Burgos asalta Lugo en la prórroga y está a un paso de la final; Oviedo iguala su serie

Franch forzó la prórroga para Breogán pero un 0-12 final dio la victoria al Burgos

Las variantes tácticas del Oviedo y un gran Barro igualan la serie contra Palencia

Resumen Semifinales - Jornada 1

Horario de la 3ª jornada de Semifinales:

Haz click en el escudo para acceder a la información de cada club:

RESULTADOS JORNADA 2 (SEMIFINALES) LEB ORO

ASÍ FUE LA JORNADA

UNIÓN FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO 1-1 QUESOS CERRATO PALENCIA

Mouhamed Barro, a punto de machacar el aro (Hugo Álvarez)

SALIDA FUERTE DE LOS CARBAYONES. Con un 6-0 y un Barro inspirado que dejaba bien a las claras que los locales estaban ante un partido que debían ganar sí o sí si querían seguir teniendo opciones en esta eliminatoria. Palencia recortaba distancias pero se encontraba con un parcial 5-0 logrado en su totalidad gracias al acierto de Sonseca y con la calidad de Santana para irse al final de los primeros 10 minutos con 7 puntos de desventaja (19-12). Oviedo había salido fuerte en el rebote ofensivo (donde logró 4) y controlaba el juego sin apenas perdidas (1). Solo su desacierto en el tiro de 3 (1 de 8) le impedía adquirir una ventaja determinante.

PALENCIA SE AGARRA AL PARTIDO. Como ya hiciera en el primer encuentro. Con un parcial 3-10 igualaba el choque al poco de comenzar el segundo cuarto y de ahí al final de este cuarto alternaba el liderato en el marcador con los locales en varias ocasiones hasta irse al descanso con un igualado 30-30. En el tercero, más de lo mismo, con una máxima ventaja de 4 puntos gracias a un triplazo de Marc Blanch (38-42) a falta de menos de 3:20 para el final del cuarto. Todo recordaba al primer encuentro de la serie, la anotación era baja, las posesiones largas y el ritmo que se bailaba en la pista era el que pinchaban Dani Rodríguez y sobre todo Marc Blanch.

EL CAMBIO NECESARIO. Para que el resultado del partido no fuera el mismo que el del primero de la serie partió del banquillo con la aparición en escena de las Twin Towers de Pumarín. 430 centímetros al servicio del Unión Financiera o lo que es lo mismo la aparición en pista conjuntamente de Sonseca y Dos Anjos. Con su intimidación negaron la anotación del equipo palentino en los últimos 2 minutos del tercer cuarto y con el buen hacer de Eduardo Hernández en ataque ejerciendo de 4 lograron llegar al último período con 4 puntos de distancia. Algo había cambiado.

CAMBIOS DE BALONMANO Y ACIERTO EN EL TRIPLE. En el último cuarto Oviedo siguió percutiendo con Sonseca al poste bajo, como no lo había hecho en el primer encuentro y logrando una anotación más fluida a partir de él. Palencia no se rindió y aprovechó la estancia de Sonseca y Barro juntos en pista para colapsar más la zona y crearle problemas al ataque carbayón. En ataque un acertado Urko Otegui desde la media distancia y un todavía inspirado Blanch hacían seguir creyendo en el 0-2 a los morados. Entonces Marco decidió poner en práctica una de las tácticas de balonmano con el uso de cambios de jugadores en defensa y ataque. Sacó a Jesperson en ataque para liberar huecos en la zona por donde se colaran su exteriores y continúo con Barro en defensa para defender el pick and roll con shows agresivos que le permitían contener una de las mejores armas de Dani Rodríguez. Los triples hicieron el resto, Fabio Santana con 2 y otro del capitán Víctor Pérez en 3 intentos en el último cuarto sirvieron para que los del barrio de Pumarín controlaran no sin problemas el final del partido.

MVP: MOU BARRO. Ya lo hemos traído aquí en alguna que otra ocasión. El senegalés ha vuelto a ser el más valorado y eso que los intangibles no entran en esta estadística. 13 puntos y eso que estuvo gafadísimo desde el 4,60m (1 de 7), 8 rebotes, 4 de ellos en ataque y 6 faltas recibidas le han coronado como el rey del partido pero lo que no aparece en esas estadísticas es lo que ha ayudado a ganar el encuentro con tanta o más importancia que lo reflejado en ella. Cada defensa de bloqueo indirecto con un show agresivo y una recuperación rápida sobre el bloqueador, cada bloqueo indirecto puesto con fuerza para que los exteriores de su equipo obtengan una mínima ventaja para poder tirar, todo eso y mucho más es Barro.

Por Juan Carlos Iglesias

Carles Marco (Unión Financiera Oviedo): Escuchar audio

Sergio García (Quesos Cerrato): Escuchar audio

Declaraciones: Estefanía Medina / Dpto. Prensa QCP

Volver a resultados

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN 0-2 SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS

Salva Arco supera a Edu Martínez y lanza a canasta (CB Breogán)

TRES MINUTOS DE BUEN INICIO LOCAL. El Cafés Candelas Breogán necesitaba ganar para que pasar a la final no fuera una utopía. Por eso, desde que el árbitro lanzó el balón al aire, los lucenses arrancaron de la mejor manera posible. Y de eso se ocupó un jugador joven pero con experiencia: Josep Franch que anotó seis de los primeros ocho puntos de los suyos en este buen arranque. Un buen arranque que duró hasta el primer tiempo muerto de ‘Epi’, era el minuto tres y medio de partido y el marcador reflejaba un 8-2 para los lucenses. A partir de ahí, todo cambió. Un gran parcial de 0-13 da a la vuelta por completo a la tortilla. Las buenas sensaciones cambiaron para el lado visitante, para un San Pablo Inmobiliaria Miraflores que en el primer cuarto, contó con hasta cinco jugadas de 2+1, fiel reflejo de que el Breogán estaba casi siempre un paso más atrás que su rival en el Pazo dos Deportes de Lugo. Los burgaleses seguían aumentando la venta y los diez primeros minutos, terminaron con un 14-26.

EL CULMEN DEL MIRAFLORES LLEGÓ EN EL SEGUNDO CUARTO. No fue un encuentro a lo que nos tienen acostumbrados estos dos conjuntos, en los que uno de sus puntos fuertes son el tiro exterior. El Miraflores mientras estaba acertado, disfrutó y cuando no, sufrió. El segundo cuarto fue un buen reflejo, aunque siempre fue dominado por un cuadro visitante que tras un intercambio de canastas, un 2+1 de Toncinic inicio y 5 puntos de Jorge García pusieron la máxima diferencia del encuentro: un +19 (24-43) a poco más de dos minutos para ir al descanso. A partir de ahí, los azulones no supieron mantener el nivel sobre la pista y su rival lo aprovechó; 6 puntos seguidos de Salvador Arco hacían que el Cafés Candelas Breogán siguiera con vida (32-46 al descanso). Al reinicio del encuentro, Javi Vega y Álex López a notaban un triple cada uno y preveía que el partido estaba casi decantado, sin embargo, el Miraflores seguía igual de impreciso como en el final del segundo cuarto.

REMONTADA BREOGANISTA. A mitad del tercer cuarto se comprobaba que el Breogán iba a reaccionar si o sí. De nuevo Salva Arco tiraba de experiencia y de su equipo. Con 7 puntos suyos, el Breogán se acercaba peligrosamente (53-60), pero en el otro bando, Mo Soluade anotó dos triples en el último minuto del tercer acto para ‘bajar la euforia’ (53-66 terminó este período). Pero la euforia fue a más, por mucho que Soluade anotará esos dos triples. En unos últimos diez minutos impresionantes por parte del Cafés Candelas Breogán, estos se anotaron un parcial de 22-9 lograrían empatar el partido al término de los 40 minutos. Pero un extraordinario Josep Franch, aquejado de una gastroenteritis en los últimos días, fue el líder necesario de los celestes, sobretodo con sus dos últimos triples, que sirvieron para empatar a 75 cuando parecía que el Miraflores lo tenía todo hecho.

LOS BURGALESES SUPIERON APROVECHAR LOS ERRORES LOCALES. El Cafés Candelas Breogán llegaba al tiempo extra mejor que su rival a pesar del mal día (por segundo partido consecutivo) en la línea exterior. Empezaron bien, con un 4-1 de arranque tras dos canastas de Salva Arco y de Bropleh… Unas canastas que serían las últimas, en los cuatro minutos siguientes no anotó. Mientras tanto, el Miraflores aprovechó para castigar las pérdidas de los breoganistas…. Unas pérdidas que llegaban tanto por robo, como por ‘airball’ como por pases que se perdían por la línea de banda. Finalmente, los visitantes se llevaron un partido que tuvieron que ganar dos veces en un día en donde el juego en el poste ni el acierto exterior no fueron de lo mejor.

MVP: GORAN HUSKIC. De nuevo volvió a ser el mejor en la pintura. Ya en el primer partido fue el amo y señor de la pintura, pues en el segundo partido, sumó un doble-doble que junto al buen partido de Soluade, hacen que el San Pablo Inmobiliaria esté a un partido de la final. A destacar, fue quien rompió la sequía anotadora de su equipo en el último período, cuando el Breogán acababa de hacer un 12-0 de parcial. Con esa canasta suya, puso el 65-66 que finalmente no impidió la prórroga pero si la victoria local.

Por Adrián Pulleiro

Natxo Lezkano (Cafés Candelas): Escuchar audio

Diego Epifanio (San Pablo Burgos): Escuchar audio

Declaraciones: Marcos Fernández / Dpto. Prensa CB Breogán

Volver a resultados