Breogán reafirma su liderato; Festival anotador en Valladolid; Cáceres frena a Coruña

CARRAMIMBRE CBC VALLADOLID 106-85 SÁENZ HORECA ARABERRI

UN SUPERLATIVO CARRAMIMBRE NO DA OPCIONES A ARABERRI. Y es que al ciudad de Valladolid le salió todo y todo bien. Superando al equipo vitoriano (106-85) en todas las facetas del juego. Basta decir, como dato curioso, que la valoración total del equipo vallisoletano fue de 132 puntos por 74 de rival. Los de Antonio Pérez Caínzos no hicieron, ni de lejos, un mal partido, estando en unos buenos porcentajes en las diversas facetas del juego, pero el acierto del ciudad de Valladolid estuvo completamente fuera de lo que viene siendo habitual en él, rozando el 90% en TL y el 44% (11 de 25) en triples.

UN PRIMER CUARTO QUE PASARÁ A LOS ANALES DE LA HISTORIA DEL CLUB Seguro que pasará mucho tiempo hasta que veamos un comienzo tan demoledor como el que tuvo el Carramimbre Ciudad de Valladolid. El 36 -20 con el que acabó el primer cuarto es una buena señal del acierto anotador del equipo vallisoletano la tarde de hoy. Por parte de Araberri eran Wintering y Dee los que sumaban desde la línea exterior y Pechacek y Araujo hacían lo propio en la pintura, pero nada era suficiente para seguir el ritmo impuesto por un conjunto carmesí en el que nadie quería quedarse sin invitación para la “fiesta del triple”

INTENTO DE REACCIÓN DE ÁRABES EN EL SEGUNDO Finalizado este primer cuarto de auténtica locura, el resto del partido estuvo mucho más igualado pero, esta vez sí, el Ciudad de Valladolid supo administrar su ventaja de una manera tranquila para no pasar apuros al final del partido. Los intentos de los hombres de Antonio Pérez por acercarse en el marcador en la primera mitad del segundo cuarto fueron bien contrarrestados por los jugadores vallisoletanos con acierto en el tiro exterior.

RESULTADO HISTÓRICO Dejando de lado la gran importancia que tiene esta victoria, por tratarse de dos equipos que a buen seguro deberán ser rivales directos a final de temporada, el partido de hoy pasará a los anales de la historia del joven Club pucelano por ser la primera vez que el equipo supera la barrera de los 100 puntos en partido oficial. Una canasta del canterano Daniel Astilleros a falta de algo más de dos minutos para el final, colocaba el 101 en el luminoso de Pisuerga, hecho este que el público jaleo de manera jubilosa

EL MVP SE QUEDA EN CASA Jito Kok (por segunda semana consecutiva) y Rowell Graham-Bell comparten el honor de llevarse el MVP del partido con 26 puntos de valoración. 11Pts. 11Rbt para Jito y 18Pts 4Rbt para el jugador británico. Otros dos hombres del Ciudad de Valladolid superaron la barrera de los 20 puntos de valoración: Chatman (26 Pts, 1 Reb, 25 Val) y Sergio de la fuente (20Pts, 5 Reb, 23 Val.) En las filas vitorianas Andrew Dee con 21 Pts. 5 Reb. y 18 Val. fue el jugador más valorado seguido muy de cerca por el dominicano Jonathan Araújo con 11 Pts. 8 Reb. 17 Val.

Por JOSE ANTONIO VERDEJO

Carramimbre Valladolid vs Sáenz-Horeca Araberri (106-85)

Paco García (Carramimbre Valladolid): Escuchar audio

Antonio Pérez Cainzos (Sáenz-Horeca): Escuchar audio

Declaraciones: Cristóbal Cerezales / Dpto. prensa CBCV

ACTEL FORÇA LLEIDA 74-80 UF BALONCESTO OVIEDO

UF Oviedo se llevó el triunfo en Lleida

DOMINIO VISITANTE El encuentro comenzaba positivamente para el Unión Financiera Baloncesto Oviedo, que anotaba un parcial de 7-0 y se colocaba rápidamente con 2-7 tras un triple de Víctor Pérez. Mouhamed Barro empezaba con mucha energía el encuentro, ya que, tras un gancho anotado gracias a un rebote ofensivo y un mate posterior, obligaba a Borja Comenge a pedir el primer tiempo muerto con 4-11 en el marcador. El siguiente jugador en monopolizar las canastas fue Drew Maynard, que mediante tiros libres y un tiro de media distancia sumaba cuatro puntos consecutivos y ponía el 8-15 en el electrónico a falta de 4:29 para el final del primer cuarto. En los últimos instantes del primer período, el encuentro se igualó en anotación, con ambos conjuntos encontrando el aro con facilidad. El equipo asturiano anotaba la mayor parte de sus puntos desde la línea de personal y cerraba el cuarto el pívot canario del OCB con un tiro a tablero tras asistencia de Fran Cárdenas (16-22).

LLEIDA NO ACABA DE ACERCARSE En el segundo cuarto, el Actel Força Lleida salió algo más enchufado que el conjunto de Carles Marco, provocando un parcial de 5-0 y reduciendo la desventaja a tan solo un punto a favor del OCB (21-22). Esta reacción del conjunto catalán provocaba que a 7:33 del descanso, Carles Marco pidiese un tiempo muerto con el resultado 23-24. En los siguientes minutos, la tónica seguía siendo de igualdad máxima entre ambos equipos. A falta de 4:40 para el descanso, el equipo local se ponía por delante tras un mate de Brano Dukanovic y ponía el resultado de 30-29, aunque era contestado rápidamente por Víctor Pérez, que anotaba un triple desde la esquina y subía el 30-32 al electrónico. Un nuevo triple del capitán del Unión Financiera Baloncesto Oviedo aumentaba la ventaja para el conjunto asturiano, 30-37, a falta de dos minutos para llegar al descanso. Borja Comenge volvía a pedir un tiempo muerto después de que Mouhamed Barro volara para poner un tapón a Miquel Feliu. Cuando quedaba menos de un minuto para la conclusión de la primera parte, Romaric Belemene anotaba un mate tras rebote ofensivo que cerraba el marcador del segundo cuarto, con resultado de 32-42 a favor del conjunto asturiano.

PARTIDO ABIERTO El Unión Financiera Baloncesto Oviedo volvía a sufrir en los primeros minutos del tercer cuarto con un parcial de 5-0 a favor de Actel Força Lleida que acercaba a los catalanes a tan solo cinco puntos (37-42), que aprovechaban el mal momento en ataque por parte de los jugadores dirigidos por Carles Marco. Sin embargo, el OCB reaccionaba mediante los jugadores interiores, Mouhamed Barro y Drew Maynard, y volvían a superar la barrera psicológica de los diez puntos (37-57) a falta de 7:40 para la conclusión del tercer cuarto. Por parte de los catalanes, los puntos llegaban gracias a la dirección de Jarred Ogungbemi-Jackson, que anotaba o forzaba los tiros liberados de sus compañeros. El encuentro seguía la tónica de rachas por parte de ambos equipos, ya que mediante Davis Rozitis, el Lleida se acercaba una vez más al OCB con un parcial de 7-0 que redondeaba Brano Dukanovic con un triple que ponía el 44-47 y reducía la diferencia a tan solo tres puntos. En ataque, los jugadores del conjunto asturiano se vieron envueltos en varias imprecisiones seguidas, convertidas tanto en fallos en tiros liberados como en pérdidas de balón. Esta situación provocaba que Carles Marco pidiera un tiempo muerto a falta de 3:30 para el final del tercer período. Tras el tiempo muerto, Drew Maynard se vio inspirado en ataque y anotó un parcial de 5-0 él solo gracias a un 2+1 y una canasta apoyándose en la tabla, poniendo la diferencia en ocho puntos (44-52). A falta de 1:49 para el final del tercer período, Kenan Karahodzic anotaba sus primeros puntos en el partido y ponía la ventaja en los siete puntos (47-54). En los últimos segundos del cuarto, Brano Dukanovic forzaba tres tiros libres y posteriormente Marc Martí robaba el balón y anotaba en contraataque para reducir la diferencia a tan solo tres puntos y subiendo el definitivo 54-57 al marcador del tercer cuarto.

OVIEDO RESUELVE El resultado se apretaba al inicio del último período gracias a un triple de Jarred Ogungbemi, aunque era contestado por Fran Cárdenas para mantener la ventaja de tres puntos para el OCB (57-60). El conjunto asturiano seguía inspirado desde la línea de 6.75 y en este caso era Kenan Karahodzic el que anotaba una canasta de tres puntos. Los siguientes minutos fueron de mayor dominación por parte del Unión Financiera Baloncesto y tras dos canastas de media distancia de Víctor Pérez y Fran Cárdenas, Borja Comenge paraba el partido con resultado de 60-67. El capitán Víctor Pérez seguía en estado de gracia y anotaba una gran canasta con el defensor encima para mantener la ventaja de siete puntos (62-69). La dirección de Fran Cárdenas y las canastas interiores de Mouhamed Barro seguían haciendo daño a la defensa del Actel Força Lleida que hacían que su entrenador, Comenge, volviera a pedir otro tiempo muerto a falta de algo más de tres minutos y con un resultado de 65-73. La conexión entre Fran Cárdenas y Mouhamed Barro seguía dando sus frutos y forzaba una nueva falta en defensa a favor del OCB. El Lleida se negaba a rendirse y Rozikis anotaba una buena canasta interior para acercarse a siete puntos (70-77), aunque Mouhamed Barro lograba un gran robo y tras una falta en la jugada de contraataque anotaba un tiro libre y aumentaba en un punto más la diferencia a falta de un minuto para la conclusión del encuentro. Con solo 47 segundos para el final del partido, el Unión Financiera Baloncesto Oviedo perdía a Barro tras su quinta falta personal y lo sustituía Oliver Arteaga. A falta de 15 segundos, el Actel Força Lleida erraba una bandeja y en la lucha por el rebote resultaba en una falta antideportiva a favor de Davis Geks y ponía 72-80 en el marcador. Los últimos segundos del encuentro estuvieron protagonizados por las imprecisiones por parte del OCB pero que no resultaban en puntos en contra, siendo definitivo el resultado de 74-80 a favor del Unión Financiera Baloncesto Oviedo.

Por COMUNICACION OVIEDO BALONCESTO

Actel Força Lleida vs Unión Financiera Oviedo (74-80)

Borja Comenge (Actel F. Lleida): Escuchar audio

Carles Marco (Unión Financiera Oviedo): Escuchar audio

Declaraciones: Laura Estadella / Dpto. prensa Força Lleida

CÁCERES PATRIMONIO 80-61 LEYMA CORUÑA

ARANZANA, EL REGRESO DE UN CLÁSICO Regresaba a Cáceres todo un histórico, un Gustavo Aranzana que lideró el banquillo extremeño un lustro atrás y para el que la jornada terminó por convertirse en una amarga derrota para su equipo. Y es que pocas cosas le salieron sobre la pista a un Leyma Coruña muy mermado en el plano físico con la baja de Larry Abia y varios jugadores tocados para plantar cara a un Cáceres que vive toda una revolución cuando ejerce como local. Así pudo comprobarse durante los primeros minutos de un encuentro en el que los hombres de Ñete Bohigas llevaron la voz cantante y en el que 3l 0-3 inicial a favor de los coruñeses tuvo poco recorrido ante el buen hacer de un Rolandas Jakstas que sumó los 7 primeros puntos de su equipo (16-12).

CÁCERES IMPONE SU DOMINIO Adquirió de este modo confianza el conjunto verdinegro para afrontar un segundo periodo en el que el encuentro se movió al ritmo que marcaba el base Guillermo Corrales y en el que Ward y Parejo ponían el espectáculo desde más allá de un 6,75 que, en esta ocasión, no acompañó del todo a los coruñeses (34-24). Se le había complicado el encuentro a los visitantes durante el primer tiempo y poco mejoraron las cosas durante una segunda parte en la que el Multiusos siguió vibrando con su equipo.

SIN OPCIÓN PARA CORUÑA De la mano del base Jorge Sanz, impecable durante las últimas semanas, el Leyma Coruña trató de mantenerse a flote pero, para entonces, el Cáceres del capitán y líder Luis Parejo volaba ya alto hacia el triunfo (56-39). Así se llegó a un último cuarto en el que poco pudieron hacer ya los visitantes ante la inercia ganadora de un Cáceres dispuesto a romper el partido para sumar con justicia un nuevo triunfo a su casillero (80-61).

Por FEB

Cáceres P. Humanidad vs Leyma Coruña (80-61)

Ñete Bohigas (Cáceres P. Hum): Escuchar audio / Ver vídeo

Gustavo Aranzana (Leyma Coruña): Escuchar audio / Ver vídeo

Declaraciones: Jordi García / Dpto. prensa Cáceres P.H.

CLUB MELILLA BALONCESTO 84-77 SAMMIC HOSTELERÍA

Dani Rodríguez con el balón (Foto: Melilla Baloncesto)

PRIMER CUARTO ABIERTO Extraño inicio de encuentro el que se producía en el Javier Imbroda. Publico y equipos comenzaban muy fríos y eso se notaba en 4-5 con el que se llegaba a los primeros cinco minutos de choque. Los hombres de Alejandro Alcoba no terminaban de meterse en partido, aun así se mantenían en partido al final del primer cuarto (17-18), a pesar de un Galarreta en modo ametralladora con diez puntos en este periodo.

RENTAS VISITANTES No mejoró el juego de los de la Ciudad Autónoma en el segundo cuarto. Las segundas oportunidades que daban los melillenses a los vascos, debido a un Sammic Hostelería que cargaba con agresividad el rebote, unido al acierto exterior del conjunto de Azpeitia, daba al conjunto dirigido por Lolo Encinas una ventaja de nueve puntos (22-31) . Intentó reaccionar Melilla Baloncesto al final del segundo cuarto, pero no fue suficiente y se marchaba al descanso por debajo en el electrónico (38-46).

MELILLA NO ACABA DE TOMAR LA INICIATIVA En la reanudación las cosas su pusieron aún más complicadas para los de Alejandro Alcoba que veía como Sammic Hosteleria marcaba máxima de partido (40-53), tras un triple de De Ciman. Pero si algo ha demostrado el Decano esta temporada es que nunca tira la toalla. Dani Rodríguez asumía el mando de la situación y de sus manos el equipo le daba la vuelta al marcador (56-55), restando tres minutos para el final del tercer acto. Todo parecía de cara, pero de nuevo aparecieron los fantasmas. Rebotes que se escapan y se van fuera, segundas oportunidades,…todo para los guipuzcoanos se marcharán al último cuarto con una pequeña renta de cuatro puntos (58-62).

LOS LOCALES SACAN SU MEJOR VERSIÓN EN EL PERIODO DECISIVO El último cuarto fue lo mejor de los melillenses en todo el partido. Pablo Almazán tiraba de liderazgo para contagiar a sus compañeros. El alero nazarí leia perfectamente las situaciones y a base de penetraciones conseguía igualar la contienda (64-64, min. 33). Los de Alejandro Alcoba jugaban sus mejores minutos del choque. Duros en defensa y fluidos en ataque, lograban abrir una pequeña brecha en el marcador (72-66) a cinco minutos para el final. El técnico visitante paraba el encuentro, tras el cual, los vascos endosaban un 0-8 de parcial que les daba de nuevo el mando del encuentro (72-74) a menos de cuatro minutos para el desenlace. Ya había dejado ver algo en el tercer cuarto, pero en los últimos minuto lo bordó. Dani Rodríguez interpretaba a la perfección el bloqueo directo. Cinco puntos del base rompían definitivamente el encuentro (80-74) a dos minutos para el final. Melilla Baloncesto solo tuvo que controlar el partido para acabar imponiéndose por 84-77.

POR COMUNICACIÓN MELILLA BALONCESTO

Melilla Baloncesto vs Sammic Hostelería (84-77)

Alejandro Alcoba (Melilla Bto): Escuchar audio / Ver vídeo

Lolo Encinas (Sammic Hostelería): Escuchar audio / Ver vídeo

Declaraciones: Manuel Gavilá / Dpto. prensa Melilla Bto.

TAU CASTELLÓ 85-69 CB CLAVIJO

Chema García con el balón (Foto: Pascual Cándido)

EFICACIA LOCAL Los castellonenses salieron con la clara intención de mostrarse intensos. No querían repetir la endeblez mostrada en ese mismo parqué dos semanas antes contra el Huesca y se les veía con otro aire, otra actitud. Daba gusto verlos como luchaban por los balones, especialmente en el rebote. Los primeros minutos fueron igualados, pero en cuanto el acierto acompañó a los de Toni Ten, éstos se escaparon en el marcador a partir del ecuador del primer cuarto (25-13, min. 7). Los riojanos estaban atascados ante la defensa en zona planteada por el combinado anfitrión, mientras que los de La Plana veían aro con suma facilidad.

VENTAJA AMPLIA AL DESCANSO El segundo periodo siguió con un ritmo más vivo todavía, con continuas idas y venidas y ataques muy directos. La cuenta anotadora seguía creciendo y el partido parecía resuelto poco más de 10 minutos (45-23, min. 14). El caudal encestador de los locales continuaba fluyendo, aunque en esta ocasión se recurría más a la defensa individual para buscar todavía más desconcierto en el bando visitante. El aturdimiento logroñés se mantenía, así como la renta en torno a los 20 puntos. Probaron de la misma medicina que habían recibido con la defensa en zona, pero en estos minutos estaba deslumbrante Kyle Rowley, que se hizo el amo bajo los tableros con 10 puntos en sólo 8 minutos en pista. Así las cosas, el partido pintaba muy bien cuando se llegó a ecuador (51-33).

CLAVIJO NO REMONTA La reanudación fue igual en un aspecto y lo contrario en otro. Continuó el ritmo endiablado, las transiciones rápidas... pero el acierto ya no fue tanto y se cometían varias pérdidas. Antes entraba todo y ahora 6 minutos el TAU Castelló tan sólo hizo 8. La verdad es que hubiera sido de otro planeta mantener aquel aluvión. Por suerte, otro aspecto que no cambió fue la puntería riojana, por lo que el Clavijo no recortaba apenas su desventaja.

VICTORIA PLÁCIDA LOCAL Si al descanso la victoria castellonense parecía clara, al inicio del último cuarto todavía lo era más (65-44). Con este panorama es normal caer en la relajación; y la renta se redujo a menos de 15 tantos tras unos errores y pérdidas. Parecía que era el momento para que el Clavijo pudiera dar un susto, pero se sucedieron unas circunstancias que sentenciaron el choque. Quedaban 6:36 y el TAU Castelló metió un triple que no debió subir al marcador, ya que lanzó con el tiempo de posesión agotado. Sin embargo, los colegiados le dieron validez al tiro, lo que provocó las airadas protestas del entrenador visitante Jenaro Díaz. Le cayó una merecida técnica, pero siguió quejándose y le pitaron la segunda, con lo que fue expulsado. Así las cosas, con el triple y dos tiros libres de la técnica la cosa estaba franca para los de La Plana, que no necesitaron hacer gran cosa en los minutos restantes para certificar este triunfo. Además, el tramo final permitió que los canteranos Joel Sabaté, Pedro López y Andrés Roig tuvieran su oportunidad de saltar a la pista. Cosas del destino, porque acabó siendo el colofón perfecto para el día de presentación de la cantera del club.

Por COMUNICACIÓN TAU CASTELLÓ

TAU Castelló vs CB Clavijo (85-69)

Toni Ten (TAU Castelló): Escuchar audio

Jenaro Díaz (CB Clavijo): Escuchar audio

Declaraciones: Saúl Viciano / Dpto. prensa Amics Castelló

CHOCOLATES TRAPA PALENCIA 70-74 CAFES CANDELAS BREOGÁN

Breogán venció en su visita a Palencia

INTERCAMBIO DE GOLPES EN EL PRIMER PERIODO No resulta sencillo visitar a un rival como el Trapa Palencia y mucho menos hacerlo después de una racha de tres triunfos consecutivos a su favor con los que los hombres de Joaquín Prado habían cogido impulso durante las últimas semanas pero el Cafés Candelas Breogán demostró que va muy en serio esta temporada con un octavo triunfo que mantienen a los de Natxo Lezkano en lo más alto de la tabla. Eso sí, necesitaron de 40 minutos de intenso trabajo los jugadores celestes para deshacerse de un Trapa Palencia que comenzó muy bien posicionado el encuentro sobreviviendo al intercambio de golpes inicial con buenas acciones interiores de Lamont Barnes y acierto exterior de Jordi Grimau (21-17).

PALENCIA LLEVA LA INICIATIVA Se sentía cómodo sobre la pista el conjunto colegial y así lo agradeció su público pero el grupo de incondicionales breoganistas llegado desde Lugo no cesó en su empeño de arropar a un Cafés Candelas que comenzó a ganar protagonismo en el encuentro sacando provecho a sus interiores. El primer triple de Sergi Pino pareció incomodar a un Natzo Lezkano que paró el encuentro para tirar de pizarra y, a partir de ahí, las cosas comenzaron a mejorar sensiblemente para los visitantes. Urko Otegui ejercía como la defensa numantina de los palentinos pero el Cafés Candelas estaba ya en un momento dulce y el marcador se ajustó al descanso (37-34).

BREOGÁN DEFINE Y SIGUE LÍDER Trató el Cafés Candelas de buscar un golpe de efecto tras el paso por vestuarios a través de su juego exterior para tratar de invertir el mando en el electrónico y, aunque Jordi Grimau se mantuvo impecable en ataque, cinco puntos casi consecutivos de Chistian Díaz hicieron que los celestes se marcharan por delante a un último entreacto que invitaba al optimismo (53-56). A partir de ese momento todo fue rodado para sus intereses. La defensa ganó enteros, el juego en transición aportó lo suyo y el rendimiento en estático fue el deseado para certificar el octavo triunfo del curso con el que mantenerse en lo más alto de una tabla que seguirán liderando en solitario al menos una semana más (70-74).

RUBIO Y ARCO, LÍDERES La impecable versión de un Guillem Rubio estelar en la pintura con 18 puntos y 10 rebotes con los que acompañar al que nunca falla, un Salva Arco que volvió a exhibir los motivos que le han llevado a ser uno de los mejores jugadores de la competición con 18 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias.

Por FEB

Trapa Palencia vs Cafés Candelas Breogán (70-74)

Joaquín Prado (Trapa Palencia): Escuchar audio

Natxo Lezkano (Cafés Candelas Breogán): Escuchar audio

Declaraciones: Roi Rodríguez / Dpto. prensa COB

