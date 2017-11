Esta jornada 9 decide el premio de nobiembre de nuestra liga privada. Las ventanas que descolocan todo, también lo hacen con el Supermanager. Debido a ellas, la de este fin de semana es la última que se juega en este mes, por lo que el premio se habrá decidido en tres jornadas. La emoción está por todo lo alto.

Clasificación noviembre jornada 2

El ganador de la segunda jornada ha sido Michi26 de Ourense con su equipo FIVE que ha quedado el 4º de la general del SM empatado con el 2º. El líder de la clasificación de noviembre de nuestra liga es Charly.8 de Almería con su equipo Kaizen. Como ya mencionamos arriba, en esta jornada se decide el segundo premio de esta temporada.

En cuanto al SM, hemos tenido otra vez jornada doble, además de empezar a haber situaciones de lesiones que afectan mucho al juego, como las del juego interior del Real Madrid. La duda es si los sustitutos como Tavares o un Felipe con más minutos nos compensarán a efectos de valoración.

Aquí está nuestro once recomendado para la jornada 9, un suplente por puesto y tres suplentes low cost para managers con menos presupuesto. También esos jugadores dudosos que si apostamos por ellos y nos salen bien nos pueden llevar a la victoria.

BASES: THOMAS HEURTEL, JAYSON GRANGER Y LUKA DONCIC

Thomas Heurtel (F.C. Barcelona Lassa): 1.379.000 . Rival: Valencia Basket Club. Motivos: Segundo mejor base SM y mejor base últimos tres partidos. Broker: 46,30/19,70/-6,89

. Rival: Valencia Basket Club. Motivos: Segundo mejor base SM y mejor base últimos tres partidos. Jayson Granger (Baskonia)-Cupo: 1.128.750 . Rival: San Pablo Burgos. Motivos: Segundo mejor base cupo, buena racha y rival asequible. Broker: 37,89/16,13/-5,64

. Rival: San Pablo Burgos. Motivos: Segundo mejor base cupo, buena racha y rival asequible. Luka Doncic (Real Madrid)-Cupo: 1.447.250. Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Indiscutible. Broker: 48,59/20,68/-7,24

Suplente: Sergi García (Tecnyconta Zaragoza)-Cupo: 894.892. Rival: Montakit Fuenlabrada

Llevamos a los tres mismos bases titulares, aunque nos gusta mucho la opción de que entrara Sergi García por Heurtel y poder apostar por cuatro aleros sin banderita roja y amarilla. Pero a pesar de su pinchazo estadístico contra el Madrid y de tener un partido duro contra Valencia, el frances sigue siendo el segundo mejor base del juego y de los de más opciones de picos. Además aunque la defensa taronja es buena, donde más limitados están de efectivos es en el base por las lesiones. Granger y Doncic tienen buenos partidos esta jornada y la apuesta por Jayson salió bien la jornada pasada y ha hecho 15 y 23 en la Euroliga, así que los mantenemos. No creo que haya dudas ya sobre si Luka jugará o no al ser contra el colista. Las lesiones y el bache de juego hacen que al menos unos 20 minutos tenga aunque la diferencia sea grande y viene de valorar 28 en Euroliga sin jugar el último cuarto.

Omar Cook sigue siendo una opción interesante y muy válida para los que piensen que Heurtel puede pinchar. El Facu Campazzo lleva tres partidos flojos entre liga y la jornada doble de Euroliga, pero tiene un buen partido para resarcirse y de hecho pensamos en meterlo en nuestro base sorpresa pero siendo el quinto base más valorado y el cuarto en los últimos tres partidos no lo sería tanto. Pepe Pozas podría haber entrado en económicos pero ahí aún confiamos en Jaime Fernández y su buena racha.

ESCOLTAS Y ALEROS: PATRICK RICHARD, MATEUSZ PONITKA, ALEX MUMBRÚ Y GARY NEAL

Patrick Richard (Divina Seguros Joventut)-Extracomunitario: 638.768 . Rival: Delteco GBC. Motivos: Segundo mejor jugador SM últimos tres partidos, económico, broker y rival asequible. Broker: -18,45/-29,40/-40,35

. Rival: Delteco GBC. Motivos: Segundo mejor jugador SM últimos tres partidos, económico, broker y rival asequible. Mateusz Ponitka ( Iberostar Tenerife ): 1.460.474 . Rival: Monbus Obradoiro. Motivos: Segundo mejor alero SM y 30 la jornada pasada. Broker: 47,34/19,18/-8,99

. Rival: Monbus Obradoiro. Motivos: Segundo mejor alero SM y 30 la jornada pasada. Álex Mumbrú (RETAbet Bilbao Basket)-Cupo: 1.085.000 . Rival: UCAM Murcia. Motivos: Mejor alero cupo. Broker: 36,43/15,50/-5,43

. Rival: UCAM Murcia. Motivos: Mejor alero cupo. Gary Neal (Tecnyconta Zaragoza)-Extracomunitario: 1.075.348. Rival: Montakit Fuenlabrada. Motivos: Mejor jugador últimos tres partidos y mvp la jornada pasada. Broker: 25,00/4,26/-16,48

Suplente: Erik Green (Valencia Basket)-Extracomunitario: 1.512.000. Rival: F.C. Barcelona Lassa

De los 7 mejores jugadores de las tres últimas jornadas, 5 son extracomunitarios y de estos, 4 son aleros. Está muy complicado decidir que extras y que aleros llevar. Nos otros apostamos de inicio por mantener a Richard, que cumplió perfectamente contra Baskonia y tiene un partido mucho mejor esta jornada. La pasada semana cometimos el error de sacar a Neal porque jugaba contra una de las mejores defensas así que en esta no lo volveremos a cometer solo por tener a Fuenlabrada y Eyenga delante. Claro está que no esperamos que repita su espectacular exhibición, pero esta claro que será uno de los jugadores a tener en cuenta todo el año. Mumbrú sigue a buen nivel y los problemas físicos de Eriksson provocan que no tengamos dudas en conservarlo. Pensamos en sacar a Ponitka, ya que empieza claramente a no gustarnos llevar jugadores que se enfrenten al Obra, mejor defensa de la liga, pero si confiamos en el cuando estaba algo más bajo, sus 30 de la semana pasada nos hacen mantenerlo.

Dejamos a Green de suplente, no porque temamos su partido contra el Barça, si no porque para esta jornada nos gustán más los otros dos extras. Puede que los blaugrana consigan frenarlo como ha sucedido en algún partido, pero también que se salga y nos haga lamentar no llevarlo.

Las opciones para esta jornada son múltiples: el regular Matt Thomas; Jaka Blazic que se fue a 34,80 la pasada aunque esta tiene un mal rival en Unicaja; Rodrigue Beaubois, que ha promediado 12'5 en Euroliga con sendas victorias y tiene un rival cómodo; Joan Sastre, que ha sigue al nivel de inicio del año.

PIVOTS: HENK NOREL, TORNIKE SHENGELIA, ARTEM PUSTOVYI Y BOJAN DUBLJEVIC

Henk Norel (Delteco GBC): 1.807.750 . Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Mejor jugador SM. Broker: 60,69/25,83/-9,04

. Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Mejor jugador SM. Tornike Shengelia (Baskonia)-Cupo: 1.616.000 . Rival: San Pablo Burgos. Motivos: Mejor cupo, necesidad de victorias para la Copa y rival asequible. Broker: 50,79/23,09/-4,62

. Rival: San Pablo Burgos. Motivos: Mejor cupo, necesidad de victorias para la Copa y rival asequible. Artem Pustovyi (Monbus Obradoiro): 1.272.250 . Rival: Iberostar Tenerife. Motivos: Cuarto mejor pívot y buen momento de su equipo. Broker: 42,71/18,18/-6,36

. Rival: Iberostar Tenerife. Motivos: Cuarto mejor pívot y buen momento de su equipo. Bojan Dubljevic (Valencia Basket): 1.163.750. Rival: F.C. Barcelona Lassa. Motivos: Cuarto mejor pívot últimos tres partidos y jugador de partidos importantes.

Suplente: Deon Thompson (San Pablo Burgos): 1.221.500 Rival: Baskonia

Muchas dudas para nuestros pívots. El único que teníamos claro al cien por cien era a Shengelia, y en ello influye su condición de cupo, aunque tampoco se puede negar su gran momento. A Dubljevic lo dejamos, porque aunque tiene un compromiso duro es de esos jugadores que se crece en esos partidos y puede hacer mucho daño a los pívots del Barça. Norel y Pustovyi son habituales que no llevamos la jornada pasada y estuvieron entre los mejores. Además la racha de Obradoiro le da más opciones de bonus al ucraniano, mientras que el holandés tiene un partido en el que puede valorar muy bien. A Thompson lo hemos dejado de suplente por escoger otros extras, pero si no lleváramos dos en los aleros, Deon entraría en nuestro once.

Precisamente sale de nuestro once el rival de Norel, Jerome Jordan, que también nos gusta mucho, pero no hay sitio para todos. Felipe Reyes sigue teniendo buena pinta y juega contra el colista, pero si puede haber dudas de rotaciones con alguien del Madrid, Felipe es el más veterano. Elvis Báez tiene un buen partido y Aguilar vuelve a estar lesionado.También estábamos pensando meter o en sorpresas o en low cost a los pívots de Baskonia, Vincent Poirier y Johannes Voitgmann, pero no sabemos por cual decidirnos. Los dos han mejorado su rendimiento con Pedro Martínez, pero unos partidos brilla más uno y otros el otro. Nos gusta ligeramente más el alemán.

Por primera vez nuestro equipo es asequible a un gran número de mánagers. Para los que no seguimos teniendo las opciones low cost y sorpresas para combinar:

PRESUPUESTO: 14.074.340

SUPLENTES LOW COST: JAIME FERNÁNDEZ, ROLAND SMITS Y GORAN HUSKIC

Jaime Fernández (Morabanc Andorra): 813.364

Roland Smits (Monakit Fuenlabrada): 563.180

Goran Huskic (San Pablo Burgos): 555.018

Jaime está siendo muy fiable y empieza a ser no tan barato. Smits, después de un inicio flojo, ha ido hacia arriba y está siendo regular. Huskic demostró la jornada pasada que tiene capacidad para valorar bien en ACB.

JUGADORES SORPRESA: CLEVIN HANNAH, SYLVEN LANDESBERT Y WALTER TAVARES

Diferentes motivos para meter a estos tres jugadores en sorpresa:

-Hannah empieza a rendir y valoró 20 la jornada pasada. Juega contra su ex-equipo, que no destaca en la defensa de bases.

-El cañonero de Estudiantes esta siendo otro de esos jugadores que tan pronto puede ser mvp como no alcanzar la decena o incluso rondar el negativo. Tiene mal partido, pero precisamente por esa facilidad de intercalar partidos, pues puede ser el día que se salga.

-Tavares empieza a acoplarse y ya valoró 18 contra Baskonia en Euroliga. Tiene un rival muy adecuado para hacer su primer gran partido estadístico en el Real Madrid.

NUESTROS EQUIPOS