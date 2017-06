Alo Marín: "Perdí la posibilidad de progresar más en basket por priorizar mis estudios"

"Con la llegada de Rafa Rufián y los cambios en la plantilla sabíamos que todos teníamos que poner de nuestra parte"

La temporada de Aceitunas Fragata Morón en LEB Plata fue muy positiva. La clasificación para las semifinales de los Playoff y el poder tener a tiro de piedra el poder llegar a la final dejó un año inolvidable en el Pabellón de la Alameda. Su mejor hombre fue Alejandro 'Alo' Marín (28 años, 1.93m). El escolta nacido en San Fernando firmó un promedio de 12.7 puntos, 3.3 rebotes y 3 asistencias por partido en la que ha sido su tercera temporada consecutiva en LEB Plata, competición en la que se ha consolidado como uno de los mejore escoltas nacionales.

Alo Marín repasa para Solobasket lo que ha sido la temporada de Aceitunas Fragata Morón y también su trayectoria, que comenzaba marcada por el inédito hecho de llegar a jugar en el mismo equipo que su padre y que también ha estado influenciada por el hecho de que en determinada fase de su carrera priorizó sus estudios de ingeniería sobre su carrera deportiva.

Alo Marín en acción (Foto: CB Morón)

Tras un comienzo irregular, el club decidió cambiar de entrenador ¿Qué supuso la llegada de Rafa Rufián al puesto de primer entrenador? ¿Cómo se vive en el vestuario el ver como coach a un compañero de vestuario durante tantos años?

Fue un comienzo de año con muchas dudas, al principio las expectativas puestas en nosotros creo que estaban bastante altas, pero aún no se conocía realmente el nivel del resto de equipos y cómo iba a estar de igualada la liga. Esto unido a que el equipo tuvo un arranque de temporada muy irregular provocó que hubiera un cambio de entrenador en el banquillo antes de que terminara la primera vuelta.

Con la llegada de Rafa y algunos cambios en la plantilla sabíamos que todos teníamos que poner de nuestra parte. No es fácil encontrar una buena dinámica en un equipo que sufre varios cambios en jugadores y cuerpo técnico. Por suerte el grupo que formábamos era muy competitivo a parte de buenos compañeros y esta situación provocó que nos uniéramos aún más.

"Con la llegada de Rafa Rufián y los cambios en la plantilla sabíamos que todos teníamos que poner de nuestra parte"

Personalmente, que pasara Rafa a ser primer entrenador no era algo que me resultara extraño. Aparte de mi amigo, es una persona a la que respeto mucho y he compartido muchos años con él en la pista aprendiendo de este deporte. Sabía que su llegada como entrenador me iba a ayudar a mejorar desde un punto de vista distinto y a la vez él iba a necesitar mi ayuda como jugador y capitán a la hora de mantener unido al vestuario.

Rafa Rufián dando instrucciones (Foto: Carlos Romero)

Con el equipo clasificado para el Playoff, ¿Os sentisteis liberados de presión y eso pudo ayudar a vuestro gran rendimiento en las eliminatorias?

Realmente no creo que la presión haya sido el factor determinante en el equipo a la hora de afrontar los playoffs, más bien la ambición y la confianza. Hablamos en el vestuario y sabíamos que la única forma de llegar lo más lejos posible era estando juntos dentro y fuera de la cancha. En mi opinión, lo que nos ha llevado hasta donde hemos llegado ha sido que todos los jugadores hemos dejado de lado nuestro ego en la pista y hemos sumado lo que el equipo necesitaba independientemente de las estadísticas y de los minutos que jugara cada uno.

"Lo que nos ha llevado hasta donde hemos llegado ha sido que todos los jugadores hemos dejado de lado nuestro ego en la pista"

¿Qué papel juega vuestra afición y el ambiente de la Alameda en vuestro éxito?

Nuestra afición juega un papel clave y fundamental para nuestro éxito. No hemos tenido el factor cancha en ninguna de las eliminatorias, por tanto, nuestra estrategia principal era conseguir ganar uno de los dos primeros partidos en campo rival. Sabíamos que con el ambiente que se forma en los partidos de casa somos un equipo muy difícil de batir por eso la clave era llevar dos partidos al Alameda. Para nuestra afición solo tengo palabras de agradecimiento por el apoyo incondicional que nos ha mostrado a lo largo del año y con la pasión que han vivido el baloncesto junto a nosotros este año.

En la serie ante CBC Valladolid dispusisteis de dos partidos para haber podido entrar en la final ¿Crees que os pudo la presión en esos partidos? ¿Visteis en algún momento cerca el haber podido lograr ese éxito?

Nos vimos muy cerca de lograr el éxito. Los dos últimos partidos no tuvieron nada que ver con el resto de partidos de la serie. En estos dos partidos Valladolid estuvo por encima del nivel que habían mostrado en los anteriores anotando una media de puntos por encima de la habitual. Esto provocó que nos endosaran grandes parciales en los dos partidos más importantes del año, donde ahí sí que pudo pesar un poco el nerviosismo y nos dejaron de salir las cosas como queríamos.

La afición de Aceitunas Fragata Morón en pleno partido

¿Cómo se ha vivido la marcha del equipo en el pueblo? ¿Crees que este año se ha ganado apoyo y masa social para el futuro del equipo?

Se ha vivido de manera entusiasta y muy intensa. A medida que el equipo iba cosechando éxitos se iba sumando mas gente y en los últimos partidos las entradas del pabellón estaban agotadas días antes de que comenzara el partido. Es muy bonito que un pueblo pueda competir con grandes ciudades de España y que la afición sea considerada como las mejores de la categoría.

Esta temporada hemos visto a jugadores como Jesús Ferández o Guillermo Rejón aportando veteranía y calidad a la liga ¿Qué papel ha jugado la veteranía de Jesús Chagoyen en el equipo?

"Chagoyen ha sido un ejemplo de profesionalidad y ha disputado los playoffs lesionado rindiendo incluso a un nivel por encima del resto de temporada"

Su experiencia ha sido clave para nosotros, sobre todo en el tramo final de la temporada. A pesar de haber sufrido una lesión en las últimas semanas de temporada regular, ha sido un ejemplo de profesionalidad y ha disputado los playoffs lesionados rindiendo incluso a un nivel por encima del que lo ha hecho durante la temporada.

En tu familia hay gran tradición de baloncesto. No es habitual que un hijo coincida en un equipo con su padre. La temporada 2007-08 coincidiste con tu padre Cayetano Marín en Cimbis en EBA. Al año siguiente (si no me equivoco) también tu hermano Javier su sumaba al equipo.¿Recuerdas ese primer día que coincides con tu padre en la cancha? ¿Qué significó para ti? ¿Llegasteis a jugar juntos tu padre, tu hermano y tú?

"Fue una pena que no pudiésemos compartir pista mi padre, mi hermano y yo, habría sido muy bonito"

Si, recuerdo que hubo bastante repercusión en los medios porque nunca se había dado el caso de un padre jugando con su hijo en un mismo equipo. Fue al finalizar la temporada 2007/2008 y el comienzo de la temporada 2008/2009 cuando coincidimos, pero mi padre solo estuvo en el equipo durante algo más de la primera mitad de la temporada ese año. Ahí tuvo que dejarlo porque sufrió una lesión; recuerdo que fue cuando comenzaron a subir a mi hermano, por entonces junior, al primer equipo. Fue una pena que no pudiésemos compartir pista los tres, habría sido muy bonito. Sí que recuerdo el primer día que estuvimos juntos en la pista. Mi padre era un jugador con mucho carácter y liderazgo, es por eso que me sentí al principio un poco intimidado. Me costó varios partidos adaptarme, pero finalmente todo fue de maravilla.

Alo Marín en acción defensiva

Compaginaste los estudios con el baloncesto. ¿Cómo viviste esa época? ¿Crees que perdiste alguna posibilidad de progresar más en el basket al dar prioridad a los estudios?

Fue una época un poco sacrificada, el año más duro fue cuando jugué en Jerez que tenía que desplazarme a la facultad en Cádiz y a Jerez a entrenar en tren, mientras estaba viviendo en casa con mis padres en San Fernando. Fue un año duro pero gratificante a nivel deportivo por haber podido jugar un año para el grandísimo entrenador que fue Toa Paterna.

"Perdí la posibilidad de progresar más en basket por priorizar mis estudios"

Podría decirse que sí que perdí la posibilidad de progresar más en basket por priorizar mis estudios, ya que después de ese año tuve que sacrificar algunas ofertas para jugar a baloncesto fuera de casa para poder terminar la carrera.

En 2014/15 viviste tu única temporada lejos de tu casa, en Ávila ¿Cómo recuerdas aquella experiencia a las órdenes de David Mangas?

Fue una experiencia inolvidable, David Mangas me dio la oportunidad de debutar en LEB plata, algo por lo que le estoy muy agradecido. Recuerdo que fue un año duro donde las lesiones no me dejaron estar a mi mejor nivel durante la temporada, pero a la vez pude aprender muchísimo de la categoría gracias al entrenador y los compañeros que tuve.

"David Mangas me dio la oportunidad de debutar en LEB plata, algo por lo que le estoy muy agradecido"

Después de tus buenas temporadas, ¿Dónde te ves dentro de 3/4 años? ¿Valorarías la posibilidad de dar el salto a LEB Oro si llegase la oportunidad?

Dentro de unos años me gustaría poder seguir jugando a baloncesto a buen nivel, poder exprimir los años que me quedan antes de poder dedicarme a otra cosa. Si llega la oportunidad pues no me gustaría quedarme con la duda de si soy un jugador capaz de estar una categoría como la LEB Oro, aunque también habría que valorar muchas otras cosas.

Sobre la competición en general, ¿Te ha sorprendido que Lucentum y Granada estén fuera de la final?

Personalmente, creo que los playoffs han reflejado aún más lo igualada que ha estado la categoría, por eso mismo no ha sido tanta sorpresa que equipos como Lucentum o Granada hayan quedado fuera de la final.

