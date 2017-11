Breogán, líder invicto tras ganar en Pucela; Coruña se lleva el derbi gallego

La jornada de ayer sirvió para la disputa de dos partidos aplazados en jornadas anteriores. El Ourense-Coruña correspondía a la segunda jornada y fue suspendido por un incidente con una de las canastas. MIentras que el CBC Valladolid- afés Candelas Breogán era correspondiente a la cuarta jornada.

CARRAMIMBRE CBC VALLADOLID 84-85 CAFÉS CANDELAS BREOGÁN

CARRAMIMBRE SE QUEDA A UN PUNTO DE TOCAR LA GLORIA Gran partido el que hemos disfrutado en la tarde de hoy en Valladolid y que se ha decidido por tan solo un punto de diferencia (84-85) en favor del equipo visitante. En el partido, correspondiente al aplazamiento de la primera jornada, medían sus fuerzas en la cancha de Pisuerga, por un lado, un Carramimbre Ciudad de Valladolid, que venía de conseguir sendos triunfos frente a Coruña y Oviedo y parecía volver a la senda de buen juego mostrada en el comienzo de la temporada, y por otro, el Cafés Candelas Breogán, invicto este curso y máximo aspirante a todo en esta LEB Oro.

PRIMER TIEMPO CON LIGERO DOMINIO GALLEGO La primera parte estuvo muy igualada, repartiéndose los equipos las victorias en cada uno de los correspondientes cuartos. La ventaja de siete puntos al descanso disfrutada don Breo venía cimentada en el espectacular trabajo en la pintura de sus pivots Matt Stainbrook y Leonardo Demetrio, este segundo, sacando como suele decirse “petróleo” de las segundas y terceras jugados consentidas por un CBCV menos competitivo que otros días a la hora de pelear el rebote

REACCIÓN CARMESÍ TRAS EL DESCANSO A la vuelta del descanso, los hombres de Paco García comenzaron a recortar diferencias y se cambiaron las tornas. El acierto en el tiro exterior pasó de estar en el banquillo gallego al pucelano, y lo mismo ocurrió en la faceta de rebotes.

Con 58-59 en el luminoso, comenzaba el cuarto y decisivo periodo, un cuarto al que no le ha faltado de nada: puntos, emoción, buen juego y polémica arbitral.

Por fin se veía a un Jito Kok (10 Pts, 8 Reb, 13 Val) efectivo en ataque sin dejar de ser el hombre intimidador bajo los tableros y los 17 de Gregg Gant (15 Pts, 3 Reb, 17 Val) aproximan al jugador americano al roll que debe que desempeñar en este Ciudad de Valladolid.

En las filas azul celeste, Salva Arco (18 Pts, 1 Reb, 17 Val) y Löfberg ( 17 Pts, 6 Reb, 16 Val) eclipsados en el primer periodo por el buen hacer de sus compañeros Demetrio y Stainbrook, se apuntaban a la fiesta dejando buena cuenta de la calidad que atesoran.

TRACA FINAL Y ENFADO MONUMENTAL DE TODO EL CBCV Los cuatro últimos minutos han sido de auténtico infarto y las decisiones de los árbitros Aranzana y Gómez Luque, han terminado por sacar de sus casillas a un Paco García que terminaba el partido con un monumental enfado.

Las caras tanto de directiva, como de staff técnico y jugadores del Carramimbre mostraban la frustración del momento y el entrenador Vallisoletano, visiblemente contrariado, expresaba su profundo malestar con la pareja arbitral. “Creo que ha habido una diferencia de criterio brutal” y “Hoy ha quedado bien claro quién es quién en esta liga, quién acaba de llegar y quién aspira a ser primero, y es una pena” son algunas de las perlas que ha dejado García en su comparecencia postpartido.

MVP LEONARDO DEMETRIO Los 19 Pts, 8 Reb, 23 Val firmados por el brasileño Leonardo Demetrio le hacen merecedor del MVP del encuentro. Sin duda alguna, bien merecido galardón. En las filas locales, Gantt ha sido el jugador mejor valorado.

Mención especial merece el jugador americano de Breo Matt Stainbrook (8 Pts, 8 Reb, 20 Val) lo de hoy ha sido un clínic de juego para el equipo en toda regla. Brutal su despliegue técnico-táctico y el repertorio de todo tipo de bloqueos demostrado hoy por el bueno de Matt.

Por JOSE ANTONIO VERDEJO

Volver a resultados

RIO OURENSE 84-87 LEYMA CORUÑA

Leyma Coruña se llevó el derbi en Ourense (Foto: Carlos Domarco)

LOS TRIPLES DE CORUÑA FRENAN A RIO OURENSE Tan inmerecida resultó la derrota del Rio Ourense como injusta hubiera sido la del Leyma Coruña en un derbi gallego en el que ambos equipos protagonizaron un gran espectáculo ofensivo. Un choque con mucho en juego y en el que los hombres de Gonzalo García de Vitoria fueron capaces de irrumpir a lo grande en la pista con un parcial de 7-0 que descolocó a su rival. Pese a ello, los de Gustavo Aranzana no se dejaron ir y respondieron sumamente rápido con Trevor Cooney que lanzó un mero aviso de lo que estaba por llegar. Mientras tanto, los ourensanos habían aprovechado para llegar a gozar de una renta de hasta 9 puntos que se fue disolviendo con el transcurso de un primer cuarto en el que el Leyma Coruña terminó de despegar desde el 6,75 (28-23). Y es que ese fue, sin lugar a duda, el principal aliado del conjunto coruñés a lo largo de un primer tiempo en el que el COB lo hizo casi todo bien y en el que los visitantes llegaron a anotar hasta 10 triples impidiendo que los locales pudieran alcanzar los vestuarios por delante (50-51).

OURENSE TOMABA INICIATIVA Fue con el inicio del segundo tiempo cuando los porcentajes coruñeses comenzaron a resentirse lo que aprovechó el COB para dar un nuevo zarpazo al choque liderados por un Héctor Manzano destacado en todos y cada uno de los aspectos del juego. El jugador interior se echó el equipo a las espaldas para coquetear de nuevo con su máxima del partido al borde del último entreacto (69-61) pero la victoria parecía aún un reto sumamente complicado.

CORUÑA DECIDE UN PARTIDO IGUALADO Todo ello ante el empuje de un Leyma Coruña que tuvo que buscar nuevas vías de anotación y que llegó a colocarse a rueda de la mano de todo un ex de la casa como era el ruso Dmitry Flis (84-83). La lesión de Sergio Olmos a un par de minutos para el final fue un jarro de agua fría para los intereses visitantes pero, con todo en juego, a los visitantes no les tembló la mano desde el 4,60 para colocarse por delante a un minuto de final. Llegó a tener el COB doble tiro exterior para forzar la prórroga pero el triple de Manzano primero y el de Johnson después no encontraron fortuna entregando definitivamente el triunfo a un Leyma que respiraba aliviado (84-87).

EL ACIERTO EXTERIOR, CLAVE Los 10 triples anotados por el Leyma Coruña a lo largo de un primer tiempo en el que su rival fue superior pero en el que el acierto coruñés marcó el camino a seguir a lo largo de una segunda parte en el que todo un ex COB como Dmitry Flis decidió el signo final a favor de un equipo en el que Cooney ejerció como el hombre más valorado (21 valoración).

POR FEB.ES

Volver a resultados