Esta jornada hay dos partidos claves para la lucha por la permanencia : Divina Seguros Joventut-RETAbet Bilbao Basket y Real Betis Energía Plus-San Pablo Burgos. Es el momento en el que los jugadores de estos equipos den el do de pecho, así que vamos a apostar por varios de ellos, aprovechando además el estado físico de Ponitka y el mal partido que tiene Gary Neal.

Aquí está nuestro once recomendado para la jornada 28, un suplente por puesto y tres suplentes low cost para managers con menos presupuesto. También esos jugadores dudosos que si apostamos por ellos y nos salen bien nos pueden llevar a la victoria.

BASES: LUKA DONCIC, THOMAS HEURTEL Y NICO LAPROVITTOLA

Luka Doncic (Real Madrid)-Cupo: 1.531.478 . Rival: Montakit Fuenlabrada. Motivos: Segundo mejor cupo SM y mejor base. Primera vuelta: 33'6

. Rival: Montakit Fuenlabrada. Motivos: Segundo mejor cupo SM y mejor base. Thomas Heurtel (F.C. Barcelona Lassa): 1.294.720. Rival: Unicaja Málaga. Motivos: Segundo mejor base SM. Primera vuelta: 1

Rival: Unicaja Málaga. Motivos: Segundo mejor base SM. Nico Laprovittola (Divina Seguros Joventut): 1.072.400. Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Segundo mejor base últimos tres partidos. Primera vuelta: No jugó

Suplente: Askia Booker (Real Betis Energía Plus): 1.086.000. Rival: San Pablo Burgos. Primera vuelta: No jugó

Después de bastantes jornadas metemos solo un cupo en esta posición. El motivo es la buena jornada que tienen varios de los bases extranjeros y el que no vamos a llevar a dos de nuestros habituales en los aleros, Neal y Ponitka. Los pocos minutos de Jaime Fernández, a pesar de que sigue cumpliendo, también ayudan a esta decisión. Como decíamos en el encabezado, apostamos por la lucha por la permanencia y de hecho hemos dudado mucho si no meter también a Booker por Heurtel en el 11. La fiabilidad del francés desde la llegada de Pesic sumado a la irregularidad del americano nos ha llevado a ello, pero apostar por Nico y Askia con el indiscutible Doncic es una buena tripleta. Pero también pueden ser sus rivales los que se lleven el gato al agua y por eso metemos a Fisher y Tabu en low cost y sorpresas.

Para los que sigan queriendo apostar por cupos en esta posición, Jaime Fernández sigue siendo buena opción y además juega contra sus ex, Tomas Bellas sigue mantienendo buen nivel pero tiene un mal partido, lo mismo que Rodrigo San Miguel, que está dando su mejor versión estadística con la baja de Ponitka. También podemos echar un ojo a Dani Pérez y Alberto Díaz por sus buenos partidos de esta jornada intersemanal.

ESCOLTAS Y ALEROS: SYLVEN LANDESBERG, ÁLEX mUMBRÚ, NEMANJA NEDOVIC Y BLAKE SCHILB

Sylven Landesberg (Movistar Estudiantes): 1.446.480 . Rival: Morabanc Andorra. Motivos: Indiscutible para este final de liga. Primera vuelta: 13'2

. Rival: Morabanc Andorra. Motivos: Indiscutible para este final de liga. Álex Mumbrú ( RETAbet Bilbao Basket )-Cupo: 887.185 . Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Segundo mejor alero cupo y partido clave. Primera vuelta: 10'8

. Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Segundo mejor alero cupo y partido clave. Nemanja Nedovic (Unicaja Málaga): 1.038.333 . Rival: F.C. Barcelona Lassa. Motivos: Estado de forma. Primera vuelta: 7'2

. Rival: F.C. Barcelona Lassa. Motivos: Estado de forma. Blake Schilb (Real Betis Energía Plus): 889.000. Rival: San Pablo Burgos. Motivos: Partido clave y 21 en la primera vuelta. Primera vuelta: 21

Suplente: Lucio Redivo (RETAbet Bilbao Basket): 431.480. Rival: Divina Seguros Joventut. Primera vuelta: 20'4

La lesión de Ponitka, que aún no sabemos si vuelve está jornada o no, pero tiene un partido complicado y de hacerlo no estará al 100%, y el partido complicado que tiene Neal contra el Valencia, han abierto el abanico de aleros que podemos llevar esta jornada. Y con ello han llegado las dudas, ya que hay muchos aleros interesantes para esta jornada, pero ninguno tan regular como los que dejamos fuera, que han sido dos de los grandes del SM esta temporada. También se puede seguir confiando en Gary Neal, a pesar de jugar contra Valencia y su batería de exteriores, casi todos grandes defensores. Landesberg es fijo y no dudamos de Nedovic, dado su estado de forma y ver lo que hizo contra Fennerbahce, a pesar de jugar contra el Barça.

Los motivos que nos han llevado a decantarnos por Mumbrú y Schilb no son númericos en este caso. El alero del Betis es irregular y el tremendo pinchazo de esta jornada de su equipo le ha bajado mucho su media, pero en un partido clave como este la mayoría de balones en ataque pararan por sus manos, como ya ha demostrado en anteriores duelos. No dudamos de que si el Betis gana sería con un buen papel de Blake. En el caso de Mumbrú hemos optado por el gran capitán en vez de por la nueva estrella. Dudamos mucho de si meter un cupo más en los pívots y llevar al desatado Redivo, que además de su barbaridad entre semana, llevaba dos partidos valorando 14,5, pero aún no es una muestra suficiente para ser titular, aunque si para meterlo como suplente y no como sorpresa, que era nuestra idea inicial. Confíamos en que en un partido tan importante para su club, el veterano de uno de sus últimos servicios tanto a su equipo como a los jugadores del Supermanager que apuesten por él. Vamos a echar mucho de menos a Álex el año que viene, tanto por ser un crack como por ser un riesgo manifiesto en el SM de los últimos años.

Como decíamos hay muchas opciones interesantes: Eimantas Bendzius sigue muy acertado en el tiro y tiene un buen partido; Petteri Koponen no está en nuestro once por la habitual buena defensa de Unicaja, que Plaza querrá recuperar después de permitir 91 puntos al Obra; Jaycee Carroll está en uno de sus buenos momentos de tiro; a pesar de su mal partido contra el Madrid, la apuesta bien podría ser por Demitrius Conger en vez de por sus rivales; si no nos fíamos de Mumbrú pero queremos un cupo aquí y gasta poco, Darío Brizuela lleva 6 partidos valorando por encima de la decena; y Jaka Blazic tiene otro de esos partidos donde puede salirse pero también lo tenía la semana pasada y no fue así.

PIVOTS: ANTE TOMIC, TORNIKE SHENGELIA, DEON THOMPSON Y SEBAS SAIZ

Ante Tomic (F.C. Barcelona Lassa): 1.144.348 . Rival: Unicaja Málaga. Motivos: Segundo mejor pívot últimos tres partidos y cuarto mejor pívot. Primera vuelta: 13

. Rival: Unicaja Málaga. Motivos: Segundo mejor pívot últimos tres partidos y cuarto mejor pívot. Tornike Shengelia (Baskonia)-Cupo: 1.603.913 . Rival: Iberostar Tenerife. Motivos: Mejor jugador SM. Primera vuelta: 28

. Rival: Iberostar Tenerife. Motivos: Mejor jugador SM. Deon Thompson (San Pablo Burgos)-Extracomunitario: 1.225.259 . Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Tercer mejor pívot, mejor pívot y segundo jugador últimos 3 partidos. Primera vuelta: 37'2

. Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Tercer mejor pívot, mejor pívot y segundo jugador últimos 3 partidos. Sebas Saiz (San Pablo Burgos): 803.704. Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Segundo mejor pívot cupo últimos tres partidos. Primera vuelta: 20'4

Suplente: Bojan Dubljevic (Valencia Basket): 1.122.667. Rival: Tecnyconta Zaragoza. Primera vuelta: 25'2

Mantenemos a tres de nuestros pívots de las últimas jornadas, y metemos a Saiz. El ex NCAA ya hizo una buena valoración en la primera vuelta contra Betis y esta siendo bastante regular. No apostamos esta jornada por Walter Tavares por sus malas sensaciones numéricas, pero en cualquier momento puede volver a dar un pico. Tampoco por Pierre Oriola, porque Unicaja no le dará tantas facilidades como le dio Betis. Dos opciones interesantes son Carlos Suárez y Daniel Clark.

Si decidieramos llevar dos cupos en otras posiciones sería por meter a Bojan Dubljevic. El montenegrino vuelve a estar en forma, tiene más minutos por el estado físico de Pleiss y la zona de Zaragoza, desde la baja de Varnado, es favorable para valorar. También podríamos apostar por los interiores del Betis : Ryan Kelly en el caso de no llevar a Booker o a Thompson, o Anosike, que puede hacer daño en la zona de Burgos.

Para los que no alcancen este presupuesto seguimos teniendo las opciones low cost y sorpresas para combinar:

PRESUPUESTO: 13.255.783

SUPLENTES LOW COST: COREY FISHER, PETTERI KOPONEN Y ODERAH ANOSIKE

Corey Fisher (San Pablo Burgos): 725.407 -La irregularidad personificada, pero viene de valorar 25 y será importante en el partido contra Betis.

-La irregularidad personificada, pero viene de valorar 25 y será importante en el partido contra Betis. Petteri Koponen (F.C. Barcelona Lassa): 570.500 -El único motivo de no estar en nuestro 11 es jugar contra Unicaja.

-El único motivo de no estar en nuestro 11 es jugar contra Unicaja. Oderah Anosike (Real Betis Energía Plus): 881.481-La mejor relación calidad precio en los pívots en los últimos meses.

JUGADORES SORPRESA: JONATHAN TABU, MATT THOMAS Y GORAN SUTTON

Diferentes motivos para meter a estos tres jugadores en sorpresa:

-Al igual que el de su equipo no ha sido el año de Tabu, pero en la victoria de esta semana fue clave con 17 de valoración. Con los muchos minutos que jugará Laprovittola, que no es buen defensor y con los exteriores centrados en parar a Redivo, puede ser un buen partido para el belga.

-La lesión en el dedo ha cortado la gran temporada del tirador Thomas. Aún no ha recuperado la regularidad y Moncho reparte minutos con Navarro y Corbacho, pero ya ha dado muestras de volver a afinar su muñeca, como los 20 puntos contra Unicaja.

-El de Estudiantes está en su mejor momento de forma siendo el quinto mejor pívot de las últimas tres jornadas y tiene un buen partido contra Andorra.