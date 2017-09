Covirán Granada: Apuesta por la fuerza del bloque

WEB: www.fundacioncbgranada.es

Granada apuesta por la continuidad y el compromiso. Tras dos campañas con rendimientos dispares de los jugadores extranjeros, desde la dirección deportiva se ha apostado por una plantilla "de casa", con aires de recuerdo de otros tiempos, cimentada de talento y con sentimientos reales hacia el escudo que se defiende. Jugadores como Almazán, Wright o Rodríguez vuelven a la que fue su casa en el inicio de sus carreras como jugadores de baloncesto, apelando al sentimiento por los colores nazaríes para recalar en LEB Plata en un proyecto ilusionante. El refuerzo de dos jugadores interiores como Ferran Torres y David Iriarte, junto al killer Alo Marín, que tan buen sabor de boca dejaron en sus acciones como visitantes al feudo granadino, hacen de la Fundación, a priori, sea uno de los equipos a batir este año.

LA REFERENCIA: Uno de los puntos débiles del Fundación CB Granada la pasada campaña fue el perímetro, el rendimiento desigual de los jugadores que estaban llamados a ser referencia exterior dio facilidades a los rivales en defensa, donde sólo tenían que cerrar bien la zona porque el perímetro no era fiable. Pues bien, con la incorporación de Alo Marín, escolta procedente de CB Morón, el problema ya no es tal para los granadinos. El rendimiento mostrado por el jugador de San Fernando durante la preparación, además de su ritmo de trabajo en los entrenamientos, lo debe poner en el punto de mira de los rivales, es el auténtico killer del equipo nazarí desde el perímetro, capaz de asumir la responsabilidad en los momentos calientes del partido.

LA APUESTA: Se ha incorporado al primer equipo a un joven base malagueño con un importante reto ante sí, German Martínez, de tan sólo 19 años, ha dejado muy buenas sensaciones en los partidos de pretemporada. Cierto es que tiene por delante un superclase como Carlos de Cobos y a un jugador, también joven, que está dando buen rendimiento como es el granadino Carlos Corts, pero la capacidad de trabajo de German, su descaro en la pista y sus ganas por mejorar día a día lo harán crecer durante la temporada. Esperemos que sus minutos crezcan igual que el baloncesto que lleva dentro.

ATENTOS A…: El bloque. El secreto de la nueva plantilla de Pablo Pin es que se comporta como un todo compacto. La continuidad del “bloque duro” de la pasada campaña es un punto a favor. Las bajas de históricos como Jesús Fernández o Pablo García, que colgaron las botas vestidos de nazaríes, han sido suplidas con la “vuelta de hijos pródigos” ya en un estado de madurez muy interesante. Los Manu Rodríguez, Eloy Almazan o Devin Wright no necesitan periodo de adaptación a la que fue su casa. Más trabajo tendrán los interiores Ferrán Torres y David Iriarte, junto a Alejandro Bortolussi, bregaran en la zona para los granadinos, aunque por la configuración de la plantilla invite a pensar que Pablo Pin optará por un juego “más abierto”.

¿Cómo ves este año la competición?

Como siempre la LEB Plata va a ser muy igualada. Hay varios equipos que se han reforzado bien y además hay que ver cómo funcionan proyectos nuevos en la liga como Baskonia, Canoe o Plasencia

¿Cómo nos definirías a tu equipo viendo la composición de tu plantilla?

La idea es ser un grupo trabajador y sacrificado en el que el juego colectivo esté por encima de lo demás. Creo que es fundamental trabajar con humildad, en esta liga da igual si vienes de jugar en Oro o en EBA, ya que cualquier equipo te puede ganar y hay que salir cada día al 100%.

¿Cuáles son los objetivos del equipo?

Tras la buena temporada que hicimos el año pasado, la idea es dar un pasito más, mentiría si no digo que me gustaría luchar por el ascenso, pero tenemos claro que ello debe ser la consecuencia del trabajado diario y no debe convertirse en una obsesión. Por tanto, nuestro objetivo no es otro que trabajar cada día a tope para estar lo más arriba posible.

¿Cuáles son tus favoritos para el ascenso?

Bueno como cada año, no me gusta cargar con esa etiqueta a nadie en concreto, pienso que hay varios proyectos que van a luchar por ello como Alicante, Navarra o nosotros mismos, pero también debemos tener muy en cuenta equipos como Canoe, Morón, Hospitalet o León porque creo que se han reforzado muy bien.

¿Qué jugador/es crees que pueden ser las revelaciones de la liga?

Es complicado porque hay muchos equipos nuevos, por un lado espero que nuestros jóvenes den un paso más y podamos decir a final de temporada que la apuesta por la cantera ha salido bien.

En cuanto a un jugador en concreto creo que Andre Norris va a ser un jugador muy difícil de parar.