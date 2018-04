Aquí está nuestro once recomendado para la jornada 26, un suplente por puesto y tres suplentes low cost para managers con menos presupuesto. También esos jugadores dudosos que si apostamos por ellos y nos salen bien nos pueden llevar a la victoria.

BASES: LUKA DONCIC, THOMAS HEURTEL Y JAIME FERNÁNDEZ

Luka Doncic (Real Madrid)-Cupo: 1.517.333 . Rival: Monbus Obradoiro. Motivos: Segundo mejor cupo SM, mejor base y cuarto mejor jugador. Primera vuelta: 24

. Rival: Monbus Obradoiro. Motivos: Segundo mejor cupo SM, mejor base y cuarto mejor jugador. Thomas Heurtel (F.C. Barcelona Lassa): 1.292.455. Rival: Herbalife Gran Canaria. Motivos: Mejor base y tercer jugador últimos tres partidos y segundo mejor base SM. Primera vuelta: 25

Rival: Herbalife Gran Canaria. Motivos: Mejor base y tercer jugador últimos tres partidos y segundo mejor base SM. Jaime Fernández (Morabanc Andorra)-Cupo: 1.078.560. Rival: Baskonia. Motivos: Segundo mejor base cupo. Primera vuelta: 23

Suplente: Askia Booker (Real Betis Energía Plus): 1.025.792. Rival: UCAM Murcia. Primera vuelta: No jugó

Ibamos a mantener a los mismos bases de la semana pasada, apostando por Granger sobre Jaime por jugar Baskonia en casa, e incluso valorando la posibilidad de llevar tres bases cupos, pero la lesión de Jayson ha dado al traste con esos planes. La entrada de Jaime parece clara, no solo por no tener muchas opciones cupo en el puesto, si no también porque la defensa en el puesto de uno en Baskonia, baja si el uruguayo no juega o lo hace mermado.

ESCOLTAS Y ALEROS: SYLVEN LANDESBERG, MATEUSZ PONITKA, NEMANJA NEDOVIC Y GARY NEAL

Sylven Landesberg (Movistar Estudiantes): 1.433.478 . Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Después de lo de la semana pasada quién se atrevería a no llevarlo?. Primera vuelta: 24

. Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Después de lo de la semana pasada quién se atrevería a no llevarlo?. Mateusz Ponitka ( Iberostar Tenerife ): 1.571.652 . Rival: Unicaja Málaga. Motivos: Mejor alero SM y segundo mejor jugador. Primera vuelta: 2'4

. Rival: Unicaja Málaga. Motivos: Mejor alero SM y segundo mejor jugador. Nemanja Nedovic (Unicaja Málaga): 1.029.636 . Rival: Iberostar Tenerife. Motivos: Cuarto mejor alero últimos tres partidos y 36 de valoración contra Fenerbahce esta semana. Primera vuelta: 13

. Rival: Iberostar Tenerife. Motivos: Cuarto mejor alero últimos tres partidos y 36 de valoración contra Fenerbahce esta semana. Gary Neal (Tecnyconta Zaragoza)-Extracomunitario: 1.369.455. Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Tercer mejor alero. Primera vuelta: 5

Suplente: Eimantas Bendzius (Monbus Obradoiro): 837.200. Rival: Real Madrid. Primera vuelta: 20

No cabe duda de que estamos en el año de los aleros. El rendimiento del trio de oro (Ponitka, Landesberg, Neal) está siendo impresionante durante toda la temporada y nos han dado los mejores picos hasta llegar a la absoluta barbaridad de Sylven la jornada pasada, empatando el record absoluto del juego que estaba en manos de Luis Scola. También Saneme cuando ha jugado ha estado a ese mismo nivel. La única duda esta jornada puede estar en el alero de Iberostar, que juega contra un mal rival a la hora de valorar y ya pinchó contra ellos en la primera vuelta.

Y en las últimas jornadas se han unido Nedovic y Bendzius, valorando los dos por encima de 20 y con exhibiciones como la de Nemanja hace unas jornadas o la que ha hecho esta semana en Euroliga. Y hay otros que nos han dado buenos momentos y que no sería mala elección llevarlos también esta, como Blake Schilb o Marko Popovic. Tanto el lituano como estos dos, podrían entrar por Ponitka pensando en su duro partido.

Claro que el hecho de que Tavares no haya jugado en Euroliga y lo de Granger nos hace pupa. Una de las opciones sería meter un alero cupo, pero Saneme está lesionado, Álex Urtasun es el único destacado en las últimas jornadas, pero viene de hacer un -1 en la BCL, y las otras apuestas son todas extremadamente arriesgadas y serían por este orden: Brad Oleson, Rolands Smits, Rudy Fernández y Darío Brizuela. Si no llevamos a ninguno, donde tendremos que apostar es en los pívots. En anteriores ediciones, no habría duda y preferiríamos perder en los exteriores, pero ya hemos dicho que este es el año de los aleros.

PIVOTS: ANTE TOMIC, TORNIKE SHENGELIA, DEON THOMPSON Y FELIPE REYES

Ante Tomic (F.C. Barcelona Lassa): 1.085.333 . Rival: Herbalife Gran Canaria. Motivos: Segundo mejor jugador últimos tres partidos. Primera vuelta: 4

. Rival: Herbalife Gran Canaria. Motivos: Segundo mejor jugador últimos tres partidos. Tornike Shengelia (Baskonia)-Cupo: 1.664.000 . Rival: Morabanc Andorra. Motivos: Mejor jugador SM. Primera vuelta: 25'2

. Rival: Morabanc Andorra. Motivos: Mejor jugador SM. Deon Thompson (San Pablo Burgos)-Extracomunitario: 1.143.917 . Rival: Montakit Fuenlabrada. Motivos: Tercer mejor pívot. Primera vuelta: 15

. Rival: Montakit Fuenlabrada. Motivos: Tercer mejor pívot. Felipe Reyes (Real Madrid)-Cupo: 1.034.727. Rival: Monbus Obradoiro. Motivos: Tercer mejor pívot cupo y posible baja de Tavares. Primera vuelta: 28'8

Suplente: Henk Norel (Baskonia): 1.545.250. Rival: Valencia Basket. Primera vuelta:13

Ibamos a mantener los pívots de la jornada pasada, pero el hecho de que Tavares no haya jugado en Euroliga nos genera dudas. Hay posibilidades de que si juegue en liga, pero el buen papel de Ayón, Felipe y el espectacular partido de un Randolph en forma, hacen que no sea muy necesario en su partido contra Obradoiro. Al querer mantener a dos pívos cupos hemos valorado varias opciones y ninguna nos convencían del todo: Carlos Suárez, Sebas Sáiz y hasta un Augusto Lima venido a menos en los últimos partidos. Nos hemos decidido por Felipe, porque si Tavares no juega, es un seguro cada vez que tiene minutos y ya hizo un roto a la defensa del Obra en la primera vuelta.

Esta jornada hay varias opciones de jugadores interiores que no han sido regulares a lo largo de la liga, que pintan muy bien, pero la falta de cupos nos ha decidido a no llevarlos: Elvis Báez, Vincent Poirier o los que vamos a llevar como económico y sorpresa, Anosike y Randolph.

Para los que no alcancen este presupuesto seguimos teniendo las opciones low cost y sorpresas para combinar:

PRESUPUESTO: 14.220.456

SUPLENTES LOW COST: NICO LAPROVITTOLA, PATRICIO GARINO Y ODERAH ANOSIKE

Nico Laprovittola (Divina Seguros Joventut): 1.029.000 -Supera el millón, pero de querer rebajar dinero en Heurtel y no confiar en Booker, sería nuestra opción.

-Supera el millón, pero de querer rebajar dinero en Heurtel y no confiar en Booker, sería nuestra opción. Patricio Garino (Baskonia): 256.780 -Aquí si tenemos un bueno, bonito y barato. Con su aclimatación y la baja de Timma ya es un jugador con el que se puede contar. Sus 15'60 en los tres últimos partidos y la cada vez mayor dependencia de Baskonia de su intensidad lo hacen un fichaje seguro de tener poco presupuesto.

-Aquí si tenemos un bueno, bonito y barato. Con su aclimatación y la baja de Timma ya es un jugador con el que se puede contar. Sus 15'60 en los tres últimos partidos y la cada vez mayor dependencia de Baskonia de su intensidad lo hacen un fichaje seguro de tener poco presupuesto. Oderah Anosike (Real Betis Energía Plus): 879.200-De no tener un partido duro contra una gran defensa interior, estaría en nuestro 11 gracias a su gran estado de forma. Su inicio de liga provocó que no fuera factor en el SM, pero ahora es el pívot más valorado tras Tomic en las tres últimas jornadas.

JUGADORES SORPRESA: ANDREW ALBICY, OVIE SOKO Y ANTHONY RANDOLPH

Diferentes motivos para meter a estos tres jugadores en sorpresa:

-Es cierto que el base de Andorra suele rendir más en casa, pero el estado físico de Granger y que en el principado hizo 27 de valoración contra Baskonia, nos da pistas de que puede ser el base sorpresa de la jornada.

-Soko no es exactamente una sorpresa porque ha sido un jugador muy regular en algunos momentos y viene de un 19'20 y un buen papel en BCL, pero el hecho de jugar contra la defensa interior de Betis pinta a una buena jornada para él.

-Ya lo ibamos a meter aquí al ver su buen estado de forma y la baja de Thompkins para esta jornada, pero con su 38 de hoy quizas incluso debería ir en el 11, pero como siempre ha sido irregular y nadie sabe que pasa por su cabeza, se queda en sorpresas.