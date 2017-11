Breogán se dispara; Cáceres, Castelló y Palma vencen a domicilio; Trist, MVP

-ESCUCHA LAS RUEDAS DE PRENSA DE LOS ENTRENADORES (via FEB)

RESULTADOS JORNADA 9 LEB ORO

GALERÍA DE IMÁGENES

CLASIFICACIÓN

ASÍ FUE LA JORNADA

SÁENZ HORECA ARABERRI 85-88 IBEROSTAR PALMA

Wintering con el balón (Foto: Araberri)

PALMA COMIENZA ENCHUFADO Los primeros tiros vitorianos errados dieron la primera ventaja a los isleños, un 2+1 de lituano Slezas ponía el 2-9 en el marcador, ventaja que ya no dejaría en todo el primer cuarto ya que cuando Araberri comenzó a anotar pasado la primera mitad del período, Palma contestaba igualmente. Slezas y Fornas mandaban en la zona hasta ese momento.

MÁXIMA VENTAJA ISLEÑA El segundo cuarto fue un festival anotador por ambos equipos, espectáculo puro, sobre todo desde la línea de 6’75. Desde el 15-24 se sucedió una serie de 6 triples alternados (2-4 para Palma). Las ventajas aumentaban debido a la efectividad mallorquina, apareciendo en escena anotadora Huertas y Tomás mandados en la dirección con un Costa manejando como nunca. La máxima fue de 14 (29-43). Ahí empezó a cambiar el partido.

NADAR PARA MORIR EN LA ORILLA Con el tiempo muerto de Pérez Cainzos debido a la máxima ventaja visitante el partido dio un giro. Y es que de dominar el juego completamente por parte palmesana se pasó a una reestructuración en defensa que llevó a manejar el tempo del partido. De hecho Araberri conseguía antes del descanso ganar el segundo período (28-26) y dejar la desventaja en 6 puntos (39-45). Quedaba un mundo para la exigua diferencia por los méritos que hicieron unos y otros. A partir del descanso y hasta el final del partido el “tempo” fue de Araberri, Las diferencias iban bajando, bien es cierto que muy lentamente, pero ya el final del tercer período (62-64) y el comienzo del último llevaban a manejar las primeras ventajas vascas. Dos triples locales (Dee y Uclés) llevaban el 73-71 al marcador y a manejarlo hasta que faltaban menos de dos minutos.

La clave: LOS ÚLTIMOS 100 seg. Con el 82-77 en el marcador una falta sobre Huertas, dos tiros libres aprovechados, más dos triples liberados de los killers exteriores del equipo mallorquín (Fornas y Bivià) ponían el 82-85 a falta de 50 segundos. El temple posterior y el mismo número de aciertos que de errores de ambos equipos en el tiro libre dejaron la cosa como estaba (85-88). El despiste defensivo de los vitorianos y el acierto exterior isleño en un minuto le llevaron a ganar el partido. La victoria de Palma es absolutamente justa tras dominar el marcador ¾ del partido.

EL MVP: Kedar Edwards, 14 puntos y 5 rebotes para 25 de valoración. Casi doblando al segundo en valoración, que fue Fede Uclés, el cual tuvo su día en el tiro exterior. Edwards estuvo muy activo, pero sobre todo en el juego interior, donde en teoría no debía prodigarse tanto, sin tiros de 3 y cogiendo 5 rebotes, se cambió las tornas con Buesa, el pívot vasco no cogió ningún rebote y, sin embargo, tuvo un 100% en tiro exterior, incluidos 3 triples. Por Palma destacar que hubo hasta 6 jugadores por encima de 10 de valoración, victoria coral de los mallorquines.

POR JUAN CARLOS TURIENZO



Sáenz-Horeca Araberri vs Iberostar Palma (85-88)

Antonio Pérez Cainzos (Araberri BC): Escuchar audio

Xavi Sastre (Iberostar Palma): Escuchar audio

Declaraciones: Leire Arberas / Dpto. prensa Araberri BC

LEVITEC HUESCA 77-73 FC BARCELONA LASSA

IGUALDAD. Aunque la mayoría de los minutos fue Levitec Huesca el que estuvo por delante en el marcador, ni el Barça “B” le perdió la cara al partido ni las ventajas llegaron a ser definitivas para “romper” el marcador. Incluso con una salida de 0-6 tras el descanso los jóvenes del Barça llegaron a tener ventajas en el marcador y se pensó que Levitec podía entrar en una de esas “pajaras” de anotación que están siendo habituales en sus últimos encuentros. A falta de 4 minutos para el final tres triples del Barça llegaron a empatar a 67. En ese momento salió Van Wijk al rescate, muy motivado tras un calentón con Guillermo Arenas tras un cambió que no gusto al holandés.

BLANDITOS. Se puede entender que debido a su juventud y falta de experiencia en una liga senior y profesional los jugadores del Barça “B” necesiten un tiempo de adaptación. Pero en el encuentro de ayer fue la clave para no poder llevarse el encuentro. 17 balones perdidos, manos blandas, pases a la espalda del compañero, hasta 8 rebotes menos que Peñas capturaron a pesar de contar jugadores con gran envergadura, 21 rebotes ofensivos permitieron capturar al Peñas, muy difícil poder llevarse un partido con esa cantidad de segundas opciones permitidas a tu rival. Tan solo el “veteren” Volodymir Herun pudo contrarrestar a Fontet, Van Wijk e incluso al buen pardito de ayer de Adekoya. Pero ya se sabe lo que es el Barça “B”, si hace falta se reforzará para volver a mantener al equipo en la Leb Oro.

TRIPLETA. Rodriguez-Van Wijk-Fontet, los tres pilares en los que se asienta este Levitec Huesca, mucho he destacado y valorado a la pareja interior del Peñas en lo que llevamos de liga, pero es justo darle su importancia a Sergio Rodríguez. Gran campaña la que está realizando el alero canario, mejorando sus números realizados hasta ahora en la Leb Oro. Alternando la posición de 3 y 4, en una liga donde los aleros no suelen tener el buen físico de Sergio, este le está sacando partido, además apoyado en un buen porcentaje de tiro de 3 de casi un 40%. La pareja de interiores es de las mejores, sino la mejor, de la liga. Gran acierto de Guillermo de volver a contar con Van Wijk y recuperarlo con sus mejores números. Buena adaptación junto a Fontet. Ayer se le sumó Adekoya, rookie que por su trabajo va ganándose minutos, algo que no está pasando con O´Leary o Donlan que cada día cuentan menos para el míster.

LA CRUZ. Una jornada más el partido de Mikel Motos su aportación al equipo resta más de lo que suma. Ayer de nuevo volvió a escuchar pitos al ser sustituido. En defensa es un jugador que cumple que incomoda mucho a su rival y acaba consiguiendo varios robos de balón, aunque en muchas ocasiones “regala” faltas por esa insistencia. En ataque, un auténtico lastre, de nuevo su porcentaje de tiro ridículo por debajo del 30%, 3 de 11 en tiros de campo, asume muchos tiros más de los que le debería corresponder, forzando juego de 1x1 en acciones que dando un balón al compañero aportaría más al equipo. No existe en la FEB la estadística de +/- que da el rendimiento de cada jugador en sus minutos de juego dentro del equipo, pero ayer un dato es claro, en el último cuarto su salida a pista se produjo con un +10 a favor del Peñas, a falta de 4 minutos cometió “afortunadamente” su quinta falta dejando al equipo con empate a 67. Sin el en pista Peñas ganó el partido.

MVP. Una vez más el mejor termómetro del equipo lo da la valoración de Albert Fontet, si el pivot de Tarragona está por encima de los 20-25 de valoración el Peñas gana, si su aparición en el juego disminuye el equipo no vence. Ayer de nuevo 30 de valoración con un doble-doble de 16-13 rebotes. Amo y Señor de los aros quitándole rebotes a Diagne de las manos y muy por encima de sus rivales. Cuando recibe un balón cerca del aro raro es si termina en canasta o falta y en ocasiones se suma al contraataque para terminarlo como tráiler y dejándola para abajo. Parece difícil de entender que continúe en esta categoría y no dé el salto a la ACB más por su condición de cupo español.

POR KIKE CASANOVAS

Levitec Huesca vs FC Barcelona Lassa (77-73)

Guillermo Arenas (Levitec Huesca): Escuchar audio

Alfred Julbe (FC Barcelona Lassa): Escuchar audio

Declaraciones: Alberto Gracia / Dpto. prensa CBPH

Volver a resultados

CAFES CANDELAS BREOGÁN 98-81 ICL MANRESA

Cafés Candelas se llevó el triunfo ante Manresa (Foto: Pat Muñoz)

PRIMER CUARTO BIPOLAR Habían ejercido como dos de los mejores equipos de la competición hasta la fecha y fue por ello que su enfrentamiento directo despertaba el interés de toda la Liga LEB Oro. Un encuentro en el que el espectáculo estaba asegurado y que comenzó a lo grande ante la atenta mirada de un Pazo entregado a su equipo. En medio de ese gran escenario fue el ICL Manresa el equipo capaz de tomar la voz cantante durante un soberbio primer cuarto en el que la anotación fue la tónica dominante y en el que Gintvanis comenzó a marcar diferencias a favor de los catalanes (4-13). Paró Natxo Lezkano el encuentro y, a partir de ese momento, la normalidad regresó al juego de un Cafés Candelas que templó nervios sobre la cancha para liberarse en ataque con dos triples prácticamente consecutivos y una acción merecedora de tiro adicional (12-15). Así comenzó a equilibrar fuerzas un conjunto celeste para el que Sulejmanovic sumaba sus dos primeros puntos de la que iba a ser una gran noche para él (24-29).

BREOGÁN TOMA EL MANDO Pese a la segunda personal de Lofberg que llevó al exterior al banco, el Breogán parecía mostrarse cada vez más metido en partido haciendo daño en cada acción a un ICL Manresa al que comenzaron a pesarle las pérdidas de balón y, de manera especial, la lesión que llevó a su base Gintvanis a dejar el encuentro (37-33). No desaprovechó su buen momento el Cafés Candelas y la vaentía de Christian Díaz desembocó en un nuevo triple con el que abrir brecha y allanar un camino cada vez más plano hacia los vestuarios (57-40).

SE AMPLÍA LA RENTA La tercera falta personal de Lofberg tras la reanudación volvió a hacer daño a un Breogán imperial en ataque durante el primer tiempo pero no iban a dejar los celestes que su excelso trabajo tuviera respuesta sobre la pista. Muy metidos en partido, los de Natxo Lezkano aprovecharon la antideportiva señalada sobre Álvaro Muñoz para superar por primera vez la veintena de tantos de diferencia (67-46).

CONTROL LOCAL Respondió el ICL Manresa con un parcial de 0-8 pero, una vez más, Christian Díaz sacó su fusil para poder devolver las aguas a su cauce (74-52). Pese a tener el encuentro totalmente controlado, la ambición de los locales les llevó a no bajar los brazos ante un ICL Manresa al que comenzó a hacérsele sumamente largo un encuentro en el que los celestes terminaron por sumar la novena de una temporada hasta el momento perfecta para sus intereses (98-81).

SULEJMANOVIC, DESTACADO Brilló Emir Sulejmanovic con un total de 24 tantos de valoración en su mejor encuentro con la camiseta del Cafés Candelas Breogán pero si hubo un hombre capaz de marcar esas diferencias no reflejadas por las estadísticas, ese fue un Christian Díaz que apareció en los momentos más determinantes del encuentro para decidir a favor de su equipo.

POR FEB

Cafés Candelas Breogán vs ICL Manresa (98-81)

Natxo Lezkano (Cafés Candelas Breogán): Escuchar audio

Aleix Duran (ICL Manresa): Escuchar audio

Declaraciones: Marcos Fernández / Dpto. prensa CB Breogán

SAMMIC HOSTELERÍA 71-96 TAU CASTELLÓ

IGUALDAD DE ARRANQUE Había perdido únicamente un encuentro en casa esta temporada el Sammic Hostelería pero, pese a ello, el TAU Castelló llegó a Azpeitia dispuesto a dar un paso al frente en una temporada con un irregular inicio. Para ello, los hombres de Toni Ten tuvieron que vencer al buen comienzo de partido de un conjunto local que trató de adueñarse del tempo de partido a través de diferentes acciones ofensivas, un juego de ataque en el que Víctor Serrano llegó a dar una renta máxima de 4 puntos a su equipo. No bajaron los brazos los de Toni Ten y, a base de carácter, lograron cerrar un pequeño parcial en el que los puntos de Edu Gatell y, sobre todo, un triple de Charles Nkaloulou permitieron a los visitantes llegar al entreacto con una desventaja mínima (21-20).

CASTELLÓ DOMINA A partir de ahí todo comenzó a ir rodado para los intereses de un TAU Castelló en crecimiento durante las últimas semanas y que exhibió carácter defensivo para crecer en ataque gracias a la aportación de hombres como Joan Faner o un inspirado Tuty Sabonis que superaba la decena en anotación (37-49).

CRECE LA RENTA VISITANTE Tras una buena primera parte, el TAU Castelló regresó a pista dispuesto a continuar con su buena línea de juego a través de una defensa con la que presionar a un Aitor Zubizarreta algo más sólo que de costumbre en la dirección ante la ausencia de Gaiza Maiza. De este modo, los castellonenses siguieron creciendo en el encuentro de la mano de un Edu Gatell que superaba la veintena de puntos anotados para seguir incrementando las rentas en el encuentro (55-75).

SIN OPCIÓN PARA SAMMIC Con veinte puntos de margen, los visitantes no pudieron confiarse ante un Sammic Hostelería en el que Aitor Zubizarreta y Kenneth Kaminski pusieron unos puntos que, sin embargo, no fueron suficientes para impedir la segunda derrota consecutiva de un TAU Castelló que toma aire en la tabla (71-96).

LA DEFENSA DE TAU, CLAVE El rigor defensivo de un TAU Castelló que va a más con el paso de las jornadas y que tuvo en la figura de Edu Gatell a su hombre más completo en una noche en la que Joan Faner dirigió al equipo a la perfección y en la que Sabonis, Bas y Nkaloulou ejercieron como los complementos perfectos en la anotación.

POR FEB

Sammic Hostelería vs TAU Castelló (71-96)

Lolo Encinas (Sammic Hostelería): Ver vídeo

Toni Ten (TAU Castelló): Ver vídeo

Declaraciones: Nerea Etxaniz / Dpto. prensa ISB

UF BALONCESTO OVIEDO 78-83 CÁCERES PATRIMONIO

Fran Cárdenas con el balón (Foto: Christian García)

BUEN ARRANQUE LOCAL No había gozado de excesiva fortuna el Cáceres P. Humanidad durante sus encuentros a domicilio de la presente campaña y el de Oviedo pareció no ser una excepción tan sólo durante sus primeros compases. Y es que le costó entrar en partido a un conjunto extremeño que vio cómo su rival firmaba un parcial de 6-0 de salida en poco más de dos minutos lo que llevó a Ñete Bohigas a parar por primera vez el partido. Tiró de pizarra el técnico cacereño y así logró encontrar la fluidez necesaria a través de la movilidad de balón de una línea exterior en la que Rakocevic y Parejo anotaban los primeros puntos con los que contener a un Unión Financiera Oviedo con un buen equilibrio en sus líneas para cerrar el primer cuarto con ventaja (19-15).

CÁCERES RESPONDE AL ÍMPETU DE OVIEDO Como si de un calco del primer cuarto se tratara, el segundo acto comenzó con un nuevo 6-0 favorable a los ovetenses gracias a la superioridad física de un Romaric Belemene que machacaba el aro verdinegro (25-15). La historia se repetía y Ñete Bohigas paraba el partido de nuevo logrando aún un mayor efecto en sus jugadores liderados por un Sergio Pérez que anotaba por dentro y por fuera para intimidar a un Unión Financiera que resistía a base de juego interior. Aunque si hubo un hombre clave durante los últimos minutos del primer tiempo ese fue un Romaric Belemene que, con un certero triple, evitaba que las diferencias fueran mayores al descanso (38-40).

SUBE EL RITMO DE JUEGO Espoleados por un gran primer tiempo, los jugadores del Cáceres P. Humanidad regresaron a pista dispuestos a imprimir una sexta marcha al choque a través de un juego eléctrico que se le atragantó ligeramente a su rival. Un choque en el que el aro parecía territorio prohibido para un Unión Financiera que necesitó de 3´30” para anotar únicamente tres puntos lo que llevó a Carles Marco a parar el choque (41-51). Con un “vamos a defender en equipo para poder jugar en equipo”, el técnico catalán logró en sus hombres la reacción deseada a través de un parcial de 5-0 pero, si algo quedó claro en ese momento es que no era el día de su OCB y sí el de un Cáceres al que le entraban todos sus lanzamientos por complicados que pudieran parecer (50-65).

OVIEDO SE QUEDA A LAS PUERTAS DE LA REMONTADA Con 15 puntos de renta a falta de los 10 últimos minutos, el conjunto extremeño trató de ralentizar el partido desde la defensa llevando a su rival a posesiones largas. Un trabajo que dio susfrutos durante apenas unos pocos minutos ya que Unión Financiera no tardó en lanzar su ofensiva con un eficaz Oliver Arteaga y un Víctor Pérez portando el mando de las operaciones. Así llegaron a colocarse los ovetenses a rueda de su rival a falta de menos de 30” (76-79) pero, para entonces, era ya realmente tarde y al Cáceres no le tembló la mano a la hora de cerrar el que es ya su primer triunfo del curso a domicilio (78-83). El primero desde un 14 de febrero en el que ganaron por última vez a domicilio.

POR FEB

Unión Financiera Oviedo vs CB Prat (78-83)

Carles Marco (Unión Financiera): Escuchar audio / Ver vídeo

Ñete Bohigas (Cáceres P. H): Escuchar audio / Ver vídeo

Declaraciones: Cristina Romero / Dpto. prensa OCB

CLASIFICACIÓN

EL CINCO IDEAL SOLOBASKET DE LA J9

Base

Jorge Sanz (Coruña) Exterior

Nikola Rakocevic (Cáceres) Exterior

Jamal Edwards (Araberri) Interior

Dan Trist (Ourense) Interior

Albert Fontet (Huesca)

¿Sigues la LEB Oro? ¿Te gusta escribir de baloncesto? Si quieres formar parte de nuestro equipo de colaboradores LEB Oro ponte en contacto con nosotros en [email protected]

Galería

Minuto de silencio previo al partido (Foto: Christian García)

Salto inicial (Foto: Christian García)

Fabio Santana con el balón (Foto: Christian García)

Mouhamed Barro forcejeando (Foto: Christian García)

Davis Geks defendido por Warren Ward (Foto: Christian García)

Pase de Davis Geks (Foto: Christian García)

Guillermo Corrales (Foto: Christian García)

Bandeja de Fran Cárdenas ante Guillermo Corrales (Foto: Christian García)

Fran Cárdenas con el balón (Foto: Christian García)

Tapón de Óliver Arteaga a Robertas Grabauskas (Foto: Christian García)

Sergio Anagnostou hablando con Robertas Grabauskas (Foto: Christian García)

Dani Martínez con el balón (Foto: Christian García)

Mate de Romaric Belemene (Foto: Christian García)

Banquillo del Cáceres (Foto: Christian García)

Dani Martínez defendido por Fran Cárdenas (Foto: Christian García)

Tiros libres de Dani Martínez (Foto: Christian García)

Romaric Belemene y Robertas Grabauskas tras un choque (Foto: Christian García)

Guillermo Corrales con el balón (Foto: Christian García)

Nikola Rakocevic (Foto: Christian García)

Carles Marco dirigiendo a su equipo (Foto: Christian García)

Mate de Robertas Grabauskas (Foto: Christian García)

Víctor Pérez (Foto: Christian García)

Bandeja de Robertas Grabauskas (Foto: Christian García)

Tiros libres de Robertas Grabauskas (Foto: Christian García)

Tiros libres de Nikola Rakocevic (Foto: Christian García)

Robertas Grabauskas defendido por Drew Mayard (Foto: Christian García)

Tiros libres de Sergio Anagnostou (Foto: Christian García)

Tapón a Davis Geks (Foto: Christian García)

Nikola Rakocevic (Foto: Christian García)

Tiros libres de Drew Maynard (Foto: Christian García)

Antonio Bohigas celebrando una canasta (Foto: Christian García)

Romaric Belemene (Foto: Christian García)

Mate de Drew Maynard (Foto: Christian García)

Tiros libres de Robertas Grabauskas (Foto: Christian García)

Banquillo del Oviedo (Foto: Christian García)

Bandeja de Jakstas Rolandas (Foto: Christian García)

Encontronazo entre Óliver Arteaga y Robertas Grabauskas (Foto: Christian García)

La grada de Pumarín enfadada por las decisiones arbitrales (Foto: Christian García)

Bandeja de Robertas Grabauskas ante Óliver Arteaga (Foto: Christian García)

Bandeja de Óliver Arteaga (Foto: Christian García)

Fran Cárdenas con el balón (Foto: Christian García)

Romaric Belemene (Foto: Christian García)

La grada de Pumarín celebrando un triple (Foto: Christian García)

Warren Ward (Foto: Christian García)

Fran Cárdenas defendido por Jakstas Rolandas (Foto: Christian García)

Fran Cárdenas (Foto: Christian García)

Tiros libres de Óliver Arteaga

Fran Cárdenas en el suelo (Foto: Christian García)

Luis Parejo (Foto: Christian García)

Piña de los jugadores de Oviedo tras la derrota (Foto: Christian García)