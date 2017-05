El Burgos, invicto en PO, ya espera rival en la final; Palencia se adelanta contra Oviedo

Urko Otegui lidera a un Palencia que se pone 2-1 contra el Oviedo de Dani Pérez

UNIÓN FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO 1-2 QUESOS CERRATO PALENCIA

Romà Bas defendido por Manuel Rodríguez (FEB)

QUESOS CERRATO, A UN PUNTO DE LA FINAL. El equipo palentino ha logrado la primera victoria en casa colocando el 2-1 en el marcador y a un sólo partido de meterse en la final del play-off. El próximo domingo el Palencia tendrá la oportunidad de cerrar esta semifinal en casa, pero, ¡ojo!, si Unión Financiera consiguiera hacerse con el partido, el encuentro definitivo se jugaría en casa de los asturianos. Aún queda mucha emoción.

PROBLEMAS CON EL TIRO EXTERIOR. Hemos tenido que esperar hasta el minuto 13 de partido para ver a J. Pérez anotar el primer triple del encuentro. Después de 10 tiros fallados entre ambos equipos, los locales abrieron el marcador y Oviedo no anotó su primer triple hasta el minuto 18 de la mano de Sonseca. Los porcentajes hablan por si solos; 5 de 19 para Quesos Cerrato, 6 de 23 para Unión Financiera.

EL Q3 SE LE SIGUE RESISTIENDO AL QUESOS CERRATO. Si hay un cuarto con el que los palentinos tienen problemas ese es el tercer cuarto y este partido no iba a ser una excepción. A pesar de llevar 10 puntos de ventaja al descanso y estar haciendo un buen partido, la defensa a la vuelta del descanso ha sido pésima por parte del Quesos Cerrato, algo que han pagado muy caro. Un parcial de 0-9 en minuto y medio ponía a Oviedo peligrosamente cerca y volvía a colocar la igualdad en el marcador hasta la mitad del último cuarto.

DANI PÉREZ, EL MEJOR DEL PARTIDO. A pesar de que ha estado enchufadísimo todo el partido y en especial el último cuarto, el gran trabajo de Dani no ha sido suficiente para dar la victoria a los suyos. 21 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias para valorar 26. Por parte de los palentinos Urko Otegui ha vuelto a demostrar ser el eterno capitán de este equipo; 22 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias le han valido 25 puntos de valoración.

MVP: BASKET MORAO. La afición palentina y en especial la peña "Basket Morao" se lleva nuestro MVP. Hasta 1200 pompones han hecho a mano para llevar en volandas a su Palencia a conseguir el triunfo. A pesar de tener que desplazarse hasta Villamuriel para ver el partido, la grada ha estado con los suyos todo el partido.

Por Sara Sánchez

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN 0-3 SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS

Javi Vega ante la atenta mirada de Lobito Fernández (FEB)

EL PLANTÍO. El estadio burgalés recordó el de los viejos tiempos en los partidos de play-off. Con casi el aforo completo (2.500 personas), el ambiente llevó en volandas al equipo desde el principio. Parece que ha costado, pero la afición por el baloncesto ha vuelto a una ciudad que vuelve a tener un equipo en la final por el ascenso a ACB otra vez. Notable el recibimiento a Pep Ortega como ex-capitán del CB Tizona.

PARTIDO IGUALADO. El encuentro se decidió a falta de algo más de dos minutos y medio, pero hasta entonces, ninguno de los dos equipos conseguía llevar el ritmo a su terreno. Si bien el San Pablo estuvo casi todo el partido por delante, no dejaba de sentir el aliento del Cafés Candelas Breogán demasiado cerca como para encontrarse cómodo.

EL TRIPLE DE EDU MARTÍNEZ. Un tirador es un tirador, incluso cuando no tiene el día. A pesar de errar buena parte de sus lanzamientos (1/5 en triples), Edu Martínez anotó la canasta que terminó por romper el partido. A falta de algo más de dos minutos y medio, la defensa de Breogán provocó un tiro suyo a la desesperada, casi sin mirar y con el defensor encima. Cayendo hacia atrás, el balón entró sobre la bocina, desconcertando al Breogán y haciendo que fallaran los dos tiros libres que obtuvieron en la siguiente jugada. A partir de ahí, los gallegos se pusieron nerviosos y vieron cómo el partido se les escaparía sin opciones de reacción.

LAS PÉRDIDAS DE BALÓN DEL BREOGÁN Y LOS TL DEL BURGOS. Ambos equipos notaron la tensión del partido. Los gallegos llegaron a perder 18 balones, muy imprecisos en los pases, especialmente cuando trataban de conectar con sus pívots. Frente a las pérdidas del Cafés Candelas, el San Pablo Inmobiliaria llegó a fallar 8 de los 38 tiros libres que lanzó, pero además, lo hizo en los momentos decisivos de la segunda parte.

MVP: GORAN HUSKIC. El pívot del San Pablo Inmobiliaria fue el referente en la cancha, especialmente en el tercer cuarto. Sus 19 puntos 3 rebotes y 5 asistencias para 28 de valoración, suponen la confirmación del serbio como figura del equipo burgalés. Junto a él, un gran Javi Vega mantuvo al equipo en los peores momentos y Álex López le dio la velocidad al contraataque local.

Por Rodrigo García

