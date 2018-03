La jornada 22 estará claramente marcada por la ausencia de Luka Doncic. El esloveno crea quebraderos de cabeza cuando no juega, ya no solo por ser uno de los jugadores más llevados del juego, si no por ser uno de nuestros dos cupos fijos, junto a Shengelia. La semana pasada no apostábamos por Walter Tavares por la recuperación de Ayón, y nos equivocamos. Para esta llevar al gigante del Real Madrid parece una de las opciones claras para completar nuestras banderitas.

Aquí está nuestro once recomendado para la jornada 22, un suplente por puesto y tres suplentes low cost para managers con menos presupuesto. También esos jugadores dudosos que si apostamos por ellos y nos salen bien nos pueden llevar a la victoria.

BASES: JAIME FERNÁNDEZ, FACUNDO CAMPAZZO Y THOMAS HEURTEL

Jaime Fernández (Morabanc Andorra)-Cupo: 1.120.000. Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Segundo mejor base cupo. Primera vuelta: 15'6

Facundo Campazzo (Real Madrid): 1.098.300. Rival: F.C. Barcelona Lassa. Motivos: Mejor base últimos tres partidos. Primera vuelta: 1

Thomas Heurtel (F.C. Barcelona Lassa): 1.151.684. Rival: Real Madrid. Motivos: Segundo mejor base SM. Primera vuelta: 6

Suplente: Andrew Albicy (Morabanc Andorra): 715.400. Rival: Real Betis Energía Plus. Primera vuelta: 13'2

No parece haber dudas en llevar a Jaime y al Facu, por momento de forma de los dos y por la banderita del de Andorra. Pero para el tercer base si que le hemos dado más vueltas que nunca. Nos gusta mucho Albicy, pero suele ser un riesgo llevar a dos jugadores del mismo puesto del mismo equipo, y por eso no ha sido titular, pero como han demostrado poder rendir muy bien juntos y tienen un buen partido, lo dejamos de suplente y creemos que llevarlo sería buena opción. Su rival este fin de semana, Askia Booker, nos ha gustado mucho en su debut, pero al tener un solo partido para juzgarlo lo dejamos en sorpresa y además ocupa plaza de extra. La elección clara sería Kenny Chery, en un gran momento de forma y muy regular en los últimos partidos, pero este año no nos gusta llevar jugadores que se enfrenten a Unicaja, y también es extra.

ESCOLTAS Y ALEROS: SYLVEN LANDESBERG, MATEUSZ PONITKA, FERNANDO SAN EMETERIO Y GARY NEAL

Sylven Landesberg (Movistar Estudiantes): 1.191.474. Rival: Montakit Fuenlabrada. Motivos: Segundo mejor jugador SM últimos tres partidos. Primera vuelta: 4

Mateusz Ponitka ( Iberostar Tenerife ): 1.522.316. Rival: Tecnyconta Zaragoza. Motivos: Mejor alero SM. Primera vuelta: 30

Fernando San Emeterio (Valencia Basket)-Cupo: 1.365.000. Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Mejor alero cupo y segundo mejor alero SM. Primera vuelta: 10'8

Gary Neal (Tecnyconta Zaragoza)-Extracomunitario: 1.336.222. Rival: Iberostar Tenerife. Motivos: Mejor jugador SM últimos tres partidos. Primera vuelta: 38'4

Suplente: Blake Schilb (Real Betis Energía Plus): 868.000. Rival: Morabanc Andorra. Primera vuelta: 0

Mantenemos a todos nuestros aleros titulares a pesar de que no rindieron muy bien la jornada pasada. Los motivos son que tienen mejores partidos y que Landesberg debería estar ya recuperado. Schilb también nos gusta y Beaubois está muy regular en las últimas jornadas.

PIVOTS: HENK NOREL, TORNIKE SHENGELIA, RYAN KELLY Y WALTER TAVARES

Henk Norel (Delteco GBC): 1.604.400. Rival: Unicaja Málaga. Motivos: Segundo mejor jugador SM. Primera vuelta: 26'4

Tornike Shengelia (Baskonia)-Cupo: 1.680.000. Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Mejor jugador SM. Primera vuelta: 22'8

Ryan Kelly (Real Betis Energía Plus)-Extracomunitario: 1.142.667. Rival: Morabanc Andorra. Motivos:Cuarto mejor pívot últimos tres partidos. Primera vuelta: 14

Walter Tavares (Real Madrid)-Cupo: 1.157.692. Rival: F.C. Barcelona Lassa. Motivos: Segundo mejor pívot cupo. Primera vuelta: 3

Suplente: Deon Thompson (San Pablo Burgos)-Extracomunitario: 1.150.667. Rival: UCAM Murcia. Primera vuelta: 27'6

En los pívots también hemos sido conservadores manteniendo a tres de ellos e introduciendo a Tavares por su condición de cupo. No nos gustaba mucho el partido de Norel contra Unicaja, pero en la primera vuelta lo hizo bien y, sobre todo, la baja de Shermadini y los problemas físicos de Augustine hacen que pinte mejor. Shengelia puede tener otro día para descansar pensando en la Euroliga, pero lo que juegue lo hará bien. Kelly tiene peor rival, pero respondió bien la semana pasada, y la incorporación de Booker le quita responsabilidad y eso puede venir bien a su valoración.

Hay varios pívots que pintan bien pero generan dudas (igual que los que llevamos): Johannes Voitgmann, compartir posición con Toko y no haber rendido el último partido hace que lo dejemos en sorpresas, pero vuelve a ser una jornada en la que podría dar un pico, sobre todo si el georgiano juega menos minutos; partido ideal para que Bojan Dubljevic se salga pero está irregular tirando a flojo en sus últimos partidos; Artem Pustovyi tiene un partido duro por delante aunque en la primera vuelta en O Sar dominó a los pívots pio pio.

Con las apuestas de esta jornada nos ha quedado un equipo asequible en lo económico. Para los que no alcancen este presupuesto seguimos teniendo las opciones low cost y sorpresas para combinar:

PRESUPUESTO: 14.369.755

SUPLENTES LOW COST: NIKOLA RADICEVIC, OVIE SOKO Y TIM ABROMAITIS

Nikola Radicevic (Herbalife Gran Canaria): 549.417 -Dudábamos entre donde poner al base pio pio y a Askia Booker. Como es un pelín más económico Nikola, y el del Betis solo ha jugador un partido, nos hemos decidido así. Radicevic está jugando a buen nivel y muchos minutos en el puesto de 2. En el caso de que se confirme la baja de Matt Thomas, tiene un buen partido para valorar, como hizo Paco Cruz la jornada pasada.

Ovie Soko (UCAM Murcia): 760.667 -Esta semana si tiene buen partido y de hecho podría haber entrado en nuestro 11.

Tim Abromaitis (Iberostar Tenerife)-Extracomunitario: 862.000-Está en un buen momento de forma y las bajas de Tecnyconta dejan un partido propicio para él y para sus compañeros Mike Tobey y Fran Vázquez, que también podrían estar aquí.

JUGADORES SORPRESA: ASKIA BOOKER, JAKA BLAZIC Y JOHANNES VOIGTMANN

Diferentes motivos para meter a estos tres jugadores en sorpresa:

-El base de Betis nos ha gustado mucho en su primer partido y casi el único motivo de no apostar directamente por él, es que solo es un partido. Estaremos muy atentos a esta jornada.

-El ex de Baskonia está siendo irregular en su temporada con Andorra pero con momentos muy brillantes. Tras varios partidos malos, este puede ser un buen día para que vuelva a salirse.

-Al igual que pensábamos la anterior jornada, esta podría ser una para que el alemán diera un buen pico, como el que ha hecho en Euroliga, con 25 y victoria ante el Valencia.