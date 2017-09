Actel Força Lleida: objetivo subir un escalón

EL CLUB EN LAS REDES SOCIALES

POR CARLES CASTELLÓ (@CarlesCastello_)

El Actel Força Lleida se quedó con la miel en los labios la temporada pasada. Pese a liderar la competición hasta la quinta jornada, y mantenerse en zona de play off durante buena parte del campeonato, los problemas sobrevenidos en la dirección a raíz de la marcha de Luka Rupnik a Fuenlabrada desarbolaron al conjunto catalán, que no pudo encontrar un recambio que aportara nada parecido a lo que mostró el creativo base esloveno.

Ni Agustí Sans, ni Nondas Papantoniou ni el retorno de José Simeón le dieron identidad a un equipo que otorgó galones a Garret Nevels (muy bien aprovechados por el ahora jugador del Reggio Emilia italiano, con el que debutará en Eurocup) y con ello llegó con opciones al final del curso. Con opciones, pero sin gasolina. El paso adelante que pidió Borja Comenge a los suyos en las últimas jornadas no se dio, y el técnico tomó buena nota.

La prioridad este año era contratar un base que aportase liderazgo y estabilidad, y la apuesta es Jarred Ogugbemi-Jackson, que aterriza con la vitola de haber sido el mejor en su sitio en la pasada liga portuguesa. A partir de allí, se ha construido el resto. Una plantilla que a priori dispone de mucha pólvora desde fuera, que puede y sabe correr la pista incluso con sus grandes, pero que tal vez no tenga el nivel de exuberancia física del año anterior. Está por ver qué traducción tendrá esta apuesta con un plantel muy joven (la media de edad no pasa de 23 años), pero el objetivo es subir un escalón. Y eso quiere decir play off.

PLANTILLA 2017-18:

Jugador POS CM EDAD CLUB PROCEDENCIA Marc Rubin de Celis Base 188 22 Jarred Ogungbemi-Jackson Base 179 26 BARREIRO - PORTUGAL Jordi Bergadà Base 188 18 Brano Djukanovic Escolta 195 22 METALAC - SERBIA Juampi Sutina Escolta 192 27 Miquel Feliu Alero 200 32 Marc Martí Ala-pívot 204 20 Papa Mbaye Pívot 209 27 Kregor Hermet Pívot 204 20 Mike Karena Pívot 208 23 ISB - LEB PLATA ENTRENADOR: BORJA COMENGE

LA ESTRELLA- Jared Ogungbemi Jackson El mejor base de la primera liga portuguesa el pasado año. El canadiense salido de la Universidad de Calgary afronta el desafío de jugar en una liga española después de dos años creciendo en tierras lusas. Tiene recursos pese a su baja estatura (1.78m), ya que aúna un muy buen manejo de balón con un un amplio rango de tiro con buenos porcentajes y una buena lectura del bloqueo directo. En defensa puede sufrir ante bases de mayor envergadura, pero tiene corpulencia y talento de sobras para manejarse en la competición.

Video of Jarred Ogungbemi-Jackson 2015/2016 Portugal Highlights

LA APUESTA-- Brano Djukanovic Con apenas 22 años, el serbio vivirá su primera experiencia fuera de su país, donde el pasado curso finalizó como máximo anotador de la KLS, la primera división. Internacional hasta la U18, el año pasado promedió más de 20 puntos por partido, si bien es cierto que deberá adaptarse a un entorno defensivo mucho más exigente. Si lo consigue, puede ser un jugador a tener muy en cuenta como ya ha demostrado en algún partido de pre-temporada (34 puntos a Prat, en un partido con ¡tres! prórrogas. Su gran argumento es una muñeca made in Serbia que funciona de maravilla. Sin embargo, le puede venir bien algo más de músculo para no pasarlo mal en defensa.

Video of Brano Djukanovic 1995 highlights

ATENTOS A.... La evolución de los dos “cuatros” del equipo puede ser el mejor termómetro para calibrar el techo del Actel Força Lleida este año. Y es que hay que estar muy seguro de lo que tienes entre manos para dejar una posición de tanto relieve en manos de dos chavales de 20 años, aunque uno (Marc Martí) venga de hacer partidazos con la U20 este verano y el otro (Kregor Hermet) haya debutado este mismo agosto con la absoluta de Estonia en el Pre-mundial. Los dos jugarán su segundo año en la liga, pero esta vez en serio. Si no les pesa la responsabilidad, ambos tienen talento a raudales para acabar con cualquier duda y confirmase como dos posibles ACB a corto/medio plazo. También hay que ver lo que puede hacer el neozelandés Mike Karena, que abrió el mercado LEB en junio tras ser la referencia interior del campeón de LEB Plata, el Sammic ISB.Tiene un potencial físico y una velocidad poco habituales en un 2,08 de su envergadura,aunque los problemas de rodilla en pre-temporada harán que se retrase algo su plena aportación. Tim Derksen está destinado a ser muy importante, como demuestran sus números del pasado año en Marín, i su versatilidad le dará muchos minutos y galones. Y, por supuesto, no hay que olvidar que el esqueleto del equipo, el verdadero núcleo, está en manos de los de casa; Juampi Sutina, MIquel Feliu i Marc Rubín de Celis, a los que ya hay que sumar a Ablay Mbaye. Esenciales para todo.

EL SEXTO HOMBRE. La cancha de juego. El Barris Nord. Sin duda, una de las pistas más ruidosas de la categoría y de las que congrega un mayor número de aficionados. Cuando ruge, intimida. El público de Lleida ha ganado unos cuantos partidos, y seguro que este próximo curso ganará alguno más. El Barris tiene alma. Hay un espíritu en la grada, y el equipo lo sabe.

