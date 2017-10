Breogán, único invicto; Huesca doblega a Melilla; Palencia se estrena ante FCB

RESULTADOS JORNADA 5 LEB ORO

GALERÍA DE IMÁGENES

CLASIFICACIÓN

ASÍ FUE LA JORNADA

SÁENZ HORECA ARABERRI 70-71 ICL MANRESA

Araberri cayó sobre la bocina

SÁENZ HORECA Araberri se le escapa la victoria sobre la bocina ante Manresa 70-71 tras una primera parte en la que el equipo dirigido por Antonio Pérez dominó el choque con su juego, controlados en defensa y muy bien en ataque. Es en la segunda parte en la que el Manresa sube su nivel defensivo y a los araberristas les falta fluidez y hace que el equipo de Aleix recorte distancia y finalmente se lleven la victoria por la mínima. Destacar la actuación de Alec Wintering con 23 de valoración, 19 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias. Gran ambiente en las gradas en un choque en el que al descanso se realizó la presentación de la cantera.

DOMINIO LOCAL EN EL ARRANQUE Un choque que ha comenzado muy bien para el conjunto alavés, gracias al acierto exterior se ha distanciado en el luminoso 17-11 pero el Manresa fue cortando distancias e igualó el luminoso a 17 puntos. De nuevo SÁENZ HORECA Araberri se alejó en el marcador con un parcial 6-0 llegando al descanso 23-17.

ARABERRI AMPLÍA RENTAS En el segundo cuarto, SÁENZ HORECA con su acierto en el tiro y dominando el partido consiguió la máxima diferencia hasta el momento, 11 puntos, 29-18, 34-23. En un momento de intercambio de canastas donde el equipo local mantenía la distancia. Pero no fue la máxima diferencia porque los jugadores de Antonio Pérez lograron hasta 13 puntos de ventaja 38-25. Pero un mal momento en el ataque alavés hizo que Manresa recortase distancias hasta ponerse a 6 puntos. SÁENZ HORECA imponiendo su juego consiguió llegar al descanso con 9 puntos de ventaja 43-34.

SUBE EL NIVEL DEFENSIVO DE ICL MANRESA Tras la reanudación, el Manresa mejoró el nivel defensivo que le hizo recortar distancias en el luminoso a 4 puntos 47-51. Con un triple de Costa el equipo visitante se puso a tan solo un punto 51-50 pero finalmente al final del tercer tiempo Manresa se ponía por delante 55- 54.

MANRESA, TRIUNFO AJUSTADO Ya en el último tiempo, con el equipo catalán poniéndose por delante 59-63 con un triple de Álvaro Muñoz, los de Antonio Pérez no les dejaban alejarse e igualaron el choque a 63 puntos. Con corazón y un parcial de 5-0 el equipo local lo seguía intentando y con un triple de Kedar Edwards los araberristas se pusieron a un punto. Finalmente, en un final en el que tan solo había un punto de diferencia, y tras varios errores, el Manresa consiguió la victoria 70-71.

POR COMUNICACIÓN ARABERRI

Antonio Pérez Cainzos (Araberri BC): Escuchar audio

Áleix Duran (ICL Manresa): Escuchar audio

Declaraciones: Leire Arberas / Dpto. prensa Araberri BC

FC BARCELONA LASSA 71-74 CHOCOLATES TRAPA PALENCIA

Aleix Font con el balón (Foto: FCB-Víctor Salgado)

ALTERNANCIAS: Palencia llegaba a la cita con la necesidad de victoria después de acumular 4 derrotas seguidas y aun sin estrenar su casillero de victorias. Esta ansia le ha llevado a coger las primeras ventajas significativas del partido en el segundo cuarto cuando ha llegado a colocarse 7 puntos arriba (20-27) con Bryce Pressley y Jordi Grimau como estiletes. El Barça “B” reaccionaba antes del descanso para llegar al ecuador con 34-33 con Diagne castigando el rebote ofensivo. El partido ha cambiado de revoluciones tras el descanso y en este escenario los locales se han sentido mucho más cómodos. Con un ritmo más elevado, más posesiones y jugando a campo abierto los de Julbe han abierto una pequeña brecha (55-49) a diez minutos por jugarse. Pero aun quedaba el último periodo por disputarse y allí Palencia ha sacado a relucir sus enormes ganas de ganar y su oficio para sumar la primera victoria de la temporada (71-74).

LAS PÉRDIDAS DE BALÓN Y EL DOMINIO DEL REBOTE: El Barça “B” ha aguantado muchos minutos dentro del partido gracias a su ferocidad en la lucha por los rebotes, sobre todo en el de ataque. Hasta 17 capturas ofensivas han logrado los locales con un Diagne espléndido en esa faceta (14 rebotes totales, 6 ofensivos). La cruz de los de Julbe han sido las pérdidas de balón sumando 13 ya al descanso para acabar con un total de 22. El alto ritmo que quieren imprimir a los partidos el filial ya propicia un número alto de pérdidas propias pero hoy las 22 han pesado demasiado.

LOS TRIPLES DE GARRIDO: Cuando Palencia acusaba sus peores momentos, el pequeño base de Girona ha salido al rescate del colapso castellano. Sus 2 triples sin error en el tercer cuarto y otro en el último le ha permitido sumar una carta de tiro perfecta (4/4 en T3 para 14 puntos y 15 de valoración). Garrido ha sido hoy el corazón de Palencia empujando siempre a su equipo tanto dentro como fuera de la pista.

MUCHA MILI DE PALENCIA: Con muchos jugadores veteranos en sus filas, Barnes (39 años) más que dobla la edad de Diagne (18), han sabido gestionar a la perfección el final de partido. Con Jordi Grimau y Bryce Pressley tomando el mando de las operaciones y con Garrido de escudero, los visitantes han sabido tomar sus mejores opciones en los últimos minutos donde el Barça “B” con un Aleix Font desatado ha puesto el miedo en el cuerpo a los palentinos que dominaban por 8 puntos a falta de 2 minutos (60-68). 10 puntos seguidos en un minuto y medio del alero catalán han apretado el marcador hasta el 71-74 a 45 segundos. El marcador ya no se movería.

MVP BRYCE PRESSLEY A pesar de que Jordi Grimau ha asumido la responsabilidad en el último cuarto, el norteamericano ha cuajado un gran partido siendo el jugador más regular de los suyos. Ha terminado con 19 puntos y 4 rebotes para firmar 18 de valoración. Su primer paso explosivo hacia canasta su capacidad atlética y su buen tacto para finalizar han sido un quebradero de cabeza para la defensa blaugrana que en muchos momentos no ha podido detener al hijo de Harold Pressley.

Por XAVI CORMAND

Alfred Julbe (FC Barcelona Lassa): Escuchar audio

Joaquín Prado (Trapa Palencia): Escuchar audio

Declaraciones: Gustau Galvache / Dpto. prensa FC Barcelona

Volver a resultados

IBEROSTAR PALMA 78-80 TAU CASTELLÓ

BAJAS Y MÁS BAJAS EN PALMA Con Roger Fornas en la recta final de la recuperación del dedo de su mano derecha, de hecho estuvo en el banquillo vestido de corto aunque al final no participó en el partido. Por otra parte Slezas se lesionaba al comienzo del tercer período con, al parecer, una elongación en la ingle derecha, no pudiendo participar en el partido a partir de entonces, veremos el alcance de esa lesión esperando que no pase de ahí. Justamente dos jugadores lesionados en la misma posición, teniendo que suplir esa carencia con Joan Tomás y Javi Medori no siendo su posición natural.

DOS PRIMEROS CUARTOS ANTAGÓNICOS El partido comienza algo titubeante por ambos equipos, pero con el control del partido por el equipo local. El quinteto titular de Palma se me antoja algo superior al de Tau. Extraño fue ver por ambos equipos como en el juego interior se “conformaban” con un solo hombre alto. Zyle y Slezas por un lado, Gatell y Rowley por otro rotando sin estar juntos en toda la primera mitad. En el marcador Castelló basaba de principio su juego en el tiro exterior y Palma con Zyle dominando, conseguía incluso un doble 2+1 para llevar una ventaja significativa al final del primer período (21-16). El segundo cuarto cambio radical, motivado por la pájara en el juego exterior palmesano que no lograba acertar en la línea de tres. Si a esto le juntamos a varios hombres inspirados por Castelló, Rowley, Gatell, Flores. Todo esto motivado por la entrada en cancha del balear Faner, mejorando en mucho a Steinarsson en el reparto del juego. El resultado lo dice todo, 17-28, para llevar la ventaja visitante al descanso (38-44).

TERCER Y ÚLTIMO CUARTO IGUALADO Comienza fuerte Castelló tras canastas de Nkaloulou y Ott para poner la máxima del partido (38-49). La reacción local fue fulminante, la inspiración exterior vino por momentos y una canasta de Zyle y tres triples (2 Huertas y Bivià) lograban empatar el marcador. Partida de ajedrez a partir de entonces en la que el tiro exterior local volvía a renquear y de eso se aprovechaba Castelló para aumentar la ventaja. Un triple postrero de Romà Bas dejaba las distancias como estaban al descanso (58-64). El último período fue de máxima emoción para los dos equipos y, sin embargo, no sucedió nada. Había un intercambio de aciertos y errores que lo único que hacía era mantener el marcador ligeramente por encima a Castelló, con una máxima de 6 (65-71) y a veces el empate (a 71). Pero el control del partido lo llevaba Joan Faner. Lo más especial que ocurrió fue que tras la canasta de Ott que ponía el 76-80 hubo otra de Bivià para el 78-80 y el excelente jugador valenciano falló el triple en el último segundo que podía haberle dado la victoria a Palma, no hubiera sido justo, aunque el año pasado más de un partido se llevaron los baleares de esta forma.

LA CLAVE, EL SEGUNDO CUARTO Fue salir Joan Faner a la cancha durante el segundo cuarto y el juego castellonense cambiaba a mejor. El 17-28 marcó el resto del encuentro y provocó que el equipo visitante jugara más cómodo en el luminoso y casi siempre con ventaja que Palma con arreones enjugaba pero no llegaba a culminar la remontada. La falta de Slezas también pudo marcar el final del partido ya que se sumaba a la de Fornas en la posición de 4, aunque Joan Tomás suplió muy bien esa carencia e hizo su mejor partido de la temporada.

EL MVP: Gediminas Zyle, 18 puntos y 7 rebotes para 28 de valoración. El duelo interior que mantuvo con Edu Gatell se decantó de su lado. Igualmente la valoración general fue para Palma (85-75) aunque el marcador y el timing del partido estuvo en este caso casi siempre del lado castellonense, con una victoria visitante que es absolutamente justa.

POR JUAN CARLOS TURIENZO

Xavi Sastre (Iberostar Palma): Escuchar audio

Toni Ten (TAU Castelló): Escuchar audio

Declaraciones: Jordi Riera / Dpto. prensa Bahía San Agustín

Volver a resultados

LEVITEC HUESCA 80-70 CLUB MELILLA BALONCESTO

Miki Servera con el balón (Foto: C. Pascual)

CONTROL: Después del 0-8 inicial que le endoso Melilla a los oscenses en los primeros minutos de partido y que hacía presagiar que el líder iba a dominar de principio a fin, la cosa cambió y fue Levitec Huesca el que controlo el partido y el marcador los 37 minutos restantes. Tan solo al inicio del tercer cuarto Melilla tuvo varias posesiones para igualar e incluso colocarse por delante. Pero de nuevo un buen estirón de Huesca le dio una ventaja que llego a superar la decena en varios tramos del encuentro y donde nunca llego a pensar que se le podía escapar el encuentro.

TIRO DE 3: La primera parte el encuentro parecía más un all-star concurso de triples, hasta 19 llego a intentar Melilla y en 17 se quedó Huesca. En el caso de los de la ciudad autónoma incluso los intentos de 3 superaban a los de 2 y el porcentaje superaba el 40% de acierto. Cuando Melilla perdió el arma de Almazán y Durán desde el exterior, su juego se resintió y Peñas se encontró cómodo en su juego rápido y de penetraciones.

FONTET-VAN WIJK: Son el termómetro perfecto del equipo oscense. Cuando ambos están en sus números y se encuentran el equipo funciona y ya no solo lo que ellos son capaces de generar, sino las opciones de tiro que generan a sus compañeros y los espacios que generan en la defensa que Motos, Marzo o Rodríguez pueden aprovechar. Si a eso se le suma el trabajo de Fontet en defensa sobre Guerra, hace que el dominio bajo los aros sea general en ambas pinturas hasta el punto de desquiciar al pivot Canario de los melillenses.

ALCOBA: En ningún momento se puede decir que la dirección de Alejandro Alcoba haya ayudo a su equipo. Su planteamiento de defensa zonal en la primera parte ha hecho aguas y ha permitido a Levitec anotar tanto desde la línea de 6,75 como en penetraciones. Tampoco conseguía asegurar el rebote ofensivo a pesar de contar con Samb y Fall muchos minutos en pista. Con cambios que no aportaban nada, tan solo ejecutados como castigo a los fallos de sus jugadores. Dejando a sus dos mejores hombres hoy, Almazán y Durán sentados en el banquillo cuando ni Pope Rodriguez, Djuran o Kapelan han estado acertados.

MVP: Albert Fontet, si bien en ataque no ha sido si mejor partido, su valoración si le otorga una valoración de 24 y el MVP merecido del encuentro. 18 rebotes!!! 12 de ellos en ataque ha capturado el “center” local, antes jugadores del nivel de Fall, Samb o Guerra. Si llega a estar acertado desde la línea de personal (4/10), la valoración del tarraconense hubiera sido de record personal, a sumar los intangibles de la defensa y de la sensación de control que ha dado bajo ambos aros. Tras un mal inicio de temporada Fontet ha encontrado su línea de juego en los últimos dos encuentros (que han coincidido con las dos victorias de Levitec Huesca) y junto al holandés Van Wijk comienzan a entenderse y a dominar.

POR KIKE CASANOVAS

Levitec Huesca vs Melilla Baloncesto (80-70)

Guillermo Arenas (Levitec Huesca): Escuchar audio

Alejandro Alcoba (Melilla Baloncesto): Escuchar audio

Declaraciones: Alberto Gracia / Dpto. prensa CBPH

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN 101-73 CÁCERES PATRIMONIO

Breogán sigue invicto (Foto: Pat Muñoz)

BREOGÁN TRIUNFA CON CLARIDAD Se le da bien últimamente al Cafés Candelas Breogán las visitas del Cáceres Patrimonio de la Humanidad y si el año pasado consiguió una diferencia histórica, en esta ocasión el partido se cerró con más de 100 puntos anotados y un +28 en el marcador que refleja la situación del partido.

DOMINIO DE INICIO Ya en el primer cuarto los de Natxo Lezkano salieron muy intensos en defensa y acertados en ataque para conseguir un parcial de 32-15 y dejar el choque de cara para sus aspiraciones. Se bajaron los porcentajes de tiro pero los gallegos siguieron dominando el rebote y aprovechándose de las pérdidas de balón de los rivales.

CÁCERES NO PODÍA FRENAR A BREOGÁN Los extremeños aguantaron el empuje local durante bastantes minutos de juego pero cuando el partido se volvía loco, la desventaja aumentaba. Buen partido de Sergio Pérez (12 puntos) pero el Cafés Candelas Breogán sumó más jugadores en su arsenal ofensivo

LÖFBERG-ARCO, PAREJA LETAL El dúo exterior formado por Löfberg y Arco sumó 37 puntos, bien secundado por la pareja de bases (Díaz y Úriz) y un Matt Stainbrook que valoró 22 con sólo 10 puntos anotados.

POR FEB.ES

Natxo Lezkano (Cafés Candelas Breogán): Escuchar audio

Ñete Bohigas (Cáceres P.Humanidad): Escuchar audio

Declaraciones: Marcos Fernández / Dpto. prensa CB Breogán

SAMMIC HOSTELERIA 69-73 CB PRAT

Un partido para cerrar la jornada con dos equipos que han realizado un gran inicio de temporada. Eso sí, el Sammic tardó en entrar en ritmo de juego y el parcial de 2-15 fue un lastre con el que tuvo que lucjar el resto del encuentro. Emanuel Cate se encontraba muy inspirado pero el equipo vasco fue trabajando paso a paso para ir igualando el marcador hasta llegar al último cuarto con sólo seis puntos de desventaja.

DOMINIO DEL REBOTE Y EFECTIVIDAD VISITANTE El CB Prat cimentó su triunfo en la efectividad cerca del aro. Agada, Cate y Campbell se mostraban eficaces cerca del aro y el conjunto potablava finalizaba con 69% en tiro de dos, algo que compensaba el desacierto exterior (25%). Esto sumado a la superioridad deboteadora fue importante en el triunfo visitante.

PRAT GESTIONA BIEN EL FINAL CB Prat tiró de experiencia y templanza para aguantar el arreón final de los locales, que con un triple de Kaminski ponía los nervios al equipo catalán. Sólo Josep Pérez desde el tiro libre sentenció la cuarta victoria del CB Prat.

CATE Y AGADA, DESTACADOS Emanuel Cate en el primer tiempo, y Caleb Agada en el segundo fueron decisivos para la victoria del CB Prat. El rumano anotó 13 puntos mientras que el nigeriano terminó con 18 puntos.

POR FEB.ES

Sammic Hostelería vs CB Prat (69-73)

Lolo Encinas (Sammic Hostelería): Ver vídeo

Arturo Álvarez (CB Prat): Ver video

Declaraciones: Nerea Etxaniz / Dpto. prensa ISB

UF BALONCESTO OVIEDO 90-85 RIO OURENSE TERMAL

UF Oviedo se llevó el triunfo ante Rio Ourense (Foto: Hugo Álvarez)

AL RITMO DE “DRAZEN” AHONEN. A falta de 3:48 para el final del segundo cuarto, Roope Ahonen recibía una falta de Barro en media pista en uno de los muchos “shows” con los que suele Oviedo defender el bloqueo directo frontal. En esa jugada, el finés se llevaría un golpe en la pierna del que ya no se recuperaría. Seguiría jugando, pero cojeando y ya no volvería a ser el mismo. Hasta ese momento, el llevaba el ritmo del ataque de su equipo, anotando (8 puntos con 2 triples) y asistiendo (2 asistencias que podrían ser algunas más de no ser por las manos de mantequilla de alguno de sus compañeros). 34-34 en ese momento y partido bajo control.

REGGIE JOHNSON TOMA EL RELEVO. Tras la lesión de Ahonen, donde se vio claramente, que aún continuando en el partido, delegaba su juego mucho más en sus compañeros, Johnson decidió echarse el equipo a la espalda. Tiró de todo su arsenal ofensivo, haciendo hincapié en el tiro de 6,75, donde no se había mostrado demasiado acertado en lo que va de liga, para con un increíble 5/8 al final del tercer cuarto y 25 puntos, liderar a los orensanos a una ventaja de hasta 14 puntos a falta de algo más de 9 min. para el desenlace del encuentro (60-74).

“PIERNAS” y “MUELLES” PARA LA REMONTADA. Apostó Carles Marco en el último cuarto por juntar en la pista a 4 de los mejores defensores de la liga en el uno contra uno, cada uno en su posición. Con Mou Barro en el 5, Belemene al 4 (aprovechando la inacción en esta posición de Maynard y Karahodzic), Geks en el 2 y Cárdenas en el 1, el Oviedo le puso la intensidad y energía necesaria para poder defender, provocando robos de balón (3 recuperaciones), bajar porcentajes a base de provocar tiros complicados (1/8 en triples, cuando llevaban un 8/17 hasta ese momento) y un desgaste físico que hizo q hasta el incansable Johnson no pudiera mantener el ritmo y terminara abdicando ante el mejor runch final de Cárdenas. En el apartado reboteador también se vio reflejado esa hambre con la obtención de hasta 7 rebotes ofensivos en é último cuarto, los mismos que había cogido el equipo en los 3 periodos anteriores.

LA JUGADA. A falta de 7:20 seg. para el final y con Oviedo empezando a creer en la remontada (65-74), los locales inician un ataque que terminaría con 4 triples lanzados y 3 rebotes de ataque. El primer y tercer triple habían sido lanzados y fallados por Cárdenas (la jornada anterior el de la Palma del Condado había sido sustituido con el partido igualado en el último cuarto tras dos acciones en las que no había tirado de 3 encontrándose sólo), por eso cuando de nuevo le volvió el balón a las manos en posición franca tras un nuevo rebote de Belemene y lo volvió a lanzar anotándolo por fin (1/5 en tiros de 3 hasta ese momento) una rabia incontenible fue liberada por fin. Gonzalo García pidió tiempo muerto a sabiendas de lo que se le venía encima, pero la suerte ya había cambiado de bando. En las dos siguientes ocasiones en las que el onubense tuvo que lanzar de 3 ya no necesitó de ensayos previos y terminaría dándole la vuelta al partido (14 puntos en el último cuarto) para delirio de los suyos que por fin habían visto la vuelta de “Magic” Cárdenas a Pumarín.

MVP: Reggie Johnson (28 de val.) El comboguard americano realizó un partido memorable en el vetusto pabellón de Pumarín, mientras las fuerzas le aguantaron. Con los problemas físicos de Ahonen, el de chicago decidió que era el momento de dar un golpe encima de la mesa y empezar a destacar en una Liga en la que en las primeras jornadas y sobretodo en el lanzamiento exterior no había estado acertado. En este partido se mostró excelso en las penetraciones aprovechando su físico para superar a sus adversarios, reboteando (5 reb) para iniciar contraataques que el mismo finalizaba o regalaba en forma de asistencias (6). Pero donde sobretodo se mantuvo excelso fue en el tiro de 3 (6 de 10) con suspensiones en las que soltaba el balón tan arriba que se convertían en imposibles de defender para el menudo Cárdenas. 28 puntos que al final no fueron suficientes, pero que pueden ser la luz que alumbre el futuro más próximo de los gallegos.

POR JUAN CARLOS IGLESIAS

Carles Marco (Unión Financiera Oviedo): Escuchar audio

Gonzalo García (Rio Ourense Termal): Escuchar audio

Declaraciones: Cristina Romero / Dpto. prensa OCB

Volver a resultados

EL CINCO IDEAL SOLOBASKET DE LA J5

Base

Reginald Johnson (Ourense) Exterior

Caleb Agada (Prat) Exterior

Johan Löfberg (Breogán) Interior

Albert Fontet (Huesca) Interior

Gediminas Zyle (Palma)