Teníamos un equipo pensando en la baja de Landesberg, con Heurtel por Jaime y Brizuela por Sylven, pero con la vuelta del máximo anotador de la liga no podemos resistirnos a meterlo y hemos cambiado nuestra idea de los cupos. Muchas posibilidades en esta jornada en función de la apuesta que podamos hacer del estado físico de dos recuperados: Llull y el citado Landesberg

Aquí está nuestro once recomendado para la jornada 30, un suplente por puesto y tres suplentes low cost para managers con menos presupuesto. También esos jugadores dudosos que si apostamos por ellos y nos salen bien nos pueden llevar a la victoria.

BASES: LUKA DONCIC, JAIME FERNÁNDEZ Y ASKIA BOOKER

Luka Doncic (Real Madrid)-Cupo: 1.558.667 . Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: Mejor base y segundo mejor cupo SM. Primera vuelta: 39'6

. Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: Mejor base y segundo mejor cupo SM. Jaime Fernández alias "Gila" (Morabanc Andorra)-Cupo: 1.036.966. Rival: Monbus Obradoiro. Motivos: Segundo mejor base cupo. Primera vuelta: 21'6

Rival: Monbus Obradoiro. Motivos: Segundo mejor base cupo. Askia Booker (Real Betis Energía Plus): 1.288.000. Rival: Tecnyconta Zaragoza. Motivos: Tercer mejor base. Primera vuelta: No jugó

Suplente: Thomas Heurtel (F.C. Barcelona Lassa): 1.301.481. Rival: Montakit Fuenlabrada. Primera vuelta: 22'8

Muchas opciones sin banderita de cupo interesantes en los bases. Nos gustaría llevar a Heurtel sobre todo; Nico Laprovittola no sería nuestra apuesta por su partido contra Valencia pero quien apueste por el después de su partido contra Murcia tendrá lógica; Andrew Albicy es el mejor en los últimos tres partidos tras Doncic, Corey Fisher y Kenny Chery siguen muy regulares y se enfrentan entre ellos; y Clevin Hannah sigue a buen nivel.

ESCOLTAS Y ALEROS: MATEUSZ PONITKA, SYLVEN LANDESBERG , NEMANJA NEDOVIC Y GARY NEAL

Mateusz Ponitka (Iberostar Tenerife): 1.458.692 . Rival: Herbalife Gran Canaria. Motivos: Mejor alero SM. Primera vuelta: No jugó

. Rival: Herbalife Gran Canaria. Motivos: Mejor alero SM. Sylven Landesberg ( Movistar Estudiantes ): 1.412.385 . Rival: Real Madrid. Motivos: Si esta sano hay que llevarlo. Primera vuelta: 23

. Rival: Real Madrid. Motivos: Si esta sano hay que llevarlo. Nemanja Nedovic (Unicaja Málaga): 1.055.385 . Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Mejor alero tres últimos partidos. Primera vuelta: 4

. Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Mejor alero tres últimos partidos. Gary Neal (Tecnyconta Zaragoza)-Extracomunitario: 1.393.000. Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Segundo mejor alero disponible. Primera vuelta: No jugó

Suplente: Matt Thomas (Monbus Obradoiro): 1.030.077. Rival: Morabanc Andorra. Primera vuelta: 13

Los aleros volvieron a ser protagonistas la jornada pasada con 9 jugadores de 20 para arriba y dos superando los 30, y esta jornada vuelve a pintar bien para nuestros clásicos y para otros. Confirmada la baja de Bendzius, si no llevamos a Booker en el base, Thomas debería entrar en nuestro 11. Lo malo: desde la lesión de Saneme casi ningún cupo se acerca a estas posibilidades. Pensábamos que podría volver a ser la jornada de Darío Brizuela, que no supimos ver la jornada pasada, pero la vuelta de Sylven nos echa para atrás. A pesar de eso, si alguno quiere apostar por un alero con banderita, la Mini Mamba es la apuesta clara: 13'37 de valoración en las últimas 8 jornadas, sin contar bonus y con el pinchazo de hace dos jornadas incluído. Aún sin saber si habrá gominolas en el pabellón, pinta bien su final de temporada.

Como decíamos otras opciones pintan bien: Eyenga no estará esta jornada por lo que Popovic y Smits podrían ser apuestas interesantes pese a jugar contra el Barça; Betis tiene otro partido clave y ahí además de Booker, Blake Schilb suele destacar; Ovie Soko volvió por sus fueros la anterior jornada y Jaka Blazic vuelve a tener otro partido para salirse, teniendo en cuenta que no estará el mejor defensor de Obra en la posición de alero. Y Jaycee Carroll está con la mano tonta otra vez.

PIVOTS: ANTE TOMIC, WALTER TAVARES, BOJAN DUBLJEVIC Y TORNIKE SHENGELIA

Ante Tomic (F.C. Barcelona Lassa): 1.155.280 . Rival: Montakit Fuenlabrada. Motivos: Cuarto mejor pívot . Primera vuelta: 20'4

. Rival: Montakit Fuenlabrada. Motivos: Cuarto mejor pívot . Walter Tavares (Real Madrid)-Cupo: 1.086.400 . Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: Baja de Ayon. Primera vuelta: 14'4

. Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: Baja de Ayon. Bojan Dubljevic (Valencia Basket): 1.163.826 . Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Mejor pívot últimos tres partidos. Primera vuelta: 21'6

. Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Mejor pívot últimos tres partidos. Tornike Shengelia (Kirolbet Baskonia)-Cupo: 1.603.583. Rival: UCAM Murcia. Motivos: Mejor jugador SM. Primera vuelta: 18

Suplente: Deon Thompson (San Pablo Burgos): 1.209.793. Rival: Delteco GBC. Primera vuelta: 7

Si no fuera por apostar por otros extra, Thompson seguiría en nuestro 11 ya que tiene un buen partido. Meter a Tavares puede sorprender tras su escaso tiempo de juego en los playoffs contra Panathinaikos, pero precisamente el hecho de estar descansado y Felipe con más necesidad de un respiro (aunque no lo aparente en absoluto) y, sobre todo, la baja de Ayón para esta jornada, nos hace pensar que puede ser su partido. Quien no quiera arriesgar ahí y seguir metiendo un cupo hay varias opciones: Sebas Saiz nos sigue gustando y sin Norel delante pinta bien; Pierre Oriola es el segundo mejor pívot de los tres últimos partidos y Carlos Suárez, sobre todo si es baja Brooks, pinta muy bien para esta jornada. Y si no pensaramos que Felipe Reyes es probable que descanse más que en otros partidos....

Para los que no alcancen este presupuesto seguimos teniendo las opciones low cost y sorpresas para combinar:

PRESUPUESTO: 14.212.184

SUPLENTES LOW COST: ANDREW ALBICY, PETTERI KOPONEN Y GORAN HUSKIC

Andrew Albicy (Morabanc Andorra): 787.500 -Sigue en forma y a precio de saldo.

-Sigue en forma y a precio de saldo. Petteri Koponen (F.C. Barcelona Lassa): 599.846 -Podemos decir lo mismo que de Albicy.

-Podemos decir lo mismo que de Albicy. Elvis Báez (Herbalife Gran Canaria): 981.615-Sustento de su equipo en las últimas jornadas sin llegar al millón.

JUGADORES SORPRESA: SERGIO LLULL, ROLAND SMITS Y MILKO BJELICA

Diferentes motivos para meter a estos tres jugadores en sorpresa:

-Ya no es porque solo lleve dos partidos, si no porque es posible que descanse bastante, si no ya meteríamos al increíble Llull.

-La baja de Eyenga y jugar contra el equipo que tiene sus derechos puede ser el día para que el letón se salga.

-Milko ha empezado bien, está en forma, conoce la liga y este partido es importantísimo para su equipo.