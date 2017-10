Eloy Almazán: "Para mejorar la categoría habría que mejorar el marco económico"

"Hay muchos jugadores de LEB Plata que pueden jugar en LEB Oro"

El alero de Covirán Granada atiende a Solobasket en una entrevista en la que repasa sus sensaciones esta temporada y habla también sobre la situación actual de las Ligas LEB. Almazán se convirtió en el fichaje referencia de un Covirán Granada y llega después de seis temporadas en Melilla, donde llegó a lograr un ascenso a ACB. Firma 14.8 puntos y 7.3 rebotes en los primeros cuatro partidos de la LEB Plata 2017-18 y manifiesta su especial ilusión por lograr el ascenso con el equipo de su ciudad.

Os dejamos con la entrevista:

Después de una larga trayectoria en Melilla, ¿Cómo surge la posibilidad de incorporarte a Covirán Granada? ¿Qué es lo que te decide a aceptar esta propuesta en lugar de seguir en Melilla u otros clubes de LEB Oro?

La opción de jugar en Granada se da porque desde que el equipo sube a LEB Plata Pablo Pin me llama todos los años para contar conmigo, pero yo estando en Melilla las opciones eran muy pocas. Las posibilidades económicas y deportivas en Melilla eran muy altas y el Coviran Granada todavía no era un club muy asentado en esta liga.

"En Melilla ya había tocado techo con el ascenso. Granada era el sitio perfecto porque es mi ciudad"

Al final me incorporo aquí porque Pablo me llama justo cuando acaba la fase de ascenso contra Zornotza. Yo en Melilla ya había tocado techo con el ascenso a ACB. Allí ya había hecho de todo y creo que era una etapa para cerrar y buscar objetivos nuevos. Granada era el sitio perfecto porque es mi ciudad. Además en temas de infraestructuras como pabellón y público el nivel es muy alto.

Descarto meterme en el mercado de LEB Oro porque lo tenía muy claro: retirarme en Melilla o buscar nuevos retos en mi casa y ayudar en todo lo que pueda. Decidí con mi mujer venir aquí porque suponía cerrar una etapa y abrir otra muy interesante.

Eloy Almazan desequilibrado a canasta (Foto: Christian García)

Tras la pretemporada y estas primeras jornadas, ¿Cómo está siendo la adaptación al equipo y a la categoría? ¿Encuentras muchas diferencias en cuanto a estilo de juego y competitividad entre Plata y Oro?

"Hay muchos jugadores de LEB Plata que pueden jugar en LEB Oro"

Después de cuatro jornadas creo que sí hay bastante diferencia con LEB Oro, sobre todo con los americanos de LEB Oro, que sí están muy contrastados. En LEB Plata hay jugadores muy buenos pero son un poco amateur porque debutan. En el tema físico las defensas se cierran mucho. Hay muchos jugadores de LEB Plata que pueden jugar en LEB Oro. La liga va a ser muy competitiva.

Granada y Alicante están siempre en boca de todos como los favoritos claros al ascenso. ¿Se percibe en la ciudad, en el club o el entorno eso como una presión añadida? ¿Todo lo que no sea lograr el ascenso se consideraría una decepción o fracaso?

"Si no se asciende sería una desilusión"

Alicante y nosotros somos los dos equipos más fuertes de la liga por tema de nombres. El otro día lo hablé con Pedro Rivero y coincidimos en que su equipo va a mejorar mucho con el transcurso de la temporada ya que tiene mucha gente nueva que necesita adaptación.

A priori somos los dos equipos que deberíamos subir, pero si no trabajamos bien en el día a día pasará igual que el año pasado. Si no se asciende sería una desilusión. Aquí se ha invertido mucho y si no se sube se volvería a intentar. No lo llamaría fracaso.

Eloy Almazán con el balón (Foto: Agencia Garnata)

En este arranque liguero estás siendo referencia anotadora del equipo, algo que no ha sido habitual en tu trayectoria ¿Es algo circunstancial de estos primeros partidos o consideras que este año tu rol va a tener esa relevancia y vas a tener que asumir ese liderazgo en el juego del equipo?

He empezado anotando bastante. Mi rol es diferente a los seis últimos en Melilla. Aquí voy a poder tirar de tres, penetrar, jugar bloqueos directos e indirectos… En Melilla mi rol era muy defensivo. Teníamos un equipo tan bueno de LEB Oro que mi rol era diferente. Defender y aprovechar los tiros que tenía. Creo que he metido entre 5 y 7 puntos de media con buenos porcentajes. Mi problema en Melilla era que tenía pocas oportunidades de tiro. Creo que estoy aprovechando el hecho de bajar de categoría y el rol que me ha dado Pablo Pin. Estoy metiendo más puntos. No siempre voy a meter 20 puntos, pero voy a tener más oportunidades. Desde mi salida del Unicaja es cierto que he tenido algunos años mejores ofensivamente. Creo que en Montilla en EBA metí 17 puntos de media y en Córdoba entre 10 y 12. Siempre me he acoplado al rol que me ha pedido el equipo. He tenido la suerte de tener compañeros excelentes. Prefiero jugar en un equipo de arriba y tirar menos que en un equipo de abajo.

Yo siempre he reboteado y he defendido. Eso lo voy a seguir haciendo. Todo lo que pueda sumar bienvenido sea. Para mí lo importante es que el equipo gane.

En tu larga trayectoria deportiva has militado en todas las categorías FEB (EBA, LEB2, LEB Bronce, LEB Plata y LEB Oro). ¿El marco económico-deportivo actual es muy diferente del que viviste en aquellas temporadas 2006-2008 donde las LEB tocaban techo de inscripciones y de nivel competitivo?

Como profesional llevo desde los 18 años. Desde esa época hasta hoy el marco económico ha cambiado bastante. Los últimos 5-6 han sido muy duros. Desde que apareció la crisis han desaparecido varios equipos debido a que muchas empresas y bancos dejaron de invertir en baloncesto. Yo he tenido ofertas de cuatro o quinto alero en LEB Oro de muchísimo dinero.

"He escuchado ofertas de LEB Plata a compañeros por 150 o 300 euros. Para eso trabajas, estudias o te quedas en tu casa"

Ahora mismo puede ser lo que cobra el mejor alero de LEB Oro hoy en día. Es un diferencia abismal. He tenido la suerte de coger una época medio buena. Ahora se está pagando un poco más. Creo que debería haber un mínimo para jugadores. He escuchado ofertas de LEB Plata a compañeros por 150 o 300 euros. Eso no puede ser. Es lamentable. Para eso trabajas, estudias o te quedas en tu casa. Debería haber un mínimo o aportar algo para que el jugador joven estudie o trabaje. El marco económico debería de subir un poco.

Eloy Almazán celebra una canasta (Foto: Agencia Garnata)

Como jugador que vive y ha vivido tantos años la evolución de las ligas LEB ¿Qué crees que debería cambiar para mejorar la competición de forma que generara más impacto y más atractivo? Y a nivel de jugador ¿Crees que es necesaria más relevancia de los jugadores a la hora de esta toma de decisiones?

Para que la liga LEB fuera más atractiva deberían de darse sueldos dignos. Estoy seguro de que hay jugadores que aquí son bastante buenos pero se tienen que buscar la vida fuera. La vida del jugador es muy corta. Para mejorar la categoría habría que mejorar el marco económico.

"Para mejorar la categoría habría que mejorar el marco económico"

Habría que hacer algo para que los jóvenes entren en estas ligas. Se ficha gente de fuera que viene muy barata antes que apostar por españoles. Hay que confiar en la gente joven. Todos los veranos ganamos medallas en Europa. Si no sale la gente es por algo…

Cuatro ascensos jalonan tu carrera deportiva, con Aracena, Córdoba, Alcázar y Melilla ¿Cuál recuerdas con más cariño? Y la pregunta obligada ¿Cómo viviste el hecho de que Melilla no pudiera jugar definitivamente en ACB después de lograr el ascenso tras 20 años en la categoría?

El ascenso de Melilla fue muy especial. Se logra el año del 20 aniversario del club en LEB Oro. Varios años se intentó subir y no se había conseguido. Se hizo un equipo bastante competitivo y se logró un grupo muy unido que fue la clave para subir. Nos dimos cuenta luego de que Melilla es un sitio frío cuando juegas allí porque hay poca gente (unas 500 o 600 personas), pero durante la fase de ascenso se llenó el pabellón y el día que fuimos al ayuntamiento fue toda la ciudad allí a apoyarnos. No conseguir el ascenso fue un jarro de agua fría. La gente que se había enganchado se borra, el siguiente año juegas para nada porque se nos guardó la plaza, aunque luego no se ha cumplido.

"Los jugadores estamos en desacuerdo con muchas cosas. Pero hay mucha gente con miedo"

Ahora con el ascenso de Burgos y Guipúzcoa y la bajada del canon Melilla ha vuelto a hacer un equipo competitivo. Melilla es un equipo que está al día y que puede competir en ACB perfectamente. Creo que hay clubes en ACB con menos presupuesto y que deben estar en LEB Oro. Tiene que haber ascensos y descensos. Andorra estaba hace poco en LEB Oro y ahora está en Eurocup. No se puede hacer una liga cerrada y la idea de que solo suba un equipo es lamentable. Los jugadores estamos en desacuerdo con muchas cosas. Pero hay mucha gente con miedo. La FEB debería escuchar un poco más al jugador y ver sus intereses. Somos personas y nos deberían ayudar.

Situándote en un hipotético final de temporada… ¿Qué significaría para ti poder lograr un ascenso con Covirán Granada? ¿Te ves alargando tu carrera en el conjunto granadino?

Yo no fiché por fichar. Vine por el tema del ascenso y porque el club iba para arriba, sino no hubiese venido aunque fuera mi casa. Para mí un ascenso sería increíble porque sería ayudar al equipo de mi ciudad y al equipo que ha montado este club.

"Si lo conseguimos, sería el ascenso más importante a nivel personal y sentimental"

Sería un subidón. Si lo conseguimos sería el ascenso más importante a nivel personal y sentimental. Me encantaría retirarme en Granada. Creo que puedo aguantar bastantes años porque soy una persona que se cuida y que trabaja. Hace poco retiraron la camiseta de Jesús y Pablo y ojalá retiren la mía. Pero que sea por trabajo. No pienso en irme a otro club. Me encantaría en unos cuantos años que el equipo estuviese en LEB Oro y con opciones de subir a ACB. Sería increíble.

Eloy Almazán (Foto: Agencia Garnata)

Desde Solobasket agradecemos al Departamento de Comunicación de Covirán Granada las facilidades prestadas para la realización de la entrevista.

