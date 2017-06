¿Burgos, por fin ACB?: remonta en el Q4, invicto en PO y logra el 4º ascenso en 5 años

Espectacular final de temporada del San Pablo Inmobiliaria Burgos que, con un balance de 9 victorias y 0 derrotas en los Playoffs, consiguió eliminar al Club Melilla Baloncesto, Cafés Candelas Breogán y Quesos Cerrato Palencia para lograr la 2ª plaza de ascenso a la Liga Endesa tras la obtenida por el Gipuzkoa Basket como equipo campeón de la liga regular. De esta forma, es el 4º ascenso deportivo a la ACB que se vive en Burgos en los últimos 5 años.

SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS 3-0 QUESOS CERRATO PALENCIA

Mamadou Samb machaca el aro (Estefanía Medina)

IRREPETIBLE. El San Pablo Inmobiliaria Burgos consigue el ascenso a la Liga Endesa después de haber ganado en la final del ‘playoff’ al Quesos Cerrato Palencia con un contundente 3-0. La impecable racha del combinado azul le ha llevado a jugar una fase de ascenso perfecta en la que ha ganado todo a los tres equipos más duros –Melilla Baloncesto, Cafés Candelas Breogán y Quesos Cerrato Palencia-.

9 VICTORIAS - 0 DERROTAS. Tan rápido de decir y tan difícil de conseguir, es el balance que el conjunto burgalés ha registrado en su escalera hacia la ACB. Mención aparte merece la afición que se desplazó hasta el pabellón Adolfo Nicolás de Villamuriel de Cerrato. La Marea Azul demostró la ilusión por un proyecto que como los anteriores se ha ganado a pulso estar en la ACB. Este será el próximo reto del Club Baloncesto Miraflores, conseguir que lo que la ciudad ha conseguido en la pista acabe confirmando ese clamor popular que dice BURGOS ES ACB.

MÁXIMA IGUALDAD. Espectacular inicio de partido de un San Pablo Inmobiliaria que parecía encontrarse como en casa en una pista en la que nunca había jugado como era la del pabellón Adolfo Nicolás de Villamuriel de Cerrato (0-6). Sin embargo, el gran momento de los burgaleses registró tropiezos inesperados y Quesos Cerrato Palencia los aprovechó recortando diferencias (6-8). Además, lo que poco a poco estaba mellando al conjunto azul eran las faltas. Ni más ni menos que cero faltas a cinco, permitieron a los morados ir a la línea de tiros libres con más de siete minutos por jugarse. Poco a poco lo aprovecharon los locales y toda la comodidad demostrada por los visitantes en el arranque del partido se tornó en sufrimiento. Los palentinos se pusieron por delante (15-14). ‘Epi’ pidió tiempo muerto e hizo que sus hombres reaccionasen y cerrasen el primer cuarto prácticamente igualados (24-23). Los morados salieron con mucha energía en el segundo periodo y marcaron algunas diferencias (29-25). Rápidamente se pusieron los azules a rebufo (35-34). El partido se estaba convirtiendo en un correcalles del que el San Pablo Inmobiliaria no estaba encontrando el camino del aro y solo podía agarrarse a un Quesos Cerrato Palencia que estaba donde quería. Así se llegó al descanso de un cuarto especialmente intenso (44-39).

REMONTADA FINAL. Salida de vestuarios con sabor burgalés. El San Pablo Inmobiliaria se puso por delante a las primeras de cambio, gracias a un parcial de 0-5 (48-49). Parecía que a partir de ese momento la dinámica burgalesa empezaría a marcar diferencias. Sin embargo, las faltas personales volvieron a lastrar la progresión visitante, costando, incluso, la eliminación de Brandon Brine. Ese fue el principio del fin en la recta final del tercer cuarto. El Quesos Cerrato Palencia se dejó llevar en volandas y marcó un parcial de 14-2 que dejó seriamente tocado al cuadro azul (67-54). Edu Martínez arrancó el último periodo con un triple que invitaba al optimismo. Los tres puntos del riojano vinieron acompañados de dos más de Barrera y Sergio García paró el encuentro (67-59). La frontera de los diez puntos ya había sido derribada y Quesos Cerrato Palencia no conseguía volver a construirla. El trabajo de los visitantes estaba siendo espectacular, contestando cada canasta local (77-72). El partido se encaminaba a la recta final y el San Pablo Inmobiliaria se había crecido hasta convertirse en la sombra de los morados (81-79). Barrera consiguió empatar el partido a 81, pero los locales no se dejaron rebasar y volvieron a llevar la iniciativa del partido (85-81). Lo que se vivió a partir de esa renta fue un equipo guiado por la fe y la confianza hasta un triunfo que daría un ascenso a la ACB que solo podrá igualarse, gracias al 9-0 que le ha llevado hasta la meta.

MVP: EDU MARTÍNEZ. El alero riojano del San Pablo Inmobiliaria Burgos fue el jugador más destacado del partido con 20 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia y 2 faltas recibidas para un total de 23 créditos de valoración.

Por Dto. Comunicación San Pablo Inmobiliaria Burgos

Diego Epifanio (San Pablo Burgos): Escuchar audio

Sergio García (Quesos Cerrato): Escuchar audio

Declaraciones: Estefanía Medina / Dpto. Prensa Palencia Bto.

La celebración del campeón

Sobre la pista:

En la rueda de prensa de Epi:

#LEBOro: La plantilla del @CB_Miraflores irrumpe en la rueda de prensa de Diego Epifanio para celebrar su triunfo en la final pic.twitter.com/CkmB3iSihK — FEB (@baloncestofeb) 9 de junio de 2017

En las duchas:

Declaraciones de los protagonistas

(Playoff) “Ha sido realmente increíble. Sabíamos que llegábamos a los Playoffs en un buen momento y confiábamos mucho en nuestras posibilidades como grupo pero en ningún momento nos hubiéramos podido imaginar que en un año marcado por la igualdad íbamos a poder conseguir el ascenso con 9 triunfos consecutivos y ni una sola derrota. Creo que nunca había sucedido en la historia de la LEB Oro y hoy podemos presumir con orgullo de haber sido los primeros en conseguirlo”.

(Afición) “No tenemos palabras para agradecerles su apoyo durante toda la temporada. Desde el primer día nos han mostrado su apoyo, cariño y nos han llevado en volandas hasta aquí demostrando que juntos podíamos llegar sumamente lejos. Lo hemos celebrado con ellos sobre la pista pero estamos deseando llegar a Burgos para poder ofrecerle el ascenso a todos aquellos que no han podido desplazarse”.

(Balance) “Cuando tienes una afición como esta, una ciudad que se vuelca con el equipo y una junta directiva que sabe a dónde quiere ir, todo es un poco más sencillo. Ha sido un año sumamente bonito para todos en el que hemos trabajado mucho desde el primer día para poder llegar hasta aquí aun sabiendo de la dificultad que supone el poder hacerte con un ascenso”.

(Sensación) “A nivel personal es uno de los momentos más bonitos de mi carrera. Como jugador siempre compites por poder estar lo más arriba posible y, en este caso, el haber ganado de nuevo el derecho deportivo a estar en la ACB y el haber podido hacerlo con una ciudad que se lo merece tanto como Burgos es la mejor de las recompensas al camino recorrido”.

(Balance) “Como he dicho durante todos los playoffs, este es un ascenso de equipo. Hemos sido un auténtico bloque desde el primer partido hasta hoy y el mérito es de todos y cada uno de nosotros. En este equipo cualquier jugador es capaz de asumir la responsabilidad y eso ha terminado por darnos un ascenso que nos hace estar muy orgullosos del trabajo realizado”.

