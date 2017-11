CB Prat vence sobre la bocina a Oviedo; Manresa no falla; Coruña repite triunfo

RESULTADOS JORNADA 7 LEB ORO

SÁENZ HORECA ARABERRI 80-68 FC BARCELONA LASSA

Araberri venció al filial blaugrana

JOHNNY DEE, PROTAGONISTA LOCAL Buenos primeros minutos de Jhonny Dee que de los 9 primeros minutos 8 eran anotados por él y mantenía vivo al equipo en los primeros minutos del choque que comenzaban dominando en el luminoso los jugadores de Alfred Julbe. Los jugadores araberristas conseguían poner la igualdad a 15 puntos y ponerse por delante 20-18 pero al final del primer tiempo el FC Barcelona Lassa tenía la ventaja de dos puntos 20-22.

PARTIDO IGUALADO En el segundo tiempo, muy igualado al comienzo, el filial azulgrana se alejaba en el luminoso con la máxima diferencia hasta el momento 27-36. Bien en defensa el Araberri y con mucho trabajo en ataque por la buena defensa de los jugadores de Alfred Julbe, el SÁENZ HORECA con un parcial de 7-0 acortaba distancias y se ponía a dos (34-36). Al descanso, 36-43.

ARABERRI TOMA VENTAJA Tras la reanudación, varios fallos del FC Barcelona Lassa que no aprovechaba el SÁENZ HORECA hasta que finalmente con una canasta de Fede Uclés los jugadores de Antonio Pérez se ponían por delante en el luminoso 48-47. El mejor cuarto del equipo de Antonio Pérez que con mucha pelea en ataque lograba irse al final del tercer cuarto 56-52.

LOS LOCALES CIERRAN EL TRIUNFO La diferencia se fue ampliando en el último cuarto 65-57 a falta de cuatro minutos para el final y con un triple de 68-57. No encontraba el ritmo del partido el filial azulgrana y el SÁENZ HORECA se sentía cómodo sobre la pista, logrando la máxima diferencia del partido 62-72 para finalmente llevarse la victoria 80-68.

Por COMUNICACIÓN ARABERRI

IBEROSTAR PALMA 74-82 ICL MANRESA

GRAN INICIO ANOTADOR Sobre todo por parte de los catalanes, Trias y Hamilton “on fire” ya desde el inicio y en frente Palma anotando desde el interior con Fornas y Zyle hasta bien entrado el primer período en que ambos equipos despegan y en donde aparece Joan Tomás para anotar exteriormente. En cualquier caso la defensa local, como viene siendo habitual esta temporada, flojita en general y el equipo visitante consiguiendo anotaciones altas cuando lo necesita. El 19-26 del primer cuarto era un reflejo de lo que iba a ser el partido.

TEMPO DEL PARTIDO DOMINADO POR MANRESA Iberostar Palma intenta ponerse por delante en el marcador a base de triples y, tras cuatro consecutivos, consigue una efímera ventaja (31-30) hecha a base de un arreón exterior que no se sustenta en lo que ocurre en la cancha. La consecuencia es clara, el tiempo muerto de Durán para fijar el juego exterior local da sus frutas y de repente se seca la anotación palmesana y el marcador vuelve a su sitio al descanso, 33-41. Después del descanso más de lo mismo, la floja defensa local permite tiros fáciles a Manresa y unido a la calidad de sus hombres, con un Hamilton estratosférico durante el tercer período (16 puntos), hacen que por mucho que el equipo local mejore en anotación (Huertas, Fornas y Tomás sobre todo) las distancias aumenten paulatinamente hasta un máximo de 15 (48-63), para llegar al 55-68 al final del tercer cuarto.

MINUTOS DE LA BASURA? Si nos vamos a la estricta definición que tenemos de minutos de la basura, el último cuarto no podría catalogarse como tal porque un arreón de Palma podría darle un halo de esperanza para la remontada, aunque eso ni estaba ni se le esperaba en el ambiente. Es más un triple de Lluís Costa ponía la máxima (61-77) a falta de algo más de 4 minutos para el final y tan sólo el amor propio de los locales y algo de relajación en los manresanos lograron maquillar el resultado hasta el 74-82, una diferencia que pudo haber sido superior si los catalanes hubiesen puesto más de su parte cuando el partido estaba llegando a su fin.

LA CLAVE, LA DEFENSA LOCAL Floja en líneas generales, muchos tiros liberados y ante la calidad que se le supone a uno de los claros aspirantes al ascenso eso es demasiado. Cuando Manresa quiso apretar, los puntos entraban por todos los lados, el claro ejemplo fue Hamilton, anotando a la corta, media y larga distancia, a pesar de los intentos por frenarle.

EL MVP: Ashley Hamilton, 24 puntos y 9 rebotes para 32 de valoración. Serio candidato a MVP de la jornada. Amo y señor de la pintura y fuera de ella, en este caso el marcaje estrecho por parte del equipo local no fue suficiente para que el británico campara a sus anchas. El 75% de acierto en tiro total resume perfectamente su actuación en un dato.

Por JUAN CARLOS TURIENZO

LEYMA CORUÑA 93-74 ACTEL FORÇA LLEIDA

Victoria de Leyma Coruña (Foto: Nando Martínez)

EL PARTIDO DE LAS AUSENCIAS. Llegaba el Actel Força Lleida a Riazor con tres bajas importantes. A las conocidas ausencias de Tim Derksen y Mike Karena (que aún no han debutado en liga) a las que había sabido sobreponerse, se sumaba la del senegalés Papa Mbaye, con lo que los ilerdenses presentaron un equipo de circunstancias, sin ningún cinco puro y con la presencia de los jóvenes Víctor Vinós (salió en el quinteto inicial), Albert Lafuente e Ilja Stankevits. Por parte del equipo local, se perdieron el duelo Sergio Olmos, lesionado el pasado miércoles en la cancha del COB, y Larry Abia, que sufría un esguince la misma tarde del partido mientras jugaba con el filial naranja de liga EBA. Las bajas del equipo visitante, mucho más sensibles, marcaron en buena medida el devenir del partido, si bien las zonas, donde a priori podría parecer que tuvieran barra libre los coruñeses, no fue factor desequilibrante del choque, ya que Borja Comenge tenía previstas soluciones para minimizar el impacto de los hombres grandes del Leyma en la pintura.

EL REGRESO. Era éste un partido especial para la afición del Básquet Coruña por ser el del regreso de un jugador muy querido por la parroquia local, el espectacular base Zach Monaghan, que retornaba a la ciudad herculina después de un breve paso por el Limburg United belga. Habían transcurrido 11:37 de partido cuando el de Illinois saltó a la cancha y recibió la correspondiente ovación. El público estaba atento a cada uno de sus movimientos y, a pesar de que el estadounidense, acusado de cierta ansiedad en su juego, firmó unas pésimas estadísticas (0 puntos con 0/5 en lanzamientos de campo y -5 de valoración), sus manos destilaron magia cuando repartió inverosímiles asistencias (algunas de ellas frustradas por la mala definición de Chuku).

CAMBIO DE REGISTRO. Coincidiendo con el regreso de Monaghan, pudimos observar una transformación en el juego del Leyma Coruña. Después de un inicio de liga titubeante en el que el equipo de Gustavo Aranzana jugó un baloncesto lento y poco vistoso, unas jornadas en las que la producción se reducía a la aportación de cinco jugadores, unos partidos en los que se buscó mucho el juego interior, los coruñeses han dado un vuelco a su propuesta y han recordado al equipo que enamoró los dos últimos cursos: baloncesto vibrante de ida y vuelta, acierto exterior, espectáculo, en definitiva, diversión. Como sucediera el miércoles en Ourense, el Leyma intentó más triples (33) que lanzamientos de dos puntos (29), con un acierto superior al 40% desde más allá de la línea de 6’75 y del 65% en tiros de dos. Hasta 7 jugadores anotaron desde más allá del arco y todos los que participaron, excepto Monaghan, anotaron al menos 4 puntos, dando una dimensión coral al juego del equipo.

EL LEYMA VUELVE A SONREÍR. El partido no tuvo historia. El Leyma Coruña dominó el encuentro de principio a fin. Desde que Jorge Sanz (indiscutible MVP del partido con 33 créditos de valoración y un dominio magistral del tempo de juego) anotó los primeros tres puntos del choque poniendo el 3-0 inicial, el Leyma no soltó el mando en el marcador. Disputados 3:30 de partido, los coruñeses conseguían una renta de 8 puntos (12-4), renta que fue in crescendo a medida que avanzaban los minutos. Un parcial de 9-0 puso el 28-14 a falta de 70 segundos para el fin del primer acto. Pese a los intentos de un inspirado Djukanovic, el Lleida no conseguía acercarse en el electrónico. Recién iniciado el tercer cuarto, un triple de Cooney ponía el +20 en el luminoso pero la diferencia llegó a ser, poco más tarde, de 22 puntos. Sólo faltaba la ansiada canasta de Monaghan para que la fiesta en la grada fuese completa. Miquel Feliu, bien secundado por Hermet y Djukanovic, tiró de orgullo y, con 9 puntos prácticamente consecutivos, lideró a los catalanes, que rebajaron la distancia hasta los 9 puntos (64-55, minuto 25:36). Pero la reacción visitante fue un espejismo. Chuku enlazó un triple con un buen par de acciones defensivas y la solidez de Sanz y Flis hicieron vanos los esfuerzos de los ilerdenses. El final del encuentro se hizo largo. Muchos minutos de la basura que sirvieron para ver a un Leyma ambicioso (defensas intensas obligaron al Lleida a consumir la posesión de 24 segundos en un par de acciones al inicio del último parcial) y a un Actel Força Lleida que mostró orgullo pero que se vio muy limitado por las mencionadas ausencias. Al final del choque, la parroquia local salió feliz, su equipo había ganado de manera contundente y había ofrecido un bonito baloncesto que le llevó muy cerca de los cien puntos.

Por CARLOS MIRÁS AVALOS

UF BALONCESTO OVIEDO 82-84 CB PRAT

David Geks defendido por Gerbert Mitjan (Foto: Christian García)

PUESTA EN ESCENA ESCPECTACULAR DEL PRAT. Con un 3 de 3 en triples de salida, los potoblava dejaban claro que estaban dispuestos a dar guerra en Pumarín desde el principio. A partir de ahí, dominio absoluto de los de Arturo Álvarez en el primer cuarto. Habían asustado con su efectividad desde el 6,75, algo que les vino perfecto para abrir la defensa local y empezar a hacer lo que mejor saben, anotar canastas de 2. Mediante penetraciones, suspensiones a media distancia y buenos balones doblados a los pívots se fueron hasta los 28 puntos en el primer cuarto. Llegaron a tener 14 puntos de ventaja a 1:20 para el final del primer periodo (12-26), pero un arreón de los locales liderado por Karahodzic (5 puntos) dejó la ventaja en sólo 8 (20-28).

OVIEDO SUBE LA INTENSIDAD y logra igualar el encuentro. Con un quinteto muy físico en el que Belemene, Geks y Cárdenas compartían minutos en pista, Oviedo empezó a reducir diferencias. Belemene anotaba en el poste bajo y cerca del aro (3/3 en tiros de 2), Cárdenas marcaba el ritmo (3 asistencias), Geks defendía y Víctor Pérez acertaba desde más allá del arco (6 puntos con 2 triples) para comprimir el resultado. En el Prat el acierto exterior se terminó (1 de 5 en triples en este periodo) y sólo Josep Pérez y Cate (este desde el tiro libre 5/6) mantenían a flote a los del aeropuerto. Un triple de Karahodzic a algo más de un segundo para terminar el segundo cuarto dejaba el marcador en un más que apretado 46 a 47.

ALTERNATIVAS EN EL MARCADOR Y PIVOTS FALLONES fueron la tónica en el resto del partido. Parecía Oviedo irse decidido a por el encuentro en el tercer cuarto. Ajustando la defensa, concediendo ese metro que te permite defender mejor las penetraciones y colapsando más la zona, los locales pasaron a controlar el encuentro. En ataque, Barro no paraba de hacer daño en el pick and roll central, recibiendo buenos pases de Cárdenas o de Santana cuando este atacaba como escolta por línea de fondo. Desgraciadamente, el senegalés, que vestía unas gafas para protegerse de golpes, no parecía mostrarse cómodo con ellas, como dejó entrever con varios gestos en múltiples ocasiones y se hartó de fallar en las cercanías del aro. Las faltas que sacaba no se transformaban en demasiados puntos (1/3 en tiros de 2 y 3/6 en los libres) y el momento en el que los carbayones pudieron irse en el marcador, se esfumó (58-51 fue la máxima a 4:38 del final del tercer periodo). Por su parte, el Prat aguantó el chaparrón gracias a Blanch y aunque se quedó sin Agada con casi todo el último cuarto por jugarse, su voluntad y su fe les permitieron darle la vuelta de nuevo al marcador para liderarlo por hasta 7 puntos 73-80 a menos de 5 min. para el final. Ahí tuvieron los potoblava su oportunidad de cerrar el encuentro, pero un negado Andriuskevicius desde el 4,60 (0 de 5 TL en esos últimos minutos) permitió llegar con opciones a los locales al final del envite.

POLÉMICO FINAL el que se vivió en el municipal ovetense. A 12 segundos para la conclusión del partido y con 79-82 en el electrónico tras otro tiro libre fallado por Andriuskevicius, Víctor Pérez recibe en media pista tras TM, esquiva un bloqueo y amaga para después echarse sobre el defensor provocándole una falta que le otorgaría tres tiros libres. Los visitantes protestarían efusivamente pero el sevillano no fallaría ninguno de los 3 e igualaría el encuentro. Tras un TM de Álvarez y con 3 segundos en el reloj, Marc Blanch recibe, penetra y suelta un semigancho contra tabla que tras tocar el aro es barrido por Barro. Los jugadores del Prat protestan, los árbitros se reúnen y dictaminan que la canasta es válida porque la barrida del balón se realiza con el reloj a 0. Los jugadores locales no se lo creen, los visitantes lo celebran y el entrenador Carles Marco carga en ese momento y en la RdP posterior contra la Mesa, ya que no es la primera vez que, según él, se la lían esta temporada.

MVP: Oliver Arteaga (29 de val.) Una vez más y ya van muchas, “Aseguradora” Arteaga no falla y cumple con los compromisos firmados, Puntos, Rebotes y Faltas Recibidas. 16 puntos con un excelso 5/6 TC y un 6/6 en TL, 9 rebotes (máximo reboteador del choque) y 4 Faltas Recibidas. El perfecto futuro yerno que uno querría para su hija.

POR JUAN CARLOS IGLESIAS

RIO OURENSE TERMAL 65-72 CARRAMIMBRE CBC VALLADOLID

CBC Valladolid se llevó el triunfo en Ourense

RÍO TERMAL SIGUE SIN LEVANTAR CABEZA El equipo de Ourense sumó una nueva derrota 65-72. En esta ocasión, quienes pescaron en el Paco Paz fueron los vallisoletanos del Carramimbre CBCV. No salieron mal los de Gonzalo García, anotando con facilidad y rompiendo una y otra vez la defensa pucelana con buenas penetraciones.

EL ESPEJISMO SE DILUYÓ EN EL SEGUNDO CUARTO El cambio de Paco García a una defensa zonal 2-3 fue el fin de las aspiraciones gallegas. Con el equipo visitante dominando los rebotes y los locales errando demasiado con su tiro exterior, el partido empezó a estar controlado por Carramimbre. Ndoye , que hasta ese momento había impuesto su ley en el aro visitante dejó de ver tan claras sus opciones de anotación. En las filas del CBCV, un excelso Oscar Alvarado, ya completamente recuperado de su lesión cerraba un primer tiempo prácticamente perfecto.

DEFINITIVO DESPEGUE EN EL TERCERO En el tercer cuarto, el equipo visitante se fabricó un buen colchón en forma de ventaja en el marcador, que le aportaría tranquilidad para lo que quedaba de encuentro. Buena parte de culpa tuvo el holandés Jito Kok, el internacional sigue ganando en confianza y, con el poderío físico por bandera, se está convirtiendo en uno de los pilares del equipo vallisoletano.

QUERER Y NO PODER Con trece puntos de desventaja encaraba Río Termal el último cuarto, con la esperanza de poder aun hacer saltar la banca, en forma de remontada, ante su afición. Pero nada más lejos de la realidad, el guion no cambio ni un ápice y los ataques gallegos siguieron terminando en tiros lejanos sin ningún acierto. Tan solo Ahonen ponía cierta tensión en una cuerda bien controlada por el conjunto carmesí. Quedó bien patente que Rio Termal Ourense necesita más jugadores que aporten minutos de calidad en sus filas, con Ahonen, Reginald Jhonson y Abdoulaye Ndoye tirando solos del carro, el equipo gallego va a pasar muchos apuros este año.

MVP: ROOPE AHONEN y JITO KOK Dos jugadores, uno por cada equipo, coinciden con la misma valoración en las estadísticas. En las filas gallegas, el finlandés Roope Ahonen (18 Pts, 5 Reb, 19 Val) fue el más destacado con sus cuatro triples y una buena dirección del equipo.

En el Ciudad de Valladolid, el internacional holandés Jito Kok (13 Pts, 10 Reb, 19 Val) sacó buen provecho de su superioridad física y poder intimidatorio en la pintura.

Por JOSÉ ANTONIO VERDEJO

