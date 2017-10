Belemene lidera a Oviedo; Prat vence a Huesca y se suma al trío de líderes

RESULTADOS JORNADA 2 LEB ORO

UF BALONCESTO OVIEDO 87-66 SAMMIC HOSTELERIA

Contraataque de Aitor Zubizarreta (Foto: Christian García)

ESPECTACULAR INICIO LOCAL. Con un impresionante acierto en el tiro de 2 y de 3 (73% y 66% respectivamente) el Oviedo fraguó un primer cuarto de ensueño. Belemene y Maynard dominaban al poste bajo, Cárdenas penetraba como un cuchillo, Karahodzic y Geks ponían la muñeca y Arteaga… Arteaga como siempre, no fallaba. Azpeitia aguantó lo que le duró a Kaminsky la muñeca caliente (8 ptos con 2 de 3 en triples) pero después no fue capaz de mantener el ritmo anotador de los locales y se fue al cierre del primer cuarto con un marcador nada halagüeño (29-17).

APAGÓN OVETENSE EN EL SEGUNDO CUARTO. A los dos minutos de la reanudación el Unión Financiera se situaba con la máxima ventaja del partido gracias a un 2+1 de Oliver Arteaga (38-21). A partir de ahí la mejor defensa guipuzcoana (forzó 6 pérdidas de los locales solo en este cuarto) y la irrupción de Serrano y Bulic (4 rebotes) en la pintura, Zubizarreta anotando y asistiendo y un sorprendente Ander García (8 puntos en este periodo) lograban darle la vuelta al marcador con un impresionante parcial de 3-22, que les permitía irse al descanso con una ventaja de 2 puntos (41-43).

El SHOW DE DREW Y JUDI. Los dos jugadores con el físico más espectacular de los locales y con más ganas de divertirse sobre la pista abrieron la brecha definitiva en el tercer cuarto. “Sonrisa Permanente” Maynard se echó al equipo a la espalda y con sus triples y reversos hizo enloquecer al público de Pumarín (8 puntos y espectáculo a raudales). Por su parte Belemene, tiró de músculo para con su intensidad y fuerza contagiar a sus compañeros en defensa (puso dos tapones descomunales, uno que cerraba el tercer cuarto) y dar frescura al ataque (reboteando y anotando un mate q posterizaba a un superado Gaizka Maiza). Con ellos dos Oviedo volvió a correr y encontrar el acierto del primer cuarto, para marcharse con una renta de 15 puntos a falta de 10 min. para el final.

OVIEDO NO TROPIEZA DOS VECES en la misma piedra. En el último cuarto los de Carles Marco mantuvieron el nivel mostrado en el primer y tercer cuarto y no dieron opción de entrar en el partido a los de Iraurgi. Cargando una y otra vez el juego interior sobre Arteaga y aprovechando los espacios que esto permitía al resto, Oviedo siguió construyendo una sólida victoria donde las ventajas no pararon de aumentar. Arteaga daba un clínic de juego de espaldas al aro cada vez que recibía, Belemene y Víctor Pérez se desvirgaban desde el triple y hasta el joven canterano Alejandro Rodríguez anotaba desde el 4,60 para que la fiesta fuese completa en Pumarín (87-66). Segunda victoria que consolida un nuevo buen arranque de los asturianos.

MVP: JUDICAEL BELEMENE (20 de Val.). Como comentamos anteriormente, fundamental su participación en la escapada decisiva de los locales en el tercer cuarto. Buenas acciones de canasta posteando y cerca del aro (14 puntos con 5/5 en tiros de 2) agresivo en el rebote (5 rechaces) y con una enorme defensa sobre Galarreta al que dejó sólo en 5 puntos, le convierten en el jugador de más valor del choque.

Por JUAN CARLOS IGLESIAS

CB PRAT 67-59 LEVITEC HUESCA

IMPRECISIONES EN EL ARRANQUE El primer cuarto se caracterizaba por la escasa anotación y los constantes errores e imprecisiones en ambos equipos. Carles Marzo abría la cuenta con un triple y Levitec mantenía escasas ventajas (la máxima fue de 4). En un encuentro equilibrado se llegaba al final del primer cuarto con 11-13 para los altoaragoneses.

PARTIDO ABIERTO El segundo cuarto comenzaba con un 6-0 de parcial liderado por Marc Blanch para los locales que les colocaba 24-18. Poco a poco, los de Guillermo Arenas fueron recortando y dejando el encuentro en el alambre hasta la jugada final, donde Johnson anotaba un triple desde la esquina elevando la renta de Prat a 5 puntos. Se llegaba al descanso con 31-26.

PRAT ABRE HUECO, HUESCA AGUANTA Tras la pausa, una buena salida de Prat hacía endosar un 7-2 que aumentaba la renta hasta los 10 puntos (38-28 a falta de 7:39). Andriuskevicius (15p, 13r) se convertía en referencia interior de CB Prat. Lejos de rendirse, Levitec remaba de nuevo contra corriente y con un buen trabajo de bloque lograba empatar el partido a falta de 2:49 con 5 puntos consecutivos de Mikel Motos (44-44). No obstante, Prat tomaba de nuevo las riendas en el electrónico y un palmeo de Martí dejaba las cosas en el 53-49 al final del tercer parcial.

LOS LOCALES DECIDEN EN EL TRAMO FINAL En el último cuarto se vio lo mejor del conjunto verdiblanco, que con un gran trabajo defensivo fue limando las diferencias e incluso se colocaba 3 puntos arriba merced a las canastas de Sergio Rodríguez y Van Wijk (55-58 a 5:45 para el final). No obstante, el líder no había dicho su última palabra y con acierto sumado a cierta dosis de fortuna manejó mejor los últimos minutos de encuentro. Los altoaragoneses tuvieron opciones hasta el final pero los errores en el tiro libre y la imprecisión en ataque decantaron la suerte del partido, que estaba 62-59 a falta de 34 segundos y que Blanch, con 5 puntos consecutivos, terminó de cerrar.

Comunicación CB Peñas Huesca

EL CINCO IDEAL SOLOBASKET DE LA J2*

Base

Aegir Steinarsson (Castelló) Exterior

Jordi Grimau (Palencia) Exterior

Jonathan Gilling (Coruña) Interior

Edu Gatell (Castelló) Interior

Fran Guerra (Melilla)

*Falta por disputar el partido que enfrenta a Carramimbre CBC Valladolid y Cafés Candelas Breogán

