Albacete, líder en solitario; Granada tropieza ante La Roda; Alicante sufre en Plasencia

Arcos Albacete Basket, con una trabajada victoria ante CB Martorell sobre la bocina, aprovecha el pinchazo de Coviran Granada en la pista de sus vecinos de La Roda para hacerse con el liderato en solitario de LEB Plata.

Arcos Albacete había aguantado el ritmo de Coviran Granada en las jornadas disputadas hasta el momento, pero el equipo manchego puede presumir de haber conseguido algo que no han podido hacer los llamados a ser “equipos del ascenso”, mantener la regularidad y auparse a lo más alto de la tabla en una categoría tan complicada como LEB Plata.

Ha sido una jornada de partidos muy igualados, con finales sobre la bocina y emoción para el espectador donde Arcos se consagra como líder, Murcia recupera sensaciones con un triunfo muy importante, en contrapunto Morón y Navarra pierden una oportunidad de oro para asediar a Granada ya que los tres perdieron sus partidos, y donde Avila, con una ventaja de 7 puntos en los últimos 3 minutos, no supo ganar su partido. En esta categoría, las sorpresas dejan de ser tales para convertirse en la tónica de cada jornada.

AGUSTINOS LECLERC vs ÁVILA AUTÉNTICA (80-77)

Ávila deja escapar una victoria a domicilio en una pista tan incómoda como la de Agustinos. Disponía de 7 puntos de ventaja, fruto de un primoroso parcial de 7-22 en el tercer cuarto, a falta de 3 minutos para la conclusión, pero encajaron un parcial 12-2 tras tiempo muerto local, que dejó patente lo difícil que es ganar en esta pista esta temporada. Jose Antonio Medina fue determinante con tres tiples en este parcial que lo convirtieron en el héroe del partido con 25 puntos y 22 de valoración. De nada sirvió el partidazo de Harol David Cazorla (23 pts, 3 reb, 6 ast, 2 rob) que se fue hasta los 28 puntos de valoración personal.

GLOBALCAJA LA RODA vs COVIRÁN (76-72)

Lo venía avisando Pablo Pin a comienzos de semana, la pista de La Roda es muy difícil, y así lo sufrieron sus hombres desde el primer cuarto, muy duro e igualado como demuestra el parcial (13-15) donde la defensa se impuso al ataque. No jugar sobre parquet no debe ser excusa, pero sí posibilita al equipo manchego imponer su estilo e ir dinamitando poco a poco al rival, que no se encuentra cómodo en ningún momento. Esto fue lo que le pasó a Granada, veía como los locales se marchaban en el marcador y eran incapaces de frenar la sangría de juego personalizada en un excelso Placide Nadkidjim que anotó 20 puntos, capturó 12 rebotes, dio 3 asistencias y fue el MVP de la jornada con 34 puntos de valoración personal.

TORRONS VICENS HOSPITALET vs FRAGATA MORÓN (88-82)

El equipo de Hospitalet sigue creciendo en la categoría arropado por un público fiel y aguerrido que les da alas. La victoria ante Morón es de nota, los andaluces mandaron en la mayor parte del encuentro, eso sí con cortas rentas (38-49 al descanso), pero la defensa catalana provocó un cortocircuito en el ataque sevillano tras el descanso, factor que aprovecharon los locales con aplomo y sin prisas para cimentar una victoria de las que hacen equipo. Hasta 5 jugadores locales superaron la decena de puntos y los siete jugadores que más estuvieron en pista sumaron valoraciones de dos dígitos, individualmente sin brillar, colectivamente letales. En Morón sólo Jose Antonio Marco (16 pts, 7 ast – 25 valoración) y Cheick Conde (18 pts) brillaron a buen nivel.

ARCOS ALBACETE vs CB MARTORELL (81-79)

Partido de una sola jugada. Tras 39 minutos y 40 segundos de igualdad total, todo se resumió en una sola posesión. Albacete debía anotar para ganar y Martorell decidió defender sin falta. En este momento surgió la figura del hombre del partido, Garret Covington (30 pts, 5 reb, 3 ast, 2 rob – 31 de valoración), y cerró un brillante partido individual con una canasta ganadora digna del mejor guión de Hollywood. Buen partido de Georvys Elias Sayu (17 pts, 7 reb, 5 ast) para Arcos y de Alejandro Mazaira (21 pts, 6 reb) para Martorell.

REAL CANOE vs BASKONIA (97-71)

Duelo de novatos en LEB Plata y victoria holgada para los madrileños. El equipo alavés no encontró nunca su juego en la pista del Canoe y vio crecer con impotencia la diferencia sin encontrar la manera de poder revertir la dinámica del partido. Lo mejor del encuentro fue el ritmo constante de un Real Canoe que, sabiéndose ganador del partido desde el primer cuarto, no quitó el pie del acelerador y obsequió a sus aficionados con un buen partido de baloncesto. Magnífico partido de Ander Martínez (19 pts, 5-7 71% en T3) y José Miguel Pérez Balbuena (20 pts, 12 reb) por los locales. En Baskonia destacar la actuación de Kripstas Gluditis con 24 puntos anotados.

EXTREMADURA PLASENCIA vs HLA ALICANTE (90-98)

Alicante vuelve a conciliarse con la victoria tras el traspiés sufrido en su feudo la pasada jornada, además lo consiguió en una pista tan difícil como Plasencia, que una vez más, apretó de lo lindo desde la grada. El equipo de Carlos Díaz, con un primer cuarto casi perfecto, tomó las riendas del patido, obligando a los alicantinos a remar contracorriente tras el 21-13 del primer parcial. Los hombres de David Varela, lejos de venirse abajo, se pusieron el mono de trabajo y lograron recortar diferencias al descanso (41-37) y forzar una trabajada prórroga desde el tiro libre (84-84). En el tiempo extra, Plasencia flaqueó y Álvaro Lobo (30 pts, 3 reb, 3 ast – 34 valoración) puso la directa hacia la victoria para Alicante. Destacar el buen partido de Fernando Sierra (18 pts, 14 reb), Seydou Aboubacar (14 pts, 11 reb) y Alejandro Galán (20 pts) por parte local, mientras que a Lobo se sumó el esfuerzo notable de Pedro Rivero (15 pts, 4 ast) para alcanzar la victoria.

XUVEN CAMBADOS vs BASKET NAVARRA (98-89)

Sigue Navarra sin conseguir ganar lejos de su feudo, Xuven Cambados sigue minando la moral navarra tras hacerse con un choque más igualado de lo que demuestra el marcador final, con un festival de baloncesto ofensivo que duró los 40 minutos de juego. Ganó el equipo al que no le tembló la muñeca en los dos últimos minutos, y ese fue Cambados, que supo surfear sobre la última ola de anotación del partido con tan sólo 7 jugadores disponibles. Magnífico Karamo Jawara con 23 puntos, 12 rebotes (6 OFF) para 32 de valoración personal. Iñaki Narros se fue hasta los 31 puntos anotados, con 6/9 67% en triples para Basket Navarra.

REAL MURCIA vs AQUIMISA Q.ZAMORANO (70-66)

Zamora sigue sin conocer la victoria en la presente liga, no pudo doblegar a Real Murcia a domicilio, aunque sí le puso las cosas muy difíciles en un partido muy igualado. Juan Ignacio Jasen (17 pts, 7 reb) marcaba el ritmo murciano, y cuando le flaquearon las fuerzas fue Chris Matagrano (13 pts, 12 reb) el referente. Los zamoranos por su parte, eran un bloque que remaba con una sola alma, pero que no consiguieron nunca ponerse por delante, y en los compases finales, les pudo pesar. Buen partido de Javier Hernández (14 pts, 3 reb, 4 ast, 2 rob y 7 faltas recibidas) y Adrian Mendez (10 pts, 7 reb, 4 ast) por los visitantes.

EL CINCO IDEAL SOLOBASKET DE LA J5 Base

Harol Cazorla (Óbila) Exterior

Garrett Covington (Albacete) Exterior

Álvaro Lobo (Alicante) Interior

Placide Nakidjim (La Roda) Interior

Karamo Jawara (Cambados)

