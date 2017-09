BC Martorell: Apuesta por la juventud en su llegada a LEB Plata

EL CLUB EN LAS REDES SOCIALES

POR ALBERTO MONTE

Recién ascendido a LEB Plata, ha mantenido buena parte del bloque que le permitió el ascenso, además de incorporar jugadores de proyección bien procedentes del equipo al que está vinculado, Basket Manresa, como promesas que han destacado en EBA como Albert Real y experiencia de la mano de Xabi Guirao.

PLANTILLA 2017-18:

Jugador POS CM EDAD CLUB PROCEDENCIA Dani García Base 182 19 HOSPITALET - LEB PLATA Josep Alemany Base 177 22 David Jofresa Base 181 22 Albert Real Escolta 188 20 SANTS - EBA Alberto Fusalba Escolta 193 21 Xavi Guirao Escolta 191 30 SANTFELIUENC - EBA Nil Brià Alero 195 20 ANDORRA - EBA Albert Homs Alero 200 23 PEIXEGALEGO - LEB ORO James Siakam Ala-pívot 201 25 ORANGEVILLE - CANADÁ Alex Mazaira Ala-pívot 204 20 FC BARCELONA B - LEB ORO Deng Mayot Pívot 218 20 Marc Bernadí Pívot 205 24 ENTRENADOR: ADRIÀ ALONSO

LA REFERENCIA: Albert Homs. Un veterano de 23 años, que ha pasado de ser una firme promesa en Joventut, donde debutó con 16 años en ACB, a deambular por todas las categorías de nuestro baloncesto, ACB, LEB Oro y LEB Plata. Un jugador polivalente desde sus 2,00, que puede ocupar las tres posiciones exteriores, aunque su perfil se adapta más a la de Alero. Sus mejores números fueron en LEB Plata, 9,4 puntos y 5,1 rebotes, como cedido de Obradoiro en Marín Peixe en 2012/13, equipo con el que también disputó el pasado año LEB Oro. Un paso atrás, para intentar seguir adelante, deberá ser el líder de un grupo con poca experiencia en la competición pero con muchísima ilusión.

LA APUESTA: Alex Mazaira. 20 años, después de cinco temporadas en las categorías inferiores del FC Barcelona ha recalado en Manresa. Jugará en Martorell, equipo vinculado, para intentar explotar en Plata lo que apunta desde hace años. Un cuatro abierto, de talento demostrado con las categorías inferiores de la selección, pero con una progresión estancada en las dos últimas temporadas en LEB Oro, ¿será este año un punto de inflexión a su carrera?

Alex Mazaira

ATENCIÓN A...: David Jofresa, 22 años. No solo de genética vive este joven jugador, el trabajo ha sido su principal baza, sobre todo desde que con 16 años sufrío una grave lesión que le dejó fuera de las canchas 9 meses. Un jugador que hace de todo en cancha en el puesto de base, tira, de casta le viene siendo hijo del gran Rafa Jofresa, pero también defiende y dirige. Este año, después de dos excelentes temporadas en EBA, la primera en Villarrobledo, sube con Martorell de categoría.

LAS PALABRAS DEL ENTRENADOR: ADRIÀ ALONSO

Adrià Alonso dando instrucciones

¿Cómo ves este año la competición?

La verdad que la sensación es que será una temporada muy emocionante, pienso se están haciendo muy buenas plantillas, con grandes nombres y también pienso que el hecho de que los 4 equipos que ascienden de EBA completen su ascenso deportivo le da más vistosidad a la competición. La LEB Plata es una liga muy dura, y estamos muy ilusionados con este proyecto no solo de club sino de ciudad que esperemos podamos consolidar.

¿Cómo nos definirías a tu equipo viendo la composición de tu plantilla?

A la espera de la llegada aún de alguna pieza importante al equipo pienso que seremos de las plantillas más jóvenes junto Baskonia. Contentos un año más de seguir con la vinculación con ICL Manresa pienso tenemos un equipo con mucho talento con ganas de demostrar que podemos competir en esta competida LEB Plata. Equipo intenso, polivalente donde el conjunto es muy importante. Pienso con buenos nombres de futuro donde nuestro trabajo y esperemos victorias nos den grandes momentos.

¿Cuáles son los objetivos del equipo?

A nivel deportivo no es otro que la permanencia, no será fácil, 4 son los equipos que descienden y como he dicho pienso que será una liga muy igualada en muchos momentos que se puede decidir por detalles. Debemos adaptarnos a la competición, viajes…lo antes posible para ser competitivos des del primer día.

A nivel institucional, consolidar como he dicho un proyecto lleno de ilusión y trabajo de mucha gente. Además, esperamos consolidar masa social, la cual es muy importante en este proyecto.

¿Cuáles son tus favoritos para el ascenso?

Sin duda Granada y Alicante son los dos favoritos por encima de todos, por estructura y presupuesto. Morón ha confeccionado una gran plantilla y con la experiencia que ya tiene en la competición puede y pienso debería estar en los primeros puestos desde el primer día. A partir de ahí creo que los equipos están muy parejos en muchos aspectos. Me reitero en que será un gran año, puede que uno de los más igualados de ediciones de LEB Plata. Espero que consigamos nuestros objetivos.

¿Qué jugador/es crees que pueden ser las revelaciones de la liga?

Hay grandes nombres, y aun no conozco en profundidad a muchos de ellos. Es pronto para responder a ello. Apuesto por el crecimiento de nuestros jugadores, será la mejor de las alegrías junto con las victorias.

