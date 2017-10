Una vez disputada la complicada jornada inicial con el análisis por equipos, que esperamos que os sirviera de ayuda, retomamos el formato de consejos que ya utilizamos el año pasado. Antes de cada jornada analizaremos nuestro once recomendado, con tres suplentes, los jugadores económicos más interesantes y los que pueden dar la sorpresa en esa jornada. Cuando los prespuestos de los equipos se estabilicen en una media alta lo haremos sin pensar en el euro (para eso ya están las opciones low cost), pero mientras no sea así, intentaremos ajustar nuestras recomendaciones a presupuestos fáctibles, al menos para unos cuantos. Obviamente para estas primeras jornadas el broker manda de forma casi absoluta, aunque no se puede descuidar la valoración, y por ello será el factor más importante que marque estas recomendaciones.

Antes de empezar con los consejos, os traeremos también en el mismo artículo la información de como va nuestra liga privada a efectos de competir por el premio mensual. El ganador de la primera jornada ha sido J____ de Zaragoza, con su equipo Samwell Tarly boys, que ha quedado el número 7 en la jornada general del SM. Otro año más se repite el alto nivel de los participantes en nuestra liga, ya que además de J____, otros 4 equipos de nuestra liga han quedado entre los 50 primeros de la jornada.

Aquí está nuestro once recomendado para la jornada 2, un suplente por puesto y tres suplentes low cost para managers con menos presupuesto. También esos jugadores dudosos que si apostamos por ellos y nos salen bien nos pueden llevar a la victoria.

BASES: THOMAS HEURTEL, MARCELINHO HUERTAS Y ALBERT OLIVER

Thomas Heurtel (F.C. Barcelona Lassa): 716.506 . Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Jugador más valorado de la primera jornada junto a Green y rival asequible. Broker: -11,26/-14,33/-17,40

Marcelinho Huertas (Baskonia): 560.375 . Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: Segundo base más valorado y precio económico. Broker: -3,59/-5,99/-8,39

Albert Oliver (Herbalife Gran Canaria)-Cupo: 572.782. Rival: Tecnyconta Zaragoza. Motivos: Mejor base cupo de la jornada, rival asequible y buen precio. Broker: -1,58/-4,03/-6,49

Suplente: Luka Rupnik (Montakit Fuenlabrada): 446.775. Rival: Morabanc Andorra

No hay sorpresas en nuestros bases titulares. Hemos podido escoger a los tres mejores de la primera jornada, ya que ninguno se dispara aún de precio, tenemos un cupo entre ellos y todos suben broker (por eso no lo metemos en los motivos). Además tienen tres buenos partidos con todas las opciones de llevarse el bonus.

Para escoger el suplente si hemos dudado mucho entre Rupnik y Facundo Campazzo. El hecho de ser más económico y jugar contra Andorra, que siempre lleva los partidos a ritmo alto lo que es favorable para la valoración, nos ha hecho decantarnos por el esloveno. Pero Campazzo también es una buena opción. Así como lo serán nuestras sorpresas y low cost.

ESCOLTAS Y ALEROS: ERICK GREEN, FABIEN CAUSEUR, JOAN SASTRE Y PAU RIBAS

Erick Green (Valencia Basket)-Extracomunitario: 707.359 . Rival: Monbus Obradoiro. Motivos: Jugador que ha empezado la liga más en forma. Broker: -11,56/-14,59/-17,62

Fabien Causeur ( Real Madrid ): 593.996 . Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Tercer mejor jugador primera jornada. Broker: -14,08/-16,63/-19,17

Joan Sastre (Valencia Basket)-Cupo: 652.240 . Rival: Monbus Obradoiro. Motivos: Segundo mejor alero cupo y buen precio. Broker: 1,03/-1,76/-4,56

Pau Ribas (F.C. Barcelona Lassa)-Cupo: 535.562. Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Segundo mejor alero cupo y muy económico. Broker: -0,40/-2,70/-4,99

Suplente: Jordan Swing (Gipuzkoa Basket): 636.992 Rival: Real Betis Energía Plus

Aunque también hemos cogido a los dos mejores aleros de la jornada pasada, aquí la elección ha estado más complicada. La mejor opción de los cupos en esta jornada nos parece que es llevar dos en las alas, y por eso están Sastre y Ribas. Descartamos a Javier Beirán por ser una opción más cara, pero para quien pueda permitirselo, sería muy buena. También llevaríamos a Matt Thomas o Swing, pero queremos una plaza de extra para los pívots. Además Thomas, aunque nos de broker y haya sido una de las sensaciones de la primera jornada, juega contra una defensa muy dura en la Fonteta.

Para el suplente nos hemos decidido por Swing, porque ha empezado bien y porque el duelo contra el Betis es un partido clave para GBC. Pero hay muchas opciones que nos gustarían, como Christian Eyenga o Nobel Bongou-Colo. Descartamos a Nemanja Nedovic y, especialmente, a Adam Hanga por su precio, aunque nos encantaría llevar al hungaro. Y también nos gustan nuestras opciones low cost y sorpresa que veremos después.

PIVOTS: HENK NOREL, FRAN VÁZQUEZ, MIKE TOBEY Y Oderah anosike

Henk Norel (Guipuzkoa Basket): 838.148 . Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Mejor pívot primera jornada y partido clave. Broker: -2,46/-6,05/-9,64

Fran Vázquez (Iberostar Tenerife)-Cupo: 715.977 . Rival: UCAM Murcia. Motivos: Mejor cupo primera jornada y rival asequible. Broker: -4,08/-7,14/-10,21

Mike Tobey (Iberostar Tenerife)-Extracomunitario: 894.971 . Rival: UCAM Murcia. Motivos: Tercer mejor pívot primera jornada. Broker: 4,21/0,37/-3,46

. Rival: UCAM Murcia. Motivos: Tercer mejor pívot primera jornada. Oderah Anosike (Real Betis Energía Plus): 449.237. Rival: Gipuzkoa Basket. Motivos: Gran primer partido contra una dura defensa como la de Valencia y rival asequible. Broker: -5,24/-7,16/-9,09

Suplente: Ilimane Diop (Baskonia): 440.951. Rival: Movistar Estudiantes

Recomendamos a los tres interiores más destacados, aunque sea un poco arriesgado llevar a dos jugadores de la misma posición y el mismo equipo, pero ya en el primer partido, Vázquez y Tobey, han demostrado poder cohabitar y valorar en una media de 20 minutos. Los dos nos dan una buena súbida de broker asegurada. Pero precisamente nuestro suplente ha sido escogido en base a los que no quieren llevar a los dos. Entrando Diop por Fran, nos ahorramos un buen pico e Ilimane ha demostrado que puede valorar bien mientras no se complete el juego interior de Baskonia. Además Estudiantes parece un buen rival para el pívot.

Ya pensábamos fichar a Norel para este partido antes de su exhibición contra Herbalife, pero ahora ya no queda ninguna duda. El partido Betis contra GBC es uno de esos partidos que puede dar grandes beneficios en clave SM, lo que es el motivo de llevar también a Anosike aunque se enfrenten.

La decisión en los pívots es la más complicada, ya que aunque en esta jornada ninguno ha dado un pico altísimo, hay un gran número de jugadores que han rendido a buen nivel, que nos darían broker y que pueden ser buenas opciones para cualquier equipo. Aquí algunos nombres que no están en los otros apartados y que sería buena opción llevar: Aleksandar Vezenkov, Deon Thompson, Artem Pustovyi (tiene un duro rival esta jornada pero para la tercera vuelve a ser interesante), James Augustine y Adrien Moerman. Todos en clave de broker, porque hay otros que pinta a muy buena su temporada pero aún no nos aseguran subida, como Gustavo Ayón.

Nos ha quedado un equipo bastante caro para la media, pero que con sustituir con los low cost o algún otro ya podríamos estar en presupuesto.

PRESUPUESTO: 7.228.867

SUPLENTES LOW COST: PEPE POZAS, MARCUS ERIKSSON Y JEFF BROOKS

Pepe Pozas (Monbus Obradoiro): 332.892

Marcus Eriksson (Herbalife Gran Canaria): 454.589

Jeff Brooks (Unicaja Málaga): 369.079

El único motivo de que Brooks no esté más arriba es porque es muy muy barato. Ha empezado muy bien y tiene toda la pinta de que va a hacer una gran temporada.

Pozas ha comenzado como el mejor segundo base cupo, pero al jugar contra Valencia Basket en la Fonteta esta jornada, los motivos de ficharlo serían por broker y abaratar equipo. Lo hemos seleccionado a él por ser cupo, pero si no necesitamos nuestra opción sería su rival: San Van Rossom que solo cuesta 398.989.

En el caso de Eriksson, también prima el hecho de ser cupo. Ha empezado bien y tendrá muchos bonus este año, pero también le afectará la gran rotación de los canarios. Si no buscamos cupo, dos buenas opciones serían Jaka Blazic y Nicolás Richotti.

También podríamos apuntar una opción no económica, si no mas bien regalada con Álex López y sus 169.524. No es muy recomendable llevar jugadores de ese precio, pero parece que tendrá minutos y responsabilidad en Burgos, y si nuestros equipos no van bien de presupuesto nos puede servir para poder llevar a jugadores que queremos sí o sí.

JUGADORES SORPRESA: JAYSON GRANGER, JANIS TIMMA Y RYAN KELLY

Para los jugadores sorpresa nos hemos decidido por jugadores que probablemente acaben siendo fijos en el juego pero que no han rendido tan bien como se esperaba la primera jornada. Los tres serán estrellas de la liga y dominaran la estadística pero es posible que no vayan en muchos equipos esta jornada por no asegurar la subida de broker y necesitar dinero para otros jugadores. También podríamos haber apostado aquí por Luka Doncic, pero nos convence más el partido de Granger contra sus ex y la necesidad de la primera victoria para Baskonia. Son los mismo motivos por los que apostamos por Timma como sorpresa. Y un Ryan Kelly ya más asentado y jugando contra GBC nos parece una opción muy acertada.

NUESTROS EQUIPOS

Sin paños calientes: nuestros dos equipos para el inicio de la liga fueron un fiasco. 165,40 y 148,60 y con poca subida de broker. Ya hemos hecho los cuatro cambios, buscando la súbida de broker e intentando mejorar nuestros equipos. Nos hemos comprometido con ellos y los pelearemos hasta el final por mal que vayan en la clasificación. En uno de los equipos hemos tenido que tirar del superbarato Álex López para poder meter los pívots que queríamos y quedarnos con Pere Tomàs en los dos equipos. Será clave si consigue rendir al nivel que esperamos.