: MAALIK WAYNS, OVIE SOKO Y TREY THOMPKINS

Maalik Wayns (Divina Seguros Joventut): 299.460

Ovie Soko (UCAM Murcia): 255.636

Trey Thompkins (Real Madrid): 509.923

Los tres jugadores cumplen el bueno, bonito y barato. Soko podría estar en nuestro quinteto viendo su espectacular rendimiento de las últimas jornadas y jugando contra una defensa como la del Betis. Wayns se ha adapatado y va a más. A Thompkins le ha sentado bien sus triples ganadores contra Murcia y se le ve con más confianza. Los tres son muy baratos y dan broker, porque lo que son perfectos para cuadrar presupuestos.

JUGADORES SORPRESA: COREY FISHER, SYLVEN LANDESBERG Y RYAN KELLY

Diferentes motivos para meter a estos tres jugadores en sorpresa:

-El base de Burgos no acaba de ser regular, pero ya vimos hace dos jornadas lo que puede hacer en un día insipirado.

-El anotador de Estudiantes es hasta el momento el jugador arriesgado por excelencia. La semana pasada no jugó y en Europa no tuvo demasiados minutos, pero el partido contra Bilbao pinta a ser uno de los que podría salirse.

-Los aficionados de Sevilla por fin pudieron ver un partido como se espera de su americano estrella y además ello les llevó a la primera victoria. Veremos si equipo y jugador van hacia arriba. Puede hacer daño a un juego interior como el de Murcia.

NUESTROS EQUIPOS