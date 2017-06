Toda la información de un clásico del verano, organizado por Iñaki Narros, Andoni Moriano, Raúl Narros y Joaquín Bonhome.

Empieza a ser un clásico del verano este Torneo callejero 5x5 para todos los públicos, organizado por Iñaki Narros, Andoni Moriano, Raúl Narros y Joaquín Bonhome.

7ª edición del Basket 14 Horas Navarra. Este año esperan repetir y superar el éxito del año pasado donde asistieron: 473 participantes, 18 equipos femeninos y 31 equipos masculinos. Y entre voluntarios y curiosos a ciertas horas se juntaron más de 1.500 personas.

www.basket14horasnavarra.com

-¿En qué consiste el Torneo de Baloncesto 14 horas en Navarra?

Como el nombre indica, es un torneo donde se puede disfrutar de 14 horas jugando al baloncesto 5x5 en la calle. Tenemos pistas exteriores (7) y además un pabellón (3 módulos). Como cada año seguimos creciendo, tenemos que crear pistas nuevas. 10 pistas jugando al basket a la vez y cada hora, participantes de todos los niveles. Está dirigido a mayores de 16 años en categorías tanto femenina como masculina. Además, nos animamos a completar con un concurso de triples. Y si no fuera poco nos animamos a hacer locuras. ¿Este año? Ya veremos…

El último premio (inscripción gratis para el año siguiente) para nosotros es muy especial, Miss Fotogenia. Nosotros hacemos fotos de equipo y ellos se pueden disfrazar o hacer lo que quieran, las colgamos en nuestro FaceBook y el que más "Me Gusta" reciba antes de una fecha, gana. ¡¡¡Es muy divertido!!! Y cada vez se lo curran más.

-¿Cuándo y dónde?

El 7º Basket 14 Horas Navarra se va a disputar el sábado 24 de junio, en las instalaciones del Colegio Cardenal Larraona (Pamplona). Comenzará a las 9:00 de la mañana y la final masculina se jugará a las 00:00. A continuación, nos vamos a la discoteca que regalamos la entrada a todos los participantes para terminar la fiesta y dar la multitud de premios que tenemos (no solo a los 2 primeros).

-¿Porqué debería apuntarse cualquiera que le guste pasar un buen rato jugando al baloncesto?

El Torneo está diseñado para todos los públicos. Queremos que todo amante de este deporte pueda pasar un día espectacular. Desde aficionados que practican, gente que le guste pero no tiene tiempo durante el año, que no sepan jugar, periodistas y también para profesionales. Tenemos limitaciones de profesionales y semi-profesionales a 3 (EBA, LEBs, ACB, LF2 y LF) para que no intimiden a nadie pero a la vez ese jugador profesional también pueda apuntarse con sus colegas. Hemos tenido profesionales jugando y para mucha gente ha sido un sueño compartir cancha con ellos, llegando incluso a ganarles en algunos casos. Garantizamos 2 partidos en modo liguilla (las bases de competición están en www.basket14horasnavarra.com).

-¿Tarifas y modo de apuntarse para aquellos lectores de Solobasket que estén interesados en jugar?

En la web www.basket14horasnavarra.com viene todo lo necesario. Simplemente rellenando un formulario. Los equipos deben tener un mínimo de 7 jugadores y un máximo de 10. Además, tenemos una oferta de hotel (42€ hab doble con desayuno) para los participantes que lo requieran. Regalamos una camiseta obsequio y la entrada a la discoteca. El cierre de inscripción es el domingo 18 de Junio a las 00:00.

Intentamos poner cada vez más facilidades en todo lo que se nos ocurra. Para la gente de fuera de Pamplona ha sido una gran ayuda la oferta del Hotel y cada vez viene más equipos de fuera (Álava, Guipuzcoa, Vizcaya, Huesca, Zaragoza, Islas Baleares, Cantabria, La Rioja, Barcelona, Valencia... incluso ¡Francia!).

Algo más que baloncesto:

Como ya viene a ser costumbre, el Basket 14 Horas Navarra nos gusta hacer un guiño solidario cada año, poder llegar con el baloncesto a algo más.

Más info interesante...

Twitter: @Basket14horasNa

Facebook: Basket 14 Horas Navarra

mail: [email protected]

Oferta para los participantes:

Hotel por 42€ hab doble con desayuno.

Premios, además de los 2 primeros:

- Mejor jugadora (MVP)

- Mejor jugador (MVP)

- Quinteto joven

- Quinteto veterano

- Quinteto Mano de Piedra

- Concurso de Triples (Femenino y Masculino)

- Camisetas obsequio del Torneo para todos los participantes

- Trofeos

- Foto mas graciosa de equipo (MissFotogenia)

- El coche escoba (Femenino y Masculino)

- Los jugadores más entrenadores

- Entrada a la discoteca (donde será la entrega de Trofeos)