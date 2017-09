Aquimisa Laboratorios Zamora: ante el reto de la consolidación en la categoría

EL CLUB EN LAS REDES SOCIALES

POR ÁNGEL GARCÍA @AG_apiedecampo (Zamora24Horas)

Todavía resuenan en el Pabellón Municipal Ángel Nieto los cánticos de los hinchas del CB Zamora celebrando la permanencia en su primer año en la Liga LEB Plata. Fue una permanencia que demostró que en el deporte nada es imposible. Una permanencia que sirve para dar muchas lecciones para aquellos que quieran asumirlas. Un equipo que durante tres cuartos de la competición fue colista de la categoría y que llegaba al tramo final desahuciado con solo cinco victorias, consiguió salvarse.

El cómo, es simple en la teoría pero casi imposible en la práctica. La confianza en el entrenador y el no bajar los brazos permitieron a los zamoranos encadenar seis victorias en las seis últimas jornadas de la competición. Esa racha impensable para la gran mayoría de seguidores de esta liga permitió al CB Zamora conseguir la permanencia en LEB Plata. Además, la forma de lograrlo generó una corriente que se tradujo en un pabellón Ángel Nieto casi lleno para vivir la última jornada liguera, que dio la permanencia ante Arcos Albacete.

Así, los zamoranos tratarán de aprovechar esa inercia con la que terminaron la pasada liga para seguir aumentando su masa social y para cuajar un año óptimo en lo deportivo. Una campaña que debe ser la de la consolidación entre los mejores equipos de España. Para ello, Saulo Hernández ha apostado por renovar parte del bloque de la temporada pasada, destacando sobre todo la continuidad del mayor triplista de la liga, Chris Hansen. Otros como Cardito, Iza o Asanin, también continuarán una temporada más.

A partir de ahí, tres jugadores que ya conocen la liga, como Adrián Méndez, Xavi Hernández y Anthony Libroia darán solidez al grupo. Y después, extranjeros que llegan por primera a la liga con ganas de proyectarse en nuestro país como el americano Brett Ervin o el ala-pívot holandés Bas Veenstra. A ellos se les une el jugador vinculado del Aquimisa Carbajosa Basket, Biel. Además, está previsto que en los próximos días el club acometa el último fichaje, de un ala-pívot.

PLANTILLA 2017-18:

Jugador POS CM EDAD CLUB PROCEDENCIA Xavi Hernández Base 181 25 CB TARRAGONA - LEB PLATA Javier Cardito Base 175 24 Anthony Libroia Base 180 23 AGUSTINOS ERAS - LEB PLATA Chris Hansen Alero 193 24 Adrián Méndez Alero 192 23 LUCENTUM - LEB PLATA Stefan Asanin Ala-Pívot 206 26 Bas Veenstra Ala-Pívot 202 24 GRONINGEN - HOLANDA Brett Ervin Ala-pívot 201 26 SOLEUVRE - LUXEMBURGO Christopher Iza Pívot 210 22 ENTRENADOR: SAULO HERNÁNDEZ

LA REFERENCIA: El CB Zamora se aferrará esta temporada a dos referencias, una por dentro y otra por fuera. En el exterior el liderato seguirá siendo indiscutible para Chris Hansen. Después de terminar la temporada como el máximo triplista de la competición, el CB Zamora daba por perdido al americano, pero pese a recibir varias ofertas, Hansen decidió quedarse junto a Saulo Hernández, un técnico que lo entiende a la perfección. El crecimiento de Hansen desde su llegada a España y el del CB Zamora en los tres últimos años han ido de la mano y ha sido exponencial. Mientras, la referencia interior será el otro americano, Brett Ervin. Se trata de un ala-pívot versátil, capaz de jugar de cara ante defensores más grandes o aprovechar sus 201 cm para llevar al poste a jugadores más bajos. Será su primera experiencia tras salir de la universidad y probar suerte en Portugal y Luxemburgo.

Video of Brett Ervin Portugal Highlights 2015/16

LA APUESTA: El ala-pívot holandés Bas Veenstra será uno de los grandes desconocidos de la liga. Jugador experimentado a pesar de su juventud, ya que ha participado habitualmente en categorías europeas, llegando a disputar durante varias temporadas la FIBA Europa Cup con el Donar Groningen, actual campeón de la primera liga Holandesa en la que ha jugado las tres últimas temporadas. Veenstra ha estado por tanto en equipos de relevancia en otras ligas europeas, pero nunca asumiendo roles importantes. Por eso, su presencia en Zamora le servirá para dar un paso adelante en su carrera y demostrar si está preparado para asumir galones de jugador importante en una liga exigente como la LEB Plata.

Video of Highlights-Bas Veenstra-PROMOTEX

ATENCIÓN A...: Mucho peso del producto nacional. Cardito, Iza, Xavi Hernández, Adrián Méndez, Asanin (formación) y el vinculado Biel. Seis jugadores españoles de los que prácticamente todos, salvo el vinculado Biel, ya tienen experiencia en la categoría e incluso en alguna superior. Un producto nacional que ayudará al CB Zamora a crear una identidad con la grada y también a ser decisivos a la hora de conseguir los objetivos deportivos que persigue la entidad.

UNA PRETEMPORADA ATÍPICA: El CB Zamora, como el resto de equipos de baloncesto de la ciudad que se encuentran en categorías FEB, no ha podido pisar en toda la pretemporada su recinto de juego. Y es que el Pabellón Municipal Ángel Nieto no ha tenido canastas durante todo el verano. El cambio de tarima no vino acompañado de un cambio de canastas, por lo que las existentes, demasiado pesadas, no valían para la nueva superficie. Los trámites del Ayuntamiento, dueño de la instalación, todavía siguen su curso y se espera que no afecte a la disputa de la segunda jornada del campeonato, en la que el CB Zamora actuará como local recibiendo a Granada. No obstante, todavía no está claro que el problema esté solucionado para entonces.

LA VISIÓN DEL ENTRENADOR: SAULO HERNÁNDEZ

Saulo Hernández, técnico de Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano

¿Cómo ves este año la competición?

Es complicado de saber a estas alturas. Igual que el año pasado, parece que hay dos equipos (Granada y Alicante) que por plantilla están un par de pasos por delante de los demás, pero también teníamos esa sensación en la temporada pasada, y al final lo que hubo fue una igualdad tremenda desde el primer al último partido.

¿Cómo nos definirías a tu equipo viendo la composición de tu plantilla?

Creo que es un equipo más talentoso que físico, y con un punto de experiencia más que el año pasado. Si conseguimos paliar ese físico con intensidad y ganas, seremos competitivos. Si no, lo tendremos muy difícil.

¿Cuáles son los objetivos del equipo?

Deportivamente, salvarse. Socialmente, enganchar a más aficionados y pequeñajos a seguir y practicar el baloncesto en nuestra ciudad. Como club, crecer en estructura y profesionalidad.

¿Cuáles son tus favoritos para el ascenso?

Granada, Alicante y Navarra.

¿Qué jugador/es crees que pueden ser las revelaciones de la liga?

Si por revelación tenemos que pensar jugadores que sea su primera toma de contacto con baloncesto FEB, apostaría por algunos de estos nombres: Will Saunders, Amadou Sidibe, Karamo Jawara, Joey Flannery, Jamell Anderson, Brett Ervin y Garret Covington.

ANÁLISIS DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES