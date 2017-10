Breogán consolida su liderato en Melilla; Huesca, Valladolid y Palencia, al alza

RESULTADOS JORNADA 6 LEB ORO

RIO OURENSE 98-75 SÁENZ HORECA ARABERRI

Ourense venció ante Araberri

OURENSE IMPUSO SU RITMO DE INICIO Contaban por derrotas todos sus encuentros hasta la fecha pero en el seno del Rio Ourense tenían este partido marcado en rojo en su calendario. Un encuentro clave y ante un rival directo en el que los hombres de Gonzalo García no especularon para imponer su ley a través de su amplia anotación a lo largo de un arrollador primer periodo (29-20).

ACIERTO EXTERIOR LOCAL Sumamente acertados en el lanzamiento exterior, los ourensanos adquirieron una dosis extra de morar a lo largo de un segundo cuarto casi perfecto y en el que el encuentro comenzaba a quedar visto para sentencia (56-34).

SIN CONCESIONES Con todo de cara para sus intereses, los gallegos volvieron a ofrecer una nueva muestra de intensidad a lo largo de un tercer cuarto en el que sáenz-Horeca creció en ataque no pudiendo reducir en exceso los guarismos de su rival (77-53).

SIN HISTORIA Con todo prácticamente decidido, el último cuarto fue un mero trámite en el que Edwards y Uclés poco pudieron hacer ya frente a un serio COB que sumaba de este modo la primera del curso (98-75). El completo encuentro protagonizado por la tripleta Ahonen (23 val), Ndoye (22 val) y Trist (21 val) para certificar el primer triunfo ourensano de la temporada.

Por FEB

CARRAMIMBRE CBC VALLADOLID 91-86 UF BALONCESTO OVIEDO

Karahodzic con el balón (Foto: Ramón Alonso-CBC Valladolid)

PRIMERA VICTORIA DEL CARRAMIMBRE CBCV ANTE SU AFICIÓN Victoria de mucho prestigio la conseguida hoy por el equipo vallisoletano, no solo por ser la primera de la temporada frente su afición, sino por haberla conseguido ante uno de los gallos de la competición como es Unión Financiera Baloncesto Oviedo.

La victoria estuvo cimentada en un excepcional primer tiempo. Basta con mirar el marcador al descanso. El 54-31 reflejado, favorable a los locales , decía mucho de la intensidad en el juego y el acierto en el tiro del equipo local. En las filas asturianas, Arteaga y Belemene, eran los únicos que mantenían al Unión Financiera dentro del partido.

PUNTO DE INFLEXIÓN TRAS EL DESCANSO Tras tener una máxima ventaja de 28 puntos,llegó el comienzo de la segunda parte, y con ella, la esperada reacción de Oviedo. Victor Pérez y sus tres triples en el primer minuto de juego hicieron saltar todas las alarmas en el banquillo pucelano. Con un parcial de 0-14 parecía que los viejos fantasmas y las lagunas de concentración volvían a aparecer por Pisuerga, pero, en esta ocasión, apareció la templanza del base canario Oscar Alvarado, quién, y a pesar de no encontrarse completamente recuperado de la lesión en su mano izquierda, supo guiar de nuevo a los suyos y detener la sangría de puntos encajada.

LOS LOCALES AGUANTANDO EL CHAPARRÓN De ahí hasta el final, Oviedo fue recortando poco a poco la distancia hasta llegar a colocarse a 3 puntos dentro del último minuto. Tuvo que ser el americano Henri Wade Chatman (21 Pts, 4 Reb, 21 Val) quien, con un canastón “marca de la casa”, certificase el tercer triunfo del curso para el Carramimbre Ciudad de Valladolid firmando de paso, otra brillante actuación del joven jugador de Pittsburgh.

MVP OLIVER ARTEAGA Entre isleños andaba hoy el juego, y si Alvarado era uno de los destacados en las filas carmesí, el tinerfeño Oliver Arteaga era el encargado de firmar el MVP del encuentro. Con 20 puntos 5 rebotes y 31 de valoración, podríamos calificar de inconmensurable la labor del pívot de Oviedo, fajandose tanto con Jito Kok (7 Pts, 8 Reb, 5 Val) como con Sergio De la Fuente (24 Pts, 10 Reb, 26 Val) en ambas pinturas.

Por JOSE ANTONIO VERDEJO

Video of Ruedas de prensa postpartido Paco García (CBC Valladolid) y Carles Marco ( Unión F. B Oviedo)

ACTEL FORÇA LLEIDA 76-65 SAMMIC HOSTELERIA

DOMINIO LOCAL En el primer periodo los jugadores del Actel Força Lleida han comenzado llevando el ritmo del partido. A partir de la intensidad defensiva y las rápidas transiciones en ataque de los leridanos, han obligado al míster visitante a parar el partido con un parcial de 14 a 8 a favor de los locales. Al final del primer cuarto, se ha llegado con una ventaja de 5 puntos a favor de los hombres de Borja Comenge (16-11).

ACIERTO EXTERIOR DE SAMMIC Al inicio del segundo cuarto ha comenzado con un intercambio de canastas de ambos equipos. Pero el Actel Força Lleida debido a una serie de imprecisiones en ataque y el acierto de los visitantes desde la línea de 6,75 han provocado un parcial de 2 a 8 que igualó el marcador (31-30) a falta de un minuto para terminar el segundo periodo. Al final los hombres de Borja Comenge han llegado al descanso ganando de tres puntos 33-30.

LLEIDA ROMPE EL PARTIDO En el tercer periodo los hombres de Borja Comenge han comenzado con un contundente parcial de 9 a 0, que les ha dado una ventaja en el marcador de doce puntos (42-30). El entrenador visitante, Lorenzo Encinas, ha parado inmediatamente el partido. En la reanudación, continuó el dominio de los locales con dos triples consecutivos, uno de Marc Martí y el otro de Bran, que han agumentat la ventaja en el marcador de 19 puntos a favor de los hombres de Borja Comenge (52-33). En el minuto 27 de partido ha llegado la máxima avatatge del Actel Força Lleida en el marcador (57-33) con un mate espectacular de Hermet, que ha hecho enloquecer a toda la afición del Barris Nord. Se ha llegado al final del 3Q 57-41.

VICTORIA LOCAL Los últimos 10 minutos han empezado muy igualados con ataques muy fluidos por los dos equipos. Pero gracias a la buena defensa y el buen ritmo de las transiciones en ataque de los leridanos a lo largo de todo el partido, han permitido a Borja Comenge poder terminar el partido con los cinco jugadores más jóvenes de la plantilla en la pista (Bergada, Vinos, Rubin y Stankevits). Finalmente el partido ha terminado 76 a 65. Borja Comenge en la rueda de prensa ha destacado la gran solidez defensiva que ha ofrecido el equipo en todo el partido.

Por Comunicación Força Lleida

CÁCERES PATRIMONIO 91-77 CB CLAVIJO

ACIERTO EXTERIOR DE CÁCERES El equipo riojano sabía que debía frenar el ataque extremeño para ganar y no lo ha conseguido en ningún momento, con lo que tampoco le ha servido el buen partido de ataque de Yates y Coggins.En el primer cuarto el Cáceres ya ha tomado el mando, aunque con una renta muy corta (20-17); pero luego la diferencia en el acierto en el triple ha empezado a pensar mucho en los riojanos, que se han ido "lejos" al descanso (47-34).

CLAVIJO SE ACERCA El tercer cuarto ha sido el mejor del Clavijo, que ha saltado a la cancha concentrado y con acierto, con una buena defensa, que le ha permitido colocarse a dos puntos de su rival (57-55) a cuatro minutos del final del tercer periodo.

CÁCERES SE REHACE Y CIERRA EL TRIUNFO Clavijo no culmión su remontada y eso le ha pesado ya al final del tercer periodo (68-59) y ya no ha vuelto a estar dentro del partido, porque siempre se ha mantenido en torno a diez puntos de los locales, para terminar a 14 (91-77).

YATES Y JAKSTAS, DESTACADOS Yates, con 20 puntos, 9 rebotes y 3 rebotes, ha sido el mejor de los riojanos, y también le ha acompañado Coggins, con 12 puntos y 8 rebotes; Jansen ha debutado, aunque solo ha jugado un minuto y su aportación ha sido testimonial. Por parte de Cáceres, su mejor hombre fue el interior lituano Rolandas Jakstas que firmó 17 puntos y 13 rebotes para 26 de valoración.

MELILLA BALONCESTO 79-83 CAFES CANDELAS BREOGÁN

Melilla cayó ante Breogán (Foto: Nuria Rioja)

AVISO: La victoria de hoy sirve al Café Candelas Breogán para dar un puñetazo encima de la mesa ante otro de los favoritos de este año al ascenso como es el Melilla Baloncesto. A pesar del aprieto final, los de Natxo Lezkano supieron jugar los últimos minutos y rentabilizar los 15 puntos de ventaja con los que llegaron a verse en diferentes fases del encuentro. El choque rebosó igualdad en una prueba clara de que los dos estarán arriba durante toda la temporada si las cosas no se tuercen para ambos.

TRIÁNGULO LETAL: Ricardo Úriz, Salva Arco y Matt Stainbrook se bastaron para sumar 54 puntos de su equipo y se fueron rotando para mantener la ventaja en el marcador. Desde el comienzo, el alero y el pívot demostraron que iban a hacer mucho daño tanto fuera como dentro de la zona melillense. Arco, motivado especialmente al jugar ante su ex equipo, estuvo muy entonado durante todo el choque y fue una amenaza en todo momento para sus defensores. Por su parte, Úriz, que salió desde el banquillo, dio un clínic de dirección de juego.

MONTAÑA RUSA. El Melilla Baloncesto realizó un partido de altibajos en el que se vio por debajo, en el marcador y en el juego, desde mediados del primer cuarto hasta el final del partido. Gracias a los fogonazos de Guerra, Samb o de Kapelan, los de Alejandro Alcoba se aferraron al encuentro en el que llegaron a perder por 15 puntos rozando la opción de perder abultadamente ante sus aficionados. El inicio (11-2) prometía un partido mucho más favorable de lo que finalmente fue para los norteafricanos que no dejaron de creer en el remontada a pesar de que se quedasen sin el preciado botín.

TAQUICÁRDICO. El último cuarto no fue apto para personas sensibles del corazón. Se las prometían muy felices los gallegos llegando al tramo final del choque con una renta que rondaba los 11 puntos mientras que los melillenses andaban resignados ante la superioridad visitante. Sin embargo, un atípico quinteto local compuesto por Servera-Duran-Kapelan-Rubio y Samb fue acortando la distancia en base a pérdidas tontas del Breogán y una intensidad defensiva que dejaba secas las ideas de los de Lezkano. Un increíble triple de Kapelan puso el 78-78 en el marcador, algo que rompió Stainbrook con una canasta tras rebote ofensivo que puso el 78-80 a falta de 14 segundos. Los tiros libres y una técnica al banquillo melillense se encargaron de finiquitar las opciones locales y cerrar un increíble partido que acabó mucho más frenético a como se esperaba.

EL MVP: MATT STAINBROOK. Serio partido del pívot que fue indispensable para Natxo Lezkano para tener opciones ante el Melilla Baloncesto. Un rebote ofensivo suyo fue clave para que el Café Candelas Breogán se pudiese llevar la victoria. 20 puntos, 7 rebotes, y 5 faltas recibidas además de la tradicional intimidación fue el aporte del norteamericano, lo que le valió ser parte del triángulo que sustentó a los gallegos en el feudo norteafricano.

Por FRANCISCO DANIEL SOLA

TAU CASTELLÓ 63-78 LEVITEC HUESCA

Joan Faner en acción (Foto: Pascual Cándido)

FALTA DE INTENSIDAD LOCAL Los locales no salieron muy finos, sobre todo en defensa, ya que no mostraban la dureza y agresividad que requería la ocasión. En el baloncesto ocurre que cuando atrás no estás activado, en ataque tampoco suelen funcionar las cosas. Había mucho fallo en el tiro; y eso que salió de inicio una tripleta exterior con potencial de sobra (Bas, Ott y Steinarsson) y con Nkaloulou de cuatro, el cual suele destacar por su buena muñeca. Mientras, en el otro bando el ex jugador castellonense Carles Marzo estaba motivado y acertado, siendo el claro referente anotador de su escuadra. Toni Ten fue cambiando a sus hombres buscando más mordiente en defensa, pero la decoración no mejoraba. Entonces, el visitante Mikel Motos dio un paso adelante para sacar a relucir su calidad y guiar a los suyos para un inesperado resultado de 12-23 al término del primer cuarto.

HUESCA ANULABA EL JUEGO EXTERIOR DE CASTELLÓ El combinado anfitrión seguía atascado. Como dato curioso, la mayor parte de sus puntos llegaron de la manera menos frecuente: cerca del aro. Los aragoneses salían fuertes en sus ayudas defensivas, lo que pudo aprovechar en varias ocasiones Edu Gatell para recibir balones propicios en la pintura. La apuesta del Levitec Huesca parecía clara: estaba decidido a anular a los exteriores con agresividad y el apoyo de sus grandes, logrando además diversos robos de balón para salir en rápida transición. Incluso, yendo por delante en el marcador con rentas en torno a 15 puntos, presionaron en ocasiones a toda la pista en una demostración de ambición y convicción. Además, los pívots Van Wijk y O'leary se unieron a la fiesta oscense. Por el otro lado, el TAU Castelló era lo contrario, con despistes en defensa y con sus hombres importantes sin aparecer. La cosa se puso en un alarmante 18-35 y tiempo muerto local. Los de La Plana probaron la defensa en zona, así como diferentes ajustes, y se vio al Huesca con más dificultades para anotar. Al fin parecieron despertar los exteriores con las penetraciones de Steinarsson y Ott, pero la situación seguía siendo muy complicada al descanso (28-42). Y otro dato más curioso, a la vez que definitoria: el TAU Castelló no había metido ni un solo triple en los 10 tentativas que hizo. Ver para creer.

CASTELLÓ SE ACERCA Así las cosas, en una ocasión más, tocaba la heroica en la reanudación. Al fin llegaron los triples, con dos consecutivos de Chema García en sólo un minuto (el baloncesto tiene estas cosas). Con la presencia en pista del propio García y de Faner, los de La Plana fueron decididamente en busca de transiciones más rápidas y ataques más directos. Tras la ilusión inicial de los dos triples, la pelotita se pasó otro buen rato sin querer entrar. Ni siquiera ahora tampoco cerca del aro, ya que el gigante oscense Fontet intimidaba mucho. No estaba espléndido el TAU, pero en esta ocasión sí que mordía en defensa y pudo arañar algún punto en su desventaja ante un rival que estaba en ese momento poco inspirado. De este modo, se llegó a la psicológica barrera de los 10 puntos (42-52, min. 29) y al pertinente tiempo muerto visitante. La parada técnica no tuvo el efecto esperado en los aragoneses, que vieron como se acercaba su rival un poco más al término del tercer periodo (48-56).

HUESCA CIERRA EL TRIUNFO Los castellonenses arriesgaban en su defensa y lo aprovecharon los oscenses para tomar un poco de aire (50-63 a 7:30 del final). En ese momento, Toni Ten echó un órdago poniendo a jugar a dos bases, Steinarsson y Faner, para defender al límite y correr todavía más. Hubo algún destello gracias a algunos robos y contraataques, pero el Huesca no se arrugaba y se mantenía con su colchón sobre la decena de puntos. Se acercaba el final y los ataques de los de La Plana eran cada vez más a la heróica, la mayoría de veces sin éxito. Y con todo ello acabó llegando la desmotivación, la desesperación y la derrota.

Por Comunicación TAU Castelló

CHOCOLATES TRAPA PALENCIA 81-77 IBEROSTAR PALMA

Palencia se impuso a Iberostar Palma

IBEROSTAR PALMA FIRMA UN GRAN ARRANQUE Gran inicio de partido para el IBEROSTAR Palma en Palencia, Roger Fornas, volvía a las pistas lanzado y lideraba al equipo con un parcial inicial de 0-10 en los primeros diez minutos de partido llevando al entrenador local a pedir tiempo muerto. Los locales intentaban reaccionar pero el conjunto mallorquín se mantenía muy sólido y acertado en este primer periodo de juego logrando ponerse por encima de los diez puntos de diferencia (10-21) a falta de 3:40 para finalizar el cuarto. Los de Xavi Sastre no aflojaban y mantenían un gran acierto ofensivo con un Gediminas Zyle que se mostraba imparable para la defensa palentina y llevaba al IBEROSTAR Palma a cerrar el primer cuarto con un marcador abultado de 14 a 29.

PALENCIA ARRANCA PERO SIGUE POR DETRÁS Segundo cuarto en marcha y el conjunto local empezaba a carburar, el Chocolates Trapa Palencia recortaba diferencias y colocaba un 20 a 31 en el marcador, llevando a Xavi Sastre a parar el partido con un tiempo muerto a falta de 7:30 para el descanso. El partido se normalizava y la diferencia se mantenía, Zyle seguía haciendo mucho daño a la defensa local y a falta de 3:10 para el descanso el entrenador local solicitaba tiempo muerto con un 25 a 38. La dinámica se mantenía en los úlitmos minutos de la primera mitad, el IBEROSTAR Palma dominaba el encuentro y mantenía su ventaja, pero un triple en los segundos finales del Chocolates Trapa Palencia reducía la diferencia a diez puntos al final del segundo periodo con un resultado de 32 a 42.

SE APRIETA EL MARCADOR Se reanudaba el encuentro y la igualdad empezaba a aparecer en Palencia. El conjunto local conseguía terminar con el acierto del IBEROSTR palma y encontraba en Ruffin un auténtico referente ofensivo que lideraba la remontada local. Un tiro de dos de Sergi Pino a falta de 4:32 para el final del tercer cuarto hacía sonar las alarmas en el bando mallorquín dejando un ajustado 49 a 52 en el marcador. La máxima igualdad se mantenía durante todo el tramo final del tercer cuarto hasta que en los últimos instantes los de Xavi Sastre volvían a respirar tranquilos para cerrar el final del tercer cuarto con un resultado favorable de 52 a 59.

FINAL APRETADO Último cuarto con todo por decidir, el Chocolates Trapa Palencia salía a por todas y un parcial de 8-2 favorable al conjunto local dejaba la diferencia en solo un punto (60-61) en los primeros minutos del cuarto. El IBEROSTAR Palma no se dejaba intimidar y respondía rápidamente con una canasta de Fronas y un triple de Joan Tomás para poner tranquilidad y dejar un 60 a 66 a falta de poco más de seis minutos para el final llevando al entrenador local a pedir tiempo muerto.

Palencia volvía a reaccionar de la mano de la pareja de exteriores catalana de Sergi Pino y Jordi Grimau y tras dos triples de este el Chocolates Trapa Palencia se colocaba por primera vez por delante con un 76 a 75 a falta de poco más de un minuto para el final. El equipo de Xavi Sastre no lograba anotar y el equipo local lograba mantenerse por delante, Urko Otegui no perdonaba en los tiros libres y colocaba un 78 a 75 en el marcador.

El equipo buscaba el triple, pero Palencia lograba hacer falta a Fornas antes de ejectuar el tiro y le llevaba a la línea de los tiros libres. Entraban los dos y colocaban un 78 a 77 a falta de 7 segundos. Joan Tomás buscó hacer la falta y el árbitro señaló antideportiva dejando medio sentenciado el partido. Garrido anotaba los dos y Palencia volvía a tener pelota, Otegui recibía e iba de nuevo a la línea de los tiros libres para dejar el resultado final de 81 a 77.

Por Comunicación Iberostar Palma

