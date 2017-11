Esta pasada jornada se ha decidido el ganador del primer premio de nuestra liga privada. Como el año pasado, ha habido una pelea disputada entre dos mánagers y se ha decidido en una emocionante última jornada.

El ganador ha sido Jorgebili de Fuengirola con su equipo ParFAIT que ha está clasificado en segundo lugar de la general del SM y a solo 2,20 puntos del líder. En nuestra liga privada su pelea ha sido con NEWLIMITLIVING que la semana pasada iba líder, pero en una gran última jornada del mes, Jorgebili consiguió superarle. Como decíamos, todo parece indicar que este año nuestra liga volverá a destacar por la calidad de sus mánagers y por la emoción por todo lo alto.

Desde el blog queremos dar nuestra enhorabuena a Jorgebili por ser el ganador del primer premio mensual de la temporada 2017/2018. D eberás contactar con nosotros a través del correo electrónico a [email protected]. Hará falta una captura de pantalla para identificar que corresponde al equipo ganador. El plazo para acreditarlo será de diez días desde la publicación del artículo.

Recordad que los ganadores del premio mensual se valoran por lo hecho por sus equipos en cada mes, por lo que se empieza a contar de cero en este mes de Noviembre a efectos del segundo ganador. Todos los equipos tienen las mismas oportunidades para ser el siguiente en aparecer en la lista de ganadores. La emoción empieza de nuevo para este segundo mes de competición.

En cuanto al juego en si, estamos al borde de dejar de pensar en la súbida de broker, algo que algunos mánagers ya pueden hacer. Nosotros seguiremos haciendo el mejor 11 desde nuestro punto de vista para la jornada pero sin dejar de valorar del todo el precio, para que sean equipos posibles, al menos para algunos.

Aquí está nuestro once recomendado para la jornada 7, un suplente por puesto y tres suplentes low cost para managers con menos presupuesto. También esos jugadores dudosos que si apostamos por ellos y nos salen bien nos pueden llevar a la victoria.

BASES: THOMAS HEURTEL, JAYSON GRANGER Y LUKA DONCIC

Thomas Heurtel (F.C. Barcelona Lassa): 1.441.149 . Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Segundo mejor base SM y rival propicio. Broker: 41,73/20,11/-1,50

. Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Segundo mejor base SM y rival propicio. Jayson Granger (Baskonia)-Cupo: 1.169.000 . Rival: Unicaja Málaga. Motivos: Tercer mejor base SM. Broker: 34,24/16,70/-0,84

. Rival: Unicaja Málaga. Motivos: Tercer mejor base SM. Luka Doncic (Real Madrid)-Cupo: 1.540.000. Rival: Iberostar Tenerife. Motivos: Indiscutible. Broker: 45,10/22,00/-1,10

Suplente: Omar Cook (Movistar Estudiantes): 845.168. Rival: Real Betis Energía Plus

Llevamos a los tres mejores bases hasta el momento del juego en el once recomendado de esta jornada. Doncic y Heurtel son fijos. Son los únicos dos bases (y entre los únicos 6 jugadores) que superan la 20 de valoración y ya han demostrado ser los más capaces de dar picos. En el caso de Doncic, al ser cupo y su línea ascendente en una temporada que pinta a ser histórica para él, lo convierte en indiscutible. El único motivo para no llevarlo sería que, por presupuesto, aún no hayamos sido capaces de meterlo en nuestros equipos.

Con Granger dudábamos más, pero su condición de cupo y que los aleros con banderita se han vuelta más irregulares, nos hacen apostar por él. También el hecho de que ha valorado 23 en la primera victoria de Baskonia con Pedro Martínez a los mandos. Y vuelve a Malaga. Aún así, nuestra opción suplente, Omar Cook, tiene mejor partido, jugando contra un débil Betis y dando broker casi seguro. También nos gusta para esta jornada Facundo Campazzo que está siendo muy regular y la jornada pasada demostró su capacidad de brillar. Estaremos atentos al Barça-Bilbao para ver si Phil Pressey va hacia arriba y podría no ser mala opción Jonathan Tabu para esta jornada a pesar de su pinchazo la pasada.

ESCOLTAS Y ALEROS: MATT THOMAS, MATEUSZ PONITKA, MARCUS ERIKSSON Y GARY NEAL

Matt Thomas (Monbus Obradoiro)-Extracomunitario: 1.337.000 . Rival: UCAM Murcia. Motivos: Mejor alero últimos tres partidos. Broker: 39,13/19,10/-0,95

. Rival: UCAM Murcia. Motivos: Mejor alero últimos tres partidos. Mateusz Ponitka ( Iberostar Tenerife ): 1.104.328 . Rival: Real Madrid. Motivos: Segundo mejor alero SM y broker asegurado. Broker: 1,40/-15,17/-31,73

. Rival: Real Madrid. Motivos: Segundo mejor alero SM y broker asegurado. Marcus Eriksson (Herbalife Gran Canaria)-Cupo: 914.341 . Rival: Montakit Fuenlabrada. Motivos: Segundo mejor alero cupo, broker posible y 19 en Eurocup. Broker: 16,55/2,83/-10,88

. Rival: Montakit Fuenlabrada. Motivos: Segundo mejor alero cupo, broker posible y 19 en Eurocup. Gary Neal (Tecnyconta Zaragoza)-Extracomunitario: 813.117. Rival: Delteco Gipuzkoa Basket Club. Motivos: Segundo mejor alero la jornada pasada, rival asequible, broker y económico. Broker: 11,11/-1,09/-13,29

Suplente: Erik Green (Valencia Basket)-Extracomunitario: 1.422.751. Rival: San Pablo Burgos

Quitamos a Erik Green de nuestro 11 y lo dejamos como suplente. ¿Nos hemos vuelto locos? No. Su racha no es la mejor, vuelve Saneme y contra un rival asequible puede que Abalde tenga más minutos y el escolta norteamericano descanse algo más. Pero, sobre todo, lo quitamos porque nos gustan para esta jornada otros dos yankies. The Iceman está on fire: Matt Thomas es el mejor alero de las tres últimas jornadas y su equipo está en forma. Gary Neal ya se ha puesto en forma. El americano de Tecnyconta ha ido cogiendo el ritmo poco a poco, pero con buen rendimiento, y en la última jornada ya ha sido el segundo mejor alero. Además tiene un buen partido.

Con Ponitka no hemos tenido dudas a pesar de su pinchazo de la jornada pasada. Nos seguirá dando un gran broker y por un solo pinchazo no pensamos en cambiarlo. Con Eriksson si hemos tenido muchas, puesto que hay buenas opciones para ir en su lugar, como un Álex Mumbrú que ya se ha colocado como el mejor alero cupo, pero su partido contra el Barça no nos convence del todo. También nos gusta mucho Alberto Abalde, pero va para jugadores low cost. El sueco de Herbalife pinchó la jornada pasada, pero en Eurocup ha vuelto a ser el mejor de su equipo y otro tirador como Thomas, ya fue el que más daño hizo a la defensa de Fuenlabrada la jornada pasada.

Para esta jornada hay varios nombres que nos gustan a mayores de los que recomendamos: Nemanja Nedovic sigue pintando bien, Sylven Landesberg tiene un buen partido, Jordan Swing también, y nos siguen gustando Jaka Blazic y Rodrigue Beaubois. Resumiendo: hay muchas opciones para escoger entre los aleros.

PIVOTS: HENK NOREL, TORNIKE SHENGELIA, JEROME JORDAN Y BOJAN DUBLJEVIC

Henk Norel (Guipuzkoa Basket): 1.685.816 . Rival: Tecnyconta Zaragoza. Motivos: Mejor jugador SM y jugar contra su ex equipo. Broker: 35,67/10,38/-14,91

. Rival: Tecnyconta Zaragoza. Motivos: Mejor jugador SM y jugar contra su ex equipo. Tornike Shengelia (Baskonia)-Cupo: 1.341.960 . Rival: Unicaja Málaga. Motivos: Mejor cupo, broker y mejor jugador últimos tres partidos. Broker: 7,88/-9,37/-26,63

. Rival: Unicaja Málaga. Motivos: Mejor cupo, broker y mejor jugador últimos tres partidos. Jerome Jordan (Divina Seguros Joventut): 1.224.305 . Rival: Morabanc Andorra. Motivos: Segundo mejor pívot últimos tres partidos y broker factible. Broker: 21,08/5,34/-10,40

. Rival: Morabanc Andorra. Motivos: Segundo mejor pívot últimos tres partidos y broker factible. Bojan Dubljevic (Valencia Basket): 967.409. Rival: San Pablo Burgos. Motivos: Tercer mejor pívot últimos tres partidos, broker factible y rival asequible. Broker: 20,25/5,74/-8,77

Suplente: Artem Pustovyi (Monbus Obradoiro): 1.234.333 Rival: UCAM Murcia

Tres de nuestros tres pívots titulares funcionaron muy bien la semana pasada. Vuelven a tener buenos partidos y son las mejores opciones, así que se quedan. Cambiamos a un pívot de equipo grande por otro. Ayón no nos funcionó, así que ahora apostamos por Dubljevic contra el mismo rival. Aunque pueda no tener que jugar mucho, en pocos minutos debería valorar bien. Además parece estarse entonando, ya que ha es el tercer mejor pívot de los últimos tres partidos.

Mantenemos a Pustovyi como suplente, ya que aunque pinchó la semana pasada, fue por momentos puntuales, ya que parecía que se iba a mantener bien en sus medias. Tumba puede ser un rival incómodo para el ucraniano, pero también puede irle muy bien. También nos gusta la vuelta a casa de su compañero Nemanja Radovic, por las ganas que tendrá de hacer un buen partido contra sus ex.

Otras opciones que nos gustan para esta jornada son: Tibor Pleiss, con un buen partido para salirse; Ryan Kelly, que está empezando a ser regular y juega contra Estudiantes; y nos gusta mucho la vuelta de Anthony Randolph, que ya valoró 7 en tan solo 11 minutos en Euroliga y ya ha sido dado de alta. También es una buena jornada para que se salga uno o dos de los pívots del Barça, pero siendo sinceros, no tenemos ni idea de cual puede ser. Tanto Oriola como Tomic o Seraphin pueden ser buenas opciones, pero ni siquiera su partido de Euroliga nos da pistas fiables, porque las rotaciones de Sito son insondables de momento.

Ya hay bastantes mánagers que podrían hacer este equipo, pero aún es caro, por lo que sustituir con los low cost o con los sorpresa es clave para estar en presupuesto:

PRESUPUESTO: 13.538.425

SUPLENTES LOW COST: JAIME FERNÁNDEZ, ALBERTO ABALDE Y NICOLAS DE JONG

Jaime Fernández (Morabanc Andorra): 615.020

Alberto Abalde (Valencia Basket): 358.743

Nicolas De Jong (Tecnyconta Zaragoza): 612.152

Hemos estado a punto de meter tanto a Jaime como a Abalde en nuestro once titular. El de Morabanc es el segundo mejor base cupo de los tres últimos partidos y ha confirmado su buen momento con 17 de valoración en Eurocup. El alero vigués, aunque ha pinchado en Euroliga, está en muy buena forma y tiene un buen partido para él, donde tendrá minutos y tiros. De Jong está rindindiendo bien y tiene un buen partido. Los tres nos dan broker seguro.

JUGADORES SORPRESA: RAY MCCALLUM, VITOR BENITE Y GIORGI SHERMADINI

Parece que meter en nuestros jugadores sorpresa a un base americano de Unicaja se está convirtiendo en un clásico. A falta de ver si consigue asentarse y ser regular, ya que es su primera experiencia en Europa, de momento nos recuerda un poco a Kyle Fogg, que aparecía mucho por esta sección.

Benite es otro clásico de estos lares. Ahora está en forma, pero sabemos que es un jugador de rachas y nunca se sabe cuando se acaba la buena. Pero está claro que ahora mismo ve el aro muy grande y puede ser una buena jornada para él si sigue en ese estado de forma.

Shermadini está comenzando a dar muestras de vida y Baskonia aún esá asentando su defensa interior. Claro que si Plaza decide que no, no será así, pero si le da minutos y balones puede ser una buena sorpresa. En Euroliga ha hecho 15 de valoración en solo 14:46 minutos.

NUESTROS EQUIPOS

Fiasco total de nuestros equipos en la jornada pasada, así que habrá que arriesgar otra vez, esperando que Kelly explote y Tabu haga un buen partido contra el Barça en el primero, y que Mekel funcione en el segundo.