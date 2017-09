CB Clavijo: De 'regreso' a LEB Oro con la intención de no sufrir

EL CLUB EN LAS REDES SOCIALES

POR ALEJANDRO LABAD (@alean11)

Tras el descenso deportivo de la temporada pasada el Club se vio obligado a cambiar gran parte del organigrama que le había llevado a esa situación. La postemporada puede que haya sido el momento más importante puesto que gracias al trabajo en los despachos el Cb Clavijo se mantiene en LEB Oro y podrá disputar esta competición por séptimo año consecutivo.

Las transformación viene liderada por dos grandes cambios: el primero el del entrenador, la llegada de Jenaro Díaz cierra la etapa anterior, un periodo que no fue bueno ni en lo deportivo (tres años malos y terminando con la perdida de categoría) ni en lo extradeportivo. El nuevo entrenador tampoco ha comenzado de la mejor manera pero es cierto que los resultados dirán hasta qué punto sus decisiones son acertadas o no. El segundo cambio más importante ha salido la salida de Alberto Ruiz de Galarreta. El alero riojano que llevaba 6 años en el club fue durante su estancia en el Clavijo una de las piezas más importantes, no solo por los números y el rendimiento dentro de la pista, si no por lo que implicaba tener un jugador riojano en el equipo. Esta última decisión sumada a otras muchas y los resultados de los años anteriores ha provocado cierta desilusión en parte de la afición.

Uno de los mayores problemas que veo en el equipo riojano para esta temporada es el poco tamaño que hay. La falta de centímetros es un inconveniente que se puede solucionar tácticamente pero que en principio puede ser un hándicap viendo los interiores que ha fichado el resto de equipos. La plantilla está plagada de jugadores que no han disputado minutos en LEB Oro, varios rookies e incluso algún jugador que no jugó en la 16/17. El dinero manda y el equipo tiene que ser barato pese a tener un buen presupuesto en comparación con otros equipos de la liga. El objetivo no puede ser otro que intentar salvarse con tranquilidad y si tienes un gran año pelear por los puestos de Play Off, entrar entre los nueve primeros parece misión imposible y más si miramos las plantillas de los equipos de arriba pero puede que esa última plaza de Play-Off sea más asequible.

PLANTILLA 2017-18:

Jugador POS CM EDAD CLUB PROCEDENCIA Erik Quintela Base 185 24 CAMBADOS - LEB PLATA Tre Coggins Base 177 22 CALIFORNIA ST FULLERTON - NCAA Kevin Olekaibe Base 188 25 CANTON CHARGE - NBD Felix Balamou Escolta 193 23 ST JOHN'S - NCAA Carles Bravo Escolta 195 38 Juan Cabot Alero 202 29 TAU CASTELLÓ - LEB ORO Carlos Martínez Alero 200 21 UF OVIEDO - LEB ORO William Gutenius Ala-pívot 206 24 NÄSSJÖ - SUECIA Evan Yates Ala-pívot 198 26 MACCABI REHOVOT - ISRAEL Terrence Bieshaar Pívot 206 20 CB PRAT - LEB ORO ENTRENADOR: JENARO DÍAZ

LA ESTRELLA: TRE COGGINS Cuesta mucho hablar de un jugador estrella en un equipo como el Clavijo en el que prácticamente todos los jugadores son nuevos y muchos no han demostrado su valía para la liga pero entiendo que uno de los mejores que ha llegado este año a Logroño es el rookie Tre Coggins. Su carrera en la NCAA ha sido muy buena y en su año Senior con California Fullerton terminó como máximo anotador de la conferencia (Big West). Tiene capacidad para anotar de diferentes maneras ya sea yendo cerca del aro o tirando desde fuera, la única duda que puede existir con este él es si le costará mucho adaptarse al juego de la liga porque calidad tiene para comenzar su carrera como profesional en una competición como la LEB Oro. El americano puede hacer el uno y el dos pero en principio su instinto anotador le llevará a jugar todos sus minutos de escolta, desde mi punto de vista uno de los fichajes más interesantes que se ha hecho este año.

Video of Tre Coggins Highlight

LA APUESTA: KEVIN OLEKAIBE Siempre traer un base americano es una apuesta pese a todo lo que haya podido demostrar en su etapa profesional en el NBDL. Kevin Olekaibe viene del equipo vinculado de los Cavs donde coincidió con Jordi Fernández, actual compañero de Jenaro Díaz en la selección absoluta, y del que supongo que habrá recibido buena información sobre este jugador. Capacidad atlética y buena mano, en principio no parece arriesgado pero al igual que con Coggins con estos jugadores que vienen nuevos a Europa el mayor hándicap es su proceso de adaptación, hablamos de un jugador que puede ser determinante en el devenir del Clavijo esta temporada. Durante sus años en la NBDL no fue nunca el base titular aunque es cierto que sí que fue importante como integrante de la segunda unidad y teniendo mucha relevancia en el juego en los minutos que estuvo en pista.

Video of Highlights: Kevin Olekaibe (18 points) vs. the Nets, 12/3/2016

ATENTOS A… Destacando a otros jugadores me gustaría empezar con Erik Quintela, el base gallego demostró la temporada pasada su capacidad para jugar en LEB Oro. Buen defensor e intenso, mejoró el tiro y fue capaz de anotar con buenos porcentajes en Plata. El puesto de base no es sencillo pero es de los pocos jugadores con experiencia en ligas LEB (Oro y Plata) en el equipo y eso se tiene que ver. El escaso bloque nacional del equipo se tiene que hacer notar y él debe ser una parte importante en el equipo. Dejando las posiciones exteriores a un lado, voy a hablar de dos interiores, Evan Yates y Terrece Biesharr. Evan Yates conoce España, jugó en EBA y Plata, su año en Araberri fue muy bueno, debe ser una pieza clave dentro del equipo. Como ya he mencionado el mayor problema que le veo es que es un cinco pequeño y eso le puede hacer sufrir frente a interiores más grandes. Terrece Bieshaar viene en busca de minutos, al terminar la vinculación de la Penya con el Cb Prat, el Juventut decidió cederle y terminó en Logroño. La temporada 16/17 no es que fuera uno de los jugadores más destacados o con más impacto de la liga pero con 20 años recién cumplidos todavía está en proceso de crecimiento y este año debe ser importante para él.

Video of Erik Quintela - Highlights 1617

OTRA CLAVE: ENGANCHAR A LA AFICIÓN Se me ha escapado en la introducción pero es necesario dedicarle unas líneas a este tema en Logroño. Sabiendo que las gradas del Palacio es muy complicado llenarlas porque es algo que ha pasado en contadas ocasiones, estas tres últimas campañas han hecho mucho daño dentro de la base de aficionados al Clavijo. Fue muy triste asistir al pabellón y contar con 200/250 personas en algunos partidos y en especial ver como el día clave para conseguir la salvación contra Huesca en casa había casi tantos aficionados visitantes como locales. La salida del capitán Galarreta este verano tampoco ayuda a ilusionar, pero parte de la reconstrucción del Clavijo pasa por volver a enganchar al aficionado riojano al baloncesto y este puede que sea el partido más importante de la temporada. Los resultados ayudarán a tener una mayor asistencia de gente, es cierto que no han comenzado con buen pie y que su comunicación deja algo que desear pero otra mala temporada puede hacer morir a un proyecto que este año cumple 50 años.

