Vuelven Doncic, Shengelia y Saneme. ¿Los volvemos a meter a los tres? Depende. Lo que está claro es que está jornada estará muy marcada por las vueltas, así como las anteriores lo estuvieron por las ausencias.

Traemos también la clasificación de marzo y avisamos que el premio de este mes se decidirá en esta jornada número 24, ya que en la 25, aunque hay dos partidos el sábado 31, la mayoría de la jornada ya sería en el mes de abril, por lo que contará para el premio de ese mes.

Clasificación de Marzo

Aquí está nuestro once recomendado para la jornada 24, un suplente por puesto y tres suplentes low cost para managers con menos presupuesto. También esos jugadores dudosos que si apostamos por ellos y nos salen bien nos pueden llevar a la victoria.

BASES: LUKA DONCIC, THOMAS HEURTEL Y JAYSON GRANGER

Luka Doncic (Real Madrid)-Cupo: 1.540.000 . Rival: Valencia Basket. Motivos: Segundo mejor cupo SM, mejor base y cuarto mejor jugador. Primera vuelta: 30

. Rival: Valencia Basket. Motivos: Segundo mejor cupo SM, mejor base y cuarto mejor jugador. Thomas Heurtel (F.C. Barcelona Lassa): 1.278.000 Rival: Monbus Obradoiro. Motivos: Mejor base y jugador últimos tres partidos y segundo mejor base SM. Primera vuelta: 16'8

Rival: Monbus Obradoiro. Motivos: Mejor base y jugador últimos tres partidos y segundo mejor base SM. Jayson Granger (Baskonia)-Cupo: 1.018.000. Rival: Montakit Fuenlabrada. Motivos: Tercer mejor base cupo y buen momento de forma. Primera vuelta: 9

Suplente: Facundo Campazzo (Real Madrid): 1.111.091. Rival: Valencia Basket. Primera vuelta: 14'4

Con el buen momento de Jayson Granger se ha aumentado el número de posibilidades en una posición que era bastante fija. La ligera bajada de protagonismo de Jaime Fernández en las últimas jornadas hacen que nos decantemos por el de Baskonia, que ha seguido mostrando su buen momento en el primer partido de esta semana, no así en el segundo, de Euroliga, pero llevar al de Andorra sigue siendo buena opción. Y si quisieramos seguir pensando en otro cupo, Tomás Bellas viene de hacer un buen partido y juega contra Bilbao que sufre de bases.

Pero si queremos optar por otra configuración en la que no metamos dos cupos aquí, o como sustitutos de Heurtel, está claro que Facundo Campazzo y Kenny Chery son dos grandes opciones. Está claro que esta segunda vuelta se ha ampliado el abanico de opciones en este puesto gracias al gran papel de estos dos jugadores, que comenzaron muy irregulares, y a las llegadas de Nico Laprovittola y, sobre todo, Askia Booker, al que esta jornada dejamos en jugadores económicos, no por su pinchazo de la jornada pasada, si no por jugar contra un Unicaja que reduce las valoraciones de casi todos sus rivales.

ESCOLTAS Y ALEROS: SYLVEN LANDESBERG, MATEUSZ PONITKA, NEMANJA NEDOVIC Y GARY NEAL

Sylven Landesberg (Movistar Estudiantes): 1.238.000 . Rival: San Pablo Burgos. Motivos: Cuarto mejor alero SM. Primera vuelta: 9'6

. Rival: San Pablo Burgos. Motivos: Cuarto mejor alero SM. Mateusz Ponitka ( Iberostar Tenerife ): 1.545.333 . Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Mejor alero SM y tercer mejor jugador. Primera vuelta: 40'8

. Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Mejor alero SM y tercer mejor jugador. Nemanja Nedovic (Unicaja Málaga): 982.100 . Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Mejor jugador últimos tres partidos (empatado con Heurtel). Primera vuelta: 28'8

. Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Mejor jugador últimos tres partidos (empatado con Heurtel). Gary Neal (Tecnyconta Zaragoza)-Extracomunitario: 1.335.600. Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Tercer mejor alero. Primera vuelta: 1

Suplente: Fernando San Emeterio (Valencia Basket): 1.440.923. Rival: Real Madrid. Primera vuelta: No jugó

Hemos dado muchas vueltas a si meter aquí a Saneme, pero llevar un solo cupo en los pívots, pero este año es la liga de los aleros extranjeros, exceptuando al propio Santo que está haciendo un gran campeonato cuando las lesiones se lo permiten. Todos los que llevamos tienen buenos partidos, mientras que Fernando juega contra el Madrid, y la vuelta de los lesionados le quita minutos y responsabilidades. Aún así no sería mala opción, ya que es de los que se crece en partidos importantes.

De haberlo metido, pensábamos hacerlo por Nedovic, pero al ver su semana europea con 19 y 22, más lo de las últimas jornadas en ACB, nos ha quitado las dudas.

PIVOTS: HENK NOREL, TORNIKE SHENGELIA, DEON THOMPSON Y WALTER TAVARES

Henk Norel (Delteco GBC): 1.603.000 . Rival: UCAM Murcia. Motivos: Segundo mejor jugador SM. Primera vuelta: 5

. Rival: UCAM Murcia. Motivos: Segundo mejor jugador SM. Tornike Shengelia (Baskonia)-Cupo: 1.680.000 . Rival: Montakit Fuenlabrada. Motivos: Mejor jugador SM. Primera vuelta: 24

. Rival: Montakit Fuenlabrada. Motivos: Mejor jugador SM. Deon Thompson (San Pablo Burgos)-Extracomunitario: 1.148.000 . Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: Tercer mejor pívot. Primera vuelta: 13

. Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: Tercer mejor pívot. Walter Tavares (Real Madrid)-Cupo: 1.090.133. Rival: Valencia Basket. Motivos: Segundo mejor pívot cupo y baja de Ayón. Primera vuelta: No jugó

Suplente: Johannes Voitgmann (Baskonia): 1.085.000. Rival: Montakit Fuenlabrada. Primera vuelta: 4

Mantenemos la opción de dos cupos aquí para poder llevar cuatro aleros sin banderita. Tavares nos genera dudas en su partido contra Valencia, pero la nueva baja de Ayón provoca que vuelva a tener que ser importante y tener más minutos. Ibamos a apostar por Ante Tomic, pero su baja de última hora en Euroliga por un virus hace dudar de que llegue al partido del domingo, o de hacerlo que esté en las mejores condiciones. Thompson tiene un buen partido contra Estudiantes y será su sustituto en nuestro 11. Podría haber sido Voitgmann, pero al volver a meter a Shengelia preferimos apostar por el americano de Burgos.

Con la vuelta de Doncic y Toko en esta jornada ha vuelto a subir el presupuesto de nuestro 11. Para los que no alcancen este presupuesto seguimos teniendo las opciones low cost y sorpresas para combinar:

PRESUPUESTO: 14.458.166

SUPLENTES LOW COST: ASKIA BOOKER, SASU SALIN Y MIKE TOBEY

Askia Booker (Real Betis Energía Plus): 775.646 -Quizás sería mejor idea llevar aquí a Kenny Chery, pero el hecho de que Booker de broker, pues vale para subir un poco el presupuesto, aunque tenga un partido difícil.

-Quizás sería mejor idea llevar aquí a Kenny Chery, pero el hecho de que Booker de broker, pues vale para subir un poco el presupuesto, aunque tenga un partido difícil. Sasu Salin (Unicaja Málaga): 672.000 -Está a buen nivel las últimas jornadas y tiene un partido bueno para valorar contra la defensa del Betis.

-Está a buen nivel las últimas jornadas y tiene un partido bueno para valorar contra la defensa del Betis. Mike Tobey (Iberostar Tenerife): 891.545-Jugando en casa contra Joventut y con necesidad de ganar para no perder el tren de los playoffs puede ser un buen partido para él.

JUGADORES SORPRESA: PAUL STOLL, EIMANTAS BENDZIUS Y ONDREJ BALVIN

Diferentes motivos para meter a estos tres jugadores en sorpresa:

-En el base si que hacemos un propuesta arriesgada pero con buen pinta. El mexicano aún no ha tenido mucho protagonismo, pero ha rendido bien en pocos minutos en sus dos primeros partidos. Contra un rival que sufre de bases anotadores podría ser su primer gran día en ACB.

-El motivo de que esté en sorpresas es jugar contra el Barça, ya que es el tercer mejor alero de las últimas tres jornadas y podría estar más arriba.

-25 de valoración la última jornada y jugar contra un rival que suele ir a muchos puntos y con irregularidad en su juego interior le da opciones de salirse.