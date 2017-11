Albacete no falla; Granada vuelve a perder; Zamora sigue sin estrenarse

RESULTADOS

ÁVILA AUTÉNTICA - CARREFOUR EL BULEVAR 63-79 HLA ALICANTE

El HLA Alicante cierra con dos triunfos su intensa semana de viaje por la península. Se impuso a un Ávila Auténtica que fue a remolque durante todo el partido y que se vio superado por un Alicante muy acertado desde el perímetro. Hasta 14 triples anotaban los alicantinos con unos acertados Tomás Fernández (20p, 6r) y Álvaro Lobo (16p), ocho triples entre ambos. Ávila dominaba el rebote con Sidao Santana (18p, 9r) como claro referente interior pero no pudieron imponerse a un Alicante que tuvo también una destacada labor en el trabajo de Díaz (16p, 6r) y un Lafuente (5p, 6r) ya más acoplado al equipo. Aramburu acumuló imprecisiones que le dejaban en guarismos inferiores a los que estaba firmando en jornadas anteriores y solo Cazorla (13p, 6r, 5a) acompañaba a Santana en la generación y aportación. El conjunto alicantino aprovechó el pinchazo de Granada para consolidar su segunda plaza a una sola victoria del líder Albacete Basket.

BASKET NAVARRA 85-72 AGUSTINOS LECLERC

Navarra sigue invicto en su cancha

Ganar en casa lo perdido fuera, ese es el trabajo que tiene Basket Navarra este principio de temporada, algo que volvió a hacer frente a un Agustinos Eras que venía de dos victorias consecutivas.

Si el miércoles en Cambados la defensa navarra brillaba por su ausencia, el sábado, ante la afición navarra, todo era diferente, y esa defensa aguerrida que David Mangas trata de poner en funcionamiento, si salió a relucir, sobre todo en la primera mitad.

El primer cuarto fue demoledor para los visitantes, con todos los jugadores locales empezaban enchufados en ataque y defensa, no permitían tiros fáciles, con algún que otro air-ball; y en ataque, las penetraciones de Cruz (13 pts) y el entendimiento entre Dieng y Kone (11 pts, 9 reb, 4 as) además de los puntos de Narros y Lakunza dieron una ventaja de diecinueve puntos antes de acabar el cuarto (30-11), que al final quedó en un 31-17.

El segundo cuarto bajó las revoluciones de juego, se jugaba más a lo que querían los leoneses pero la ventaja apenas se reducía, no se notaba ni la baja de Adrian García por molestias en un tobillo, ni la poca producción de Kris Davis, hoy suplente y máximo anotador navarro del partido con 16 puntos, 49-35 al descanso.

A la vuelta de vestuarios sí apareció la defensa leonesa, y la cara B del equipo navarro, salieron fríos de vestuarios y encajaron un parcial de 0-7 que se amplió a 2-12 con Donovan Smith enchufado (20 puntos al final del partido), Antón Bouzan y Medina, ambos acabaron con 13 puntos, ponían nerviosa a la parroquia local y obligaba a Mangas a llamar a capítulo a sus pupilos, arenga que surtía efecto y con Davis a los mandos llegaban 10 arriba a falta de un cuarto, 60-50.

Pero la dinámica no había cambiado, y los leoneses conseguían perforar la blanda defensa local con asiduidad para acercarse a seis, 75-69, pero Alex Calvo, como el pasado sábado, ponía un triple para calmar los nervios y Kone un tapón estratosférico hacía bueno el lema local “defiende tu casa”, y agotaba las esperanzas leonesas. Los minutos finales, al final intrascendentes, llevaron hasta el 85-72 final.

POR ALBERTO MONTE

BASKONIA 72-73 CAMBADOS CDV 2017

Baskonia cayó por la mínima ante Cambados

El parquet de Mendizorroza ha vivido esta octava jornada un final de los que hacen afición, emocionante, aunque el resultado no ha sido el esperado para la afición alavesa, ya que ha sido Cambados quien se ha llevado la victoria.

El partido ha tenido claro color visitante hasta mediado el tercer cuarto, los hombres dirigidos por Chiqui Barros llevaron el timón del partido, cimentados por el dominio de Karamo Jawarra (11 pts, 9 re) y Will Saunders (14 pts, 12 re) en la zona, con Yago Estevez (12 pts, 10 reb) y Samu Barros (13 pts, 7 ast) aportando desde el banquillo, pero el conjunto baskonista supo meterse en el partido en el tramo final, tenor al empuje de Arturs Kurucs (18 pts) que hizo despertar las aspiraciones locales en un partido que tenían perdido. Pero a la remontada le faltó tiempo o paciencia en los minutos finales, y Baskonia no supo ganar cuando la dinámica le era favorable, se echó en falta la mejor versión de Kristaps Gluditis, pésimo desde el perímetro (2/9 T3) cuando su equipo más lo necesitaba.

POR JESÚS QUERO

CB MARTORELL 74-105 REAL CANOE

El equipo madrileño del Real Canoe ha culminado una semana mágica con su segunda victoria, esta vez a domicilio, en un placido partido en Martorell. En el último cuarto les entró todo a los madrileños, 37 puntos en un festival anotador al que asistieron impasibles e impotentes los aficionados locales.

Tyson Pérez (25 pts, 12 re - 35 valoración), Ander Martinez (22 pts, 6 re, 2 asta, 2 rob - 28 valoración), Chema Gil (17 pts, 19 re, 2 ast - 21 valoración) y Ruben Martínez (16 pts, 6 reb, 4 ast, 4 rob - 10 valoración) se hubieran bastado para ganar el partido, fueron el cuarteto mágico del Canoe, y eso que no completaron los 40 minutos de juego. Por Martorell es difícil destacar algún jugador, en todo caso, Alejandro Mazaira (14 pts, 5 re) y Nil Bria (13 pts) pusieron más pundonor que acierto en las filas locales.

Mucho trabajo tiene por delante Martorell, en una categoría tan exigente como es LEB Plata no hay sitio para equipos sin orden, y Martorell adolece en demasiadas ocasiones de falta de concentración e ideas claras.

POR JESÚS QUERO

AQUIMISA LABORATORIO QUESO ZAMORANO 96-100 ARCOS ALBACETE BASKET

Xavi Hernández en acción (Foto: Zamora24Horas)

Victoria en Zamora de Arcos Albacete Basket por 96 a 100. Los de Alfredo Gálvez demostraron por qué son líderes ante un colista que les puso muy complicada la victoria. Albacete Basket ha conseguido dos sufridas victorias en los dos últimos partidos no aptas para cardíacos. Lo que demuestra que no hay rival pequeño en la liga LEB Plata. Una liga que un equipo acaba ganando por victorias tan sufridas como la de Zamora.

Albacete se ha consolidado como un tremendo líder, con un poderoso cinco inicial, una gran capacidad de trabajo, sacrificio e intensidad defensiva. Además, la dirección de Javier Marín (18 PT, 4 RT, 4 AS y 23 VA) pone un plus al equipo de Alfredo Gálvez controlando el timing del partido. Junto a la lucha constante de Chumi Ortega (14 PT, 2 RT, 4 AS y 17 VA) que siempre aporta muchas cosas positivas en defensa y ataque.

Las nuevas y acertadas incorporaciones de Tyler Livingston (que no hizo su mejor partido, pero su prodigiosa muñeca fue clave en uno de los triples de la remontada) y Garret Covington, el MVP del partido (29 PT, 8 RT, 2 AS y 33 VA), un jugador que asume la responsabilidad en los momentos vitales. Algo que antes siempre tenía que hacer Georvys Elías, el verdadero ejemplo de liderazgo de este equipo que cumplía 100 partidos con la camiseta verde. A pesar de jugar 35 minutos no tuvo su día con 6 PT, 3 RT y 6 AS. Lo que demuestra que en este equipo no hay estrellas, y aún en un mal día, este guerrero cubano nunca deja de luchar y aportar cosas a su equipo. A ver si Babatunde, ese nuevo pivot de 2’05 y 25 años, con unas condiciones y físico portentoso entra pronto en juego, en Zamora sólo dejó una pincelada de su potencial en 18 minutos con 8 PT, 3 RT y 1 AS.

El Quesos Zamorano, a pesar de ser farolillo rojo de la clasificación jugó un gran partido con un Hansen tirando de su equipo durante 34 minutos con (21 PT, 4 RT, 2 AS y 24 VA).

El primer cuarto de partido fue para Zamora 31-26 y el inicio del segundo también con un Brett Ervin (15 PT) muy enchufado poniendo el espectáculo para el equipo zamorano con tiros y mates. Pero el líder contrarrestaba el tirón con su tirador Garret Covington. Y conseguía ponerse por primera vez por delante en el marcador a falta de 1:18 (50-52) para llegar al descanso tres arriba 52 a 55.

En el tercer cuarto, aunque fue de alternancias, Zamora volvía a hacerse fuerte con Hansen y Ervin enchufados y ganaba el cuarto (23-16) para dejar el luminoso en un 75 a 71. El último cuarto fue tremendo y con vertiginosas alternancias, Albacete Basket se imponía en el minuto y medio final porque creyó más en la victoria y Zamora tuvo miedo a ganar. Livingston, Garret, Marin, Ortega y Alvarez refrendaron la remontada para cerrar el partido 4 puntos arriba y llevarse la victoria a Albacete por 96 a 100. Tras la octava jornada Arcos Albacete Basket sigue líder en solitario con siete victorias y tan sólo una derrota.

POR JUAN RAMÓN LÓPEZ

COVIRÁN GRANADA 73-76 REAL MURCIA BALONCESTO

Covirán Granada cayó ante Real Murcia (Foto: Agencia Garnata)

Bofetada de realidad para los granadinos, que ven como se produce la primera victoria visitante en su feudo y culminan una semana fatídica donde han sumado dos dolorosas derrotas que lo lastran en la clasificación.

De nuevo flaqueó el juego interior granadino y de nuevo se produjo una derrota. La buena noticia es que Ferran Torres parece que va cogiendo el sitio e hizo su mejor partido con la elástica nazarí sumando 16 rebotes y capturando 7 rebotes, pero le faltó la compañía de Wright, Iriarte y Bortolussi, grises en pista delantera. Mal partido de Almazan y Rodríguez, dos jugadores clave en los sistemas de Pablo Pin, y de nada sirvió el buen partido de Alo Marín (13 pts, 5 reb) y de un entonadísimo Carlos Cobos (13 pts, 6 re, 3 ast, 2 rob).

El Real Murcia supo jugar bien sus cartas en defensa y ser paciente en ataque, movieron la defensa granadina con maestría y encontraron los huecos que permitieron a Juan Ignacio Jasen, que volvía a la que fue su casa, apuntillar al equipo de la ciudad que lo vio crecer como jugador de baloncesto y callar a la afición que una vez lo animó, sus 23 puntos con un 60% de acierto fueron vitales, como también lo fueron los 17 pts y 6 reb de Lledó y los 18 puntos (7/9 T2 - 78%) de un infalible Chris Matagrano.

Desencanto en la parroquia granadina, que una vez más dio muestras de su señorío al despedir al hijo pródigo Jasen como se merece, como lo que es, un nazarí más entre aplausos.

POR JESÚS QUERO

ACEITUNAS FRAGATA MORÓN 80-74 FUNDACIÓN GLOBALCAJA LA RODA

Aceitunas Fragata Morón se impuso a Globalcaja La Roda

La jornada estuvo marcada por el fallecimiento de Chiquito de La Calzada. Ese genio del humor que tanto nos ha hecho reír. Y C.B. Morón colgaba en la previa este tuit:

Jarl!!!

Cuidadín con los pecadores de la pradera de @FGLaRodaPLATA que nos pueden hacer pupita en el fistro duodenal.

Hasta luego Lucas. pic.twitter.com/OCNx7MHpYk — C.B. Morón (@cbmoron) 11 de noviembre de 2017

Un mensaje que deja claro el respeto que Morón sentía ante la visita del equipo dirigido por Alejandro González que llegaba con cinco victorias al Pabellón Alameda, tras ganar de forma brillante al todopoderoso Coviran Granada en su fortín del Lozano Jareño.

Comenzó el partido en Morón de la Frontera con un intenso Carlos Noguerol asistiendo para Anderson y Hailey, que con 4 puntos cada uno ponían a La Roda 7-10 hacia la mitad del primer cuarto. Pero Jiménez y Niang (con 5 puntos cada uno) adelantaban a Morón en el marcador 12-10 a 3:49.

El partido estaba alocado y vibrante en el Pabellón Alameda. Reaccionó al final La Roda haciendo un gran baloncesto pero perdiendo balones tontos ante la presión del equipo local 25-24.

El segundo cuarto empezó con la misma intensidad, dos equipos entregados a la batalla con “ese caballo que viene de Bonanza”. Samson firmó dos triplazos para La Roda que ponían el 35 a 33 y permitía “por la gloria de mi madre” no perder la cara al partido.

Y vaya si lo hizo, para endosar un parcial 11-3 a Morón, con el que La Roda se imponía al final del segundo cuarto 38-44. Gran partido hasta el momento de DeAngelo Hailey y José Blazquez.

Tras el descanso con los jugadores más relajados “moralmente, físicamente y diplomáticamente”, lo mejor estaba por llegar.

El partido estaba intenso y los jugadores “se movían más que los precios”. Nervios, perdidas, recuperaciones y el respetable del Alameda hacía que su equipo con el “torpedo más rápido de la pradera” Javier Marín (18 PT) diera la vuelta al partido para llegar al final del tercer cuarto 4 puntos arriba 65 a 61.

El último cuarto fue no apto para cardíacos, La Roda no tiraba la toalla, pero con muchas imprecisiones en ambos equipos que perdían balones fruto de los nervios y la tensión. La peor parte se la llevo La Roda porque aunque perdió 12 balones y recuperó 8, por 15 perdidos y 6 robos de Morón; De Angelo Hailey aunque robó 2, perdió 3 balones en momentos críticos del partido para su equipo. El partido se decidió en pequeños detalles con máxima igualdad en la estadística, menos en el 55% de porcentaje de tiro de dos y el rebote (36 a 33) para Aceitunas Fragata Morón. A 1:53 para el final, los sevillanos mandaban por 5 puntos en el marcador 76 a 71, y Alejandro González pedía un tiempo muerto para intentar el milagro en Morón. Pero no pudo ser. Y es que “una mala tarde la tiene cualquiera” y en esta LEB Plata no hay rival pequeño.

La Roda sufrió el “efecto Lozano Jareño” en el Pabellón Alameda. Las aceitunas de Morón “pican más que un pollo en agosto” y tenían un hueso duro de roer. Arropados por su afición, se impusieron al Fundación Globalcaja La Roda por 80 a 74. Y alguno acabo gritando aquello de “Hasta luego Lucas”. Y es que siempre nos quedará el gran Chiquito de la Calzada. Descanse en paz.

POR JUAN RAMÓN LÓPEZ

EXTREMADURA PLASENCIA 66-81 TORRONS VICENS - CB L'HOSPITALET

Plasencia no pudó con CB L'Hospitalet

Hospitalet ganó con comodidad a un Plasencia, que solo pudo plantar cara hasta el segundo cuarto y que acusó la baja de Adrián Fuentes. Aunque las diferencias no fueron muy abultadas, el conjunto catalán supo mantenerlas para llevarse el partido para casa.

El partido comenzó igualado, con alternancias en el marcador y con buenos porcentajes de acierto en ambos equipos llegando al final de los primeros 10 minutos con un marcador de 19-16 para Plasencia.

En el segundo cuarto, Hospitalet empezó a disfrutar de sus primeras ventajas más holgadas, gracias al gran acierto de Iván García, autor de 7 tantos en este periodo, consiguió que su equipo se marchase al descanso con una ventaja de 33-39.

El tercer cuarto fue devastador para el conjunto de Carlos Díaz, ya que en ataque no estuvieron acertados y en defensa no lograban parar a los jugadores catalanes, esto causó que Hospitalet se marchara con una diferencia de 10 puntos en el marcador (38-48). Los errores hicieron mucho daño al equipo extremeño, lo que ocasionó que al final del periodo se llegase con 48-65 a favor de Hospitalet.

En el último periodo, un rápido parcial de Plasencia causó que el técnico visitante parase el partido, y es que el conjunto local logró ponerse a tan solo 8 puntos y encendió a la grada para meterla de lleno en el partido, pero un triple de Javier Rodríguez volvió a apagar el partido. A partir de aquí, el equipo extremeño se desinfló y el partido terminó con victoria para Hospitalet con un resultado de 66-81.

Los mejores del encuentro fueron, por parte del Extremadura Plasencia, Alejandro Galán (17p 2r) y por parte de Torrons Vicens - C.B. L´Hospitalet Shota Gelazonia (14p 6r).

POR GUILLERMO HERNÁNDEZ

ACTUACIONES DESTACADAS:

Máximos anotadores:

Máximos reboteadores:

Mejores asistentes:

EL CINCO IDEAL SOLOBASKET DE LA J8 Base

Carlos de Cobos (Granada) Exterior

Garret Convington (Albacete) Exterior

Ander Martínez (Canoe) Interior

Donovan Smith (Agustinos) Interior

Tyson Pérez (Canoe)

