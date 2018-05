Ya tenemos ganador del premio del mes de Abril: BADOLOT de Olot con su equipo "aquest any sí" ha sido el mánager que mejor se ha desempeñado en este mes que terminó la jornada pasdada. Su victoria ha llegado por solo un punto de diferencia, algo tan sencillo como un rebote o una asistencia de uno de sus jugadores.Como siempre la igualdad es máxima.

Clasificación Abril

Recordad que los ganadores del premio mensual se valoran por lo hecho por sus equipos en cada mes, por lo que se empieza a contar de cero en este mes de mayo a efectos del septimo ganador. Todos los equipos tienen las mismas oportunidades para ser el siguiente en aparecer en la lista de ganadores. La emoción empieza de nuevo para este segundo mes de competición.

Aquí está nuestro once recomendado para la jornada 31, un suplente por puesto y tres suplentes low cost para managers con menos presupuesto. También esos jugadores dudosos que si apostamos por ellos y nos salen bien nos pueden llevar a la victoria.

BASES: LUKA DONCIC, SERGIO LLULL Y THOMAS HEURTEL

Luka Doncic (Real Madrid)-Cupo: 1.563.520. Rival: Delteco GBC. Motivos: Mejor base y segundo mejor cupo SM. Primera vuelta: No jugó

Sergio Llull (Real Madrid)-Cupo: 862.500. Rival: Delteco GBC. Motivos: 21 de media en dos jornadas. Primera vuelta: No jugó

Thomas Heurtel (F.C. Barcelona Lassa): 1.291.000. Rival: Morabanc Andorra. Motivos: Tercer mejor base. Primera vuelta: 11

Suplente: Jaime Fernández (Morabanc Andorra): 1.058.400. Rival: F.C. Barcelona Lassa. Primera vuelta: 22'8

La duda es Luka Doncic, que no jugó en el partido de ayer, pero por la declaraciones de Pablo Laso, parece que si estará para esta jornada. Dejamos a Jaime Fernández de suplente por si nos llegara alguna información de que Wonder Boy no juega. O también por si quisieramos llevar a tres cupos en esta posición, que es una jornada propicia para ello. Laprovittola y Hannah no son de la partida, en contra de Booker juega su bandera de extra, al querer gastarlas en los aleros y Heurtel está a un ritmo numérico más bajo en los últimos partidos. Y si, ya llevamos a Llull, después de haberlo echado tanto de menos y viendo el nivel con el que ha vuelto. Ayer 18 de valoración en 12:45 minutos.

ESCOLTAS Y ALEROS: MATEUSZ PONITKA, SYLVEN LANDESBERG , MATT THOMAS Y GARY NEAL

Mateusz Ponitka (Iberostar Tenerife): 1.457.556. Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: Mejor alero SM. Primera vuelta: 36

Sylven Landesberg ( Movistar Estudiantes ): 1.393.778. Rival: Iberostar Tenerife. Motivos: Tercer mejor alero SM. Primera vuelta: 1

Matt Thomas (Monbus Obradoiro)-Extracomunitario: 1.097.704. Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Cuarto mejor alero y segundo mejor alero últimos tres partidos. Primera vuelta: 15'6

Gary Neal (Tecnyconta Zaragoza)-Extracomunitario: 1.434.741. Rival: San Pablo Burgos. Motivos: Segundo mejor alero y mejor jugador últimos tres partidos. Primera vuelta: 15

Suplente: Nemanja Nedovic (Unicaja Málaga): 1.0062.963. Rival: Herbalife Gran Canaria. Primera vuelta: 15'6

No arriesgamos en los aleros: llevamos a los 5 mejores, excluyendo al lesionado Saneme. Además Neal y Thomas están en un gran estado de forma, y aunque Landesberg y Ponitka flojean un poco, su duelo directo es propicio para los dos, posiblemente más para el polaco.

PIVOTS: ANTE TOMIC, WALTER TAVARES, BOJAN DUBLJEVIC Y TORNIKE SHENGELIA

Ante Tomic (F.C. Barcelona Lassa): 1.211.000. Rival: Morabanc Andorra. Motivos: Tercer mejor pívot y segundo mejor pívot últimos tres partidos . Primera vuelta: 9

Walter Tavares (Real Madrid)-Cupo: 1.150.667. Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: Segundo mejor pívot cupo últimos tres partidos y general. Primera vuelta: 19'2

Bojan Dubljevic (Valencia Basket): 1.173.667. Rival: Montakit Fuenlabrada. Motivos: Cuarto mejor pívot últimos tres partidos y bajas en Valencia. Primera vuelta: No jugó

Tornike Shengelia (Kirolbet Baskonia)-Cupo: 1.677.200. Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Mejor jugador SM. Primera vuelta: 40'8

Suplente: Deon Thompson (San Pablo Burgos): 1.197.467. Rival: Tecnyconta Zaragoza. Primera vuelta: 8'4

Mantenemos a todos nuestros pívots, ya que fueron los mejores de la jornada pasada, excepto Dubjlevic que estuvo bien y Thompson que pinchó, y otra vez vuelven a tener buenos partidos para valorar. Deon, a pesar de andar algo flojo ultimamente, es clave en Burgos y juega otro partido clave para asegurar la permanencia. También pinta bien Sebas Saiz y Pierre Oriola y Carlos Suárez siguen siendo buenas opciones cupo. Si apostaramos por llevar a tres bases con la banderita española, aquí podríamos dejar fuera a Tavares y apostar por llevar aquí a Poirier, que lo metemos en sorpresa, Abromaitis, Baez, Milko Bjelica o Artem Pustovyi.

Para los que no alcancen este presupuesto seguimos teniendo las opciones low cost y sorpresas para combinar:

PRESUPUESTO: 14.313.333

SUPLENTES LOW COST: SAM VAN ROSOM, PETTERI KOPONEN Y TIM ABROMAITIS

Sam Van Rossom (Valencia Basket): 816.261 -El belga ha recuperado el ritmo de juego, está muy acertado y juega contra una floja defensa.

Petteri Koponen (F.C. Barcelona Lassa): 611.852 -Ha bajado un poco pero sigue siendo difícil encontrar mejor relación calidad precio.

-Ha bajado un poco pero sigue siendo difícil encontrar mejor relación calidad precio. Tim Abromaitis (Iberostar Tenerife): 862.867-Buen año del cuatro de Iberostar. Está en forma y Estudiantes sufre en defensa.

JUGADORES SORPRESA: LUCA VILDOZA, ERIK GREEN Y VINCENT POIRIER

Diferentes motivos para meter a estos tres jugadores en sorpresa:

-El argintino, con la baja de Granger, está demostrando su calidad y se fue a 29 contra el Madrid.

-Las bajas de Saneme y Rafa Martínez abren la puerta a que el americano vuelva al protagonismo del inicio de liga. La apuesta también podría ser por Sastre o Abalde.

-Los pívots de Baskonia tienen un partido para valorar muy bien, y, Shengelia aparte, el francés es el que está en mejor momento.