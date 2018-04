Como si no fuera suficiente rompedero de cabeza la falta de los jugadores de Baskonia y Real Madrid, con nuestros fijos Doncic y Shengelia, además de otros muchos habituales, se une la baja de Landesberg. Su perfecto sustituto era su rival de esta jornada, Eimantas Bendzius, pero es dudoso. Así que toca hacer un 11 de circunstancias. Por otro lado es una jornada interesante para tomar otras opciones.

Aquí está nuestro once recomendado para la jornada 29, un suplente por puesto y tres suplentes low cost para managers con menos presupuesto. También esos jugadores dudosos que si apostamos por ellos y nos salen bien nos pueden llevar a la victoria.

BASES: JAIME FERNÁNDEZ, THOMAS HEURTEL Y NICO LAPROVITTOLA

Jaime Fernández (Morabanc Andorra)-Cupo: 1.032.000 . Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Mejor base cupo disponible para esta jornada. Primera vuelta: 26'4

Thomas Heurtel (F.C. Barcelona Lassa): 1.309.538. Rival: Delteco GBC. Motivos: Mejor base SM disponible esta jornada. Primera vuelta: 16'8

Nico Laprovittola (Divina Seguros Joventut): 1.211.636. Rival: San Pablo Burgos. Motivos: Segundo mejor jugador últimos tres partidos y segundo mejor base disponible. Primera vuelta: No jugó

Suplente: Clevin Hannah (UCAM Murcia): 1.059.154. Rival: Tecnyconta Zaragoza. Primera vuelta: 21'6

Ante la baja de Doncic, la apuesta por mantener solo un cupo aquí parece clara, pero siempre se puede preferir apostar por aleros. Damos entrada a Jaime por Luka, que tiene un gran partido pero que parece difícil que vuelva a su mejor racha por sus pocos minutos. La otra opción cupo clara es la de Rodrigo San Miguel, que está en su mejor momento del año. Quien quiera apostar por dos cupos aquí, estos serían los dos elegidos. La mayoría de las otras posibilidades serían de circunstancias: Tomás Bellas viene de hacer un -4, Alberto Díaz no es jugador de números y Albert Oliver, aunque tiene un buen partido, no es el de otros momentos.

En el lado de los jugadores no cupos si que hay muchas y buenas opciones, pero como no podemos llevar todo extranjeros en el juego, no caben todos. Askia Booker sigue siendo nuestra primera opción después de los que ya llevamos, Kenny Chery puede hacer daño a los exteriores del Barça, y a Albicy y Fisher los metemos en sorpresa y low cost.

ESCOLTAS Y ALEROS: MATEUSZ PONITKA, ÁLEX MUMBRÚ, NEMANJA NEDOVIC Y GARY NEAL

Mateusz Ponitka (Iberostar Tenerife): 1.510.320 . Rival: Montakit Fuenlabrada. Motivos: Mejor alero SM. Primera vuelta: No jugó

Álex Mumbrú ( RETAbet Bilbao Basket )-Cupo: 878.000 . Rival: Morabanc Andorra. Motivos: Mejor alero cupo disponible. Primera vuelta: 6

Nemanja Nedovic (Unicaja Málaga): 1.047.200 . Rival: Valencia Basket. Motivos: Estado de forma y cuarto mejor alero disponible. Primera vuelta: 4'8

Gary Neal (Tecnyconta Zaragoza)-Extracomunitario: 1.359.120. Rival: UCAM Murcia. Motivos: Segundo mejor alero disponible. Primera vuelta: 13

Suplente: Eimantas Bendzius (Monbus Obradoiro): 862.500. Rival: Movistar Estudiantes. Primera vuelta: 12

Hemos sido conservadores y hemos apostado por lo mejor disponible en cuanto a regularidad. Dejamos a Bendzius como suplente, porque parece que jugará y de no ser por sus problemas físicos sería una apuesta clara ante la baja de Landesberg y su estado de forma. Es evidente que Mumbrú es una opción paliativa, dado sus dificultades para valorar últimamente, pero todas las otras opciones también llevan su riesgo. Rafa Martínez es el que está en mejor momento, pero la defensa de Unicaja es dura. Otras posibilidades entran en el terreno de apuestas, como Roland Smits, que tiene muchos minutos o la pareja de Estudiantes, Darío Brizuela y Edgar Vicedo, ante la baja del máximo anotador.

Demitrius Conger sería nuestra primera opción después de los que ya llevamos. Lucio Redivo pinchó la jornada pasada así que la duda es si volverá a ser el de todo el año o solo ha sido algo puntual en su buen rendimiento de las últimas jornadas. Jaka Blazic tiene otro buen partido pero nunca se sabe con el esloveno.

PIVOTS: ANTE TOMIC, CARLOS SUÁREZ, DEON THOMPSON Y SEBAS SAIZ

Ante Tomic (F.C. Barcelona Lassa): 1.157.917 . Rival: Delteco GBC. Motivos: Segundo mejor pívot últimos tres partidos y tercer mejor pívot. Primera vuelta: 14'4

Carlos Suárez (Unicaja Málaga)-Cupo: 1.082.148 . Rival: Valencia Basket. Motivos: Mejor pívot cupo últimos tres partidos. Primera vuelta: 21'6

Deon Thompson (San Pablo Burgos)-Extracomunitario: 1.235.500 . Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Mejor jugador últimos tres partidos. Primera vuelta: 21'6

Sebas Saiz (San Pablo Burgos)-Cupo: 814.000. Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Momento de forma y buen partido para valorar. Primera vuelta: 20'4

Suplente: Bojan Dubljevic (Valencia Basket): 1.155.636. Rival: Unicaja Málaga. Primera vuelta: 15

Solo hacemos un cambio. Thompson y Tomic están siendo fijos en este final del juego y Saiz funcionó bien la jornada pasada, teniendo esta otro buen partido. La lógica nos lleva a meter al mejor cupo interior de las últimas jornadas, Suárez, a pesar de tener un gran partido. Si hubiermos apostado por más banderitas en otras posiciones, entraría Dubljevic por uno de los cupos. Otras opciones con banderita serían Daniel Clark y Augusto Lima, pero son dudosos. Pierre Oriola pinta bien para esta jornada, y solo su irregularidad hace que no esté en nuestro 11.

Otras opciones interesantes sin bandera son Oderah Anosike, Ryan Kelly, Ondrej Balvin y Elvis Baez, todos ellos en el mismo partido y la duda sería por cual apostar; Mike Tobey o apostar por una novedad recién llegada de Euroliga y que conoce la ACB como Milko Bjelica.

Para los que no alcancen este presupuesto seguimos teniendo las opciones low cost y sorpresas para combinar:

PRESUPUESTO: 12.637.379

SUPLENTES LOW COST: ANDREW ALBICY, PETTERI KOPONEN Y GORAN HUSKIC

Andrew Albicy (Morabanc Andorra): 748.222 -Viene de un 30 y la defensa de Bilbao de bases sigue siendo floja.

-Viene de un 30 y la defensa de Bilbao de bases sigue siendo floja. Petteri Koponen (F.C. Barcelona Lassa): 586.880 -Apostamos por otros pero podría estar en nuestro 11 sin duda.

-Apostamos por otros pero podría estar en nuestro 11 sin duda. Goran Huskic (San Pablo Burgos): 776.000-Ha vuelto a ser ese pívot fiable en relación calidad/precio.

JUGADORES SORPRESA: COREY FISHER, MATT THOMAS Y ARTEM PUSTOVYI

Diferentes motivos para meter a estos tres jugadores en sorpresa:

-Corey está en buena forma en los últimos e importantes partidos y con Laprovittola jugando muchos minutos, puede hacerle daño atacándole.

-La jornada pasada volvió a pinchar, pero volvemos a apostar como sorpresa por Matt, ya que si Bendzius está tocado y ante la defensa de Estudiantes puede ser su día.

-El partido Obra-Estudiantes nos parece buena opción para valorar y a pesar del mal momento numérico del ucraniano este puede ser el día que vuelva a tener una gran valoración.