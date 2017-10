Batacazo de los cuatro invictos; Plasencia y Granada se suman a la cabeza; Saunders, MVP

SIN INVICTOS Tras cuatro jornadas de competición ya no hay equipos que no conozcan la derrota. El HLA Alicante sucumbía en O Pombal ante un Cambados liderado por un inconmensurable Will Saunders. Albacete no podía con Ávila y el Real Murcia caía en Pamplona con un triple decisivo de Kris Davis. Además, Covirán Granada se rehacía de su derrota en Alicante venciendo a Aceitunas Fragata Morón en un intenso encuentro.

MARTORELL Y ZAMORA CIERRAN LA TABLA Ambos equipos siguen sin estrenarse. Martorell estuvo más cerca que nunca en su partido ante Torrons Vicens CB L'Hospitalet y Zamora vio como se le escapaba el triunfo en el último instante con una acción individual de Adrián Fuentes.

WILL SAUNDERS, MVP El jugador de Cambados firmó la mejor actuación individual de lo que llevamos de temporada con 42 de valoración. Anotó 38 tantos y capturó 12 rebotes. En total realizó 23 lanzamientos con un 61% de acierto, incluyendo un 6/10 en triples que fue clave para el triunfo de su equipo. Además, anotó el triple que forzaba la prórroga que finalmente daría el primer triunfo de la temporada a su equipo.

CAMBADOS CDV 2017 94-87 HLA ALICANTE

Saunders con el balón (Foto: Mónica Irago- La Voz de Galicia)

Llegaba el partido con un claro favorito: el HLA Alicante. Sin embargo, esta LEB Plata vuelve a demostrar que si algo está claro es que los carteles y las etiquetas no dan triunfos. Bien lo supo ayer un Lucentum que cayó derrotado en la prórroga ante un Cambados que no conocía la victoria.

El partido tuvo un nombre propio: Will Saunders. Sus 38 puntos y 12 rebotes fueron la auténtica referencia del equipo dirigido por Chiqui Barros. En la primera mitad, su actuación servía para mantener al equipo en partido ante un HLA Alicante que imponía su ritmo y conseguía sus primeras rentas. Rivero (16p, 4r) llevaba la manija de los alicantinos, mientras que Lobo (18p) lideraba la anotación alicantina.

En la segunda mitad, los locales subían intensidad defensiva. Jawara (17p, 10p), omnipresente cerca del aro se sumaba a Saunders para llevar al conjunto gallego a remontar el partido y forzar un último cuarto emocionante. Este último periodo discurría con ligeras rentas de un Lucentum que no supo cerrar un partido y que veía que cada vez que tenía la ocasión de hacerlo aparecía Saunders para apretar el marcador.

A falta de 3 segundos para el final los alicantinos vencían por 70-73. Balón para Cambados. Un error incomprensible de la defensa alicantina permitía que Saunders recibiera en una posición inmejorable y anotara el triple que forzaba la prórroga, ante la euforia de la afición local.

El tiempo extra tuvo poca historia. Jawara anotaba 10 tantos en dicha prórroga y los locales encarrilaron pronto un triunfo ante un HLA Alicante que se quedó sin capacidad de reacción tras el final del tiempo reglamentario.

AGUSTINOS LECLERC 95-92 REAL CANOE NC

Agustinos Leclerc sumó el segundo triunfo de la temporada tras imponerse a Real Canoe en un encuentro que comenzaba con un primer cuarto en el que los visitantes alcanzaban rentas de hasta 10 tantos (8-18). Tyson Pérez (21p, 5r) lideraba el juego de su equipo, tanto en la faceta reboteadora como anotando, llegando a los 10 tantos en ese primer periodo que finalizaba 18-25. Agustinos mejoraba en el segundo periodo, llegando a igualar la contienda pero el conjunto madrileño volvía a coger ventaja al descanso (43-51). En el tramo decisivo del partido emergía la figura de Jose Antonio Medina, que fue determinante en el último cuarto para dar el triunfo a su equipo. Medina (18p, 8r) se convirtió en la referencia del juego y varias acciones suyas acabaron dejando el partido a tiro de triunfo, que selló con dos tiros libres en los últimos segundos.

ÁVILA AUTÉNTICA 71-66 ARCOS ALBACETE BASKET

Las historias no son como empiezan, si no como acaban. Sobre el papel y antes de empezar el encuentro en el Carlos Sastre de Ávila, el claro favorito era el equipo visitante. El Arcos Albacete Basket que venía de hacer un arranque espectacular invicto tras sus tres primeros partidos. Aunque a veces es bueno recordar que el descenso deportivo la pasada temporada que luego se ganó en los despachos, nos ayuda recordar quienes fuimos y quienes somos. Para que las tres victorias seguidas no se nos suban a la cabeza. Y es que no hay rival pequeño no fácil en esta categoría de LEB Plata. Albacete Basket es un equipo nuevo que vuelve a girar sobre su incombustible Georvys Elías y con otras buenas incorporaciones que han despertado gran ilusión en el aficionado de cara a la presente temporada.

Pero hoy en Ávila, el resumen del partido fue “Elías contra todos”.

El partido comenzó en Ávila con intercambio de canastas rápidas. Y al primer despiste defensivo, el entrenador albaceteño Alfredo Galvez pedía tiempo muerto para recordarle a sus jugadores la exigencia de la intensidad en su juego defensivo. Óbila llevaba la iniciativa en el marcador, más ordenado en ataque. Pero Tyler Livingston empezaba con su recital de triples en un partido ciertamente alocado hacia la mitad del primer cuarto.

Y tras un empate a 13, el equipo local le endosa al Arcos Albacete Basket, un parcial de 8 a 0 con el que se llega al final del primer cuarto con 21 a 13 en el luminoso. La clave estaba en cómo Ávila paraba la rotaciones en el perímetro sobre Elías y no dejaba jugar con claridad las transiciones del equipo albaceteño. Sin embargo, el joven Álvaro Picazo dirigía con soltura y desparpajo al equipo manchego, no dando un respiro al equipo abulense con rápidas transiciones. Con esa intensidad consiguieron recortar la distancia de 14 puntos a la barrera psicológica de los 10 puntos al descanso 37 A 27 para los locales.

Con dos triples consecutivos de Tyler Livingston al inicio del tercer cuarto el equipo manchego se pone a cuatro de su rival 37 a 33. En este arranque de encuentro el duelo entre Javier Marín y Harol Cazorla resultaba chocante por la diferencia de altura entre los dos bases. Cabe destacar el espectacular marcaje de Chumi Ortega a Kyle Hittle del que saltan chispas. Todo hacía prever un final de infarto como así fue. Un mate espectacular de Aramburu a 7:23 para el final del partido levantaba el pabellón. Pero rápidamente el cubano Georvys Elías ponía la réplica de un Arcos Albacete Basket que entrenado por Alfredo Galvez nunca baja la intensidad en los 40 minutos de partido y que en los dos últimos cuartos puso la directa. A 3:57 una falta de Kyle Hittle sobre Chumi Ortega le lleva a los tiros libres y pone el 55 a 57 en el marcador.

Como en una película de suspense se iba escribiendo el guión de un final de infarto. La hormiga atómica Harol Cazorla imponía su ritmo y Mulero, Aramburu y Hittle no fallaban. No tuvo su día el tirador del Arcos Garret Covington que con tan sólo 5 puntos se fue eliminado a falta de 2:50.

Pero aún estaba en cancha un inconmensurable Elias devolviendo un triple de Aramburu a un minuto para poner el empate a 66.

A 15 segundos para el final Njegos Sikiras no falló los libres para Obila 69 a 66 y a la desesperada el triple rápido de Elías no entró. El partido ya estaba decidido a cuatro segundos con 71 66 tras unos tiros libres y así acabo. En resumen, partido de infarto que en el reparto de rebotes ganó Albacete 36 a 30 pero en las asistencias ganó Ávila por 14 a 8, que jugó mejor los minutos finales. Con un Aramburu con 23 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia y 27 de valoración. Esta vez no pudo ser y aunque Georvys Elías, que parece vivir una segunda juventud, volvió a ser el mejor de los manchegos con 21 puntos, nueve rebotes y 25 de valoración, no fue suficiente para que Arcos Albacete Basket sin continuidad en el juego y sin dirección en los minutos finales, se llevara la victoria del Carlos Sastre.

POR JUAN RAMÓN LÓPEZ

BASKET NAVARRA 79-76 REAL MURCIA BALONCESTO

Kris Davis (Foto: Javier Herrero)

Gran partido el disputado en la tarde del viernes en Pamplona, dos equipos en busca de la victoria, Real Murcia con el objtetivo de seguir imbatido en la competición, Basket Navarra en busca de su segunda victoria en casa después de la exhibición de la primera.

Empezó el partido con mucho ritmo, los locales liderados por Kris Davis y por un Moussa Kone que se las tenía tiesas en la zona frente a un Matagrano en una forma espectacular.

Los locales tenían paciencia para jugar posesiones largas y encontrar resquicios en la defensa murciana para llevar el balón a la zona, donde conseguía las primeras ventajas, Real Murcia también sufría en ataque y era el acierto exterior el que le permitía finalizar en cabeza el primer cuarto 17-19.

El segundo cuarto subía de intensidad y también crecía el acierto de ambos equipos, Murcia cogía una ventaja de siete puntos gracias a Don que Navarra enjugaba de nuevo, gracias a dos triples de Andelkovic.

No estaba notando Basket Navarra la ausencia por molestias de Narros, y otro veterano como Adrian García aportaba intensidad y acierto en ambas zonas, algo necesario dado el intercambio de canastas que se había convertido el partido.

Con una penetración de Kris Davis, marca de la casa, acababa el cuarto con 41-37.

A la vuelta de vestuarios un triple de Lakunza ponía esta vez el +7 para los navarros, ventaja que desaparecía de nuevo en un visto y no visto gracias a Matthew Don.

El ritmo de partido seguía siendo frenético a pesar de las buenas defensas, Kone y Davis lideraban para los locales otro parcial, y Basket Navarra volvía a poner tierra de por medio al final del cuarto con un 64-56.

Pero al inicio del cuarto y definitivo, una zona de Real Murcia se le atragantaba a Basket Navarra y los visitantes recortaban la diferencia con un parcial de 0-7 que obligaba a tiempo muerto a David Mangas, 64-63.

Entonces las dos defensas si se conseguían imponer a los ataques y los puntos subían a cuentagotas al marcador, un 2+1 de Adrian García daba esperanza a los locales, la cual se desvanecía después de dos posesiones sin conseguir siquiera tirar a canasta, las sombras del final de partido en La Roda aparecían por Pamplona, algo que el triple de Don a falta de 50 segundos ratificaba poniendo el 74-76.

Y entonces Kris Davis se adueñó del balón, en la siguiente posesión una penetración ponía las tablas, y en la jugada posterior, después de una gran defensa local, mostraba sus dotes de jugón al anotar un triple frontal a falta de un segundo que daba la victoria definitiva a los locales y la explosión de júbilo en las gradas.

POR ALBERTO MONTE

BASKONIA 75-66 FUND. GLOBALCAJA LA RODA

Gluditis con el balón

El Fundación Globalcaja La Roda pisaba la cancha de Mendizorroza con el firme propósito de mantener su racha de victorias frente al Fundación 5+11, filial del Saski Baskonia de la Liga Endesa. El conjunto de Alejandro González viajaba a Euskadi confiando en sus posibilidades después de imponerse en Ávila y de brindar la primera victoria al Juan José Lozano Jareño a costa de Basket Navarra. Enfrente se encontró a un equipo con jugadores jóvenes en formación, pero suficientemente preparados, con una calidad individual y técnica fuera de toda duda que engrosaran la cantera vitoriana. Aunque en su mayoría el talento es europeo. Y entre estonios, bosnios, servios y eslovenos... Destacan un alero español, vallisoletano de nacimiento y principal sensación en los primeros compases de la liga, Miguel González Burgos (11 PT y 6 RT) y tres letones con calidad y talento a raudales: Malmanis (8 PT, 9 RT, 4 AS y 11 VA), Kurucs (20 PT, 4 RT, 4 AS y 16 VA) y Gluditis (21 PT, 2 RT, 2 AS y 26 VA)... Con un reparto así es muy complicado defender a un equipo. Cualquiera te la puede meter y eso pasó hoy en Mendizorroza.

Aterrizados en LEB Plata a través de plaza vacante, los alaveses conforman un proyecto dirigido a la formación y al crecimiento de futuras promesas para Baskonia. Los de Jon Txakartegi son un grupo que integra jugadores con experiencia en LEB Plata con otros recién llegados de la Liga EBA, a quienes hay que añadir juniors de la cantera baskonista y jóvenes promesas de la NCAA y del este de Europa. Pero hoy el más destacado de todos fue Kristaps Gluditis. El letón, llegado desde el filial de Gran Canaria, está rindiendo a un gran nivel en el puesto de escolta, pues supera los 16 puntos y las 3 asistencias por cita. Y ante el Fundación GLOBALCAJA La Roda dio todo un recital de juego a punto de cumplir los 22 años.

Comenzó el partido de cara para los vitorianos que veían aro con facilidad ante la pájara impresionante de los rodenses que en cinco minutos de partido tan solo había anotado una canasta 11 a 2. Lo que obligó a Alejandro González a pedir tiempo muerto. Espoleados por su entrenador, La Roda o mejor dicho Placide Nakidjim contra todos, con 11 puntos y 4 rebotes en este primer cuarto dejo el marcador 18 a 17, a un punto de los vitorianos. Pero sólo fue un espejismo porque a los 4 minutos de comenzar el segundo cuarto, Baskonia 5 + 11 habría nuevamente brecha en el luminoso 27 a 19, con un espectacular Miguel González que se lucía con 11 puntos y 4 rebotes dejando a 3 minutos para el final el resultado de 33 a 22 para Baskonia.

La Roda no reaccionaba y por si fuera poco a la fiesta se unían los letones Gluditis, Malmanis y Kurucs que empezaban a machacar el aro rival desde el perímetro. Tras una tímida reacción de La Roda, al descanso se llegó con 42 a 34 para Baskonia.

A pesar de estar jugando mal, esos 8 puntos de diferencia hacían soñar al equipo visitante que necesitaba más que nunca que su tirador José Luis González despertase, porque su otro anotador Placide Nakidjim con 17 puntos y 5 rebotes estaba manteniendo el sólo a su equipo en el partido.

El tercer cuarto comenzó de forma alocada y ante los constantes tirones en el marcador de La Roda, Baskonia volvía a despegarse a base de triples. Sin embargo, Anderson despertaba y tras un triple y unos libres dejaba al Fundación Globalcaja La Roda a un punto de los vitorianos 47 a 46 con 4:40 para el final del tercer cuarto. Lo mejor estaba por llegar y tan sólo un minuto después el omnipresente Placide ponía a La Roda por delante 49 a 51. Sin embargo, fue un espejismo que duró muy poco. En este en este juego de idas y venidas, de rápidas transiciones, aciertos y desaciertos, nada está escrito... Y el trío de ases letón: Gluditis, Malmanis y Kurucs vuelven a dar la vuelta al marcador para su equipo con un parcial 7 a 0, para volver a abrir brecha al final del tercer cuarto con 62 a 52 para Baskonia. El enfado del entrenador visitante Alejandro González era monumental, sus voces retumbaban en Mendizorroza: “Espabilad de una vez!!!”. La Roda encajó la bronca del entrenador y com presión a todo el campo se ponían 68 62 a falta de 4 minutos para el final. Un Placide cansado empezaba a fallar canastas, pero seguía luchando contra todos bajo los aros y con un tremendo mate a 1:20 para el final del partido reducía a 5 puntos la diferencia 73 a 68, pidiendo un último esfuerzo a su equipo. Pero al final no pudo ser. Primero Hailey y después José Luis González dispusieron de sendos lanzamientos triples para empatar a 73. Después Gluditis con dos tiros libres para Baskonia dejó el luminoso 75 a 70. No hubo tiempo para más. La juventud y el talento letón se impuso al guerrero del Chad Placide Nakidjim que está vez le tocó hacerlo todo y con 27 puntos 12 rebotes y 36 de valoración fue el mejor del partido. Aunque su esfuerzo no fue suficiente para lograr la victoria para su equipo.

POR JUAN RAMÓN LÓPEZ

CB MARTORELL 78-81 TORRONS VICENS CB L'HOSPITALET

Que la juventud es una virtud que hay que cuidar y pulir es un hecho, pero como toda virtud, tiene una contrapartida, y para Martorell esa contrapartida son los nervios. El equipo dirigido por Adrià Alonso sigue pecando de ansiedad por cerrar los partidos antes de tiempo, y esa fue la clave para que, tras un buen primer tiempo, donde consiguieron una renta de 9 puntos, precipitaran sus ataques para acabar de abrir brecha en el marcador. Este “pecado de juventud” lo aprovechó perfectamente Hospitalet que, no sólo recortó la diferencia en el tercer cuarto, sino que supo apretar los dientes en defensa y sufrir para llevarse un partido muy intenso y emocionante en su recta final.

Primoroso partido de Alejandro Mazaira por los locales, 22 puntos anotados (4/7 en T3) con un 60% de acierto en tiros de campo, además de 7 rebotes y 1 asistencia para 22 puntos de valoración, su mejor actuación en esta LEB Plata en lo que va de año. La baja de Khalaf bajo aros fue bien suplida por Deng Mayot con 11 puntos y 7 rebotes (4 ofensivos), pero se notó la ausencia intimidatoria del pívot egipcio.

Concierto de juego colectivo en la segunda parte de Hospitalet donde brillaron Ivan García (17 pts) con 4 triples, haciendo olvidar su floja primera parte, y Devin Schmidt (19 pts, 4 reb) y Shota Gelazonia (11 pts, 9 reb) bajo aros.

AQUIMISA LAB. QUESO ZAMORANO 70-71 CB EXTREMADURA PLASENCIA

Bonito partido el que nos brindaron estos dos equipos la tarde del sábado. Partido muy igualado que se resolvió en la última posesión del encuentro con una jugada destacada de Adrián Fuentes que daba la victoria al Extremadura Plasencia por 70-71.

El partido comenzó con un Zamora dominando en el marcador con pequeñas diferencias que hizo que el entrenador placentino parase el encuentro en busca de la reacción de los suyos. Tras una diferencia de 9 puntos, el conjunto visitante comenzó a despertar y a ponerse el mono de trabajo y consiguió remontar hasta llegar al 18 iguales al final del primer cuarto.

En el segundo cuarto, Plasencia empezó a disfrutar de sus primeras ventajas en el electrónico, consiguieron un breve parcial de 0-5 a favor, que Javier Cardito cerró al instante con un triple a favor de los zamoranos. Las buenas defensas y continuos errores de ambos equipos en ataque provocaron que se llegase al final del segundo parcial con el resultado de 9-11, llegando al descanso con un 27-29 en el marcador.

Ya en el tercer cuarto, el Extremadura Plasencia consiguió disfrutar de su mayor diferencia hasta el momento no sin antes sufrir tras la salida de vestuario, ya que Zamora empezó el cuarto enchufado desde la linea de 6,75, lo que hizo que el parcial hasta ese momento fuese de 9-4 a favor de los castellanoleonés. Trás el buen inicio de Zamora, llegó el vendaval placentino, que cosechó en su favor un 0-13 de parcial con los puntos de Sierra, Alvarez y Valge, que llevaron a su equipo hasta conseguir una diferencia de 10 puntos al final del tercer periodo. 43-53.

Tras el parón de entrecuartos, el conjunto de Saulo Hernández devolvió el 13-0 de parcial al conjunto de Carlos Díaz y mucho tiempo después lideró el marcador con un triple otra vez de Javier Cardito que puso el 56-53, la buena defensa del equipo zamorano hizo que el Plasencia se atascase en ataque. Ya en los últimos compases del partido, el Plasencia consiguió ponerse por delante una vez más con un mini parcial de 0-4 que Chris Hansen solventó con un 3+1. Ya en los ultimos segundos, Zamora entró con una leve ventaja en el marcador 70-67 a falta de 23:7 segundos y el equipo visitantes con los tiempos muertos agotados. Dos tiros libres de Adrian Fuentes hizo que el equipo del Jerte se pusiera a 1 y que se apretase más el resultado. Una falta de Mario Álvarez sobre Ervin le mandó a la linea del 4,60, fallando los 2 tiros libres, ese rebote tan valioso para los placentinos que capturó Sierra y puso en manos de Fuentes les diera esperanza a falta de 10 segundos y el desenlace fue el mejor para ellos, ya que Fuentes consiguió la canasta practicamente al final, dando la victoria al Extremadura Plasencia por 70-71.

COVIRÁN GRANADA 63-60 ACEITUNAS FRAGATA MORÓN

Bortolussi con el balón (Foto: Agencia Garnata)

Los Granada vs Morón son ya un clásico dentro del baloncesto FEB andaluz, la rivalidad deportiva entre ambas localidades viene desde la creación de la actual Fundación CB Granada, y siempre nos dejan partidos intensos y emocionantes…. Aunque el jugado esta jornada en el Palacio de los Deportes de Granada tuviera poco baloncesto.

Fue un partido con “morbillo” ya que suponía el reencuentro de Alo Marín con su anterior equipo, el saludo del jugador gaditano con sus ex compañeros fue cordial en la previa, han sido cuatro temporadas entre EBA y LEB Plata las que pasó en Sevilla, pero una vez lanzado el balón naranja al aire, se olvidó de conocidos y se puso manos a la obra con toda la intensidad que atesora.

CB Morón sabe cómo jugarle a Granada, defensa dura, presionar las líneas de pase, asfixiar el juego interior y practicar ayudas en defensa perfectamente mecanizadas. Por su parte Granada sabe cómo jugarle a Morón, intentar salir a la contra, no esquivar el confrontamiento físico en la zona y elevar el ritmo.

En esas estuvimos durante los tres primeros cuartos donde las defensas se impusieron a los ataques (10-10 en el Q1 lo dicen todo). La intensidad del juego, muy físico, obligó a los dos entrenadores a utilizar a todos sus efectivos para poder mantener el ritmo de exigencia del partido, ahí Granada se vió algo favorecido ya que anotaron todos los hombres que dispuso en pista, mientras que los visitantes centraban la anotación en la tripleta formada por Jose Antonio Marco (10 pts, 5 ast), Taylor Cameron (14 pts, 4 reb) y un imperial Cheick Conde (21 pts, 5 reb) bajo aros.

Al descanso Granada consiguió arañar 7 puntos de renta al electrónico, pero justa en la reanudación Morón los fulminó, mucho más entonado en ataque, para resumir el partido a un solo cuarto. El esfuerzo físico se dejó notar y los puntos llegaron con más fluidez, fue el momento de Eloy Almazan y Alejandro Bortolussi, ambos habían mantenido al equipo en la brecha durante todo el partido, pero el último cuarto era el de los galones, y los sacaron a pasear. Eloy acabó con 11 puntos y 8 rebotes, además de 2 recuperaciones, mientras que Bortolussi sumó 15 puntos, capturó 5 rebotes y recuperó 2 balones realmente importantes.

Al final del encuentro, los tiros libres (15/18 83%) le dieron a Granada la consistencia en el marcador que necesitó para hacerse con la victoria a pesar de los dos triples de Jesus Chagoyen que apretaron el marcador.

POR JESÚS QUERO

ACTUACIONES DESTACADAS:

Máximos anotadores:

Máximos reboteadores:

Mejores asistentes:

EL CINCO IDEAL SOLOBASKET DE LA J4 Base

Jose A. Medina (Agustinos) 16 puntos, 8 asistencias, 9 faltas recibidas (25 valoración) Exterior

Kris Davis (Navarra) 22 puntos, 2 asistencias (18 valoración) Exterior

Kristaps Gluditis (Baskonia) 21 puntos, 2 asistencias (26 valoración) Interior

Placide Nakidjim (Plasencia) 27 puntos, 12 rebotes (35 valoración) Interior

Will Saunders (Cambados) 38 puntos, 12 rebotes, 5 faltas recibidas (42 valoración)